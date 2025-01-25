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Райо Вальекано – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Райо Вальекано" - "Жирона" в рамках 21-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения от "Севильи" в прошлом туре "Жирона" потеряла место в еврокубковой зоне и стремится туда вернуться. "Райо Вальекано" отстает от "Жироны" на 2 очка и тоже является потенциальным претендентом на еврокубки.
- Новости "Райо Вальекано"
- Новости "Жироны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Райо Вальекано"
- Последние матчи "Жироны"
- Турнирное положение команд
- "Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты
- "Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 21-й тур
26 января. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 15:00 "Жирона"
Арбитр: Исидор Диас
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Райо Вальекано"
"Райо Вальекано" в прошлом туре Примеры сыграл вничью 1:1 на выезде против "Осасуны". Хотя "Райо" первым отличился, удержать счет мадридцы не смогли. До этого "Райо Вальекано" потерпел поражение 1:3 в Кубке Испании от "Реал Сосьедада" и покинул турнир.
В общей сложности в Примере "Райо" демонстрирует более-менее стабильную игру, особенно на своем стадионе. Победа 2:1 над "Сельтой" в первом матче Примеры 2025 года стала подтверждением их удачной игры на домашней арене. До этого были ничьи с "Бетисом", "Вильярреалом" и "Реалом". Результаты "Райо" в текущем сезоне свидетельствуют о том, что команда может успешно конкурировать даже с более сильными соперниками. Для "Райо Вальекано" матч против каталонцев - шанс вернуть себе уверенность и добавить важные очки в борьбе за места в еврокубках.
Новости "Жироны"
"Жирона" хоть и неплохо выступает в последнее время, но нестабильно. В октябре-ноябре у жиронцев были значительные кадровые проблемы, когда некоторые игры пропускали до 10 (!) травмированных игроков. Сейчас у Мичела головная боль из-за большого выбора игроков практически на каждую позицию.
На неделе "Жирона" уступила "Милану" в Лиге чемпионов и окончательно потеряла шансы на евровесну. В общей сложности еврокубковый дебют испанцев можно считать неудачным, ведь команда за 7 матчей одержала лишь одну победу над "Слованом" и 6 матчей проиграла.
В Примере "Жирона" по игре уступила дома "Севильи" 1:2, хотя до этого были две победы над "Алавесом" и "Вальядолидом". Команде не хватает стабильности, которая была в прошлом сезоне.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Райо Вальекано" пустой лазарет и нет дисквалифицированных. Не сыграет только Хонатан Монтьель, выходивший в текущем сезоне только в кубке Испании.
Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия – Де Фрутос, Лопес, Валентин, Эмбарба – Камельо, Паласон.
У "Жироны" травмированы Боян Миовски и Гутьеррес, другие игроки готовы играть. Ожидается выход в основе Цыганкова, который понемногу набирает форму и уже отдал голевую передачу в прошлом туре.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.
"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч
- 25.09.24. Жирона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)
- 26.02.24. Жирона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)
- 17.01.24. Жирона - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
- 11.11.23. Райо Вальекано - Жирона 1:2 (Примера)
- 18.03.23. Райо Вальекано - Жирона 2:2 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 ничьи. Матч первого круга в сентябре завершился со счетом 0:0, а три матча предыдущего сезона выиграла "Жирона".
Последние матчи "Райо Вальекано"
- 19.01. Осасуна - Райо Вальекано 1:1 (Примера)
- 16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
- 10.01. Райо Вальекано - Сельта 2:1 (Примера)
- 03.01. Ферроль - Райо Вальекано 1:3 (Кубок Испании)
- 22.12. Бетис - Райо Вальекано 1:1 (Примера)
Последние матчи "Жироны"
- 22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
- 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)
- 11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)
- 20.12. Жирона - Вальядолид 3:0 (Примера)
- 14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|20
|14
|4
|2
|47-20
|46
|2
|"Атлетико"
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|3
|"Барселона"
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|4
|"Атлетик"
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|5
|"Вильярреал"
|20
|9
|6
|5
|38-31
|33
|6
|Мальорка
|20
|9
|3
|8
|19-25
|30
|7
|"Реал Сосьедад"
|20
|8
|4
|8
|17-14
|28
|8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|9
|"Осасуна"
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|10
|"Райо Вальекано"
|20
|6
|8
|6
|23-23
|26
|11
|"Севилья"
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|12
|"Бетис"
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|13
|"Сельта"
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|14
|"Лас-Пальмас"
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|15
|"Леганес"
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|16
|"Хетафе"
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|17
|"Алавес"
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|18
|"Эспаньол"
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|19
|"Валенсия"
|20
|3
|7
|10
|19-29
|16
|20
|"Вальядолид"
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
У команд равны шансы на успех, поэтому трудно отдать кому-то предпочтение. Считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,89.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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