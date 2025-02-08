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Атлетик – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.02.2025

Испания
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Атлетик" - "Жирона" в рамках 23-го тура Примеры.

Атлетик – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В Бильбао встретятся команды, претендующие на еврокубковые места по итогам сезона.

Содержание

Примера. 23-й тур
8 февраля. Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
"Атлетик" 17:15 "Жирона"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Атлетика"

"Атлетик" в целом проводит удачный сезон. Команда заняла второе место на основном этапе Лиги Европы и сыграет уже в 1/8 финала турнира. Баски дома обыграли "АЗ", "Славию", "Эльфсборг" и "Викторию" и уступили первую ступеньку "Лацио" только по разнице голов

Неплохо обстоят дела в “Атлетике” и в Примере. Команда занимает четвертое лигочемпионовское место на расстоянии 4 очков от пятого "Вильяррреала". В последних играх баски немного притормозили, ведь сыграли вничью с "Леганесом" 0:0 и "Бетисом" 2:2, но результаты команды из Бильбао отличаются стабильностью.

Новости "Жироны"

"Жирона" завершила свои выступления в Лиге чемпионов и кубке Испании, поэтому может сосредоточиться только на Примере. В главном турнире Европы жиронцы заняли 33 место в турнирной таблице, что точно нельзя считать удачным результатом. За 8 матчей команда одержала только одну победу над "Слованом" и 7 матчей проиграла.

В кубке Испании обидчиком подопечных Мичела еще в начале декабря стала команда четвертого дивизиона - "Логроньес".

В течение осени команду преследовали травмы, полноценно из-за травм не играл Цыганков. Сейчас лазарет команды пуст, график матчей не столь плотный, поэтому есть возможность улучшить результаты. Повторить прошлогодний успех уж точно не получится, но зацепиться за еврокубковую зону – вполне реальная задача.


Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетика" в лазарете Нико Уильямс, Альваро Джало и Руис де Галаррета. Под вопросом участие в матче Нуньеса.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче – Весга, Хаурегисар, Беренгер, И. Уильямс - Гурусета.

У "Жироны" повреждения имели Блинд, Гутьеррес и Крейчи, но все они уже полноценно тренировались. В заявку на матч попал 19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов, который станет одним из дублеров Гассаниги.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

"Атлетик" - "Жирона": статистика личных встреч

  • 06.10.24. Жирона - Атлетик 2:1 (Примера)
  • 19.02.24. Атлетик - Жирона 3:2 (Примера)
  • 27.11.23. Жирона – Атлетик 1:1 (Кубок Испании)
  • 26.02.23. Атлетик - Жирона 2:3 (Примера)
  • 04.11.22. Жирона - Атлетик 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Атлетика". Матч первого круга в октябре завершился со счетом 2:1 в пользу "Жироны".

Последние матчи "Атлетика"

  • 02.02. Бетис - Атлетик 2:2 (Примера)
  • 30.01. Атлетик - Виктория 3:1 (Лига Европы)
  • 26.01. Атлетик - Леганес 0:0 (Примера)
  • 22.01. Бешикташ - Атлетик 4:1 (Лига Европы)
  • 19.01. Сельта - Атлетик 1:2 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

  • 03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)
  • 29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)
  • 26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
  • 22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
  • 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Реал Реал 22 15 4 3 50-21 49
2 Атлетико "Атлетико" 22 14 6 2 37-14 48
3 Барселона "Барселона" 22 14 3 5 60-24 45
4 Атлетик "Атлетик" 22 11 8 3 33-20 41
5 Вильярреал "Вильярреал" 22 10 7 5 44-33 37
6 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35
7 Жирона Жирона 22 9 4 9 31-30 31
8 Осасуна "Осасуна" 22 7 9 6 27-31 30
9 Мальорка Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
10 Бетис "Бетис" 22 7 8 7 25-28 29
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 22 8 4 10 18-19 28
12 Севилья "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28
13 Сельта "Сельта" 22 7 4 11 31-35 25
14 Хетафе "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24
15 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 22 6 5 11 27-36 23
16 Леганес "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23
17 Эспаньол "Эспаньол" 22 6 5 11 21-33 23
18 Алавес "Алавес" 22 5 6 11 25-34 21
19 Валенсия "Валенсия" 22 4 7 11 22-37 19
20 Вальядолид "Вальядолид" 23 4 3 16 15-48 15

"Атлетик" - "Жирона": ставки и коэффициенты

BetKing
1,76
3,85
4,95
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"Атлетик" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Атлетик" в текущем сезоне выступает гораздо лучше, чем "Жирона". Особенно успешно баски выступают на своем поле, поэтому считаем, что победа будет за хозяевами и на этот раз за коэффициент 1,76.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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