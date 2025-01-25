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Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.01.2025

Испания

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Райо Вальекано" - "Жирона" в рамках 21-го тура Примеры

Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

После поражения от "Севильи" в прошлом туре "Жирона" потеряла место в еврокубковой зоне и стремится туда вернуться. "Райо Вальекано" отстает от "Жироны" на 2 очка и тоже является потенциальным претендентом на еврокубки.

Содержание

Примера. 21-й тур
26 января. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 15:00 "Жирона"
Арбитр: Исидор Диас
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" в прошлом туре Примеры сыграл вничью 1:1 на выезде против "Осасуны". Хотя "Райо" первым отличился, удержать счет мадридцы не смогли. До этого "Райо Вальекано" потерпел поражение 1:3 в Кубке Испании от "Реал Сосьедада" и покинул турнир.

В общей сложности в Примере "Райо" демонстрирует более-менее стабильную игру, особенно на своем стадионе. Победа 2:1 над "Сельтой" в первом матче Примеры 2025 года стала подтверждением их удачной игры на домашней арене. До этого были ничьи с "Бетисом", "Вильярреалом" и "Реалом". Результаты "Райо" в текущем сезоне свидетельствуют о том, что команда может успешно конкурировать даже с более сильными соперниками. Для "Райо Вальекано" матч против каталонцев - шанс вернуть себе уверенность и добавить важные очки в борьбе за места в еврокубках.

Новости "Жироны"


"Жирона" хоть и неплохо выступает в последнее время, но нестабильно. В октябре-ноябре у жиронцев были значительные кадровые проблемы, когда некоторые игры пропускали до 10 (!) травмированных игроков. Сейчас у Мичела головная боль из-за большого выбора игроков практически на каждую позицию.

На неделе "Жирона" уступила "Милану" в Лиге чемпионов и окончательно потеряла шансы на евровесну. В общей сложности еврокубковый дебют испанцев можно считать неудачным, ведь команда за 7 матчей одержала лишь одну победу над "Слованом" и 6 матчей проиграла.

В Примере "Жирона" по игре уступила дома "Севильи" 1:2, хотя до этого были две победы над "Алавесом" и "Вальядолидом". Команде не хватает стабильности, которая была в прошлом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Райо Вальекано" пустой лазарет и нет дисквалифицированных. Не сыграет только Хонатан Монтьель, выходивший в текущем сезоне только в кубке Испании.

Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия – Де Фрутос, Лопес, Валентин, Эмбарба – Камельо, Паласон.

У "Жироны" травмированы Боян Миовски и Гутьеррес, другие игроки готовы играть. Ожидается выход в основе Цыганкова, который понемногу набирает форму и уже отдал голевую передачу в прошлом туре.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч

  • 25.09.24. Жирона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)
  • 26.02.24. Жирона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)
  • 17.01.24. Жирона - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
  • 11.11.23. Райо Вальекано - Жирона 1:2 (Примера)
  • 18.03.23. Райо Вальекано - Жирона 2:2 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 ничьи. Матч первого круга в сентябре завершился со счетом 0:0, а три матча предыдущего сезона выиграла "Жирона".

Последние матчи "Райо Вальекано"

  • 19.01. Осасуна - Райо Вальекано 1:1 (Примера)
  • 16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
  • 10.01. Райо Вальекано - Сельта 2:1 (Примера)
  • 03.01. Ферроль - Райо Вальекано 1:3 (Кубок Испании)
  • 22.12. Бетис - Райо Вальекано 1:1 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

  • 22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
  • 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)
  • 11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)
  • 20.12. Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)
  • 14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Реал Реал 20 14 4 2 47-20 46
2 Атлетико "Атлетико" 20 13 5 2 34-13 44
3 Барселона "Барселона" 20 12 3 5 52-23 39
4 Атлетик "Атлетик" 20 11 6 3 31-18 39
5 Вильярреал "Вильярреал" 20 9 6 5 38-31 33
6 Мальорка Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 20 8 4 8 17-14 28
8 Жирона Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9 Осасуна "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27
10 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 20 6 8 6 23-23 26
11 Севилья "Севилья" 20 7 5 8 23-29 26
12 Бетис "Бетис" 20 6 7 7 22-26 25
13 Сельта "Сельта" 20 7 3 10 29-32 24
14 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23
15 Леганес "Леганес" 20 5 7 8 19-29 22
16 Хетафе "Хетафе" 20 4 8 8 14-17 20
17 Алавес "Алавес" 20 5 5 10 24-32 20
18 Эспаньол "Эспаньол" 20 5 4 11 19-32 19
19 Валенсия "Валенсия" 20 3 7 10 19-29 16
20 Вальядолид "Вальядолид" 20 4 3 13 14-39 15

"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты

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2.72
3.10
2.85
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"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

У команд равны шансы на успех, поэтому трудно отдать кому-то предпочтение. Считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,89.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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