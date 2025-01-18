Жирона – Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.01.2025

После двух подряд побед "Жирона" примет "Севилью", которая находится в нижней части турнирной таблицы.

Примера. 20-й тур

18 января. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" 15:00 "Севилья"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Жироны"

После первого круга в Примере "Жирона" делит 7-8 место с "Реал Сосьедад" в турнирной таблице. В преддверии нового года команда разгромила "Вальядолид", а в первом матче 2025 года была победа над "Алавесом". В матче против "Алавеса" "Жирони" удалось победить при невыразительной игре, а единственный гол забил Солис Ромеро, постепенно стучущий в основу команды. Благодаря этим двум победам жиронцы остаются среди претендентов на еврокубки. В целом выступления "Жироны" в текущем сезоне нестабильны, ведь до этого были два поражения от "Мальорки" и "Реала" в Примере.

"Жирона" еще в начале декабря вылетела из кубка Испании от "Логроньеса", поэтому это будет только второй матч команды в 2025 году. В Лиге чемпионов "Жирона" практически упустила шансы на выход из группы. Впереди матчи против "Милана" и "Арсенала". Уже с февраля "Жирона" сможет сконцентрироваться только на Примере.

Новости "Севильи"

В преддверии матча против "Жироны" "Севилья" демонстрировала нестабильные результаты. Команда пропустила 13 голов в пяти последних матчах, что свидетельствует о серьезных проблемах в обороне. В последней игре "Севилья" расписала ничью с главным аутсайдером Примеры – "Валенсией" со счетом 1:1. В этом матче "Севилья" сравняла счет всего на 93 минуте. Особенно болезненным стало поражение от "Альмерии" (1:4) в Кубке Испании, которое вызвало много критики по поводу игры команды в защите. Также в Примере "Севилья" уступила "Реалу" 2:4 и "Атлетико" 3:4. В этих матчах команда демонстрировала атакующий футбол, но имела большие проблемы в защите. "Атлетико" вообще отыгралось с 1:3. Единственным положительным моментом в этом периоде стала победа над "Сельтой" 1:0, где команда смогла сыграть компактно в обороне и реализовать свой шанс.



Из-за неудачных результатов главный тренер "Севильи" Франсиско Хавьер Гарсия Пимьент находится под давлением. Очевидно, что "Севильи" нужно решать проблемы в обороне и найти баланс между атакой и защитой, чтобы возвратиться на победный путь.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Жироны" постепенно возвращаются травмированные. До сих пор восстанавливается Боян Миовски, под вопросом участие в матче Асприльи, Порту и Гутьерреса, который был заменен на 33 минуте матча с "Алавесом". Из-за дисквалификации игру пропустит Яго Эррера. Уже сыграл против "Алавеса" Цыганков, поэтому ожидается, что он получит больше игрового времени с "Севильей".

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Крейчи, Лопес, Хуанпе – Блинд, Ромеу, Мартин, Мартинес – Хиль, Руис, ван де Бек.

У "Севильи" давно травмирован основной центрбек Танги Ньянзу, под вопросом участие в матче Барко и Эджуке.

Ориентировочный состав "Севильи": Нюланд – Салас, Гудель, Баде, Кармона – Локонга, Агуме, Соу – Ньигес, Ромеро, Лукебакио.

"Жирона" - "Севилья": статистика личных встреч

01.09.24. Севилья - Жирона 0:2 (Примера)

21.01.24. Жирона - Севилья 5:1 (Примера)

26.08.23. Севилья - Жирона 1:2 (Примера)

01.05.23. Севилья - Жирона 0:2 (Примера)

14.01.23. Жирона - Севилья 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Жироны". Команды вроде бы поменялись своими ролями: "Жирона" теперь претендент на еврокубки и участник Лиги чемпионов, а "Севилья" - середняк Примеры. В прошлом сезоне почти год назад "Жирона" разгромила "Севилью" 5:1 с хет-триком Довбика и голом Цыганкова.

Последние матчи "Жироны"

11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)

20.12 Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)

14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)

10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)

07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

Последние матчи "Севильи"

11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)

04.01. Альмерия - Севилья 4:1 (Кубок Испании)

22.12. Реал - Севилья 4:2 (Примера)

14.12. Севилья - Сельта 1:0 (Примера)

08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетико" 19 13 5 1 34-12 44 2 Реал 19 13 4 2 43-19 43 3 "Барселона" 19 12 2 5 51-22 38 4 "Атлетик" 19 10 6 3 29-17 36 5 "Вильярреал" 19 8 6 5 34-31 30 6 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30 7 "Реал Сосьедад" 19 8 4 7 17-13 28 8 Жирона 19 8 4 7 27-25 28 9 "Райо Вальекано" 19 6 7 6 22-22 25 10 "Бетис" 19 6 7 6 21-23 25 11 "Осасуна" 19 6 7 6 23-28 25 12 "Сельта" 19 7 3 9 28-30 24 13 "Севилья" 19 6 5 8 21-28 23 14 "Лас-Пальмас" 19 6 4 9 24-29 22 15 "Хетафе" 19 4 7 8 13-16 19 16 "Леганес" 19 4 7 8 18-29 19 17 "Алавес" 19 4 5 10 21-31 17 18 "Эспаньол" 19 4 4 11 17-31 16 19 "Вальядолид" 19 4 3 12 13-37 15 20 "Валенсия" 19 2 7 10 18-29 13

"Жирона" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" относительно хорошо играет дома, в то время как "Севилья" не очень удачно на выезде. Считаем, что "Жироне" удастся порадовать своих болельщиков, поэтому предлагаем одержать победу хозяев за коэффициент в районе 1,9.