Эспаньол – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.02.2025

"Реал" в матче 22-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из аутсайдеров - "Эспаньолу". "Сливочные" воспользовались осечками "Атлетико" и "Барселоны" и возглавляют таблицу Примеры.

Примера. 22-й тур

1 февраля. Корнелья. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Алехандро Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Эспаньола"

"Эспаньол" пытается закрепиться в Примере. Команда летом только через раунд плей-офф получила место в высшем испанском дивизионе. "Эспаньол" пока находился на 18 позиции с 20 очками, но в последнее время регулярно набирает очки. За последние 5 матчей у команды Пимьента 3 ничьи, 1 победа и 1 поражение.

Важной была победа над одним из главных конкурентов – "Вальядолидом" 2:1. Борьба за выживание предполагается безумной и "Эспаньол" не выглядит в ней явным аутсайдером.



Команде не помешало бы усиление. Пока каталонцы арендовали форварда "Браги" Роберто Фернандеса, чего явно недостаточно. Против "Реала" будет сложно, но подопечные Пимьента попытаются зацепиться за очки.



Новости "Реала"

"Реал" в последнее время набрал крейсерское шествие, команда громит соперников во всех турнирах. В Лиге чемпионов "сливочные" поочередно обыграли дома "Зальцбург" 5:1 и "Брест" 3:0 на выезде. Мадридцы в итоге набрали 15 очков и заняли 11 место в турнирной таблице. Для места в главной восьмерке не хватило 1 очка.

Как тут не вспомнить досадное поражение дома от "Милана" 1:3. Даже ничья в том матче подарила бы команде путевку в 1/8 Лиги чемпионов. Теперь за выход в 16 лучших команд Европы подопечные Анчелотти сразятся с "Манчестер Сити". Согласитесь, не самый лучший вариант, даже несмотря на форму подопечных Гвардиолы в текущем сезоне.

В Примере дела мадридцев обстоят хорошо. "Реал" лидирует и опережает "Атлетико" и "Барселону" на 4 и 7 очков соответственно. В последний раз "сливочные" теряли очки в чемпионате еще 14 декабря в перестрелке с "Райо Вальекано" 3:3.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Эспаньола травмированы Хосе Грагера и Пабло Рамон, под вопросом участие в матче Оливана.



Ориентировочный состав "Эспаньола": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Техеро, Лосано, Крал, Каррерас – Фернандес, Пуадо.



У "Реала" травмированы Милитао и Карвахаль, под вопросом участие в матче Камавинги. Уже несколько матчей выходит на замену Алаба, который в ближайшее время получит место в старте.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

"Эспаньол" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

21.09.24. Реал - Эспаньол 4:1 (Примера)

11.03.23. Реал - Эспаньол 3:1 (Примера)

28.08.22. Эспаньол - Реал 1:3 (Примера)

30.04.22. Реал - Эспаньол 4:0 (Примера)

03.10.21. Эспаньол - Реал 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Реала" и 1 победа "Эспаньола". Матч первого круга в сентябре завершился волевой победой мадридцев, которые первыми пропустили, но во втором тайме ответили четырьмя голами.

Последние матчи "Эспаньола"

25.01. Севилья - Эспаньол 1:1 (Примера)

17.01. Эспаньол - Вальядолид 2:1 (Примера)

11.01. Эспаньол - Леганес 1:1 (Примера)

22.12. Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 (Примера)

18.12. Эспаньол - Валенсия 1:1 (Примера)

Последние матчи "Реала"

29.01. Брест - Реал 0:3 (Лига чемпионов)

25.01. Вальядолид - Реал 0:3 (Примера)

22.01. Реал - Зальцбург 5:1 (Лига чемпионов)

19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)

16.01. Реал - Сельта 5:2 (Кубок Испании)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 21 15 4 2 50-20 49 2 "Атлетико" 21 13 6 2 35-14 45 3 "Барселона" 21 13 3 5 59-24 42 4 "Атлетик" 21 11 7 3 31-18 40 5 "Вильярреал" 21 9 7 5 39-32 34 6 "Райо Вальекано" 22 8 8 6 26-24 32 7 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30 8 Жирона 21 8 4 9 29-29 28 9 "Реал Сосьедад" 21 8 4 9 17-17 28 10 "Бетис" 21 7 7 7 23-26 28 11 "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27 12 "Севилья" 21 7 6 8 24-30 27 13 "Сельта" 21 7 4 10 30-33 25 14 "Хетафе" 21 5 8 8 17-17 23 15 "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23 16 "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23 17 "Алавес" 21 5 6 10 25-33 21 18 "Эспаньол" 21 5 5 11 20-33 20 19 "Валенсия" 21 3 7 11 20-36 16 20 "Вальядолид" 21 4 3 14 14-42 15

"Эспаньол" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Эспаньол" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал", безусловно, является фаворитом встречи и должен одерживать победу, однако если с атакой "сливочных" все в порядке, то в обороне есть проблемы. "Эспаньол" неплохо проводит последние матчи, поэтому считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,84.