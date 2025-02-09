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Севилья – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Севилья" – "Барселона" в рамках 23-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" попытается воспользоваться ничьей между "Реалом" и "Атлетико" и приблизиться к мадридским клубам в турнирной таблице.
- Новости "Севильи"
- Новости "Барселоны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Севильи"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- "Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 23-й тур
9 февраля. Севилья. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Севильи"
"Севилья" в последнее время выступает стабильно. За последние 5 матчей команда уступила только один раз - "Реалу" со счетом 4:2. С другой стороны у "Севильи" только одна победа в этих 5 матчах - над "Жироной" со счетом 2:1. Также за этот период зафиксированы ничьи с "Хетафе", "Эспаньолом" и "Валенсией".
Настоящим лидером команды является Лукебакио, постоянно угрожающий воротам соперника. Он отличился уже 9 забитыми голами из 24, которые есть на счету "Севильи". С большой долей вероятности летом бельгиец уйдет на повышение.
"Севилья" находится на 13-й позиции с 28 очками. Это середина турнирной таблицы, вылет команде не грозит и в еврокубковую зону "Севилья" вряд ли поднимется.
Новости "Барселоны"
"Барселона" набрала хорошую форму в последнее время, побеждая своих соперников во всех турнирах. В Примере каталонцы в последний раз теряли очки еще 18 января в поединке против "Хетафе". Подопечные Флик попытаются воспользоваться ничьей конкурентов и приблизиться к ним.
"Барселона" провела хороший период в основном этапе Лиги чемпионов, завершив его на второй позиции и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В кубке Испании подопечные Флика вышли в полуфинал, разгромив "Валенсию" со счетом 5:0. В общем, команда находится в хорошей форме, много забивает и должна побеждать "Севилью".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен и Тер Штеген, под вопросом участие в матче Гави. Потребности делать ротацию и экономить силы для Флика нет, ведь на следующей неделе "Барселона" будет отдыхать.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – де Йонг, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Севильи" травмированы Ньянзу, Локонга и Адамс. Из-за перебора желтых карт не будет играть Кармона.
Ориентировочный состав "Севильи": Нюланд – Санчес, Баде, Гудель, Педроса – Соу, Агуме, Ньигес – Лукебакио, Ромеро, Варгас.
"Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч
- 26.10.24. Барселона - Севилья 5:1 (Примера)
- 26.05.24. Севилья - Барселона 1:2 (Примера)
- 29.09.23. Барселона - Севилья 1:0 (Примера)
- 05.02.23. Барселона - Севилья 3:0 (Примера)
- 03.09.22. Севилья - Барселона 0:3 (Примера)
"Севилья" в последнее время является удобным соперником для каталонцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Барселоны". Матч первого круга в октябре завершился разгромной победой "Барселоны" 5:1.
Последние матчи "Севильи"
- 01.02. Хетафе - Севилья 0:0 (Примера)
- 25.01. Севилья - Эспаньол 1:1 (Примера)
- 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)
- 11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)
- 04.01. Альмерия - Севилья 4:1 (Кубок Испании)
Последние матчи "Барселоны"
- 06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)
- 02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)
- 29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)
- 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
- 21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|23
|15
|5
|3
|51-22
|50
|2
|"Атлетико"
|23
|14
|7
|2
|38-15
|49
|3
|"Барселона"
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|4
|"Атлетик"
|23
|12
|8
|3
|36-20
|44
|5
|"Вильярреал"
|23
|11
|7
|5
|46-34
|40
|6
|"Райо Вальекано"
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7
|Жирона
|23
|9
|4
|10
|31-33
|31
|8
|"Осасуна"
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|9
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|10
|"Бетис"
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|11
|"Реал Сосьедад"
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|12
|"Сельта"
|23
|8
|4
|11
|34-37
|28
|13
|"Севилья"
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|14
|"Хетафе"
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|15
|"Лас-Пальмас"
|23
|6
|5
|12
|28-38
|23
|16
|"Леганес"
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|17
|"Эспаньол"
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|18
|"Алавес"
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|19
|"Валенсия"
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|20
|"Вальядолид"
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
"Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" - явный фаворит матча и должна побеждать "Севилью". Особую мотивацию каталонцам добавляет возможность сократить отставание от лидеров. Уверенно ставим на победу "Барселоны" за коэффициент 1,51.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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