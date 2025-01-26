Барселона – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.01.2025

"Барселона" не побеждает 4 матча подряд в Примере и потеряла первую позицию в турнирной таблице. "Валенсия" после смены тренера хоть и находится в зоне вылета, но регулярно набирает очки в последнее время.

Примера. 21-й тур

26 января. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:00 "Валенсия"

Арбитр: Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Барселоны"

"Барселона" сделала фантастический камбэк в Лиге чемпионов, обыграв с хоккейным счетом "Бенфику" - 5:4. В течение матча испанцы проигрывали 3:1 и 4:2, но сумели вырвать победу. Команда с 18 очками занимает вторую позицию турнирной таблицы и обеспечила себе место в восьмерке сильнейших.

"Барселона" также удачно выступила в январе в кубковых турнирах. Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, обыграв поочередно "Атлетик" из Бильбао и разгромив в принципиальном матче "Реал". В кубке Испании подопечные Флика обыграли "Барбастро" и "Бетис" и вышли в четвертьфинал турнира.

Проблемы есть только в Примере, где у "Баселоны" уже 4 матча без побед. Отставание от "Реала" составляет 10 очков, от "Атлетико" - 6 очков при одном матче в запасе. Эту ситуацию срочно нужно исправлять, чем и займутся каталонцы уже в матче с "Валенсией".

Накануне "Барселона" продлила контракты с левым защитником Жераром Мартином, центральными защитниками Рональдом Араухо и Эриком Гарсией, что улучшило моральное состояние в команде.

Новости "Валенсии"

"Валенсия" подходит к поединку с "Барселоной" в положительном настроении после ряда успешных результатов в Кубке Испании и Примере. Последний матч против "Реал Сосьедад" завершился минимальной победой "летучих мышей" со счетом 1:0. Гол Уго Дуро принес три очка, а оборона команды продемонстрировала уверенную игру.

В Кубке Испании "Валенсия" тоже выглядит убедительно. Победы над "Оуренсом" (2:0) и "Эльденсе" (2:0) обеспечили команде выход в четвертьфинал турнира. В чемпионате же ситуация для "Валенсии" не столь однозначна. Ничью с "Севильей" 1:1 можно считать успехом, но поражение от "Реала" в начале января 1:2 показало, что "летучие мыши" иногда теряют концентрацию в ключевых эпизодах. Тогда команда побеждала 1:0 до 85 минут и находилась в большинстве после удаления Винисиуса, но умудрилась пропустить дважды и остаться без очков. Смена тренера повлияла на "Валенсию" положительно, команда регулярно набирает очки, но пока не может выбраться из зоны вылета.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес и Дани Ольмо.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.



У "Валенсии" травмирован Тьерри Коррея. Разного рода повреждения имеют Барренчеа, Диакаби, Мир и Садик. Решение об участии этих игроков будет приниматься собственно перед самым матчем. Из-за перебора желтых карточек не будет играть Москера.

Ориентировочный состав "Валенсии": Мамардашвили – Гайя, Гасеровски, Таррега, Фулькье – Барренечеа, Герра, Риоха, Андре Алмейда, Диего Лопес – Дуро.

"Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч

17.08.24. Валенсия - Барселона 1:2 (Примера)

29.04.24. Барселона - Валенсия 4:2 (Примера)

16.12.23. Валенсия - Барселона 1:1 (Примера)

05.03.23. Барселона - Валенсия 1:0 (Примера)

29.10.22. Валенсия - Барселона 0:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Матч первого круга в августе завершился волевой победой "Барселоны" благодаря дублю Левандовски.

Последние матчи "Барселоны"

21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)

18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)

15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)

12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)

08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)

Последние матчи "Валенсии"

19.01. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)

14.01. Оуренсе - Валенсия 0:2 (Кубок Испании)

11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)

07.01. Эльденсе - Валенсия 0:2 (Кубок Испании)

03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 21 15 4 2 50-20 49 2 "Атлетико" 21 13 6 2 35-14 45 3 "Барселона" 20 12 3 5 52-23 39 4 "Атлетик" 20 11 6 3 31-18 39 5 "Вильярреал" 21 9 7 5 39-32 34 6 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30 7 "Реал Сосьедад" 20 8 4 8 17-14 28 8 Жирона 20 8 4 8 28-27 28 9 "Бетис" 21 7 7 7 23-26 28 10 "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27 11 "Севилья" 21 7 6 8 24-30 27 12 "Райо Вальекано" 20 6 8 6 23-23 26 13 "Сельта" 20 7 3 10 29-32 24 14 "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23 15 "Леганес" 20 5 7 8 19-29 22 16 "Хетафе" 20 4 8 8 14-17 20 17 "Алавес" 20 5 5 10 24-32 20 18 "Эспаньол" 21 5 5 11 20-33 20 19 "Валенсия" 20 3 7 10 19-29 16 20 "Вальядолид" 21 4 3 14 14-42 15

"Барселона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - фаворит матча и должна наконец-то побеждать в чемпионате. Несмотря на относительно неплохие результаты "Валенсии" в последнее время, между командами пропасть в классе. Прогнозируем, что Барселона победит с разницей 2 и более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,6.