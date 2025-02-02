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Барселона – Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.02.2025

Испания

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Алавес" в рамках 22-го тура Примеры.

Барселона – Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после успешного завершения основного этапа Лиги чемпионов будет пытаться улучшать ситуацию в Примере, где нужно догонять мадридские "Реал" и "Атлетико".

Содержание

Примера. 22-й тур
2 февраля. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 15:00 "Алавес"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Барселоны"

"Барселона" провела хороший период в основном этапе Лиги чемпионов, завершив его на второй позиции. В последнем туре каталонцы принимали "Аталанту" и сыграли вничью 2:2. В случае победы подопечные Флика могли занять первое место, ведь "Ливерпуль" дублем уступил "ПСВ". В итоге "Барселона" удовлетворилась вторым местом и вышла напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“В январе “Барселона” выиграла Суперкубок Испании, обыграв поочередно “Атлетик” из Бильбао и разгромив в принципиальном матче “Реал”. В кубке Испании подопечные Флика вышли в четвертьфинал.

Хуже всего дела "Барселоны" обстоят в чемпионате, где отставание перед стартом тура от "Реала" составляет 7 очков, от "Атлетико" - 3 очка. В последнем туре "сине-гранатовые" разгромили "Валенсию" 7:1, а до этого была серия из 4 матчей без побед.

Накануне "Барселона" продлила контракты на длительный период с ключевыми молодыми полузащитниками: Гави и Педри.

Новости "Алавеса"

"Алавес" подходит к поединку с "Барселоной" в положительном настроении после ряда относительно удачных результатов в Примере. В прошлом туре команда не сумела удержать победу против "Сельты" 1:1, а до этого была неожиданная победа в Севилье над "Бетисом" 3:1.

Четыре набранных очка не особо улучшили турнирное положение команды, ведь конкуренты не дремлют. "Эспаньол" и "Валенсия" тоже набирают очки, поэтому борьба в нижней части турнирной таблицы обещает быть интересной.

В матче против "Барселоны" шансы "Алавеса" получить зачетные очки невелики, но команда будет цепляться за любой шанс.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен и Тер Штеген, Иньиго Мартинес и Дани Ольмо уже приступили к тренировкам, но их участие в матче под вопросом.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.


У "Алавеса" травмирован основной голкипер Антонио Сивера, мышечное повреждение получил Хоан Хордан. Из-за перебора желтых карточек не будет играть Абкар.

Ориентировочный состав "Алавеса": Овоно – Теналья, Моуриньо, Диарра, Санчес – Бланко, Гевара – Висенте, Гуриди, Конечни – К. Гарсия.

"Барселона" - "Алавес": статистика личных встреч

  • 06.10.24. Алавес - Барселона 0:3 (Примера)
  • 03.02.24. Алавес - Барселона 1:3 (Примера)
  • 12.11.23. Барселона – Алавес 2:1 (Примера)
  • 23.01.22. Алавес - Барселона 0:1 (Примера)
  • 30.10.21. Барселона – Алавес 1:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Матч первого круга в октябре завершился разгромной победой "Барселоны" 3:0 благодаря хет-трику Роберту Левандовски.

Последние матчи "Барселоны"

  • 29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)
  • 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
  • 21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига чемпионов)
  • 18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)
  • 15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)

Последние матчи "Алавеса"

  • 27.01. Алавес - Сельта 1:1 (Примера)
  • 18.01. Бетис - Алавес 1:3 (Примера)
  • 11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)
  • 22.12. Валенсия - Алавес 1:2 (Примера)
  • 03.01. Алавес - Атлетик 1:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Реал Реал 21 15 4 2 50-20 49
2 Атлетико "Атлетико" 22 14 6 2 37-14 48
3 Барселона "Барселона" 21 13 3 5 59-24 42
4 Атлетик "Атлетик" 21 11 7 3 31-18 40
5 Вильярреал "Вильярреал" 22 10 7 5 44-33 37
6 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 22 8 8 6 26-24 32
7 Мальорка Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
8 Жирона Жирона 21 8 4 9 29-29 28
9 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 21 8 4 9 17-17 28
10 Бетис "Бетис" 21 7 7 7 23-26 28
11 Севилья "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28
12 Осасуна "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27
13 Сельта "Сельта" 21 7 4 10 30-33 25
14 Хетафе "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24
15 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23
16 Леганес "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23
17 Алавес "Алавес" 21 5 6 10 25-33 21
18 Эспаньол "Эспаньол" 21 5 5 11 20-33 20
19 Валенсия "Валенсия" 21 3 7 11 20-36 16
20 Вальядолид "Вальядолид" 22 4 3 15 15-47 15

"Барселона" - "Алавес": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча и должна уверенно побеждать "Алавес", ведь между командами большая разница в классе. Прогнозируем, что "Барселона" победит с разницей 2 и более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,54.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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