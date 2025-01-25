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Вальядолид – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Вальядолид" – "Реал" в рамках 21-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После осечек конкурентов "Реал" по итогам прошлого тура возглавил турнирную таблицу Примеры и будет пытаться закрепиться на вершине. "Вальядолид" хоть и занимает последнюю позицию турнирной таблицы, но выиграл два последних домашних матча.
- Новости "Вальядолида"
- Новости "Реала"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Вальядолид" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- Последние матчи "Вальядолида"
- Последние матчи "Реала"
- Турнирное положение команд
- "Вальядолид" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
- "Вальядолид" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Примера. 21-й тур
25 января. Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Матео Бускетс
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Вальядолида"
"Вальядолид" готовится к непростому испытанию в матче против мадридского "Реала" после поражения от "Эспаньола" со счетом 2:1 в предыдущем туре. До этого "Вальядолид" дома одолел "Бетис" с минимальным счетом 1:0 благодаря надежной игре в обороне и единственному забитому голу.
В Кубке Испании "Вальядолид" еще в начале января неожиданно уступил представителю третьего испанского дивизиона "Оуренсе" со счетом 3:2 и теперь полностью сконцентрирован на Примере.
Еще в декабре 2024 года команда Диего Сосси также потерпела поражение в матче против "Жироны" со счетом 0:3, где проявились проблемы в обороне. Еще раньше "Вальядолид" обрадовал своих болельщиков победой над "Валенсией" 1:0 в матче аутсайдеров. Поединок против "Реала" обещает быть сложным для хозяев, но они попытаются использовать поддержку родных трибун, чтобы дать бой грозному сопернику.
Новости "Реала"
Для "Реала" это будет восьмой матч с 3 января. Игры через два дня на третий истощают, но слишком большую ротацию Анчелотти не делал, ведь все матчи были важными. К тому же в кубковом матче с "Сельтой" пришлось играть не 90 минут, а все 120.
С атакой у "Реала" все хорошо, а вот в обороне есть явные проблемы. Последний раз команда не пропускала от "Мальорки" 9 января. После этого были 5 пропущенных голов от "Барселоны", 2 от "Сельты", даже явные андердоги "Лас-Пальмас" и "Зальцбург" сумели огорчить Куртуа. Анчелотти дал понять, что трансферов защитников зимой не будет, мадридцы будут рассчитывать исключительно на внутренние резервы. Наконец-то восстановился от травмы Алаба, который может добавить надежности защиты. Проблему с правым защитником в этом сезоне решать не будут, поэтому до конца сезона будет играть Васкес.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Вальядолида" травмированы Джемерт и Моро, из-за дисквалификации не сыграет Станко Юрич.
Ориентировочный состав "Вальядолида": Хейн – Л. Перес, Санчес, Джума Бах, Роза – М. Мартин, Ндиае, К. Перес – Амалла, Маркос Андре, Ануар.
У "Реала" травмированы Милитан, Карвахаль и Камавинга, восстановивился от повреждения Чуамэни, все больше игрового времени получает Алаба. Винисиус Жуниор продолжает отбывать дисквалификацию из-за удаления в матче с "Валенсией".
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос, Беллингем – Б. Диас, Мбаппе, Родриго.
"Вальядолид" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- 25.08.24. Реал - Вальядолид 3:0 (Примера)
- 02.04.23. Реал - Вальядолид 6:0 (Примера)
- 30.12.22. Вальядолид - Реал 0:2 (Примера)
- 20.02.21. Вальядолид - Реал 0:1 (Примера)
- 30.09.20. Реал - Вальядолид 1:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в августе хоть и завершился со счетом 3:0, но интрига держалась до 88 минут, пока мадридцы не забили второй гол. За королевский клуб отмечались Вальверде, Диас и Эндрик.
Последние матчи "Вальядолида"
- 17.01. Эспаньол - Вальядолид 2:1 (Примера)
- 11.01. Вальядолид - Бетис 1:0 (Примера)
- 05.01. Оуренсе – Вальядолид 3:2 (Кубок Испании)
- 20.12. Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)
- 13.12. Вальядолид - Валенсия 1:0 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 22.01. Реал - Зальцбург 5:1 (Лига чемпионов)
- 19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)
- 16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|20
|14
|4
|2
|47-20
|46
|2
|"Атлетико"
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|3
|"Барселона"
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|4
|"Атлетик"
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|5
|"Вильярреал"
|20
|9
|6
|5
|38-31
|33
|6
|Мальорка
|20
|9
|3
|8
|19-25
|30
|7
|"Реал Сосьедад"
|20
|8
|4
|8
|17-14
|28
|8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|9
|"Осасуна"
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|10
|"Райо Вальекано"
|20
|6
|8
|6
|23-23
|26
|11
|"Севилья"
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|12
|"Бетис"
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|13
|"Сельта"
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|14
|"Лас-Пальмас"
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|15
|"Леганес"
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|16
|"Хетафе"
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|17
|"Алавес"
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|18
|"Эспаньол"
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|19
|"Валенсия"
|20
|3
|7
|10
|19-29
|16
|20
|"Вальядолид"
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
"Вальядолид" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Вальядолид" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
"Реал", безусловно, является фаворитом встречи и должен одерживать победу, однако если с атакой "сливочных" все в порядке, то оборона часто подводит. Поэтому считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,83.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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