Атлетико – Хетафе. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 04.02.2025

"Атлетико" будет принимать на своем поле "Хетафе" в первом четвертьфинале кубка Испании сезона 2024/2025.

Кубок Испании. 1/4 финала

4 февраля. Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" 22:30 "Хетафе"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 3



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Новости "Атлетико"

"Атлетико" подходит к кубковому поединку на подъеме после серии ярких выступлений в разных турнирах. Команда Диего Симеоне демонстрирует атакующий футбол, одержав убедительные победы над "Мальоркой" 2:0 в Примере и "Зальцбургом" 4:1 в Лиге чемпионов.

Несмотря на ничейный результат с "Вильярреалом" и неудачу против "Леганеса", "матрасники" быстро вернулись на победный путь, показав характер в важной игре против "Байера" 2:1.

В кубке Испании подопечные Симеоне обыграли нижнелиговые "УЭ Вик" 2:0, "Касереньо" 3:1, "Марбелью" 1:0 и "Эльче" 4:0. Наибольшие трудности возникли в матче против "Касереньо", ведь там мадридцы проигрывали до 83 минуты, играя основным составом, но в итоге вырвали победу.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" подходит к кубковому поединку в отличной форме, оставаясь без поражений в семи последних матчах. Команда показывает стабильность как в чемпионате, так и в Кубке Испании. Подопечные Бордаласа одержали важные победы над "Реал Сосьедадом" и "Лас-Пальмасом", а также отстояли ничьи в противостояниях с "Барселоной" и "Севильей".

На пути в четвертьфинал кубка Испании "Хетафе" одолел "Манисс" 3:0, "Ориуэлу" 1:0, "Гранаду" 1:0 и "Понтеведру" 1:0. В общем, все соперники были из низших дивизионов, поэтому можно считать, что с жеребьевкой им везло.

Надежная игра в обороне и эффективные контратаки стали ключом к успеху команды в последнее время. "Хетафе" готов дать достойный бой "Атлетико", опираясь на свои сильные стороны на данный момент.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды практически не испытывают проблем с составом. У "Атлетико" травмирован только левый защитник Хави Галан, все остальные команды готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Молина, Ле Норман, Лэнгле, Мандава – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.

У "Хетафе" тоже хорошая кадровая ситуация, под вопросом участие в матче Аллана Ньома.

Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Рико, Джене, Дуарте, Беррокаль, Иглесиас – Перес, Уче, Арамбари, Гомес да Коста – Хуанми.

"Атлетико" - "Хетафе": статистика личных встреч

15.12.24. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)

03.08.24. Хетафе - Атлетико 1:3 (Товарищеский матч)

15.05.24. Хетафе – Атлетико 0:3 (Примера)

19.12.23. Атлетико - Хетафе 3:3 (Примера)

04.02.23. Атлетико - Хетафе 1:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах "Атлетико" одержал 3 победы, а 2 матча завершились вничью.



Последние матчи "Атлетико"

01.02. Атлетико - Мальорка 2:0 (Примера)

29.01. Зальцбург – Атлетико 1:4 (Лига чемпионов)

25.01. Атлетико - Вильярреал 1:1 (Примера)

21.01. Атлетико - Байер 2:1 (Лига чемпионов)

18.01. Леганес – Атлетико 1:0 (Примера)

Последние матчи "Хетафе"

01.02. Хетафе - Севилья 0:0 (Примера)

26.01. Реал Сосьедад - Хетафе 0:3 (Примера)

18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)

15.01. Понтеведра – Хетафе 0:1 (Кубок Испании)

12.01. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2 (Примера)

"Атлетико" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

"Атлетико" является фаворитом матча, но "Хетафе" тоже не стоит списывать со счетов. Гости не зря не проиграли "Барселоне". Команда компактно играет в защите и мало пропускает. Считаем, что в матче будет забито не больше 2 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,69.