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Атлетико – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетико" и "Осасуны" в рамках 19-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" примет на своем поле середняка турнирной таблицы "Осасуну" и в случае победы возглавит турнирную таблицу.
Примера. 19-й тур
12 января. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 17:15 "Осасуна"
Арбитр: Исидор Диас
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Атлетико"
У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью уже 13 матчей во всех турнирах. В прошлом туре Примеры мадридцы были близки к прерыванию этой серии, однако на последних секундах сумели вырвать победу у "Барселоны". В предыдущем раунде кубка короля "Атлетико" минимально обыграло команду из третьего дивизиона - "Марбелью" благодаря голу Гризмана. Подопечные Симеоне создали множество голевых моментов, которые не удалось реализовать. Следует отметить, что мадридцы играли основным составом в этом матче. В чемпионате "Атлетико" уступает "Реалу" двумя очками, однако имеет при этом игру в запасе.
В хорошей форме в последнее время Гризманн, имеющий предложение из МЛС. Президент "Атлетико" готов отпустить француза, учитывая заслуги перед командой. Однако, если это и будет, то уже летом.
Новости "Осасуны"
"Осасуна" занимает комфортную 11 позицию турнирной таблицы, причем к зоне еврокубков значительно ближе, чем к зоне вылета. Предыдущий сезон Примеры команда завершила на той же позиции. В последнем туре "Осасуна" уступила дома "Атлетику" из Бильбао 1:2, до этого была серия из 4 подряд ничейных результатов.
В кубке Испании команда из Памплоны обыграла "Тенерифе" и уже 16 января в рамках ⅛ финала встретится с "Атлетиком" из Бильбао. Лучшим бомбардиром команды является 33-летний хорват Анте Будимир, забивший в текущем сезоне уже 10 голов в чемпионате.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Осасуны" до сих пор в лазарете Брайан Сарагоса, все остальные готовы к матчу.
Ориентировочный состав Осасуны: Эррера – Аресо, Эррандо, Бойомо, Крус – Монкайола, Торро, Орос – Гарсия, Будимир, Барха.
У "Атлетико" пустой лазарет, под вопросом только участие в матче Хосе Хименеса. Диего Симеоне может рассчитывать на всех остальных игроков.
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Льоренте, Ле Норман, Лэнгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.
"Атлетико" - "Осасуна": статистика личных встреч
- 19.05.24. Атлетико - Осасуна 1:4 (Примера)
- 28.09.23. Осасуна - Атлетико 0:2 (Примера)
- 21.05.23. Атлетико - Осасуна 3:0 (Примера)
- 29.01.23. Осасуна - Атлетико 0:1 (Примера)
- 19.02.22. Осасуна - Атлетико 0:3 (Примера)
В последних 5 личных зафиксировано 4 победы "Атлетико" и 1 победа "Осасуны". В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: в первом круге мадридцы победили 0:2, а во втором круге неожиданно викторию уже праздновали представители Памплоны – 1:4. По сути этот результат принес бронзовые медали "Жирони", которая стала недостижимой для "Атлетико".
Последние матчи "Атлетико"
- 04.01. Марбелья – Атлетико 0:1 (Кубок Испании)
- 21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)
- 15.12. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)
- 11.12. Атлетико – Слован 3:1 (Лига чемпионов)
- 08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)
Последние матчи "Осасуны"
- 04.01. Тенерифе - Осасуна 1:2 (Кубок Испании)
- 21.12 Осасуна - Атлетик 1:2 (Примера)
- 14.12. Эспаньол - Осасуна 0:0 (Примера)
- 08.12. Осасуна - Алавес 2:2 (Примера)
- 05.12 Сеута - Осасуна 2:3 (Кубок Испании)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|2
|"Атлетико"
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|3
|"Барселона"
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4
|"Атлетик"
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5
|"Вильярреал"
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|8
|"Реал Сосьедад"
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|9
|"Райо Вальекано"
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|10
|"Бетис"
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|11
|"Осасуна"
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|12
|"Сельта"
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|13
|"Севилья"
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|14
|"Лас-Пальмас"
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|15
|"Леганес"
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|16
|"Алавес"
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|17
|"Хетафе"
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|18
|"Эспаньол"
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|19
|"Вальядолид"
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|20
|"Валенсия"
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
"Атлетико" - "Осасуна": ставки и коэффициенты
"Атлетико" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол
"Атлетико" – явный фаворит матча, потому что в случае победы команда возглавит турнирную таблицу. Мадридцы в фантастической форме и нет предпосылок к тому, чтобы подопечные Симеоне потеряли очки. Но нет смысла ставить на уверенную победу "матрасников", ведь они часто побеждают с минимальным счетом. Предлагаем поставить на победу "Атлетико" с небольшой форой (Ф1(-1)).
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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