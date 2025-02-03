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Жирона – Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" - "Лас-Пальмас" в рамках 22-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в заключительном матче 22-го тура Ла Лиги примет "Лас-Пальмас". Команды неудачно провели свои матчи в январе, одержав на двоих только одну победу.
- Новости "Жироны"
- Новости "Лас-Пальмаса"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Жирона" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч
- Последние матчи "Жироны"
- Последние матчи "Лас-Пальмаса"
- Турнирное положение команд
- "Жирона" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты
- "Жирона" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол
Примера. 22-й тур
3 февраля. Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Лас Пальмас"
Арбитр: Марио Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
На неделе "Жирона" уступила "Арсеналу" в Лиге чемпионов и заняла 33-е место в турнирной таблице основного этапа. В общей сложности еврокубковый дебют испанцев можно считать неудачным, ведь команда за 8 матчей одержала лишь одну победу над "Слованом" и 7 матчей проиграла. Это явно не тот результат, которого ожидали от бронзового призера чемпионата Испании.
В Примере в прошлом туре "Жирона" уступила на выезде "Райо Вальекано" 1:2, хотя до 80-й минуты вела в счете. До этого было поражение дома от "Севильи" тоже со счетом 1:2. Учитывая матчи Лиги чемпионов, у "Жироны" уже 4 подряд поражения, хотя до этого были две победы над "Алавесом" и "Вальядолидом". Команде не хватает стабильности как в игре, так и результатах.
На днях команда усилилась Артуром Мело, пришедшим из "Ювентуса" на правах аренды. В первую команду будет переведен 19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов, попытающийся навязать конкуренцию Гассаниге.
Новости "Лас-Пальмаса"
В преддверии матча против "Жироны" "Лас-Пальмас" демонстрирует нестабильные результаты. В Примере острова сыграли вничью против "Осасуны", до этого были поражения от "Реала" и "Хетафе". Команда постепенно опускается в турнирной таблице и уже находится на 15-й позиции. Учитывая плотность в турнирной таблице и удачные матчи команд из нижней ее части, Лас-Пальмас можно считать борцом за выживание.
В декабре команда одержала важные победы над "Эспаньолом" 1:0 и "Вальядолидом" 2:1, а также удержала ничью в непростом выездном матче с "Реал Сосьедадом" 0:0. Эти результаты позволяют команде держаться на плаву, но тенденции наблюдаются отрицательные. Накануне "Лас-Пальмас" арендовал полузащитника "Ливерпуля" Стефана Байчетича. Хорошее усиление, но его недостаточно, чтобы команда прогрессировала.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Жироны" под вопросом участие в игре Блинда, Гутьерреса и Крейчи. Это все три защитника, поэтому у Мичелы могут возникнуть трудности, если все они не смогут играть.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Лопес, Франсес, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.
У "Лас-Пальмаса" травмированы Марвин и Кампанья, под вопросом участие в матче Сандро Рамиреса и Вити. Из-за дисквалификации игру пропустит Эссуго.
Ориентировочный состав "Лас-Пальмаса": Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог – Родригес, Муньос, Янузай – С. Рамирес, Молейро, Ф. Силва.
"Жирона" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч
- 26.10.24. Лас-Пальмас - Жирона 1:0 (Примера)
- 27.04.24. Лас-Пальмас - Жирона 0:2 (Примера)
- 03.09.23. Жирона – Лас-Пальмас 1:0 (Кубок Испании)
- 12.03.22. Лас-Пальмас - Жирона 1:3 (Сегунда)
- 22.08.21. Жирона – Лас-Пальмас 0:0 (Сегунда)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Лас-Пальмаса". Она была зафиксирована в матче первого круга текущего сезона, когда островяне благодаря голу Муньоса завоевали 3 очка.
Последние матчи "Жироны"
- 29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)
- 26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
- 22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
- 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)
- 11.01. Алавес - Жирона 0:1 (Примера)
Последние матчи "Лас-Пальмаса"
- 24.01. Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (Примера)
- 19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)
- 12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)
- 05.01.Эльче – Лас-Пальмас 4:0 (Кубок Испании)
- 22.12. Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2
|"Атлетико"
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3
|"Барселона"
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4
|"Атлетик"
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|5
|"Вильярреал"
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6
|"Райо Вальекано"
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|7
|"Осасуна"
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|8
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|9
|"Бетис"
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|10
|Жирона
|21
|8
|4
|9
|29-29
|28
|11
|"Реал Сосьедад"
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12
|"Севилья"
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|13
|"Сельта"
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|14
|"Хетафе"
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15
|"Лас-Пальмас"
|21
|6
|5
|10
|26-34
|23
|16
|"Леганес"
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17
|"Эспаньол"
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18
|"Алавес"
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19
|"Валенсия"
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20
|"Вальядолид"
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
"Жирона" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол
Фаворитом матча является "Жирона", которая находится выше в турнирной таблице, но выступает нестабильно и имеет проблемы в обороне. Учитывая все факторы, считаем, что команды могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,85.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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