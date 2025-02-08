Реал – Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.02.2025

Центральным матчем 23-го тура Примеры станет мадридское дерби. Это будет матч за первое место, ведь "Реал" опережает соседей из Мадрида всего на 1 очко.

Примера. 23-й тур

8 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

"Реал" в прошлом туре неожиданно уступил "Эспаньолу" и теперь его место на вершине не выглядит так уверенным. "Сливочные" все еще опережают "Атлетико" и "Барселону" на 1 и 4 очка соответственно, но уже в очном матче с подопечными Симеоне могут потерять лидерство.

В кубке подопечные "Анчелотти" с приключениями одолели "Леганес" 3:2. Итальянский специалист сделал широкую ротацию, ведь в последнее время его команда играет каждые 3 дня, начиная с 3 января. Такой плотный график вылился в разные повреждения ряда игроков, которым тренер предоставил отдых.

"Реал" не вышел на трансферный рынок зимой, поэтому сейчас остался без центральных защитников. Это очень тревожно, учитывая двухматчевое противостояние с "Манчестер Сити".

Новости "Атлетико"

"Атлетико" тоже пробилось в полуфинал кубка Испании, неожиданно уверенно разгромив "Хетафе" со счетом 5:0. Мадридцы в январе дважды потеряли очки в Примере, что стоило им первой позиции в турнирной таблице. В последнее время подопечные Симеоне вернулись на победное шествие, обыграв кроме "Хетафе" еще "Зальцбург" и "Мальорку".

"Атлетико" заняло 5 место в основном этапе Лиги чемпионов. Это позволило команде, в отличие от "Реала", попасть сразу в 1/8 финала турнира и избежать дополнительных матчей.

“В матче с “Реалом” у “матрасников” есть шанс доказать свое преимущество в очном противостоянии и возглавить турнирную таблицу Примеры.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Милитао, Алаба, Рюдигер и Карвахаль, приступил к тренировкам Камавинга. Проблемой является центр защиты мадридцев, ведь три лучших центральных защитника в лазарете.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Атлетико" практически нет проблем с составом, из-за дисквалификации игру пропустит Ле Норман, все остальные команды готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Молина, Хименес, Лэнгле, Мандава – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.

"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч

29.09.24. Атлетико - Реал 1:1 (Примера)

04.02.24. Реал - Атлетико 1:1 (Примера)

18.01.24. Атлетико - Реал 4:2 (Кубок Испании)

10.01.24. Реал - Атлетико 5:3 (Суперкубок Испании)

24.09.23. Атлетико - Реал 3:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Атлетико", 2 ничьи и 1 победа "Реала". Матч первого круга в сентябре завершился вничью 1:1.

Последние матчи "Реала"

05.02. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)

01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)

29.01. Брест - Реал 0:3 (Лига чемпионов)

25.01. Вальядолид - Реал 0:3 (Примера)

22.01. Реал - Зальцбург 5:1 (Лига чемпионов)

Последние матчи "Атлетико"

04.02. Атлетико – Хетафе 5:0 (Кубок Испании)

01.02. Атлетико - Мальорка 2:0 (Примера)

29.01. Зальцбург – Атлетико 1:4 (Лига чемпионов)

25.01. Атлетико - Вильярреал 1:1 (Примера)

21.01. Атлетико - Байер 2:1 (Лига чемпионов)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 22 15 4 3 50-21 49 2 "Атлетико" 22 14 6 2 37-14 48 3 "Барселона" 22 14 3 5 60-24 45 4 "Атлетик" 22 11 8 3 33-20 41 5 "Вильярреал" 22 10 7 5 44-33 37 6 "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35 7 Жирона 22 9 4 9 31-30 31 8 "Осасуна" 22 7 9 6 27-31 30 9 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30 10 "Бетис" 22 7 8 7 25-28 29 11 "Реал Сосьедад" 22 8 4 10 18-19 28 12 "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28 13 "Сельта" 22 7 4 11 31-35 25 14 "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24 15 "Лас-Пальмас" 22 6 5 11 27-36 23 16 "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23 17 "Эспаньол" 22 6 5 11 21-33 23 18 "Алавес" 22 5 6 11 25-34 21 19 "Валенсия" 22 4 7 11 22-37 19 20 "Вальядолид" 23 4 3 16 15-48 15

"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

"Реал" является фаворитом встречи по версии букмекеров, но матч трудный для прогнозирования результата. Обе команды забивают много, но и в обороне не безгрешны, поэтому считаем, что они могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,64.