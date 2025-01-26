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Барселона – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Валенсия" в рамках 21-го тура Примеры.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" не побеждает 4 матча подряд в Примере и потеряла первую позицию в турнирной таблице. "Валенсия" после смены тренера хоть и находится в зоне вылета, но регулярно набирает очки в последнее время.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Валенсии"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Валенсии"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол
Примера. 21-й тур
26 января. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 22:00 "Валенсия"
Арбитр: Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" сделала фантастический камбэк в Лиге чемпионов, обыграв с хоккейным счетом "Бенфику" - 5:4. В течение матча испанцы проигрывали 3:1 и 4:2, но сумели вырвать победу. Команда с 18 очками занимает вторую позицию турнирной таблицы и обеспечила себе место в восьмерке сильнейших.
"Барселона" также удачно выступила в январе в кубковых турнирах. Каталонцы выиграли Суперкубок Испании, обыграв поочередно "Атлетик" из Бильбао и разгромив в принципиальном матче "Реал". В кубке Испании подопечные Флика обыграли "Барбастро" и "Бетис" и вышли в четвертьфинал турнира.
Проблемы есть только в Примере, где у "Баселоны" уже 4 матча без побед. Отставание от "Реала" составляет 10 очков, от "Атлетико" - 6 очков при одном матче в запасе. Эту ситуацию срочно нужно исправлять, чем и займутся каталонцы уже в матче с "Валенсией".
Накануне "Барселона" продлила контракты с левым защитником Жераром Мартином, центральными защитниками Рональдом Араухо и Эриком Гарсией, что улучшило моральное состояние в команде.
Новости "Валенсии"
"Валенсия" подходит к поединку с "Барселоной" в положительном настроении после ряда успешных результатов в Кубке Испании и Примере. Последний матч против "Реал Сосьедад" завершился минимальной победой "летучих мышей" со счетом 1:0. Гол Уго Дуро принес три очка, а оборона команды продемонстрировала уверенную игру.
В Кубке Испании "Валенсия" тоже выглядит убедительно. Победы над "Оуренсом" (2:0) и "Эльденсе" (2:0) обеспечили команде выход в четвертьфинал турнира. В чемпионате же ситуация для "Валенсии" не столь однозначна. Ничью с "Севильей" 1:1 можно считать успехом, но поражение от "Реала" в начале января 1:2 показало, что "летучие мыши" иногда теряют концентрацию в ключевых эпизодах. Тогда команда побеждала 1:0 до 85 минут и находилась в большинстве после удаления Винисиуса, но умудрилась пропустить дважды и остаться без очков. Смена тренера повлияла на "Валенсию" положительно, команда регулярно набирает очки, но пока не может выбраться из зоны вылета.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Иньиго Мартинес и Дани Ольмо.
Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Валенсии" травмирован Тьерри Коррея. Разного рода повреждения имеют Барренчеа, Диакаби, Мир и Садик. Решение об участии этих игроков будет приниматься собственно перед самым матчем. Из-за перебора желтых карточек не будет играть Москера.
Ориентировочный состав "Валенсии": Мамардашвили – Гайя, Гасеровски, Таррега, Фулькье – Барренечеа, Герра, Риоха, Андре Алмейда, Диего Лопес – Дуро.
"Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч
- 17.08.24. Валенсия - Барселона 1:2 (Примера)
- 29.04.24. Барселона - Валенсия 4:2 (Примера)
- 16.12.23. Валенсия - Барселона 1:1 (Примера)
- 05.03.23. Барселона - Валенсия 1:0 (Примера)
- 29.10.22. Валенсия - Барселона 0:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Матч первого круга в августе завершился волевой победой "Барселоны" благодаря дублю Левандовски.
Последние матчи "Барселоны"
- 21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)
- 18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)
- 15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)
- 12.01. Реал – Барселона 2:5 (Суперкубок Испании)
- 08.01. Атлетик - Барселона 0:2 (Суперкубок Испании)
Последние матчи "Валенсии"
- 19.01. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
- 14.01. Оуренсе - Валенсия 0:2 (Кубок Испании)
- 11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)
- 07.01. Эльденсе - Валенсия 0:2 (Кубок Испании)
- 03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|2
|"Атлетико"
|21
|13
|6
|2
|35-14
|45
|3
|"Барселона"
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|4
|"Атлетик"
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|5
|"Вильярреал"
|21
|9
|7
|5
|39-32
|34
|6
|Мальорка
|21
|9
|3
|9
|19-26
|30
|7
|"Реал Сосьедад"
|20
|8
|4
|8
|17-14
|28
|8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|9
|"Бетис"
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|10
|"Осасуна"
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|11
|"Севилья"
|21
|7
|6
|8
|24-30
|27
|12
|"Райо Вальекано"
|20
|6
|8
|6
|23-23
|26
|13
|"Сельта"
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|14
|"Лас-Пальмас"
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|15
|"Леганес"
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|16
|"Хетафе"
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|17
|"Алавес"
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|18
|"Эспаньол"
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|19
|"Валенсия"
|20
|3
|7
|10
|19-29
|16
|20
|"Вальядолид"
|21
|4
|3
|14
|14-42
|15
"Барселона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" - фаворит матча и должна наконец-то побеждать в чемпионате. Несмотря на относительно неплохие результаты "Валенсии" в последнее время, между командами пропасть в классе. Прогнозируем, что Барселона победит с разницей 2 и более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,6.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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