Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.01.2025

После поражения от "Севильи" в прошлом туре "Жирона" потеряла место в еврокубковой зоне и стремится туда вернуться. "Райо Вальекано" отстает от "Жироны" на 2 очка и тоже является потенциальным претендентом на еврокубки.

Примера. 21-й тур

26 января. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Исидор Диас

Трансляция: MEGOGO Футбол 2



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Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" в прошлом туре Примеры сыграл вничью 1:1 на выезде против "Осасуны". Хотя "Райо" первым отличился, удержать счет мадридцы не смогли. До этого "Райо Вальекано" потерпел поражение 1:3 в Кубке Испании от "Реал Сосьедада" и покинул турнир.

В общей сложности в Примере "Райо" демонстрирует более-менее стабильную игру, особенно на своем стадионе. Победа 2:1 над "Сельтой" в первом матче Примеры 2025 года стала подтверждением их удачной игры на домашней арене. До этого были ничьи с "Бетисом", "Вильярреалом" и "Реалом". Результаты "Райо" в текущем сезоне свидетельствуют о том, что команда может успешно конкурировать даже с более сильными соперниками. Для "Райо Вальекано" матч против каталонцев - шанс вернуть себе уверенность и добавить важные очки в борьбе за места в еврокубках.

Новости "Жироны"



"Жирона" хоть и неплохо выступает в последнее время, но нестабильно. В октябре-ноябре у жиронцев были значительные кадровые проблемы, когда некоторые игры пропускали до 10 (!) травмированных игроков. Сейчас у Мичела головная боль из-за большого выбора игроков практически на каждую позицию.

На неделе "Жирона" уступила "Милану" в Лиге чемпионов и окончательно потеряла шансы на евровесну. В общей сложности еврокубковый дебют испанцев можно считать неудачным, ведь команда за 7 матчей одержала лишь одну победу над "Слованом" и 6 матчей проиграла.

В Примере "Жирона" по игре уступила дома "Севильи" 1:2, хотя до этого были две победы над "Алавесом" и "Вальядолидом". Команде не хватает стабильности, которая была в прошлом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Райо Вальекано" пустой лазарет и нет дисквалифицированных. Не сыграет только Хонатан Монтьель, выходивший в текущем сезоне только в кубке Испании.

Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия – Де Фрутос, Лопес, Валентин, Эмбарба – Камельо, Паласон.

У "Жироны" травмированы Боян Миовски и Гутьеррес, другие игроки готовы играть. Ожидается выход в основе Цыганкова, который понемногу набирает форму и уже отдал голевую передачу в прошлом туре.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч

25.09.24. Жирона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)

26.02.24. Жирона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)

17.01.24. Жирона - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)

11.11.23. Райо Вальекано - Жирона 1:2 (Примера)

18.03.23. Райо Вальекано - Жирона 2:2 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 ничьи. Матч первого круга в сентябре завершился со счетом 0:0, а три матча предыдущего сезона выиграла "Жирона".

Последние матчи "Райо Вальекано"

19.01. Осасуна - Райо Вальекано 1:1 (Примера)

16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)

10.01. Райо Вальекано - Сельта 2:1 (Примера)

03.01. Ферроль - Райо Вальекано 1:3 (Кубок Испании)

22.12. Бетис - Райо Вальекано 1:1 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)

18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)

11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)

20.12. Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)

14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 20 14 4 2 47-20 46 2 "Атлетико" 20 13 5 2 34-13 44 3 "Барселона" 20 12 3 5 52-23 39 4 "Атлетик" 20 11 6 3 31-18 39 5 "Вильярреал" 20 9 6 5 38-31 33 6 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30 7 "Реал Сосьедад" 20 8 4 8 17-14 28 8 Жирона 20 8 4 8 28-27 28 9 "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27 10 "Райо Вальекано" 20 6 8 6 23-23 26 11 "Севилья" 20 7 5 8 23-29 26 12 "Бетис" 20 6 7 7 22-26 25 13 "Сельта" 20 7 3 10 29-32 24 14 "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23 15 "Леганес" 20 5 7 8 19-29 22 16 "Хетафе" 20 4 8 8 14-17 20 17 "Алавес" 20 5 5 10 24-32 20 18 "Эспаньол" 20 5 4 11 19-32 19 19 "Валенсия" 20 3 7 10 19-29 16 20 "Вальядолид" 20 4 3 13 14-39 15

"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

У команд равны шансы на успех, поэтому трудно отдать кому-то предпочтение. Считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,89.