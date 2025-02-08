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Реал – Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" – "Атлетико" в рамках 23-го тура Примеры.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным матчем 23-го тура Примеры станет мадридское дерби. Это будет матч за первое место, ведь "Реал" опережает соседей из Мадрида всего на 1 очко.
Примера. 23-й тур
8 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:00 "Атлетико"
Арбитр: Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" в прошлом туре неожиданно уступил "Эспаньолу" и теперь его место на вершине не выглядит так уверенным. "Сливочные" все еще опережают "Атлетико" и "Барселону" на 1 и 4 очка соответственно, но уже в очном матче с подопечными Симеоне могут потерять лидерство.
В кубке подопечные "Анчелотти" с приключениями одолели "Леганес" 3:2. Итальянский специалист сделал широкую ротацию, ведь в последнее время его команда играет каждые 3 дня, начиная с 3 января. Такой плотный график вылился в разные повреждения ряда игроков, которым тренер предоставил отдых.
"Реал" не вышел на трансферный рынок зимой, поэтому сейчас остался без центральных защитников. Это очень тревожно, учитывая двухматчевое противостояние с "Манчестер Сити".
Новости "Атлетико"
"Атлетико" тоже пробилось в полуфинал кубка Испании, неожиданно уверенно разгромив "Хетафе" со счетом 5:0. Мадридцы в январе дважды потеряли очки в Примере, что стоило им первой позиции в турнирной таблице. В последнее время подопечные Симеоне вернулись на победное шествие, обыграв кроме "Хетафе" еще "Зальцбург" и "Мальорку".
"Атлетико" заняло 5 место в основном этапе Лиги чемпионов. Это позволило команде, в отличие от "Реала", попасть сразу в 1/8 финала турнира и избежать дополнительных матчей.
“В матче с “Реалом” у “матрасников” есть шанс доказать свое преимущество в очном противостоянии и возглавить турнирную таблицу Примеры.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реала" травмированы Милитао, Алаба, Рюдигер и Карвахаль, приступил к тренировкам Камавинга. Проблемой является центр защиты мадридцев, ведь три лучших центральных защитника в лазарете.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.
У "Атлетико" практически нет проблем с составом, из-за дисквалификации игру пропустит Ле Норман, все остальные команды готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Молина, Хименес, Лэнгле, Мандава – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.
"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч
- 29.09.24. Атлетико - Реал 1:1 (Примера)
- 04.02.24. Реал - Атлетико 1:1 (Примера)
- 18.01.24. Атлетико - Реал 4:2 (Кубок Испании)
- 10.01.24. Реал - Атлетико 5:3 (Суперкубок Испании)
- 24.09.23. Атлетико - Реал 3:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Атлетико", 2 ничьи и 1 победа "Реала". Матч первого круга в сентябре завершился вничью 1:1.
Последние матчи "Реала"
- 05.02. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)
- 01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)
- 29.01. Брест - Реал 0:3 (Лига чемпионов)
- 25.01. Вальядолид - Реал 0:3 (Примера)
- 22.01. Реал - Зальцбург 5:1 (Лига чемпионов)
Последние матчи "Атлетико"
- 04.02. Атлетико – Хетафе 5:0 (Кубок Испании)
- 01.02. Атлетико - Мальорка 2:0 (Примера)
- 29.01. Зальцбург – Атлетико 1:4 (Лига чемпионов)
- 25.01. Атлетико - Вильярреал 1:1 (Примера)
- 21.01. Атлетико - Байер 2:1 (Лига чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|2
|"Атлетико"
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|3
|"Барселона"
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4
|"Атлетик"
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|5
|"Вильярреал"
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|6
|"Райо Вальекано"
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7
|Жирона
|22
|9
|4
|9
|31-30
|31
|8
|"Осасуна"
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|9
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|10
|"Бетис"
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|11
|"Реал Сосьедад"
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12
|"Севилья"
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|13
|"Сельта"
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|14
|"Хетафе"
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15
|"Лас-Пальмас"
|22
|6
|5
|11
|27-36
|23
|16
|"Леганес"
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17
|"Эспаньол"
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18
|"Алавес"
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19
|"Валенсия"
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20
|"Вальядолид"
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол
"Реал" является фаворитом встречи по версии букмекеров, но матч трудный для прогнозирования результата. Обе команды забивают много, но и в обороне не безгрешны, поэтому считаем, что они могут отличиться в воротах друг друга за коэффициент 1,64.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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