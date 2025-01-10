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Алавес – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Алавеса" и "Жироны" в рамках 19-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Примера. 19-й тур
11 января. Витория-Гастейс. "Эстадио Мендисорроса"
"Алавес" 15:00 "Жирона"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Алавеса"
В прошлом сезоне "Алавес" занял комфортную 10-ю позицию турнирной таблицы. Старт текущего сезона был не столь удачным, поэтому в начале зимы был уволен главный тренер команды Луис Пласа. На смену ему пришел 50-летний аргентинец Эдуардо Коудет. Под руководством нового тренера в Примере "Алавес" все 3 матча против "Осасуны", "Атлетика" и "Валенсии" свел вничью.
Для "Алавеса" это будет первый матч в 2025 году. Предыдущий поединок команда сыграла еще 22 декабря, ведь раньше прекратила борьбу в кубке Испании. У нового главного тренера было определенное время, чтобы привить команде свою философию.
Новости "Жироны"
"Жирона" делит 7-8 место с "Реал Сосьедадом" в Примере. В преддверии нового года команда разгромила "Вальядолид" и улучшила свою турнирную ситуацию. До этого были два поражения от "Мальорки" и "Реала". До поражения от "Реала" команда имела ничью с "Вильярреалом" и 3 подряд победы. Это позволяло команде держаться близко к еврокубковой зоне.
"Жирона" еще в начале декабря вылетела из кубка Испании от "Логроньеса", так что это будет стартовый матч команды в 2025 году. У Мичела появляется приятная головная боль, ведь постепенно пустеет лазарет и тренер может рассчитывать почти на всех игроков. "Жирона" в текущем сезоне достаточно много пропускает. Если в прошлом сезоне это компенсировалось еще большим количеством забитых голов, то сейчас проблемы с этим. Ни один из приобретенных форвардов не смог достойно заменить Довбика. В хорошей форме до нового года был Брайан Хиль, однако его усилий оказалось недостаточно для обеспечения стабильных результатов. Восстановление Цыганкова будет как раз кстати.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Алавеса" из-за травмы не сыграет основной голкипер Антонио Сивера, под вопросом участие в матче защитника Сантьяго Моуриньо. Все остальные игроки готовы играть.
Ориентировочный состав "Алавеса": Овоно – Висенте, Пика, Абкар, Диарра, Санчес – Гуриди, Жордан, Бланко, Мартин – Гарсия.
У "Жироны" постепенно возвращаются травмированные. До сих пор восстанавливается Боян Миовски, под вопросом участие в матче Асприльи. Наконец-то полноценно приступил к тренировкам Цыганков, который должен выйти на поле, если не в старте, то на замену точно.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд – Гутьеррес, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.
"Алавес" - "Жирона": статистика личных встреч
- 10.05.24. Алавес - Жирона 2:2 (Примера)
- 18.12.23. Жирона – Алавес 3:0 (Примера)
- 18.05.19 Алавес - Жирона 2:1 (Примера)
- 12.01.19. Жирона – Алавес 1:1 (Примера)
- 05.12.18. Жирона – Алавес 2:1 (Кубок Испании)
В последних 5 личных зафиксировано 2 победы "Жироны", 2 ничьи и 1 победа "Алавеса". В прошлом сезоне "Жирона" дома разгромно победила с дублем Довбика, а вот на поле "Алавеса" зафиксирована ничья 2:2 с голевыми передачами Довбика и Цыганкова. В домашних стенах "Алавес" за последние 5 матчей уступил "Жирони" только однажды.
Последние матчи "Алавеса"
- 22.12. Валенсия - Алавес 2:2 (Примера)
- 15.12. Алавес - Атлетик 1:1 (Примера)
- 08.12. Осасуна - Алавес 2:2 (Примера)
- 05.12. Депортиво Минера – Алавес 3:2 (Кубок Испании)
- 30.11. Алавес - Леганес 1:1 (Примера)
Последние матчи "Жироны"
- 20.12 Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)
- 14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)
- 10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)
- 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
- 04.12. Логроньес – Жирона 1:0 (Кубок Испании)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|2
|"Атлетико"
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|3
|"Барселона"
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4
|"Атлетик"
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5
|"Вильярреал"
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7
|"Реал Сосьедад"
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|9
|"Бетис"
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|10
|"Осасуна"
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|11
|"Сельта"
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|12
|"Райо Вальекано"
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|13
|"Лас-Пальмас"
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|14
|"Севилья"
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|15
|"Леганес"
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|16
|"Алавес"
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|17
|"Хетафе"
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|18
|"Эспаньол"
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|19
|"Валенсия"
|18
|2
|6
|10
|17-28
|12
|20
|"Вальядолид"
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
"Алавес" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Алавес" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Из последних 5 очных матчей между "Алавесом" и "Жироной" в 4 обе команды забивали. Полагаем, что эта тенденция может продолжиться, поэтому предлагаем поставить, что обе команды забьют за коэффициент в районе 1,9.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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