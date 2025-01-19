Реал – Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.01.2025

После кубковых турниров "Реал" возвращается к матчам Примеры, где соперником будет неуступчивый "Лас-Пальмас".

Примера. 20-й тур

19 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 17:15 "Лас-Пальмас"

Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

В преддверии матча против "Лас-Пальмаса" мадридский "Реал" демонстрирует нестабильные результаты. Подопечные Карло Анчелотти начали год с уверенных выступлений в Кубке Испании, где сначала разгромили "Депортиво Минеру" 5:0, затем победили в дополнительное время "Сельту" 5:2. Последний матч чуть не стал разочарованием для мадридских болельщиков, ведь к 80 минуте "Реал" уверенно побеждал 2:0, но индивидуальные ошибки игроков защиты привели к двум пропущенным головам. В дополнительное время "сливочные" все расставили на свои места, но горький осадок остался. У команды и так плотный график, а тут еще пришлось играть дополнительные 30 минут, которых можно было избежать.

Большое разочарование ждало мадридских болельщиков в Суперкубке Испании, где "Реал" сначала прошел "Мальорку", однако в решающем матче уступил "Барселоне" со счетом 2:5. Это стало болезненным ударом для команды, ведь по игре у них совсем не было шансов.

В Примере у "Реала" дела обстоят лучше. В последнем матче они в меньшинстве одержали важную выездную победу над "Валенсией" со счетом 2:1. Вчерашняя осечка "Атлетико" дает "королевскому клубу" шанс возглавить турнирную таблицу, для этого нужно просто победить "Лас-Пальмас".



Новости "Лас-Пальмаса"

В преддверии матча против "Реала" "Лас-Пальмас" демонстрирует нестабильные результаты в разных турнирах. В Примере "Лас-Пальмас" одержал важные победы над "Эспаньолом" 1:0 и "Вальядолидом" 2:1, а также удержал ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" 0:0. Эти результаты показали сильные стороны команды, в том числе надежную игру в обороне и способность к быстрым контратакам.



Впрочем, последние два матча оказались неудачными для команды. В Кубке Испании "Лас-Пальмас" потерпел разгромное поражение от "Эльче" 0:4, а в чемпионате уступил "Хетафе" 1:2 в домашнем матче. Если в кубковом матче Диего Мартинес совершил ротацию, то в матче с "Хетафе" на поле была основа. Противостояние с мадридским грандом станет серьезным испытанием для "Лас-Пальмаса", но команда стремится продемонстрировать характер, как это было в матче первого круга.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Реале" к травмированным Милитану и Карвахалю добавился Камавинга, который пропустит 3 недели. Модрич и Винисиус Жуниор дисквалифицированы на матч Примеры. Лука получил четвертую желтую карточку в сезоне, а Винисиус был удален в матче с "Валенсией".

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Ф. Менди, Рюдигер, Чуамень, Васкес – Вальверде, Себальос, Беллингем – Диас, Мбаппе, Родриго.

В "Лас-Пальмасе" травмированы Марвин и Вити, под вопросом участие в матче Кампаньи. Из-за дисквалификации игру пропустит Эссуго.

Ориентировочный состав "Лас-Пальмаса": Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог – Родригес, Муньос, Янузай – С. Рамирес, Молейро, Ф. Силва.

"Реал" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч

29.08.24. Лас-Пальмас - Реал 1:1 (Примера)

27.01.24. Лас-Пальмас - Реал 1:2 (Примера)

27.09.23. Реал - Лас-Пальмас 2:0 (Примера)

31.03.18. Лас-Пальмас - Реал 0:3 (Примера)

05.11.17. Реал - Лас-Пальмас 3:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Реала" и одна ничья. Эта ничья зафиксирована в первом круге текущего чемпионата, когда при значительном игровом и территориальном преимуществе мадридцы не сумели заработать 3 очка. На гол Молейро "сливочные" ответили точным ударом Винисиуса Жуниора с пенальти.

Последние матчи "Реала"

16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)

06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)

03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)

04.01. Эльче - Лас-Пальмас 4:0 (Кубок Испании)

22.12. Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 (Примера)

15.12. Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 0:0 (Примера)

07.12. Лас-Пальмас - Вальядолид 2:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетико" 20 13 5 2 34-13 44 2 Реал 19 13 4 2 43-19 43 3 "Барселона" 19 12 2 5 51-22 38 4 "Атлетик" 19 10 6 3 29-17 36 5 "Вильярреал" 19 8 6 5 34-31 30 6 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30 7 "Реал Сосьедад" 19 8 4 7 17-13 28 8 Жирона 20 8 4 8 28-27 28 9 "Севилья" 20 7 5 8 23-29 26 10 "Райо Вальекано" 19 6 7 6 22-22 25 11 "Бетис" 20 6 7 7 22-26 25 12 "Осасуна" 19 6 7 6 23-28 25 13 "Сельта" 19 7 3 9 28-30 24 14 "Лас-Пальмас" 19 6 4 9 24-29 22 15 "Леганес" 20 5 7 8 19-29 22 16 "Алавес" 20 5 5 10 24-32 20 17 "Хетафе" 19 4 7 8 13-16 19 18 "Эспаньол" 20 5 4 11 19-32 19 19 "Вальядолид" 20 4 3 13 14-39 15 20 "Валенсия" 19 2 7 10 18-29 13

"Реал" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол

"Реал" дома очень уверенно выступает в матчах против "Лас-Пальмаса". Но гости с Канарских островов в текущем сезоне являются грозой авторитетов, отобрав очки как у "Реала", так и у "Барселоны". Полагаем, что с большой вероятностью обе команды забьют в текущем матче и предлагаем поставить на данное событие с коэффициентом в районе 1,95.