Жирона – Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2025

"Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команды неудачно провели свои матчи в январе, одержав на двоих только одну победу.

Примера. 22-й тур

3 февраля. Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Лас Пальмас"

Арбитр: Марио Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Жирона - Лас-Пальмас Смотреть трансляцию

Новости "Жироны"

На неделе "Жирона" уступила "Арсеналу" в Лиге чемпионов и заняла 33-е место в турнирной таблице основного этапа. В общей сложности еврокубковый дебют испанцев можно считать неудачным, ведь команда за 8 матчей одержала лишь одну победу над "Слованом" и 7 матчей проиграла. Это явно не тот результат, которого ожидали от бронзового призера чемпионата Испании.

В Примере в прошлом туре "Жирона" уступила на выезде "Райо Вальекано" 1:2, хотя до 80-й минуты вела в счете. До этого было поражение дома от "Севильи" тоже со счетом 1:2. Учитывая матчи Лиги чемпионов, у "Жироны" уже 4 подряд поражения, хотя до этого были две победы над "Алавесом" и "Вальядолидом". Команде не хватает стабильности как в игре, так и результатах.

На днях команда усилилась Артуром Мело, пришедшим из "Ювентуса" на правах аренды. В первую команду будет переведен 19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов, попытающийся навязать конкуренцию Гассаниге.

Новости "Лас-Пальмаса"

В преддверии матча против "Жироны" "Лас-Пальмас" демонстрирует нестабильные результаты. В Примере острова сыграли вничью против "Осасуны", до этого были поражения от "Реала" и "Хетафе". Команда постепенно опускается в турнирной таблице и уже находится на 15-й позиции. Учитывая плотность в турнирной таблице и удачные матчи команд из нижней ее части, Лас-Пальмас можно считать борцом за выживание.

В декабре команда одержала важные победы над "Эспаньолом" 1:0 и "Вальядолидом" 2:1, а также удержала ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" 0:0. Эти результаты позволяют команде держаться на плаву, но тенденции наблюдаются отрицательные. Накануне "Лас-Пальмас" арендовал полузащитника "Ливерпуля" Стефана Байчетича. Хорошее усиление, но его недостаточно, чтобы команда прогрессировала.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" под вопросом участие в игре Блинда, Гутьерреса и Крейчи. Это все три защитника, поэтому у Мичелы могут возникнуть трудности, если все они не смогут играть.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Лопес, Франсес, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

У "Лас-Пальмаса" травмированы Марвин и Кампанья, под вопросом участие в матче Сандро Рамиреса и Вити. Из-за дисквалификации игру пропустит Эссуго.

Ориентировочный состав "Лас-Пальмаса": Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог – Родригес, Муньос, Янузай – С. Рамирес, Молейро, Ф. Силва.

"Жирона" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч

26.10.24. Лас-Пальмас - Жирона 1:0 (Примера)

27.04.24. Лас-Пальмас - Жирона 0:2 (Примера)

03.09.23. Жирона – Лас-Пальмас 1:0 (Кубок Испании)

12.03.22. Лас-Пальмас - Жирона 1:3 (Сегунда)

22.08.21. Жирона – Лас-Пальмас 0:0 (Сегунда)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Лас-Пальмаса". Она была зафиксирована в матче первого круга текущего сезона, когда островяне благодаря голу Муньоса завоевали 3 очка.



Последние матчи "Жироны"

29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)

26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)

22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)

18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)

11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

24.01. Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (Примера)

19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)

12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)

05.01.Эльче – Лас-Пальмас 4:0 (Кубок Испании)

22.12. Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 (Примера)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 22 15 4 3 50-21 49 2 "Атлетико" 22 14 6 2 37-14 48 3 "Барселона" 22 14 3 5 60-24 45 4 "Атлетик" 22 11 8 3 33-20 41 5 "Вильярреал" 22 10 7 5 44-33 37 6 "Райо Вальекано" 22 8 8 6 26-24 32 7 "Осасуна" 22 7 9 6 27-31 30 8 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30 9 "Бетис" 22 7 8 7 25-28 29 10 Жирона 21 8 4 9 29-29 28 11 "Реал Сосьедад" 22 8 4 10 18-19 28 12 "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28 13 "Сельта" 22 7 4 11 31-35 25 14 "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24 15 "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23 16 "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23 17 "Эспаньол" 22 6 5 11 21-33 23 18 "Алавес" 22 5 6 11 25-34 21 19 "Валенсия" 22 4 7 11 22-37 19 20 "Вальядолид" 22 4 3 15 15-47 15

"Жирона" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол

Фаворитом матча является "Жирона", которая находится выше в турнирной таблице, но выступает нестабильно и имеет проблемы в обороне. Учитывая все факторы, считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,85.