Реал-Барселона. Анонс и прогноз матча Суперкубка Испании на 12.01.2025

В финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии встретятся чемпион страны "Реал" и серебряный призер в прошлом сезоне "Барселона".

Суперкубок Испании. Финал

12 января. Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"

"Реал" 21:00 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: Setanta Sports



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Новости "Реала"

Для "Реала" это уже будет четвёртый матч в 2025 году. Сначала в драматической игре вдесятером "сливочные" вырвали победу над "Валенсией", а затем легко разгромили "Депортиво Минеру" в кубке Короля. Полуфинал Суперкубка против "Мальорки" хоть и завершился разгромом 3:0, но интрига держалась практически до конца матча, а 2 своих гола мадридцы забили уже в дополнительное время. Победа над "Валенсией" позволила опередить "Атлетико", но у подопечных Симеоне еще есть матч в запасе. "Барселона" отстает уже на 5 очков при равном количестве матчей.

"Реал" сыграл на один матч больше чем "Барселона" в 2025 году, плюс мадридцы имели на один день отдыха меньше перед очным матчем. Это может оказать определенное влияние на ход матча, хотя и не решающее.

Новости "Барселоны"

"Барселона" начала год разгромом "Барбастро" в рамках кубка Испании. Флик сделал ротацию и дал шанс тем, кто меньше играет в сезоне. Резервисты воспользовались своими возможностями, не оставив сопернику шансов. Дебютировал в составе Щенсны, который ради барселонцев возобновил карьеру.



В полуфинале Суперкубка Барселона довольно уверенно по счету победила "Атлетик", но баски не реализовали ряд моментов. "Барселона" наконец-то зарегистрировать на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора, хоть и временно. Это вызвало недовольство ряда клубов Примеры, обвиняющих в Высшем совете спорта Испании в “особом отношении” каталонцев. Ла Лига вообще планирует подать апелляцию на это решение. Одним словом, не все хорошо у "сине-гранатовых".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" до сих пор в лазарете Милитан и Карвахаль, уже был в заявке на матч с "Мальоркой" Алаба. В прошлом туре из-за повреждения был заменен Чуамэни, однако Анчелотти заявил, что с ним все хорошо и он сыграет. Модрич пропустил полуфинал, но тоже готов играть.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Менди, Чуамэни, Рюдигер, Васкес – Вальверде, Камавинга, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Барселоны" лазарет постепенно пустеет. Точно не сыграют травмированные Кристенсен и Тер Штеген. Наконец, зарегистрированы Дани Ольмо и Пау Виктор, которые теперь могут сыграть. Интересная ситуация с позицией голкипера, ведь в полуфинале играл Щенсны, а Пенья был наказан за опоздание на тренировку. Что для Флик важнее: принципы или ответственность за результат увидим уже вечером.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, И.И. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Касадо – Рафинья, Гави, Ямаль – Левандовски.

"Реал" - "Барселона": статистика личных встреч

26.10.24. Реал - Барселона 0:4 (Примера)

04.08.24 Барселона - Реал 2:1 (Общительный матч)

21.04.24 Реал – Барселона 3:2 (Примера)

14.01.24 Реал - Барселона 4:1 (Суперкубок Испании)

28.10.23 Барселона - Реал 1:2 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Реала" и 2 победы "Барселоны". Последние два матча завершились победой каталонцев. В первом круге текущего сезона в Мадриде матч Примеры завершился разгромом "Реала" 0:4. Год назад в матче за Суперкубок победу праздновали мадридцы со счетом 4:1.

Последние матчи "Реала"

09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)

06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)

03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)

22.12. Реал - Севилья 4:2 (Примера)

18.12. Реал – Пачука 3:0 (Межконтинентальный кубок)

Последние матчи "Барселоны"

08.01 Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)

04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)

21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

15.12. Барселона - Леганес 0:1 (Примера)

11.12. Боруссия Д. - Барселона 2:3 (Лига Чемпионов)

"Реал" - "Барселона": ставки и коэффициенты



"Реал" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Реал" – небольшой фаворит матча, однако игры на такой стадии могут быть очень непредсказуемыми. Более вероятным является то, что матч будет результативным, ведь обе команды много забивать и имеют неидеальную оборону. Поэтому предлагаем поставить, что команды забьют 3 и более гола (ТБ 3).