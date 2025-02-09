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Севилья – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.02.2025

Испания
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Севилья" – "Барселона" в рамках 23-го тура Примеры

Севилья – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.02.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" попытается воспользоваться ничьей между "Реалом" и "Атлетико" и приблизиться к мадридским клубам в турнирной таблице.

Содержание

Примера. 23-й тур
9 февраля. Севилья. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Севильи"

"Севилья" в последнее время выступает стабильно. За последние 5 матчей команда уступила только один раз - "Реалу" со счетом 4:2. С другой стороны у "Севильи" только одна победа в этих 5 матчах - над "Жироной" со счетом 2:1. Также за этот период зафиксированы ничьи с "Хетафе", "Эспаньолом" и "Валенсией".

Настоящим лидером команды является Лукебакио, постоянно угрожающий воротам соперника. Он отличился уже 9 забитыми голами из 24, которые есть на счету "Севильи". С большой долей вероятности летом бельгиец уйдет на повышение.

"Севилья" находится на 13-й позиции с 28 очками. Это середина турнирной таблицы, вылет команде не грозит и в еврокубковую зону "Севилья" вряд ли поднимется.

Новости "Барселоны"

"Барселона" набрала хорошую форму в последнее время, побеждая своих соперников во всех турнирах. В Примере каталонцы в последний раз теряли очки еще 18 января в поединке против "Хетафе". Подопечные Флик попытаются воспользоваться ничьей конкурентов и приблизиться к ним.

"Барселона" провела хороший период в основном этапе Лиги чемпионов, завершив его на второй позиции и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В кубке Испании подопечные Флика вышли в полуфинал, разгромив "Валенсию" со счетом 5:0. В общем, команда находится в хорошей форме, много забивает и должна побеждать "Севилью".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен и Тер Штеген, под вопросом участие в матче Гави. Потребности делать ротацию и экономить силы для Флика нет, ведь на следующей неделе "Барселона" будет отдыхать.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Араухо, Кунде – де Йонг, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Севильи" травмированы Ньянзу, Локонга и Адамс. Из-за перебора желтых карт не будет играть Кармона.

Ориентировочный состав "Севильи": Нюланд – Санчес, Баде, Гудель, Педроса – Соу, Агуме, Ньигес – Лукебакио, Ромеро, Варгас.

"Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч

  • 26.10.24. Барселона - Севилья 5:1 (Примера)
  • 26.05.24. Севилья - Барселона 1:2 (Примера)
  • 29.09.23. Барселона - Севилья 1:0 (Примера)
  • 05.02.23. Барселона - Севилья 3:0 (Примера)
  • 03.09.22. Севилья - Барселона 0:3 (Примера)

"Севилья" в последнее время является удобным соперником для каталонцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Барселоны". Матч первого круга в октябре завершился разгромной победой "Барселоны" 5:1.

Последние матчи "Севильи"

  • 01.02. Хетафе - Севилья 0:0 (Примера)
  • 25.01. Севилья - Эспаньол 1:1 (Примера)
  • 18.01. Жирона - Севилья 1:2 (Примера)
  • 11.01. Севилья - Валенсия 1:1 (Примера)
  • 04.01. Альмерия - Севилья 4:1 (Кубок Испании)


Последние матчи "Барселоны"

  • 06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)
  • 02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)
  • 29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)
  • 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
  • 21.01. Бенфика - Барселона 4:5 (Лига Чемпионов)


Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Реал Реал 23 15 5 3 51-22 50
2 Атлетико "Атлетико" 23 14 7 2 38-15 49
3 Барселона "Барселона" 22 14 3 5 60-24 45
4 Атлетик "Атлетик" 23 12 8 3 36-20 44
5 Вильярреал "Вильярреал" 23 11 7 5 46-34 40
6 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35
7 Жирона Жирона 23 9 4 10 31-33 31
8 Осасуна "Осасуна" 22 7 9 6 27-31 30
9 Мальорка Мальорка 22 9 3 10 19-28 30
10 Бетис "Бетис" 23 7 8 8 27-31 29
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 22 8 4 10 18-19 28
12 Сельта "Сельта" 23 8 4 11 34-37 28
13 Севилья "Севилья" 22 7 7 8 24-30 28
14 Хетафе "Хетафе" 22 5 9 8 17-17 24
15 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 23 6 5 12 28-38 23
16 Леганес "Леганес" 22 5 8 9 19-30 23
17 Эспаньол "Эспаньол" 22 6 5 11 21-33 23
18 Алавес "Алавес" 22 5 6 11 25-34 21
19 Валенсия "Валенсия" 22 4 7 11 22-37 19
20 Вальядолид "Вальядолид" 23 4 3 16 15-48 15

"Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты

BetKing
6,77
5,19
1,51
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"Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - явный фаворит матча и должна побеждать "Севилью". Особую мотивацию каталонцам добавляет возможность сократить отставание от лидеров. Уверенно ставим на победу "Барселоны" за коэффициент 1,51.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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