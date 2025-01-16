Реал - Сельта. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 16.01.2025

"Реал" после поражения в Суперкубке Испании будет принимать "Сельту" в рамках кубка Короля.

Кубок Испании. 1/8 финала

16 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:30 "Сельта"

Арбитр: Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

Для "Реала" это уже будет пятый матч с начала года. Сначала в драматической игре вдесятером "сливочные" вырвали победу над "Валенсией", а затем легко разгромили "Депортиво Минеру" в кубке Короля. Полуфинал Суперкубка против "Мальорки" хоть и завершился разгромом 3:0, но интрига держала практически до конца матча, а 2 своих гола мадридцы забили уже в дополнительное время. Результаты до финала Суперкубка Испании были хорошими, а вот там был настоящий провал. За 48 минут "сливочные" пропустили 5 голов, а дальше было удаление Щенсны и всего один забитый гол у большинства. "Реал" выглядел безнадежно, особенно в линии защиты. Игроки атаки "Барселоны" делали все, что хотели. Руководству "королевского клуба" стоит задуматься относительно усиления защиты команды, ведь некоторые игроки там выступают не на своих основных позициях. Проблемны позиции правого и центрального защитников, где отсутствуют травмированные игроки.

Новости "Сельты"

В преддверии кубкового противостояния с мадридским "Реалом" "Сельта" демонстрирует смешанные результаты. В Примере команда одолела "Реал Сосьедад" (2:0) и "Мальорку" (2:0), демонстрируя организованную игру и хорошую реализацию моментов на собственном поле. Однако выездные поражения от "Севильи" (0:1) и "Райо Вальекано" (1:2) подчеркнули слабые места команды, особенно в защите.

В Кубке Испании "Сельта" прошла "Расинг", одержав победу в напряженном матче со счетом 3:2. Несмотря на некоторые проблемы со стабильностью результатов, команда Виго подходит к матчу против "Реала" с желанием создать сенсацию. В преддверии нового года команда из Виго продлила контракт со своим 37-летним капитаном и лидером Яго Аспасом.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Реале" до сих пор в лазарете Милитан и Карвахаль. Анчелотти произведет определенную ротацию после Суперкубка. На воротах точно сыграет Лунин, впервые через год может выйти на поле Алаба, которую необходимо набирать игровые кондиции. Винисиус дисквалифицирован на матчи Примеры, потому тоже сыграет.

Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Ф. Гарсия, Р. Асенсио, Алаба, Васкес – Камавинга, Себальос, Модрич – Винисиус, Мбаппе, Гюллер.

У "Сельты" под вопрос участие в матче главной звезды - Яго Аспаса. Не сыграют из-за травм Жаилсон, Ристич и Фернандо Лопес

Ориентировочный состав "Сельты": Гвайта – Старфельт, Домингес Касерес, Алонсо – Мингеса, Бельтран, Мориба, Серви – Гонсалес Мартинес, Бамба, Иглесиас.

"Реал" - "Сельта": статистика личных встреч

19.10.24. Сельта - Реал 1:2 (Примера)

10.03.24 Реал - Сельта 4:0 (Примера)

25.08.23 Сельта - Реал 0:1 (Примера)

22.04.23 Реал - Сельта 2:0 (Примера)

20.08.22 Сельта - Реал 1:4 (Примера)

"Сельта" является удобным соперником для "Реала". В последних 5 матчах команд зафиксировано 5 побед "Реала". В последний раз мадридцы не побеждали "Сельту" еще в далеком 2020 году.

Последние матчи "Реала"

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)

06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)

03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)

22.12. Реал - Севилья 4:2 (Примера)

Последние матчи "Сельты"

10.01 Райо Вальекано - Сельта 2:1 (Примера)

05.01. Расинг – Сельта 2:3 (Кубок Испании)

21.12. Сельта - Реал Сосьедад 2:0 (Примера)

14.12. Севилья - Сельта 1:0 (Примера)

06.12. Сельта - Мальорка 2:0 (Примера)



"Реал" - "Сельта": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Сельта": прогноз от UA-Футбол

"Реал" после разгрома от "Барселоны" будет пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками. Даже определенная ротация в составе не должна помешать мадридцам побеждать "Сельту". Ставим на победу "Реала" с разницей в 1 или больше голов (Ф1 (-1)). Для любителей рисковать можно предложить ставку на победу подопечных Анчелотти с разницей в 2 и более гола (Ф1 (-1,5)).