Атлетик – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.02.2025

В Бильбао встретятся команды, претендующие на еврокубковые места по итогам сезона.

Примера. 23-й тур

8 февраля. Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"

"Атлетик" 17:15 "Жирона"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Атлетика"

"Атлетик" в целом проводит удачный сезон. Команда заняла второе место на основном этапе Лиги Европы и сыграет уже в 1/8 финала турнира. Баски дома обыграли "АЗ", "Славию", "Эльфсборг" и "Викторию" и уступили первую ступеньку "Лацио" только по разнице голов

Неплохо обстоят дела в “Атлетике” и в Примере. Команда занимает четвертое лигочемпионовское место на расстоянии 4 очков от пятого "Вильяррреала". В последних играх баски немного притормозили, ведь сыграли вничью с "Леганесом" 0:0 и "Бетисом" 2:2, но результаты команды из Бильбао отличаются стабильностью.

Новости "Жироны"

"Жирона" завершила свои выступления в Лиге чемпионов и кубке Испании, поэтому может сосредоточиться только на Примере. В главном турнире Европы жиронцы заняли 33 место в турнирной таблице, что точно нельзя считать удачным результатом. За 8 матчей команда одержала только одну победу над "Слованом" и 7 матчей проиграла.

В кубке Испании обидчиком подопечных Мичела еще в начале декабря стала команда четвертого дивизиона - "Логроньес".

В течение осени команду преследовали травмы, полноценно из-за травм не играл Цыганков. Сейчас лазарет команды пуст, график матчей не столь плотный, поэтому есть возможность улучшить результаты. Повторить прошлогодний успех уж точно не получится, но зацепиться за еврокубковую зону – вполне реальная задача.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Атлетика" в лазарете Нико Уильямс, Альваро Джало и Руис де Галаррета. Под вопросом участие в матче Нуньеса.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче – Весга, Хаурегисар, Беренгер, И. Уильямс - Гурусета.

У "Жироны" повреждения имели Блинд, Гутьеррес и Крейчи, но все они уже полноценно тренировались. В заявку на матч попал 19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов, который станет одним из дублеров Гассаниги.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

"Атлетик" - "Жирона": статистика личных встреч

06.10.24. Жирона - Атлетик 2:1 (Примера)

19.02.24. Атлетик - Жирона 3:2 (Примера)

27.11.23. Жирона – Атлетик 1:1 (Кубок Испании)

26.02.23. Атлетик - Жирона 2:3 (Примера)

04.11.22. Жирона - Атлетик 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны", 1 ничья и 1 победа "Атлетика". Матч первого круга в октябре завершился со счетом 2:1 в пользу "Жироны".

Последние матчи "Атлетика"

02.02. Бетис - Атлетик 2:2 (Примера)

30.01. Атлетик - Виктория 3:1 (Лига Европы)

26.01. Атлетик - Леганес 0:0 (Примера)

22.01. Бешикташ - Атлетик 4:1 (Лига Европы)

19.01. Сельта - Атлетик 1:2 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)

29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)

26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)

22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)

18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 22 15 4 3 50-21 49 2 "Атлетико" 22 14 6 2 37-14 48 3 "Барселона" 22 14 3 5 60-24 45 4 "Атлетик" 22 11 8 3 33-20 41 5 "Вильярреал" 22 10 7 5 44-33 37 6 "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35 7 Жирона 22 9 4 9 31-30 31 8 "Осасуна" 22 7 9 6 27-31 30 9 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30 10 "Бетис" 22 7 8 7 25-28 29 11 "Реал Сосьедад" 22 8 4 10 18-19 28 12 "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28 13 "Сельта" 22 7 4 11 31-35 25 14 "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24 15 "Лас-Пальмас" 22 6 5 11 27-36 23 16 "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23 17 "Эспаньол" 22 6 5 11 21-33 23 18 "Алавес" 22 5 6 11 25-34 21 19 "Валенсия" 22 4 7 11 22-37 19 20 "Вальядолид" 23 4 3 16 15-48 15

"Атлетик" - "Жирона": ставки и коэффициенты



"Атлетик" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Атлетик" в текущем сезоне выступает гораздо лучше, чем "Жирона". Особенно успешно баски выступают на своем поле, поэтому считаем, что победа будет за хозяевами и на этот раз за коэффициент 1,76.