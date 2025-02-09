Севилья – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.02.2025

"Барселона" попытается воспользоваться ничьей между "Реалом" и "Атлетико" и приблизиться к мадридским клубам в турнирной таблице.

Примера. 23-й тур

9 февраля. Севилья. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Севильи"

"Севилья" в последнее время выступает стабильно. За последние 5 матчей команда уступила только один раз - "Реалу" со счетом 4:2. С другой стороны у "Севильи" только одна победа в этих 5 матчах - над "Жироной" со счетом 2:1. Также за этот период зафиксированы ничьи с "Хетафе", "Эспаньолом" и "Валенсией".

Настоящим лидером команды является Лукебакио, постоянно угрожающий воротам соперника. Он отличился уже 9 забитыми голами из 24, которые есть на счету "Севильи". С большой долей вероятности летом бельгиец уйдет на повышение.

"Севилья" находится на 13-й позиции с 28 очками. Это середина турнирной таблицы, вылет команде не грозит и в еврокубковую зону "Севилья" вряд ли поднимется.

Новости "Барселоны"

"Барселона" набрала хорошую форму в последнее время, побеждая своих соперников во всех турнирах. В Примере каталонцы в последний раз теряли очки еще 18 января в поединке против "Хетафе". Подопечные Флик попытаются воспользоваться ничьей конкурентов и приблизиться к ним.

"Барселона" провела хороший период в основном этапе Лиги чемпионов, завершив его на второй позиции и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В кубке Испании подопечные Флика вышли в полуфинал, разгромив "Валенсию" со счетом 5:0. В общем, команда находится в хорошей форме, много забивает и должна побеждать "Севилью".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен и Тер Штеген, под вопросом участие в матче Гави. Потребности делать ротацию и экономить силы для Флика нет, ведь на следующей неделе "Барселона" будет отдыхать.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – де Йонг, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Севильи" травмированы Ньянзу, Локонга и Адамс. Из-за перебора желтых карт не будет играть Кармона.

Ориентировочный состав "Севильи": Нюланд – Санчес, Баде, Гудель, Педроса – Соу, Агуме, Ньигес – Лукебакио, Ромеро, Варгас.

"Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч

26.10.24. Барселона - Севилья 5:1 (Примера)

26.05.24. Севилья - Барселона 1:2 (Примера)

29.09.23. Барселона - Севилья 1:0 (Примера)

05.02.23. Барселона - Севилья 3:0 (Примера)

03.09.22. Севилья - Барселона 0:3 (Примера)

"Севилья" в последнее время является удобным соперником для каталонцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Барселоны". Матч первого круга в октябре завершился разгромной победой "Барселоны" 5:1.

Последние матчи "Севильи"

01.02. Хетафе - Севилья 0:0 (Примера)

25.01. Севилья - Эспаньол 1:1 (Примера)

18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)

11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)

04.01. Альмерия - Севилья 4:1 (Кубок Испании)



Последние матчи "Барселоны"

06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)

02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)

29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)

26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)

21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 23 15 5 3 51-22 50 2 "Атлетико" 23 14 7 2 38-15 49 3 "Барселона" 22 14 3 5 60-24 45 4 "Атлетик" 23 12 8 3 36-20 44 5 "Вильярреал" 23 11 7 5 46-34 40 6 "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35 7 Жирона 23 9 4 10 31-33 31 8 "Осасуна" 22 7 9 6 27-31 30 9 Мальорка 22 9 3 10 19-28 30 10 "Бетис" 23 7 8 8 27-31 29 11 "Реал Сосьедад" 22 8 4 10 18-19 28 12 "Сельта" 23 8 4 11 34-37 28 13 "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28 14 "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24 15 "Лас-Пальмас" 23 6 5 12 28-38 23 16 "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23 17 "Эспаньол" 22 6 5 11 21-33 23 18 "Алавес" 22 5 6 11 25-34 21 19 "Валенсия" 22 4 7 11 22-37 19 20 "Вальядолид" 23 4 3 16 15-48 15

"Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - явный фаворит матча и должна побеждать "Севилью". Особую мотивацию каталонцам добавляет возможность сократить отставание от лидеров. Уверенно ставим на победу "Барселоны" за коэффициент 1,51.