Хетафе – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.01.2025

В 2025 году обе команды только побеждают, так что с хорошим настроением подходят к очному противостоянию.

Примера. 20-й тур

18 января. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Пабло Фуэнтес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2



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Новости "Хетафе"

В преддверии матча против "Барселоны" "Хетафе" демонстрирует положительную динамику результатов. Команда выиграла три матча подряд в разных турнирах. В Кубке Испании "Хетафе" сначала минимально одолел "Гранаду" 1:0, а затем повторил успех против "Понтеведры" 1:0.

В Примере "Хетафе" обыграл "Лас-Пальмас" со счетом 2:1, что позволило улучшить позиции в турнирной таблице после неудачных матчей с "Мальоркой" 0:1 и "Атлетико" 0:1. В обеих этих встречах подопечные Бордаласа хорошо действовали в защите, но неэффективная игра в атаке не позволила им завоевать очки. Несмотря на статус андердога, "Хетафе" попытается дать бой каталонскому гранду на своем поле.

Новости "Барселоны"

В преддверии матча против "Хетафе" "Барселона" находится на эмоциональном подъеме после ряда убедительных побед в разных турнирах. Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, одержав в финале своего принципиального соперника "Реал" со счетом 5:2. В Кубке Испании "Барселона" также выглядит уверенно, сначала разгромив "Барбастро" 4:0, а затем не оставив шансов "Бетису" 5:1. Команда набрала обороты, возвращая свою привычную эффективность в атаке, характерную для старта сезона.



Однако в чемпионате дела не так безоблачны. Каталонцы занимают только 3 позицию, уступая "Атлетико" и "Реалу". В своем последнем матче Примеры "Барселона" неожиданно уступила "Атлетико" 1:2, хотя владела весь матч преимуществом. Теперь команда стремится реабилитироваться в матче против "Хетафе", чтобы не потерять позиции в борьбе за титул.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Хетафе" под вопросом участие в матче опытного защитника Аллана Ньома и молодого полузащитника Йеллу Сантьяго. В кубковом матче против "Понтеведры" Бордалас Хименес совершил ротацию, а против "Барселоны" выйдет максимально боевой состав.

Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас – Гомес да Коста, Арамбарри, Милья, Аленья – Майораль, Уче.

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес. Вернутся в основу после кубкового матча Бальде, Касадо, Левандовски.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

"Хетафе" - "Барселона": статистика личных встреч

25.09.24. Барселона – Хетафе 1:0 (Примера)

24.02.24. Барселона - Хетафе 4:0 (Примера)

13.08.23. Хетафе – Барселона 0:0 (Примера)

16.04.23. Хетафе – Барселона 0:0 (Примера)

22.01.23. Барселона – Хетафе 1:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 домашних победы "Барселоны". А вот на поле "Хетафе" в 2023 году зафиксировано 2 нулевых ничьих. В общем, "Хетафе" дома регулярно отбирает очки у "Барселоны".

Последние матчи "Хетафе"

15.01. Понтеведра – Хетафе 0:1 (Кубок Испании)

12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)

03.01. Гранада – Хетафе 0:1 (Кубок Испании)

21.12. Хетафе – Мальорка 0:1 (Примера)

15.12. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)

Последние матчи "Барселоны"

15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)

04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)

21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетико" 19 13 5 1 34-12 44 2 Реал 19 13 4 2 43-19 43 3 "Барселона" 19 12 2 5 51-22 38 4 "Атлетик" 19 10 6 3 29-17 36 5 "Вильярреал" 19 8 6 5 34-31 30 6 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30 7 "Реал Сосьедад" 19 8 4 7 17-13 28 8 Жирона 19 8 4 7 27-25 28 9 "Райо Вальекано" 19 6 7 6 22-22 25 10 "Бетис" 19 6 7 6 21-23 25 11 "Осасуна" 19 6 7 6 23-28 25 12 "Сельта" 19 7 3 9 28-30 24 13 "Севилья" 19 6 5 8 21-28 23 14 "Лас-Пальмас" 19 6 4 9 24-29 22 15 "Хетафе" 19 4 7 8 13-16 19 16 "Леганес" 19 4 7 8 18-29 19 17 "Алавес" 19 4 5 10 21-31 17 18 "Эспаньол" 19 4 4 11 17-31 16 19 "Вальядолид" 19 4 3 12 13-37 15 20 "Валенсия" 19 2 7 10 18-29 13

"Хетафе" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" набрала прекрасную форму и остановить ее у "Хетафе" вряд ли получится. Поэтому предлагаем одержать победу гостей с разницей в один гол или больше (Ф2(-1)) за коэффициент в районе 1,9.