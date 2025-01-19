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Реал – Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реала" и "Лас-Пальмаса" в рамках 20-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После кубковых турниров "Реал" возвращается к матчам Примеры, где соперником будет неуступчивый "Лас-Пальмас".
- Новости "Реала"
- Новости "Лас-Пальмаса"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Реал" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала"
- Последние матчи "Лас-Пальмаса"
- Турнирное положение команд
- "Реал" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты
- "Реал" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол
Примера. 20-й тур
19 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 17:15 "Лас-Пальмас"
Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
В преддверии матча против "Лас-Пальмаса" мадридский "Реал" демонстрирует нестабильные результаты. Подопечные Карло Анчелотти начали год с уверенных выступлений в Кубке Испании, где сначала разгромили "Депортиво Минеру" 5:0, затем победили в дополнительное время "Сельту" 5:2. Последний матч чуть не стал разочарованием для мадридских болельщиков, ведь к 80 минуте "Реал" уверенно побеждал 2:0, но индивидуальные ошибки игроков защиты привели к двум пропущенным головам. В дополнительное время "сливочные" все расставили на свои места, но горький осадок остался. У команды и так плотный график, а тут еще пришлось играть дополнительные 30 минут, которых можно было избежать.
Большое разочарование ждало мадридских болельщиков в Суперкубке Испании, где "Реал" сначала прошел "Мальорку", однако в решающем матче уступил "Барселоне" со счетом 2:5. Это стало болезненным ударом для команды, ведь по игре у них совсем не было шансов.
В Примере у "Реала" дела обстоят лучше. В последнем матче они в меньшинстве одержали важную выездную победу над "Валенсией" со счетом 2:1. Вчерашняя осечка "Атлетико" дает "королевскому клубу" шанс возглавить турнирную таблицу, для этого нужно просто победить "Лас-Пальмас".
Новости "Лас-Пальмаса"
В преддверии матча против "Реала" "Лас-Пальмас" демонстрирует нестабильные результаты в разных турнирах. В Примере "Лас-Пальмас" одержал важные победы над "Эспаньолом" 1:0 и "Вальядолидом" 2:1, а также удержал ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" 0:0. Эти результаты показали сильные стороны команды, в том числе надежную игру в обороне и способность к быстрым контратакам.
Впрочем, последние два матча оказались неудачными для команды. В Кубке Испании "Лас-Пальмас" потерпел разгромное поражение от "Эльче" 0:4, а в чемпионате уступил "Хетафе" 1:2 в домашнем матче. Если в кубковом матче Диего Мартинес совершил ротацию, то в матче с "Хетафе" на поле была основа. Противостояние с мадридским грандом станет серьезным испытанием для "Лас-Пальмаса", но команда стремится продемонстрировать характер, как это было в матче первого круга.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Реале" к травмированным Милитану и Карвахалю добавился Камавинга, который пропустит 3 недели. Модрич и Винисиус Жуниор дисквалифицированы на матч Примеры. Лука получил четвертую желтую карточку в сезоне, а Винисиус был удален в матче с "Валенсией".
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Ф. Менди, Рюдигер, Чуамень, Васкес – Вальверде, Себальос, Беллингем – Диас, Мбаппе, Родриго.
В "Лас-Пальмасе" травмированы Марвин и Вити, под вопросом участие в матче Кампаньи. Из-за дисквалификации игру пропустит Эссуго.
Ориентировочный состав "Лас-Пальмаса": Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог – Родригес, Муньос, Янузай – С. Рамирес, Молейро, Ф. Силва.
"Реал" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч
- 29.08.24. Лас-Пальмас - Реал 1:1 (Примера)
- 27.01.24. Лас-Пальмас - Реал 1:2 (Примера)
- 27.09.23. Реал - Лас-Пальмас 2:0 (Примера)
- 31.03.18. Лас-Пальмас - Реал 0:3 (Примера)
- 05.11.17. Реал - Лас-Пальмас 3:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Реала" и одна ничья. Эта ничья зафиксирована в первом круге текущего чемпионата, когда при значительном игровом и территориальном преимуществе мадридцы не сумели заработать 3 очка. На гол Молейро "сливочные" ответили точным ударом Винисиуса Жуниора с пенальти.
Последние матчи "Реала"
- 16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)
- 06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)
- 03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)
Последние матчи "Лас-Пальмаса"
- 12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)
- 04.01. Эльче - Лас-Пальмас 4:0 (Кубок Испании)
- 22.12. Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 (Примера)
- 15.12. Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 0:0 (Примера)
- 07.12. Лас-Пальмас - Вальядолид 2:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Атлетико"
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|3
|"Барселона"
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4
|"Атлетик"
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5
|"Вильярреал"
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7
|"Реал Сосьедад"
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|9
|"Севилья"
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|10
|"Райо Вальекано"
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|11
|"Бетис"
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|12
|"Осасуна"
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|13
|"Сельта"
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|14
|"Лас-Пальмас"
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|15
|"Леганес"
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|16
|"Алавес"
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|17
|"Хетафе"
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|18
|"Эспаньол"
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|19
|"Вальядолид"
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
|20
|"Валенсия"
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
"Реал" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол
"Реал" дома очень уверенно выступает в матчах против "Лас-Пальмаса". Но гости с Канарских островов в текущем сезоне являются грозой авторитетов, отобрав очки как у "Реала", так и у "Барселоны". Полагаем, что с большой вероятностью обе команды забьют в текущем матче и предлагаем поставить на данное событие с коэффициентом в районе 1,95.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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