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Хетафе – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Хетафе" и "Барселоны" в рамках 20-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 2025 году обе команды только побеждают, так что с хорошим настроением подходят к очному противостоянию.
Примера. 20-й тур
18 января. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Пабло Фуэнтес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Хетафе"
В преддверии матча против "Барселоны" "Хетафе" демонстрирует положительную динамику результатов. Команда выиграла три матча подряд в разных турнирах. В Кубке Испании "Хетафе" сначала минимально одолел "Гранаду" 1:0, а затем повторил успех против "Понтеведры" 1:0.
В Примере "Хетафе" обыграл "Лас-Пальмас" со счетом 2:1, что позволило улучшить позиции в турнирной таблице после неудачных матчей с "Мальоркой" 0:1 и "Атлетико" 0:1. В обеих этих встречах подопечные Бордаласа хорошо действовали в защите, но неэффективная игра в атаке не позволила им завоевать очки. Несмотря на статус андердога, "Хетафе" попытается дать бой каталонскому гранду на своем поле.
Новости "Барселоны"
В преддверии матча против "Хетафе" "Барселона" находится на эмоциональном подъеме после ряда убедительных побед в разных турнирах. Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, одержав в финале своего принципиального соперника "Реал" со счетом 5:2. В Кубке Испании "Барселона" также выглядит уверенно, сначала разгромив "Барбастро" 4:0, а затем не оставив шансов "Бетису" 5:1. Команда набрала обороты, возвращая свою привычную эффективность в атаке, характерную для старта сезона.
Однако в чемпионате дела не так безоблачны. Каталонцы занимают только 3 позицию, уступая "Атлетико" и "Реалу". В своем последнем матче Примеры "Барселона" неожиданно уступила "Атлетико" 1:2, хотя владела весь матч преимуществом. Теперь команда стремится реабилитироваться в матче против "Хетафе", чтобы не потерять позиции в борьбе за титул.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Хетафе" под вопросом участие в матче опытного защитника Аллана Ньома и молодого полузащитника Йеллу Сантьяго. В кубковом матче против "Понтеведры" Бордалас Хименес совершил ротацию, а против "Барселоны" выйдет максимально боевой состав.
Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас – Гомес да Коста, Арамбарри, Милья, Аленья – Майораль, Уче.
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес. Вернутся в основу после кубкового матча Бальде, Касадо, Левандовски.
Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
"Хетафе" - "Барселона": статистика личных встреч
- 25.09.24. Барселона – Хетафе 1:0 (Примера)
- 24.02.24. Барселона - Хетафе 4:0 (Примера)
- 13.08.23. Хетафе – Барселона 0:0 (Примера)
- 16.04.23. Хетафе – Барселона 0:0 (Примера)
- 22.01.23. Барселона – Хетафе 1:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 домашних победы "Барселоны". А вот на поле "Хетафе" в 2023 году зафиксировано 2 нулевых ничьих. В общем, "Хетафе" дома регулярно отбирает очки у "Барселоны".
Последние матчи "Хетафе"
- 15.01. Понтеведра – Хетафе 0:1 (Кубок Испании)
- 12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)
- 03.01. Гранада – Хетафе 0:1 (Кубок Испании)
- 21.12. Хетафе – Мальорка 0:1 (Примера)
- 15.12. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)
Последние матчи "Барселоны"
- 15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)
- 04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)
- 21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Атлетико"
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|3
|"Барселона"
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4
|"Атлетик"
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5
|"Вильярреал"
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7
|"Реал Сосьедад"
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|8
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|9
|"Райо Вальекано"
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|10
|"Бетис"
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|11
|"Осасуна"
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|12
|"Сельта"
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|13
|"Севилья"
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|14
|"Лас-Пальмас"
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|15
|"Хетафе"
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|16
|"Леганес"
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|17
|"Алавес"
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|18
|"Эспаньол"
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|19
|"Вальядолид"
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|20
|"Валенсия"
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
"Хетафе" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Хетафе" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" набрала прекрасную форму и остановить ее у "Хетафе" вряд ли получится. Поэтому предлагаем одержать победу гостей с разницей в один гол или больше (Ф2(-1)) за коэффициент в районе 1,9.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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