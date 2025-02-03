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Жирона – Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2025

Испания
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" - "Лас-Пальмас" в рамках 22-го тура Примеры

Жирона – Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команды неудачно провели свои матчи в январе, одержав на двоих только одну победу.

Содержание

Примера. 22-й тур
3 февраля. Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Лас Пальмас"
Арбитр: Марио Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Жирона - Лас-Пальмас
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Новости "Жироны"

На неделе "Жирона" уступила "Арсеналу" в Лиге чемпионов и заняла 33-е место в турнирной таблице основного этапа. В общей сложности еврокубковый дебют испанцев можно считать неудачным, ведь команда за 8 матчей одержала лишь одну победу над "Слованом" и 7 матчей проиграла. Это явно не тот результат, которого ожидали от бронзового призера чемпионата Испании.

В Примере в прошлом туре "Жирона" уступила на выезде "Райо Вальекано" 1:2, хотя до 80-й минуты вела в счете. До этого было поражение дома от "Севильи" тоже со счетом 1:2. Учитывая матчи Лиги чемпионов, у "Жироны" уже 4 подряд поражения, хотя до этого были две победы над "Алавесом" и "Вальядолидом". Команде не хватает стабильности как в игре, так и результатах.

На днях команда усилилась Артуром Мело, пришедшим из "Ювентуса" на правах аренды. В первую команду будет переведен 19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов, попытающийся навязать конкуренцию Гассаниге.

Новости "Лас-Пальмаса"

В преддверии матча против "Жироны" "Лас-Пальмас" демонстрирует нестабильные результаты. В Примере острова сыграли вничью против "Осасуны", до этого были поражения от "Реала" и "Хетафе". Команда постепенно опускается в турнирной таблице и уже находится на 15-й позиции. Учитывая плотность в турнирной таблице и удачные матчи команд из нижней ее части, Лас-Пальмас можно считать борцом за выживание.

В декабре команда одержала важные победы над "Эспаньолом" 1:0 и "Вальядолидом" 2:1, а также удержала ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" 0:0. Эти результаты позволяют команде держаться на плаву, но тенденции наблюдаются отрицательные. Накануне "Лас-Пальмас" арендовал полузащитника "Ливерпуля" Стефана Байчетича. Хорошее усиление, но его недостаточно, чтобы команда прогрессировала.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" под вопросом участие в игре Блинда, Гутьерреса и Крейчи. Это все три защитника, поэтому у Мичелы могут возникнуть трудности, если все они не смогут играть.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Лопес, Франсес, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

У "Лас-Пальмаса" травмированы Марвин и Кампанья, под вопросом участие в матче Сандро Рамиреса и Вити. Из-за дисквалификации игру пропустит Эссуго.

Ориентировочный состав "Лас-Пальмаса": Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог – Родригес, Муньос, Янузай – С. Рамирес, Молейро, Ф. Силва.

"Жирона" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч

  • 26.10.24. Лас-Пальмас - Жирона 1:0 (Примера)
  • 27.04.24. Лас-Пальмас - Жирона 0:2 (Примера)
  • 03.09.23. Жирона – Лас-Пальмас 1:0 (Кубок Испании)
  • 12.03.22. Лас-Пальмас - Жирона 1:3 (Сегунда)
  • 22.08.21. Жирона – Лас-Пальмас 0:0 (Сегунда)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Лас-Пальмаса". Она была зафиксирована в матче первого круга текущего сезона, когда островяне благодаря голу Муньоса завоевали 3 очка.


Последние матчи "Жироны"

  • 29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)
  • 26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
  • 22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
  • 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)
  • 11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

  • 24.01. Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (Примера)
  • 19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)
  • 12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)
  • 05.01.Эльче – Лас-Пальмас 4:0 (Кубок Испании)
  • 22.12. Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 (Примера)


Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Реал Реал 22 15 4 3 50-21 49
2 Атлетико "Атлетико" 22 14 6 2 37-14 48
3 Барселона "Барселона" 22 14 3 5 60-24 45
4 Атлетик "Атлетик" 22 11 8 3 33-20 41
5 Вильярреал "Вильярреал" 22 10 7 5 44-33 37
6 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 22 8 8 6 26-24 32
7 Осасуна "Осасуна" 22 7 9 6 27-31 30
8 Мальорка Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
9 Бетис "Бетис" 22 7 8 7 25-28 29
10 Жирона Жирона 21 8 4 9 29-29 28
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 22 8 4 10 18-19 28
12 Севилья "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28
13 Сельта "Сельта" 22 7 4 11 31-35 25
14 Хетафе "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24
15 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 21 6 5 10 26-34 23
16 Леганес "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23
17 Эспаньол "Эспаньол" 22 6 5 11 21-33 23
18 Алавес "Алавес" 22 5 6 11 25-34 21
19 Валенсия "Валенсия" 22 4 7 11 22-37 19
20 Вальядолид "Вальядолид" 22 4 3 15 15-47 15

"Жирона" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты

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1.63
4.05
5.50
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"Жирона" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол

Фаворитом матча является "Жирона", которая находится выше в турнирной таблице, но выступает нестабильно и имеет проблемы в обороне. Учитывая все факторы, считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,85.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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