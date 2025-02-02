Барселона – Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.02.2025

"Барселона" после успешного завершения основного этапа Лиги чемпионов будет пытаться улучшать ситуацию в Примере, где нужно догонять мадридские "Реал" и "Атлетико".

Примера. 22-й тур

2 февраля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 15:00 "Алавес"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Алавес Смотреть трансляцию

Новости "Барселоны"

"Барселона" провела хороший период в основном этапе Лиги чемпионов, завершив его на второй позиции. В последнем туре каталонцы принимали "Аталанту" и сыграли вничью 2:2. В случае победы подопечные Флика могли занять первое место, ведь "Ливерпуль" дублем уступил "ПСВ". В итоге "Барселона" удовлетворилась вторым местом и вышла напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“В январе “Барселона” выиграла Суперкубок Испании, обыграв поочередно “Атлетик” из Бильбао и разгромив в принципиальном матче “Реал”. В кубке Испании подопечные Флика вышли в четвертьфинал.



Хуже всего дела "Барселоны" обстоят в чемпионате, где отставание перед стартом тура от "Реала" составляет 7 очков, от "Атлетико" - 3 очка. В последнем туре "сине-гранатовые" разгромили "Валенсию" 7:1, а до этого была серия из 4 матчей без побед.

Накануне "Барселона" продлила контракты на длительный период с ключевыми молодыми полузащитниками: Гави и Педри.

Новости "Алавеса"

"Алавес" подходит к поединку с "Барселоной" в положительном настроении после ряда относительно удачных результатов в Примере. В прошлом туре команда не сумела удержать победу против "Сельты" 1:1, а до этого была неожиданная победа в Севилье над "Бетисом" 3:1.

Четыре набранных очка не особо улучшили турнирное положение команды, ведь конкуренты не дремлют. "Эспаньол" и "Валенсия" тоже набирают очки, поэтому борьба в нижней части турнирной таблицы обещает быть интересной.

В матче против "Барселоны" шансы "Алавеса" получить зачетные очки невелики, но команда будет цепляться за любой шанс.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен и Тер Штеген, Иньиго Мартинес и Дани Ольмо уже приступили к тренировкам, но их участие в матче под вопросом.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.



У "Алавеса" травмирован основной голкипер Антонио Сивера, мышечное повреждение получил Хоан Хордан. Из-за перебора желтых карточек не будет играть Абкар.

Ориентировочный состав "Алавеса": Овоно – Теналья, Моуриньо, Диарра, Санчес – Бланко, Гевара – Висенте, Гуриди, Конечни – К. Гарсия.

"Барселона" - "Алавес": статистика личных встреч

06.10.24. Алавес - Барселона 0:3 (Примера)

03.02.24. Алавес - Барселона 1:3 (Примера)

12.11.23. Барселона – Алавес 2:1 (Примера)

23.01.22. Алавес - Барселона 0:1 (Примера)

30.10.21. Барселона – Алавес 1:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Матч первого круга в октябре завершился разгромной победой "Барселоны" 3:0 благодаря хет-трику Роберту Левандовски.

Последние матчи "Барселоны"

29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)

26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)

21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига чемпионов)

18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)

15.01. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)

Последние матчи "Алавеса"

27.01. Алавес - Сельта 1:1 (Примера)

18.01. Бетис - Алавес 1:3 (Примера)

11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)

22.12. Валенсия - Алавес 1:2 (Примера)

03.01. Алавес - Атлетик 1:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 21 15 4 2 50-20 49 2 "Атлетико" 22 14 6 2 37-14 48 3 "Барселона" 21 13 3 5 59-24 42 4 "Атлетик" 21 11 7 3 31-18 40 5 "Вильярреал" 22 10 7 5 44-33 37 6 "Райо Вальекано" 22 8 8 6 26-24 32 7 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30 8 Жирона 21 8 4 9 29-29 28 9 "Реал Сосьедад" 21 8 4 9 17-17 28 10 "Бетис" 21 7 7 7 23-26 28 11 "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28 12 "Осасуна" 21 6 9 6 25-30 27 13 "Сельта" 21 7 4 10 30-33 25 14 "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24 15 "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23 16 "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23 17 "Алавес" 21 5 6 10 25-33 21 18 "Эспаньол" 21 5 5 11 20-33 20 19 "Валенсия" 21 3 7 11 20-36 16 20 "Вальядолид" 22 4 3 15 15-47 15

"Барселона" - "Алавес": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча и должна уверенно побеждать "Алавес", ведь между командами большая разница в классе. Прогнозируем, что "Барселона" победит с разницей 2 и более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,54.