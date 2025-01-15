Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 15.01.2025

"Барселона" после победы в Суперкубке Испании будет принимать "Бетис" в рамках кубка Короля.

Кубок Испании. 1/8 финала

15 января. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 20:00 "Бетис"

Арбитр: Лопес Мир

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Барселоны"

"Барселона" начала год разгромом "Барбастро" в рамках кубка Испании. Флик сделал ротацию и дал шанс тем, кто меньше играет в сезоне. Резервисты воспользовались своими возможностями, не оставив сопернику шансов. Дебютировал в составе Щенсны, который ради барселонцев возобновил карьеру.

В полуфинале Суперкубка "Барселона" уверенно по счету победила "Атлетик", но баски не реализовали ряд моментов. Финал против "Реала" стал бенефисом каталонцев, просто не заметивших мадридскую машину. Победа в Суперкубке может дать положительный импульс к улучшению результатов после неудачных выступлений в ноябре-декабре.

Покинуть команду уже зимой может Рональд Араухо, на которого претендует "Ювентус". Но травма Иньо Мартинеса может отсрочить этот трансфер. Поддержку игроку выразил Лапорта, заявивший о желании оставить уругвайца в составе.

Новости "Бетиса"

В поединке против "Барселоны" "Бетис" подходит с неоднозначными результатами в последнее время. Команда Мануэля Пеллегрини одержала лишь одну победу в трех последних матчах в чемпионате, уступив главному аутсайдеру турнира "Вальядолиду" 0:1 и сыграв вничью с "Райо Вальекано" 1:1. Единственным положительным результатом стала трудная победа над "Вильярреалом" 2:1 на выезде.

В кубковых турнирах дела обстоят получше. В Лиге конференций "зелено-белые" минимально победили финский ГИК (1:0), обеспечив себе место в следующем раунде. А в Кубке Испании команда, хоть и с определенным трудом, но сумела одолеть "Уэску" (1:0), до этого были побеждены "Гевора" и "Сант-Андреу". В кубке Пеллегрини делал ротацию, но в матче с "Барселоной" должны выйти самые сильные. Накануне в "Комо" за 12 млн евро перешел воспитанник севильцев Ассане Диао, который уже успел отличиться в ворота "Милана".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Барселоне" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес, получивший травму в матче против "Реала". Флик однозначно сделает ротацию после изнурительного Эль Класико. Очень вероятно, что сыграют Дани Ольмо и Пау Виктор, которые, наконец, зарегистрированы. Интересная ситуация с позицией голкипера, ведь против "Атлетика" и "Реала" играл Щенсны, а Пенья отбывал наказание за опоздание на тренировку. Иньяки вышел на поле во втором тайме финала из-за удаления поляка. Прогнозируем выход Щенсны, ведь он дебютировал за каталонцев в предыдущем матче кубка.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Араухо, Кунде – Э. Гарсия, где Йонг, Ольмо – Ямаль, Левандовски, Лопес.

У "Бетиса" есть большие кадровые проблемы. Травмированными являются Бельерин, Карвалью, Форнальс, Рока Хунке, Авила. Большую мотивацию показать себя будет Витор Роке, который не сумел себя проявить в "Барселоне" и выступает в аренде за "Бетис".

Ориентировочный состав "Бетиса": Вьетес – Сабали, Льоренте, Натан, Родригес – Джонни, Альтимира, Иско – Ло Чельсо, Эззальзули, Роке.

"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч

26.10.24. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)

21.01.24 Бетис - Барселона 2:4 (Примера)

16.09.23 Барселона - Бетис 5:0 (Примера)

29.04.23 Барселона – Бетис 4:0 (Примера)

01.02.23 Бетис – Барселона 1:2 (Примера)

В последнее время "Бетис" является удобным соперником для "Барселоны". В 5 крайних матчах команд зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 ничья. Эта ничья зафиксирована в матче первого круга Примеры текущего сезона при значительном преимуществе севильцев по игре.



Последние матчи "Барселоны"

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)

04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)

21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

15.12. Барселона - Леганес 0:1 (Примера)

Последние матчи "Бетиса"

11.01. Вальядолид - Бетис 1:0 (Примера)

04.01. Уэска ​​- Бетис 0:1 (Кубок Испании)

22.12. Бетис - Райо Вальекано 1:1 (Примера)

19.12. Бетис - ГИК 1:0 (Лига конференций)

15.12. Вильярреал – Бетис 1:2 (Примера)

"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты



"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - безоговорочный фаворит матча, особенно в свете их последних результатов. Однако может быть и обратная медаль подобных успехов, ведь матч в финале отобрал множество эмоций у каталонцев. Считаем, что игра будет открытой, поэтому предлагаем поставить, что команды забьют 3 и больше гола (ТБ 3).