Жирона – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.02.2025

"Жирона" будет пытаться подтвердить свои еврокубковые амбиции в поединке против "Хетафе", который в последнее время удачно выступает в Примере.

Примера. 24-й тур

14 февраля. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Хетафе"

Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Жироны"

"Жирону" в последнее время лихорадит. Команда проиграла два последних матча в Лиге чемпионов и заняла 33-е место в турнирной таблице, что точно нельзя считать удачным результатом. За 8 матчей команда одержала только одну победу над "Слованом", проиграв оставшиеся 7 поединков.

В Примере дела "Жироны" тоже обстоят не очень хорошо. За последние 5 матчей команда проиграла "Севильи" и "Райо Вальекано" по 1:2, "Атлетику" 0:3. Были также победы над "Алавесом" 1:0 и "Лас-Пальмасом" 2:1. Команда держится около еврокубковой зоны, но нестабильные выступления в дальнейшем могут отбросить жиронцев ниже.

Виктор Цыганков в последних матчах играет стабильно, но не слишком эффективно. Также следим за 19-летним украинским голкипером Владиславом Крапивцовым, который стал одним из дублеров Гассаниги.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" находится в хорошей форме в последнее время. Если не учитывать провальный кубковый матч против "Атлетико", то подопечные Бордаласа не проиграют в Примере 5 поединков подряд. За этот период соперниками команды были "Барселона" 1:1 и "Реал Сосьедад" 3:0. Особенно знаковой была победа над последними, ведь одержана она была над соперником на выезде. В последнем туре "Хетафе" победил "Алавес", что позволяет команде держаться вдали от зоны вылета.

Надежная игра в обороне и эффективные контратаки стали ключом к успеху команды в последнее время. В кубковом поединке Бордалас совершил ротацию и команда не была похожа сама на себя. Куда-то исчезла компактность в обороне, почти все, что летело в творение, превращалось в голы. Но уже в поединке против "Алавеса" мы увидели привычный "Хетафе", готовый отбирать очки и у "Жироны" и для этого есть все предпосылки.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" травмированы Данжума и Мартинес, получивший повреждение перед игрой с "Атлетиком".

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Франсес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

У "Хетафе" тоже хорошая кадровая ситуация, не будет играть только травмированный Луис Милья.

Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Рико, Джене, Дуарте, Беррокаль, Иглесиас – Перес, Уче, Арамбарри, Гомес да Коста – Хуанми.

"Жирона" - "Хетафе": статистика личных встреч

10.11.24. Хетафе – Жирона 0:1 (Примера)

16.03.24. Хетафе – Жирона 1:0 (Примера)

20.08.23. Жирона - Хетафе 3:0 (Примера)

04.03.23. Хетафе – Жирона 3:2 (Примера)

22.08.22. Жирона – Хетафе 3:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 победы "Хетафе". Матч первого круга в ноябре завершился со счетом 1:0 в пользу "Жироны".

Последние матчи "Жироны"

08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)

03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)

29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)

26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)

22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)

Последние матчи "Хетафе"

09.02. Алавес - Хетафе 0:1 (Примера)

04.02. Атлетико - Хетафе 5:0 (Кубок Испании)

01.02. Хетафе - Севилья 0:0 (Примера)

26.01. Реал Сосьедад - Хетафе 0:3 (Примера)

18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 23 15 5 3 51-22 50 2 "Атлетико" 23 14 7 2 38-15 49 3 "Барселона" 23 15 3 5 64-25 48 4 "Атлетик" 23 12 8 3 36-20 44 5 "Вильярреал" 23 11 7 5 46-34 40 6 "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35 7 "Реал Сосьедад" 23 9 4 10 20-20 31 8 Жирона 23 9 4 10 31-33 31 9 "Осасуна" 23 7 10 6 28-32 31 10 Мальорка 23 9 4 10 20-29 31 11 "Бетис" 23 7 8 8 27-31 29 12 "Сельта" 23 8 4 11 34-37 28 13 "Севилья" 23 7 7 9 25-34 28 14 "Хетафе" 23 6 9 8 18-17 27 15 "Лас-Пальмас" 23 6 5 12 28-38 23 16 "Эспаньол" 23 6 5 12 22-35 23 17 "Леганес" 23 5 8 10 19-32 23 18 "Валенсия" 23 5 7 11 24-37 22 19 "Алавес" 23 5 6 12 25-35 21 20 "Вальядолид" 23 4 3 16 15-48 15

"Жирона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты



"Жирона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" в последнее время много пропускает, а "Хетафе" регулярно забивает. Полагаем, что гости смогут огорчить Гассанигу и забить минимум один гол в его ворота. Предлагаем поставить, что "Хетафе" забьет за коэффициент в районе 1,64.