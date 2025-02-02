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Барселона – Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Алавес" в рамках 22-го тура Примеры.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" после успешного завершения основного этапа Лиги чемпионов будет пытаться улучшать ситуацию в Примере, где нужно догонять мадридские "Реал" и "Атлетико".
- Новости "Барселоны"
- Новости "Алавеса"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Алавес": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Алавеса"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Алавес": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол
Примера. 22-й тур
2 февраля. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 15:00 "Алавес"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" провела хороший период в основном этапе Лиги чемпионов, завершив его на второй позиции. В последнем туре каталонцы принимали "Аталанту" и сыграли вничью 2:2. В случае победы подопечные Флика могли занять первое место, ведь "Ливерпуль" дублем уступил "ПСВ". В итоге "Барселона" удовлетворилась вторым местом и вышла напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов.
“В январе “Барселона” выиграла Суперкубок Испании, обыграв поочередно “Атлетик” из Бильбао и разгромив в принципиальном матче “Реал”. В кубке Испании подопечные Флика вышли в четвертьфинал.
Хуже всего дела "Барселоны" обстоят в чемпионате, где отставание перед стартом тура от "Реала" составляет 7 очков, от "Атлетико" - 3 очка. В последнем туре "сине-гранатовые" разгромили "Валенсию" 7:1, а до этого была серия из 4 матчей без побед.
Накануне "Барселона" продлила контракты на длительный период с ключевыми молодыми полузащитниками: Гави и Педри.
Новости "Алавеса"
"Алавес" подходит к поединку с "Барселоной" в положительном настроении после ряда относительно удачных результатов в Примере. В прошлом туре команда не сумела удержать победу против "Сельты" 1:1, а до этого была неожиданная победа в Севилье над "Бетисом" 3:1.
Четыре набранных очка не особо улучшили турнирное положение команды, ведь конкуренты не дремлют. "Эспаньол" и "Валенсия" тоже набирают очки, поэтому борьба в нижней части турнирной таблицы обещает быть интересной.
В матче против "Барселоны" шансы "Алавеса" получить зачетные очки невелики, но команда будет цепляться за любой шанс.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен и Тер Штеген, Иньиго Мартинес и Дани Ольмо уже приступили к тренировкам, но их участие в матче под вопросом.
Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Алавеса" травмирован основной голкипер Антонио Сивера, мышечное повреждение получил Хоан Хордан. Из-за перебора желтых карточек не будет играть Абкар.
Ориентировочный состав "Алавеса": Овоно – Теналья, Моуриньо, Диарра, Санчес – Бланко, Гевара – Висенте, Гуриди, Конечни – К. Гарсия.
"Барселона" - "Алавес": статистика личных встреч
- 06.10.24. Алавес - Барселона 0:3 (Примера)
- 03.02.24. Алавес - Барселона 1:3 (Примера)
- 12.11.23. Барселона – Алавес 2:1 (Примера)
- 23.01.22. Алавес - Барселона 0:1 (Примера)
- 30.10.21. Барселона – Алавес 1:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Матч первого круга в октябре завершился разгромной победой "Барселоны" 3:0 благодаря хет-трику Роберту Левандовски.
Последние матчи "Барселоны"
- 29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)
- 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
- 21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига чемпионов)
- 18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)
- 15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)
Последние матчи "Алавеса"
- 27.01. Алавес - Сельта 1:1 (Примера)
- 18.01. Бетис - Алавес 1:3 (Примера)
- 11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)
- 22.12. Валенсия - Алавес 1:2 (Примера)
- 03.01. Алавес - Атлетик 1:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|50-20
|49
|2
|"Атлетико"
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3
|"Барселона"
|21
|13
|3
|5
|59-24
|42
|4
|"Атлетик"
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|5
|"Вильярреал"
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6
|"Райо Вальекано"
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|7
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|8
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|9
|"Реал Сосьедад"
|21
|8
|4
|9
|17-17
|28
|10
|"Бетис"
|21
|7
|7
|7
|23-26
|28
|11
|"Севилья"
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|12
|"Осасуна"
|21
|6
|9
|6
|25-30
|27
|13
|"Сельта"
|21
|7
|4
|10
|30-33
|25
|14
|"Хетафе"
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15
|"Лас-Пальмас"
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|16
|"Леганес"
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17
|"Алавес"
|21
|5
|6
|10
|25-33
|21
|18
|"Эспаньол"
|21
|5
|5
|11
|20-33
|20
|19
|"Валенсия"
|21
|3
|7
|11
|20-36
|16
|20
|"Вальядолид"
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
"Барселона" - "Алавес": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" – явный фаворит матча и должна уверенно побеждать "Алавес", ведь между командами большая разница в классе. Прогнозируем, что "Барселона" победит с разницей 2 и более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,54.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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