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Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 06.02.2025

Испания
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Валенсия" - "Барселона" в рамках 1/4 финала кубка Испании

Валенсия – Барселона. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 06.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" за право сыграть в полуфинале кубка Испании сразится с "Валенсией".

Содержание

Кубок Испании. 1/4 финала
6 февраля. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Мигель Анхель Ортис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Валенсии"

"Валенсия" подходит к очередному поединку с "Барселоной" в Кубке Испании с желанием взять реванш за недавнее разгромное поражение в Примере со счетом 1:7. Тот матч на "Эстадио Олимпико" стал настоящим испытанием для "летучих мышей", которое обнажило проблемы в обороне и психологическую нестабильность команды.

Впрочем, "Валенсия" продемонстрировала характер, быстро восстановившись после этого удара. Команда одержала важную победу над "Сельтой" 2:1 в Примере. Также ранее "летучие мыши" победили "Реал Сосьедад" 1:0, подтвердив свою конкурентоспособность в борьбе за выживание.

В Кубке Испании "Валенсия" прошла "Эхеа" 3:1, "Эльденсе" 2:0 и "Оуренсе" 2:0, демонстрируя нацеленность на успешное выступление в этом турнире. Хотя приоритетом "летучих мышей" будет задача остаться в Примере, от борьбы за кубок они точно не откажутся.


Новости "Барселоны"

"Барселона" в последние недели демонстрирует нестабильные результаты. С одной стороны разгром "Валенсии" 7:1 и яркий камбек против "Бенфики" 5:4, а с другой - ничьи против "Хетафе" 1:1 и "Аталанты" 2:2. Есть вопросы у болельщиков по последней игре команды против "Алавеса" 1:0, когда было создано мало опасных моментов, а единственный гол в середине второго тайма забил Левандовски.

Благодаря осечке "Реала" против "Эспаньола" в Примере "Барселона" сократила отставание от мадридцев до 4 очков. "Атлетико" же впереди на 3 очка, но в следующем туре у мадридских клубов очная встреча, поэтому кто-то точно потеряет очки.

В кубке каталонцы прошли "Барбастро" 4:0 и "Бетис" 5:1. До полуфинала остался один шаг и подопечные Флик постараются его сделать.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Валенсии" травмированы Тьерри Коррея, Уго Дуро и Фулькье. Все они игроки основы, поэтому потери серьезны.

Ориентировочный состав "Валенсии": Мамардашвили – Гайя, Москера, Таррега, Диакаби – Барренечеа, Герра, Риоха, Андре Алмейда, Диего Лопес – Садик.

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Гави. Иньиго Мартинес и Дани Ольмо восстановились и готовы играть.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – де Йонг, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

"Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч

  • 26.01.25. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
  • 17.08.24. Валенсия - Барселона 1:2 (Примера)
  • 29.04.24. Барселона - Валенсия 4:2 (Примера)
  • 16.12.23. Валенсия - Барселона 1:1 (Примера)
  • 05.03.23. Барселона - Валенсия 1:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Буквально полторы недели назад команды встречались в Примере и "Барселона" уничтожила соперника со счетом 7:1.


Последние матчи "Валенсии"

  • 02.02. Валенсия - Сельта 2:1 (Примера)
  • 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
  • 19.01. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 (Примера)
  • 14.01. Оуренсе - Валенсия 0:2 (Кубок Испании)
  • 11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)

Последние матчи "Барселоны"

  • 02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)
  • 29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)
  • 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
  • 21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)
  • 18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)

"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

Favbet
7.20
4.85
1.44
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"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - фаворит матча и должна побеждать. Но усталость каталонцев и собственное поле дают шансы "Валенсии". Считаем, что в матче будет забито более 3 голов (ТБ 3) за коэффициент 1,76.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.02.2025 в 10:09
З одного боку Кубок Короля це змагання де Барса має найбільші шанси... Та і суперник посередній потрібно ВИГРАВАТИ А з іншого спираючись на кількість гравців, на яких розраховує Флік потрібно на чомусь зосередитися! Рвати пупка одразу у всіх трьох турнирах марно та небезпечно, бо можна і гравців травмувати... А вихованців Ла Масії не награти, а надірвати!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
06.02.2025 в 10:09
З одного боку Кубок Короля це змагання де Барса має найбільші шанси... Та і суперник посередній потрібно ВИГРАВАТИ А з іншого спираючись на кількість гравців, на яких розраховує Флік потрібно на чомусь зосередитися! Рвати пупка одразу у всіх трьох турнирах марно та небезпечно, бо можна і гравців травмувати... А вихованців Ла Масії не награти, а надірвати!
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