Алавес – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.01.2025

Примера. 19-й тур

11 января. Витория-Гастейс. "Эстадио Мендисорроса"

"Алавес" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Алавеса"

В прошлом сезоне "Алавес" занял комфортную 10-ю позицию турнирной таблицы. Старт текущего сезона был не столь удачным, поэтому в начале зимы был уволен главный тренер команды Луис Пласа. На смену ему пришел 50-летний аргентинец Эдуардо Коудет. Под руководством нового тренера в Примере "Алавес" все 3 матча против "Осасуны", "Атлетика" и "Валенсии" свел вничью.



Для "Алавеса" это будет первый матч в 2025 году. Предыдущий поединок команда сыграла еще 22 декабря, ведь раньше прекратила борьбу в кубке Испании. У нового главного тренера было определенное время, чтобы привить команде свою философию.



Новости "Жироны"

"Жирона" делит 7-8 место с "Реал Сосьедадом" в Примере. В преддверии нового года команда разгромила "Вальядолид" и улучшила свою турнирную ситуацию. До этого были два поражения от "Мальорки" и "Реала". До поражения от "Реала" команда имела ничью с "Вильярреалом" и 3 подряд победы. Это позволяло команде держаться близко к еврокубковой зоне.



"Жирона" еще в начале декабря вылетела из кубка Испании от "Логроньеса", так что это будет стартовый матч команды в 2025 году. У Мичела появляется приятная головная боль, ведь постепенно пустеет лазарет и тренер может рассчитывать почти на всех игроков. "Жирона" в текущем сезоне достаточно много пропускает. Если в прошлом сезоне это компенсировалось еще большим количеством забитых голов, то сейчас проблемы с этим. Ни один из приобретенных форвардов не смог достойно заменить Довбика. В хорошей форме до нового года был Брайан Хиль, однако его усилий оказалось недостаточно для обеспечения стабильных результатов. Восстановление Цыганкова будет как раз кстати.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Алавеса" из-за травмы не сыграет основной голкипер Антонио Сивера, под вопросом участие в матче защитника Сантьяго Моуриньо. Все остальные игроки готовы играть.

Ориентировочный состав "Алавеса": Овоно – Висенте, Пика, Абкар, Диарра, Санчес – Гуриди, Жордан, Бланко, Мартин – Гарсия.

У "Жироны" постепенно возвращаются травмированные. До сих пор восстанавливается Боян Миовски, под вопросом участие в матче Асприльи. Наконец-то полноценно приступил к тренировкам Цыганков, который должен выйти на поле, если не в старте, то на замену точно.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд – Гутьеррес, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

"Алавес" - "Жирона": статистика личных встреч

10.05.24. Алавес - Жирона 2:2 (Примера)

18.12.23. Жирона – Алавес 3:0 (Примера)

18.05.19 Алавес - Жирона 2:1 (Примера)

12.01.19. Жирона – Алавес 1:1 (Примера)

05.12.18. Жирона – Алавес 2:1 (Кубок Испании)

В последних 5 личных зафиксировано 2 победы "Жироны", 2 ничьи и 1 победа "Алавеса". В прошлом сезоне "Жирона" дома разгромно победила с дублем Довбика, а вот на поле "Алавеса" зафиксирована ничья 2:2 с голевыми передачами Довбика и Цыганкова. В домашних стенах "Алавес" за последние 5 матчей уступил "Жирони" только однажды.

Последние матчи "Алавеса"

22.12. Валенсия - Алавес 2:2 (Примера)

15.12. Алавес - Атлетик 1:1 (Примера)

08.12. Осасуна - Алавес 2:2 (Примера)

05.12. Депортиво Минера – Алавес 3:2 (Кубок Испании)

30.11. Алавес - Леганес 1:1 (Примера)



Последние матчи "Жироны"

20.12 Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)

14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)

10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)

07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

04.12. Логроньес – Жирона 1:0 (Кубок Испании)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 19 13 4 2 43-19 43 2 "Атлетико" 18 12 5 1 33-12 41 3 "Барселона" 19 12 2 5 51-22 38 4 "Атлетик" 19 10 6 3 29-17 36 5 "Вильярреал" 18 8 6 4 34-30 30 6 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30 7 "Реал Сосьедад" 18 7 4 7 16-13 25 8 Жирона 18 7 4 7 26-25 25 9 "Бетис" 18 6 7 5 21-22 25 10 "Осасуна" 18 6 7 5 23-27 25 11 "Сельта" 18 7 3 8 27-28 24 12 "Райо Вальекано" 18 5 7 6 20-21 22 13 "Лас-Пальмас" 18 6 4 8 23-27 22 14 "Севилья" 18 6 4 8 20-27 22 15 "Леганес" 18 4 6 8 17-28 18 16 "Алавес" 18 4 5 9 21-30 17 17 "Хетафе" 18 3 7 8 11-15 16 18 "Эспаньол" 18 4 3 11 16-30 15 19 "Валенсия" 18 2 6 10 17-28 12 20 "Вальядолид" 18 3 3 12 12-37 12

"Алавес" - "Жирона": ставки и коэффициенты



"Алавес" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Из последних 5 очных матчей между "Алавесом" и "Жироной" в 4 обе команды забивали. Полагаем, что эта тенденция может продолжиться, поэтому предлагаем поставить, что обе команды забьют за коэффициент в районе 1,9.