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Леганес – Реал. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 05.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Леганес" - "Реал" в рамках 1/4 финала кубка Испании.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" за право сыграть в полуфинале кубка Испании поберется с "Леганесом".
Кубок Испании. 1/4 финала
5 февраля. Легонес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"
"Легонес" 22:00 "Реал"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Леганеса"
"Леганес" подходит к кубковому противостоянию с "Реалом" в хорошей форме, демонстрируя хорошие результаты как в Примере, так и в Кубке Испании. Команда удивила многих, одолев "Атлетико" с минимальным преимуществом 1:0. "Матрацники" до этого имели серию из 15 побед.
В середине декабря "Леганес" обыграл на выезде "Барселону". Впрочем, последний домашний матч против "Райо Вальекано" завершился минимальным поражением 0:1, что говорит об определенной нестабильности команды.
В кубке "Леганес" поочередно прошел "Сьюдад де Лусену" 2:1, "КД Эстепону" 3:2, "Картахену" 2:1 и "Альмерию" 3:2. "Леганес" попытается использовать фактор домашнего стадиона и свою организованность, чтобы создать сенсацию в матче против "Реала".
Новости "Реала"
"Реал" имеет чрезвычайно насыщенный график, играя каждые 3-4 дня, начиная с 3 января. Мадридцы усложнили себе жизнь, провалив старт основного этапа Лиги чемпионов и теперь, вместо отдыха посреди недели, "сливочных" ожидают 2 тяжелых матча с "Манчестер Сити" за право выхода в 1/8 финала турнира.
На выходных "Реал" неожиданно потерял очки в матче против одного из аутсайдеров - "Эспаньола". Кроме того мадридцы еще и потеряли основного центрбека – Рюдигера. Теперь "Реал" опережает "Атлетико" всего на 1 очко, а "Барселону" - на 4 очка.
В кубке Испании "Реал" прошел "Депортиво Минеру" 5:0 и "Сельту" 5:2. Сопротивление последних удалось преодолеть только в экстра-таймах, хотя к 80-й минуте мадридцы вели 2:0.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Что касается кадровой ситуации "Леганеса", то точно не будет играть только давно травмированный Энрик Франкеса. Под вопросом участие в матче Сиссе, получившего повреждение в матче против "Райо Вальекано".
Ориентировочный состав "Леганеса": Дмитриевич – Крус, Серхио Гонсалес, Настасич, Розье, Альтмира – Родригес, Тапия, Нею, Раба – Мунир.
У "Реала" до сих пор травмированы Милитао и Карвахаль, очередное повреждение получил Алаба, он вылетел на 2-3 недели. В матче против "Эспаньола" травму получил последний из здоровых основных центрбеков - Рюдигер. В основе выйдут Чуамэни и Асенсио. На воротах точно сыграет Лунин, ведь об этом заявил Анчелотти в преддверии матча. Кроме Куртуа, в заявку не попали Беллингем и Мбаппе. Возможно, получит отдых Лукас Васкес, не имеющий альтернативы на правом фланге защиты, поэтому возможен выход молодого Лоренсо Агуадо.
Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Менди, Р. Асенсио, Чуамэни, Л. Агуадо – Вальверде, Себальос, Модрич – Винисиус, Эндрик, Диас.
"Леганес" - "Реал": статистика личных встреч
- 24.11.24. Леганес - Реал 0:3 (Примера)
- 19.07.20. Леганес- Реал 2:2 (Примера)
- 30.10.19. Реал - Леганес 5:0 (Примера)
- 15.04.19. Леганес - Реал 1:1 (Примера)
- 16.01.19. Леганес- Реал 1:0 (Кубок Испании)
В последних 5 встречах команд зафиксировано 2 победы "Реала", 2 ничьи и 1 победа "Леганеса". Эта победа была зафиксирована как раз в кубковом матче в 2019 году. "Леганес" в целом удачно играет дома против "Реала", только в первом круге текущего сезона Примеры мадридцы разгромили соперника со счетом 3:0.
Последние матчи "Леганеса"
- 31.01. Леганес - Райо Вальекано 0:1 (Примера)
- 26.01. Атлетик - Леганес 1:1 (Примера)
- 18.01. Леганес - Атлетико 1:0 (Примера)
- 15.01. Альмерия – Леганес 2:3 (Кубок Испании)
- 11.01. Эспаньол - Леганес 1:1 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)
- 29.01. Брест - Реал 0:3 (Лига чемпионов)
- 25.01. Вальядолид - Реал 0:3 (Примера)
- 22.01. Реал - Зальцбург 5:1 (Лига чемпионов)
- 19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)
"Леганес" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Леганес" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
"Леганес" компактно играет в защите и мало пропускает в последнее время. Считаем, что игра не порадует нас забитыми голами, поэтому предлагаем поставить, что в матче будет забито не более 3 голов (ТМ 3) за коэффициент 1,69.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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