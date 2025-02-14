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Жирона – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" – "Хетафе" в рамках 24-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" будет пытаться подтвердить свои еврокубковые амбиции в поединке против "Хетафе", который в последнее время удачно выступает в Примере.
Примера. 24-й тур
14 февраля. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Хетафе"
Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирону" в последнее время лихорадит. Команда проиграла два последних матча в Лиге чемпионов и заняла 33-е место в турнирной таблице, что точно нельзя считать удачным результатом. За 8 матчей команда одержала только одну победу над "Слованом", проиграв оставшиеся 7 поединков.
В Примере дела "Жироны" тоже обстоят не очень хорошо. За последние 5 матчей команда проиграла "Севильи" и "Райо Вальекано" по 1:2, "Атлетику" 0:3. Были также победы над "Алавесом" 1:0 и "Лас-Пальмасом" 2:1. Команда держится около еврокубковой зоны, но нестабильные выступления в дальнейшем могут отбросить жиронцев ниже.
Виктор Цыганков в последних матчах играет стабильно, но не слишком эффективно. Также следим за 19-летним украинским голкипером Владиславом Крапивцовым, который стал одним из дублеров Гассаниги.
Новости "Хетафе"
"Хетафе" находится в хорошей форме в последнее время. Если не учитывать провальный кубковый матч против "Атлетико", то подопечные Бордаласа не проиграют в Примере 5 поединков подряд. За этот период соперниками команды были "Барселона" 1:1 и "Реал Сосьедад" 3:0. Особенно знаковой была победа над последними, ведь одержана она была над соперником на выезде. В последнем туре "Хетафе" победил "Алавес", что позволяет команде держаться вдали от зоны вылета.
Надежная игра в обороне и эффективные контратаки стали ключом к успеху команды в последнее время. В кубковом поединке Бордалас совершил ротацию и команда не была похожа сама на себя. Куда-то исчезла компактность в обороне, почти все, что летело в творение, превращалось в голы. Но уже в поединке против "Алавеса" мы увидели привычный "Хетафе", готовый отбирать очки и у "Жироны" и для этого есть все предпосылки.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Жироны" травмированы Данжума и Мартинес, получивший повреждение перед игрой с "Атлетиком".
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Франсес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.
У "Хетафе" тоже хорошая кадровая ситуация, не будет играть только травмированный Луис Милья.
Ориентировочный состав "Хетафе": Сория – Рико, Джене, Дуарте, Беррокаль, Иглесиас – Перес, Уче, Арамбарри, Гомес да Коста – Хуанми.
"Жирона" - "Хетафе": статистика личных встреч
- 10.11.24. Хетафе – Жирона 0:1 (Примера)
- 16.03.24. Хетафе – Жирона 1:0 (Примера)
- 20.08.23. Жирона - Хетафе 3:0 (Примера)
- 04.03.23. Хетафе – Жирона 3:2 (Примера)
- 22.08.22. Жирона – Хетафе 3:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 победы "Хетафе". Матч первого круга в ноябре завершился со счетом 1:0 в пользу "Жироны".
Последние матчи "Жироны"
- 08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)
- 03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)
- 29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)
- 26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
- 22.01. Милан - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
Последние матчи "Хетафе"
- 09.02. Алавес - Хетафе 0:1 (Примера)
- 04.02. Атлетико - Хетафе 5:0 (Кубок Испании)
- 01.02. Хетафе - Севилья 0:0 (Примера)
- 26.01. Реал Сосьедад - Хетафе 0:3 (Примера)
- 18.01. Хетафе – Барселона 1:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|23
|15
|5
|3
|51-22
|50
|2
|"Атлетико"
|23
|14
|7
|2
|38-15
|49
|3
|"Барселона"
|23
|15
|3
|5
|64-25
|48
|4
|"Атлетик"
|23
|12
|8
|3
|36-20
|44
|5
|"Вильярреал"
|23
|11
|7
|5
|46-34
|40
|6
|"Райо Вальекано"
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7
|"Реал Сосьедад"
|23
|9
|4
|10
|20-20
|31
|8
|Жирона
|23
|9
|4
|10
|31-33
|31
|9
|"Осасуна"
|23
|7
|10
|6
|28-32
|31
|10
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|20-29
|31
|11
|"Бетис"
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|12
|"Сельта"
|23
|8
|4
|11
|34-37
|28
|13
|"Севилья"
|23
|7
|7
|9
|25-34
|28
|14
|"Хетафе"
|23
|6
|9
|8
|18-17
|27
|15
|"Лас-Пальмас"
|23
|6
|5
|12
|28-38
|23
|16
|"Эспаньол"
|23
|6
|5
|12
|22-35
|23
|17
|"Леганес"
|23
|5
|8
|10
|19-32
|23
|18
|"Валенсия"
|23
|5
|7
|11
|24-37
|22
|19
|"Алавес"
|23
|5
|6
|12
|25-35
|21
|20
|"Вальядолид"
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
"Жирона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" в последнее время много пропускает, а "Хетафе" регулярно забивает. Полагаем, что гости смогут огорчить Гассанигу и забить минимум один гол в его ворота. Предлагаем поставить, что "Хетафе" забьет за коэффициент в районе 1,64.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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