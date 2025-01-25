Вальядолид – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.01.2025

После осечек конкурентов "Реал" по итогам прошлого тура возглавил турнирную таблицу Примеры и будет пытаться закрепиться на вершине. "Вальядолид" хоть и занимает последнюю позицию турнирной таблицы, но выиграл два последних домашних матча.

Примера. 21-й тур

25 января. Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Матео Бускетс

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Вальядолид - Реал Смотреть трансляцию

Новости "Вальядолида"

"Вальядолид" готовится к непростому испытанию в матче против мадридского "Реала" после поражения от "Эспаньола" со счетом 2:1 в предыдущем туре. До этого "Вальядолид" дома одолел "Бетис" с минимальным счетом 1:0 благодаря надежной игре в обороне и единственному забитому голу.

В Кубке Испании "Вальядолид" еще в начале января неожиданно уступил представителю третьего испанского дивизиона "Оуренсе" со счетом 3:2 и теперь полностью сконцентрирован на Примере.

Еще в декабре 2024 года команда Диего Сосси также потерпела поражение в матче против "Жироны" со счетом 0:3, где проявились проблемы в обороне. Еще раньше "Вальядолид" обрадовал своих болельщиков победой над "Валенсией" 1:0 в матче аутсайдеров. Поединок против "Реала" обещает быть сложным для хозяев, но они попытаются использовать поддержку родных трибун, чтобы дать бой грозному сопернику.

Новости "Реала"

Для "Реала" это будет восьмой матч с 3 января. Игры через два дня на третий истощают, но слишком большую ротацию Анчелотти не делал, ведь все матчи были важными. К тому же в кубковом матче с "Сельтой" пришлось играть не 90 минут, а все 120.

С атакой у "Реала" все хорошо, а вот в обороне есть явные проблемы. Последний раз команда не пропускала от "Мальорки" 9 января. После этого были 5 пропущенных голов от "Барселоны", 2 от "Сельты", даже явные андердоги "Лас-Пальмас" и "Зальцбург" сумели огорчить Куртуа. Анчелотти дал понять, что трансферов защитников зимой не будет, мадридцы будут рассчитывать исключительно на внутренние резервы. Наконец-то восстановился от травмы Алаба, который может добавить надежности защиты. Проблему с правым защитником в этом сезоне решать не будут, поэтому до конца сезона будет играть Васкес.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вальядолида" травмированы Джемерт и Моро, из-за дисквалификации не сыграет Станко Юрич.



Ориентировочный состав "Вальядолида": Хейн – Л. Перес, Санчес, Джума Бах, Роза – М. Мартин, Ндиае, К. Перес – Амалла, Маркос Андре, Ануар.

У "Реала" травмированы Милитан, Карвахаль и Камавинга, восстановивился от повреждения Чуамэни, все больше игрового времени получает Алаба. Винисиус Жуниор продолжает отбывать дисквалификацию из-за удаления в матче с "Валенсией".

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос, Беллингем – Б. Диас, Мбаппе, Родриго.

"Вальядолид" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

25.08.24. Реал - Вальядолид 3:0 (Примера)

02.04.23. Реал - Вальядолид 6:0 (Примера)

30.12.22. Вальядолид - Реал 0:2 (Примера)

20.02.21. Вальядолид - Реал 0:1 (Примера)

30.09.20. Реал - Вальядолид 1:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в августе хоть и завершился со счетом 3:0, но интрига держалась до 88 минут, пока мадридцы не забили второй гол. За королевский клуб отмечались Вальверде, Диас и Эндрик.

Последние матчи "Вальядолида"

17.01. Эспаньол - Вальядолид 2:1 (Примера)

11.01. Вальядолид - Бетис 1:0 (Примера)

05.01. Оуренсе – Вальядолид 3:2 (Кубок Испании)

20.12. Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)

13.12. Вальядолид - Валенсия 1:0 (Примера)

Последние матчи "Реала"

22.01. Реал - Зальцбург 5:1 (Лига чемпионов)

19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)

16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

09.01. Реал - Мальорка 3:0 (Суперкубок Испании)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 20 14 4 2 47-20 46 2 "Атлетико" 20 13 5 2 34-13 44 3 "Барселона" 20 12 3 5 52-23 39 4 "Атлетик" 20 11 6 3 31-18 39 5 "Вильярреал" 20 9 6 5 38-31 33 6 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30 7 "Реал Сосьедад" 20 8 4 8 17-14 28 8 Жирона 20 8 4 8 28-27 28 9 "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27 10 "Райо Вальекано" 20 6 8 6 23-23 26 11 "Севилья" 20 7 5 8 23-29 26 12 "Бетис" 20 6 7 7 22-26 25 13 "Сельта" 20 7 3 10 29-32 24 14 "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23 15 "Леганес" 20 5 7 8 19-29 22 16 "Хетафе" 20 4 8 8 14-17 20 17 "Алавес" 20 5 5 10 24-32 20 18 "Эспаньол" 20 5 4 11 19-32 19 19 "Валенсия" 20 3 7 10 19-29 16 20 "Вальядолид" 20 4 3 13 14-39 15

"Вальядолид" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Вальядолид" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал", безусловно, является фаворитом встречи и должен одерживать победу, однако если с атакой "сливочных" все в порядке, то оборона часто подводит. Поэтому считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,83.