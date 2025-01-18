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Жирона – Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жироны" и "Севильи" в рамках 20-го тура
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После двух подряд побед "Жирона" примет "Севилью", которая находится в нижней части турнирной таблицы.
Примера. 20-й тур
18 января. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 15:00 "Севилья"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
После первого круга в Примере "Жирона" делит 7-8 место с "Реал Сосьедад" в турнирной таблице. В преддверии нового года команда разгромила "Вальядолид", а в первом матче 2025 года была победа над "Алавесом". В матче против "Алавеса" "Жирони" удалось победить при невыразительной игре, а единственный гол забил Солис Ромеро, постепенно стучущий в основу команды. Благодаря этим двум победам жиронцы остаются среди претендентов на еврокубки. В целом выступления "Жироны" в текущем сезоне нестабильны, ведь до этого были два поражения от "Мальорки" и "Реала" в Примере.
"Жирона" еще в начале декабря вылетела из кубка Испании от "Логроньеса", поэтому это будет только второй матч команды в 2025 году. В Лиге чемпионов "Жирона" практически упустила шансы на выход из группы. Впереди матчи против "Милана" и "Арсенала". Уже с февраля "Жирона" сможет сконцентрироваться только на Примере.
Новости "Севильи"
В преддверии матча против "Жироны" "Севилья" демонстрировала нестабильные результаты. Команда пропустила 13 голов в пяти последних матчах, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. В последней игре "Севилья" расписала ничью с главным аутсайдером Примеры – "Валенсией" со счетом 1:1. В этом матче "Севилья" сравняла счет всего на 93 минуте. Особенно болезненным стало поражение от "Альмерии" (1:4) в Кубке Испании, которое вызвало много критики по поводу игры команды в защите. Также в Примере "Севилья" уступила "Реалу" 2:4 и "Атлетико" 3:4. В этих матчах команда демонстрировала атакующий футбол, но имела большие проблемы в защите. "Атлетико" вообще отыгралось с 1:3. Единственным положительным моментом в этом периоде стала победа над "Сельтой" 1:0, где команда смогла сыграть компактно в обороне и реализовать свой шанс.
Из-за неудачных результатов главный тренер "Севильи" Франсиско Хавьер Гарсия Пимьент находится под давлением. Очевидно, что "Севильи" нужно решать проблемы в обороне и найти баланс между атакой и защитой, чтобы возвратиться на победный путь.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Жироны" постепенно возвращаются травмированные. До сих пор восстанавливается Боян Миовски, под вопросом участие в матче Асприльи, Порту и Гутьерреса, который был заменен на 33 минуте матча с "Алавесом". Из-за дисквалификации игру пропустит Яго Эррера. Уже сыграл против "Алавеса" Цыганков, поэтому ожидается, что он получит больше игрового времени с "Севильей".
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Лопес, Хуанпе – Блинд, Ромеу, Мартин, Мартинес – Хиль, Руис, ван де Бек.
У "Севильи" давно травмирован основной центрбек Танги Ньянзу, под вопросом участие в матче Барко и Эджуке.
Ориентировочный состав "Севильи": Нюланд – Салас, Гудель, Баде, Кармона – Локонга, Агуме, Соу – Ньигес, Ромеро, Лукебакио.
"Жирона" - "Севилья": статистика личных встреч
- 01.09.24. Севилья - Жирона 0:2 (Примера)
- 21.01.24. Жирона - Севилья 5:1 (Примера)
- 26.08.23. Севилья - Жирона 1:2 (Примера)
- 01.05.23. Севилья - Жирона 0:2 (Примера)
- 14.01.23. Жирона - Севилья 2:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Жироны". Команды вроде бы поменялись своими ролями: "Жирона" теперь претендент на еврокубки и участник Лиги чемпионов, а "Севилья" - середняк Примеры. В прошлом сезоне почти год назад "Жирона" разгромила "Севилью" 5:1 с хет-триком Довбика и голом Цыганкова.
Последние матчи "Жироны"
- 11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)
- 20.12 Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)
- 14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)
- 10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)
- 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
Последние матчи "Севильи"
- 11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)
- 04.01. Альмерия - Севилья 4:1 (Кубок Испании)
- 22.12. Реал - Севилья 4:2 (Примера)
- 14.12. Севилья - Сельта 1:0 (Примера)
- 08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Атлетико"
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|3
|"Барселона"
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4
|"Атлетик"
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5
|"Вильярреал"
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7
|"Реал Сосьедад"
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|8
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|9
|"Райо Вальекано"
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|10
|"Бетис"
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|11
|"Осасуна"
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|12
|"Сельта"
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|13
|"Севилья"
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|14
|"Лас-Пальмас"
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|15
|"Хетафе"
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|16
|"Леганес"
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|17
|"Алавес"
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|18
|"Эспаньол"
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|19
|"Вальядолид"
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|20
|"Валенсия"
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
"Жирона" - "Севилья": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" относительно хорошо играет дома, в то время как "Севилья" не очень удачно на выезде. Считаем, что "Жироне" удастся порадовать своих болельщиков, поэтому предлагаем одержать победу хозяев за коэффициент в районе 1,9.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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