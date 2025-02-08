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Атлетик – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетик" - "Жирона" в рамках 23-го тура Примеры.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Бильбао встретятся команды, претендующие на еврокубковые места по итогам сезона.
Примера. 23-й тур
8 февраля. Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
"Атлетик" 17:15 "Жирона"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетика"
"Атлетик" в целом проводит удачный сезон. Команда заняла второе место на основном этапе Лиги Европы и сыграет уже в 1/8 финала турнира. Баски дома обыграли "АЗ", "Славию", "Эльфсборг" и "Викторию" и уступили первую ступеньку "Лацио" только по разнице голов
Неплохо обстоят дела в “Атлетике” и в Примере. Команда занимает четвертое лигочемпионовское место на расстоянии 4 очков от пятого "Вильяррреала". В последних играх баски немного притормозили, ведь сыграли вничью с "Леганесом" 0:0 и "Бетисом" 2:2, но результаты команды из Бильбао отличаются стабильностью.
Новости "Жироны"
"Жирона" завершила свои выступления в Лиге чемпионов и кубке Испании, поэтому может сосредоточиться только на Примере. В главном турнире Европы жиронцы заняли 33 место в турнирной таблице, что точно нельзя считать удачным результатом. За 8 матчей команда одержала только одну победу над "Слованом" и 7 матчей проиграла.
В кубке Испании обидчиком подопечных Мичела еще в начале декабря стала команда четвертого дивизиона - "Логроньес".
В течение осени команду преследовали травмы, полноценно из-за травм не играл Цыганков. Сейчас лазарет команды пуст, график матчей не столь плотный, поэтому есть возможность улучшить результаты. Повторить прошлогодний успех уж точно не получится, но зацепиться за еврокубковую зону – вполне реальная задача.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Атлетика" в лазарете Нико Уильямс, Альваро Джало и Руис де Галаррета. Под вопросом участие в матче Нуньеса.
Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче – Весга, Хаурегисар, Беренгер, И. Уильямс - Гурусета.
У "Жироны" повреждения имели Блинд, Гутьеррес и Крейчи, но все они уже полноценно тренировались. В заявку на матч попал 19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов, который станет одним из дублеров Гассаниги.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.
"Атлетик" - "Жирона": статистика личных встреч
- 06.10.24. Жирона - Атлетик 2:1 (Примера)
- 19.02.24. Атлетик - Жирона 3:2 (Примера)
- 27.11.23. Жирона – Атлетик 1:1 (Кубок Испании)
- 26.02.23. Атлетик - Жирона 2:3 (Примера)
- 04.11.22. Жирона - Атлетик 2:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Атлетика". Матч первого круга в октябре завершился со счетом 2:1 в пользу "Жироны".
Последние матчи "Атлетика"
- 02.02. Бетис - Атлетик 2:2 (Примера)
- 30.01. Атлетик - Виктория 3:1 (Лига Европы)
- 26.01. Атлетик - Леганес 0:0 (Примера)
- 22.01. Бешикташ - Атлетик 4:1 (Лига Европы)
- 19.01. Сельта - Атлетик 1:2 (Примера)
Последние матчи "Жироны"
- 03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)
- 29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)
- 26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
- 22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
- 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2
|"Атлетико"
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3
|"Барселона"
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4
|"Атлетик"
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|5
|"Вильярреал"
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6
|"Райо Вальекано"
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7
|Жирона
|22
|9
|4
|9
|31-30
|31
|8
|"Осасуна"
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|9
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|10
|"Бетис"
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|11
|"Реал Сосьедад"
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12
|"Севилья"
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|13
|"Сельта"
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|14
|"Хетафе"
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15
|"Лас-Пальмас"
|22
|6
|5
|11
|27-36
|23
|16
|"Леганес"
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17
|"Эспаньол"
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18
|"Алавес"
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19
|"Валенсия"
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20
|"Вальядолид"
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
"Атлетик" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Атлетик" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
"Атлетик" в текущем сезоне выступает гораздо лучше, чем "Жирона". Особенно успешно баски выступают на своем поле, поэтому считаем, что победа будет за хозяевами и на этот раз за коэффициент 1,76.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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