Атлетико – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.01.2025

"Атлетико" примет на своем поле середняка турнирной таблицы "Осасуну" и в случае победы возглавит турнирную таблицу.

Примера. 19-й тур

12 января. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 17:15 "Осасуна"

Арбитр: Исидор Диас

Трансляция: MEGOGO Футбол 2



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Атлетико - Осасуна Смотреть трансляцию

Новости "Атлетико"

У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью уже 13 матчей во всех турнирах. В прошлом туре Примеры мадридцы были близки к прерыванию этой серии, однако на последних секундах сумели вырвать победу у "Барселоны". В предыдущем раунде кубка короля "Атлетико" минимально обыграло команду из третьего дивизиона - "Марбелью" благодаря голу Гризмана. Подопечные Симеоне создали множество голевых моментов, которые не удалось реализовать. Следует отметить, что мадридцы играли основным составом в этом матче. В чемпионате "Атлетико" уступает "Реалу" двумя очками, однако имеет при этом игру в запасе.

В хорошей форме в последнее время Гризманн, имеющий предложение из МЛС. Президент "Атлетико" готов отпустить француза, учитывая заслуги перед командой. Однако, если это и будет, то уже летом.



Новости "Осасуны"

"Осасуна" занимает комфортную 11 позицию турнирной таблицы, причем к зоне еврокубков значительно ближе, чем к зоне вылета. Предыдущий сезон Примеры команда завершила на той же позиции. В последнем туре "Осасуна" уступила дома "Атлетику" из Бильбао 1:2, до этого была серия из 4 подряд ничейных результатов.

В кубке Испании команда из Памплоны обыграла "Тенерифе" и уже 16 января в рамках ⅛ финала встретится с "Атлетиком" из Бильбао. Лучшим бомбардиром команды является 33-летний хорват Анте Будимир, забивший в текущем сезоне уже 10 голов в чемпионате.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Осасуны" до сих пор в лазарете Брайан Сарагоса, все остальные готовы к матчу.

Ориентировочный состав Осасуны: Эррера – Аресо, Эррандо, Бойомо, Крус – Монкайола, Торро, Орос – Гарсия, Будимир, Барха.

У "Атлетико" пустой лазарет, под вопросом только участие в матче Хосе Хименеса. Диего Симеоне может рассчитывать на всех остальных игроков.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Льоренте, Ле Норман, Лэнгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.

"Атлетико" - "Осасуна": статистика личных встреч

19.05.24. Атлетико - Осасуна 1:4 (Примера)

28.09.23. Осасуна - Атлетико 0:2 (Примера)

21.05.23. Атлетико - Осасуна 3:0 (Примера)

29.01.23. Осасуна - Атлетико 0:1 (Примера)

19.02.22. Осасуна - Атлетико 0:3 (Примера)

В последних 5 личных зафиксировано 4 победы "Атлетико" и 1 победа "Осасуны". В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: в первом круге мадридцы победили 0:2, а во втором круге неожиданно викторию уже праздновали представители Памплоны – 1:4. По сути этот результат принес бронзовые медали "Жирони", которая стала недостижимой для "Атлетико".

Последние матчи "Атлетико"

04.01. Марбелья – Атлетико 0:1 (Кубок Испании)

21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

15.12. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)

11.12. Атлетико – Слован 3:1 (Лига чемпионов)

08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)

Последние матчи "Осасуны"

04.01. Тенерифе - Осасуна 1:2 (Кубок Испании)

21.12 Осасуна - Атлетик 1:2 (Примера)

14.12. Эспаньол - Осасуна 0:0 (Примера)

08.12. Осасуна - Алавес 2:2 (Примера)

05.12 Сеута - Осасуна 2:3 (Кубок Испании)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 19 13 4 2 43-19 43 2 "Атлетико" 18 12 5 1 33-12 41 3 "Барселона" 19 12 2 5 51-22 38 4 "Атлетик" 19 10 6 3 29-17 36 5 "Вильярреал" 18 8 6 4 34-30 30 6 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30 7 Жирона 19 8 4 7 27-25 28 8 "Реал Сосьедад" 18 7 4 7 16-13 25 9 "Райо Вальекано" 19 6 7 6 22-22 25 10 "Бетис" 19 6 7 6 21-23 25 11 "Осасуна" 18 6 7 5 23-27 25 12 "Сельта" 19 7 3 9 28-30 24 13 "Севилья" 19 6 5 8 21-28 23 14 "Лас-Пальмас" 18 6 4 8 23-27 22 15 "Леганес" 19 4 7 8 18-29 19 16 "Алавес" 19 4 5 10 21-31 17 17 "Хетафе" 18 3 7 8 11-15 16 18 "Эспаньол" 19 4 4 11 17-31 16 19 "Вальядолид" 19 4 3 12 13-37 15 20 "Валенсия" 19 2 7 10 18-29 13



"Атлетико" - "Осасуна": ставки и коэффициенты



"Атлетико" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

"Атлетико" – явный фаворит матча, потому что в случае победы команда возглавит турнирную таблицу. Мадридцы в фантастической форме и нет предпосылок к тому, чтобы подопечные Симеоне потеряли очки. Но нет смысла ставить на уверенную победу "матрасников", ведь они часто побеждают с минимальным счетом. Предлагаем поставить на победу "Атлетико" с небольшой форой (Ф1(-1)).