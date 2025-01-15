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Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 15.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" - "Бетис" в рамках 1/8 финала кубка Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" после победы в Суперкубке Испании будет принимать "Бетис" в рамках кубка Короля.
Кубок Испании. 1/8 финала
15 января. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 20:00 "Бетис"
Арбитр: Лопес Мир
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" начала год разгромом "Барбастро" в рамках кубка Испании. Флик сделал ротацию и дал шанс тем, кто меньше играет в сезоне. Резервисты воспользовались своими возможностями, не оставив сопернику шансов. Дебютировал в составе Щенсны, который ради барселонцев возобновил карьеру.
В полуфинале Суперкубка "Барселона" уверенно по счету победила "Атлетик", но баски не реализовали ряд моментов. Финал против "Реала" стал бенефисом каталонцев, просто не заметивших мадридскую машину. Победа в Суперкубке может дать положительный импульс к улучшению результатов после неудачных выступлений в ноябре-декабре.
Покинуть команду уже зимой может Рональд Араухо, на которого претендует "Ювентус". Но травма Иньо Мартинеса может отсрочить этот трансфер. Поддержку игроку выразил Лапорта, заявивший о желании оставить уругвайца в составе.
Новости "Бетиса"
В поединке против "Барселоны" "Бетис" подходит с неоднозначными результатами в последнее время. Команда Мануэля Пеллегрини одержала лишь одну победу в трех последних матчах в чемпионате, уступив главному аутсайдеру турнира "Вальядолиду" 0:1 и сыграв вничью с "Райо Вальекано" 1:1. Единственным положительным результатом стала трудная победа над "Вильярреалом" 2:1 на выезде.
В кубковых турнирах дела обстоят получше. В Лиге конференций "зелено-белые" минимально победили финский ГИК (1:0), обеспечив себе место в следующем раунде. А в Кубке Испании команда, хоть и с определенным трудом, но сумела одолеть "Уэску" (1:0), до этого были побеждены "Гевора" и "Сант-Андреу". В кубке Пеллегрини делал ротацию, но в матче с "Барселоной" должны выйти самые сильные. Накануне в "Комо" за 12 млн евро перешел воспитанник севильцев Ассане Диао, который уже успел отличиться в ворота "Милана".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Барселоне" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес, получивший травму в матче против "Реала". Флик однозначно сделает ротацию после изнурительного Эль Класико. Очень вероятно, что сыграют Дани Ольмо и Пау Виктор, которые, наконец, зарегистрированы. Интересная ситуация с позицией голкипера, ведь против "Атлетика" и "Реала" играл Щенсны, а Пенья отбывал наказание за опоздание на тренировку. Иньяки вышел на поле во втором тайме финала из-за удаления поляка. Прогнозируем выход Щенсны, ведь он дебютировал за каталонцев в предыдущем матче кубка.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Араухо, Кунде – Э. Гарсия, где Йонг, Ольмо – Ямаль, Левандовски, Лопес.
У "Бетиса" есть большие кадровые проблемы. Травмированными являются Бельерин, Карвалью, Форнальс, Рока Хунке, Авила. Большую мотивацию показать себя будет Витор Роке, который не сумел себя проявить в "Барселоне" и выступает в аренде за "Бетис".
Ориентировочный состав "Бетиса": Вьетес – Сабали, Льоренте, Натан, Родригес – Джонни, Альтимира, Иско – Ло Чельсо, Эззальзули, Роке.
"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч
- 26.10.24. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)
- 21.01.24 Бетис - Барселона 2:4 (Примера)
- 16.09.23 Барселона - Бетис 5:0 (Примера)
- 29.04.23 Барселона – Бетис 4:0 (Примера)
- 01.02.23 Бетис – Барселона 1:2 (Примера)
В последнее время "Бетис" является удобным соперником для "Барселоны". В 5 крайних матчах команд зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 ничья. Эта ничья зафиксирована в матче первого круга Примеры текущего сезона при значительном преимуществе севильцев по игре.
Последние матчи "Барселоны"
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)
- 04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)
- 21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)
- 15.12. Барселона - Леганес 0:1 (Примера)
Последние матчи "Бетиса"
- 11.01. Вальядолид - Бетис 1:0 (Примера)
- 04.01. Уэска - Бетис 0:1 (Кубок Испании)
- 22.12. Бетис - Райо Вальекано 1:1 (Примера)
- 19.12. Бетис - ГИК 1:0 (Лига конференций)
- 15.12. Вильярреал – Бетис 1:2 (Примера)
"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" - безоговорочный фаворит матча, особенно в свете их последних результатов. Однако может быть и обратная медаль подобных успехов, ведь матч в финале отобрал множество эмоций у каталонцев. Считаем, что игра будет открытой, поэтому предлагаем поставить, что команды забьют 3 и больше гола (ТБ 3).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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