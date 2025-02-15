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Осасуна – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Осасуна" - "Реал" в рамках 24-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 24-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из претендентов на еврокубки - "Осасуне". "Сливочные" не побеждают два матча подряд в Примере и подпустили к себе "Атлетико" и "Барселону".
- Новости "Осасуны"
- Новости "Реала"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Осасуна" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- Последние матчи "Осасуны"
- Последние матчи "Реала"
- Турнирное положение команд
- "Осасуна" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
- "Осасуна" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Примера. 24-й тур
15 февраля. Памплона. "Эстадио Эль Садар"
"Осасуна" 17:15 "Реал"
Арбитр: Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Осасуны"
"Осасуна" в текущем сезоне относительно удачно выступает в Примере, находясь рядом с еврокубковой зоной, но чтобы там закрепиться, нужен качественный шаг вперед.
Команда Висенте демонстрирует боеспособный футбол, но не всегда получает желаемый результат. В предыдущем туре памплонцы поделили очки с "Мальоркой" 1:1, а перед этим вылетели из Кубка Испании, уступив "Реал Сосьедаду" 1:2. В то же время именно баски стали их жертвой в Примере несколькими днями раньше - "Осасуна" победила в чемпионате с таким же счетом - 2:1.
В целом команда много играет вничью: три из последних пяти матчей завершились со счетом 1:1. Однако в домашних поединках памплонцы традиционно опасны и на "Реале" у них точно хватит мотивации.
Новости "Реала"
"Реал" в последнее время выступает нестабильно. Виной тому травмы ведущих игроков и слишком плотный график матчей. Команда не сумела попасть в восьмерку лучших в основном этапе Лиги чемпионов и теперь борется за попадание в 1/8 финала с "Манчестер Сити", в то время как "Барселона" и "Атлетико" отдыхают.
Первый матч в Манчестере завершился победой подопечных Анчелотти, которые в своем стиле на последних минутах забили дважды и обеспечили себе гандикап перед встречей в Мадриде.
В Примере "сливочные" не побеждают уже 2 матча подряд и подпустили к себе "Атлетико" и "Барселону" на 1 и 2 очка соответственно. В прошлом туре "Реал" выглядел лучше "Атлетико", но мадридское дерби все же завершилось вничью. До этого у подопечных Анчелотти было поражение от одного из аутсайдеров - "Эспаньола", где команду также подвела реализация.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Осасуне" из-за перебора желтых карточек не будет играть Бойомо, все остальные игроки готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Осасуни": Эррера – Крус, Катена, Эррандо, Ареса – Орос, Торро, Монкайола – Сарагоса, Будимир, Гарсия.
У "Реала" давно травмированы Милитао и Карвахаль, игру с "Манчестер Сити" пропустили Васкес, Рюдигер и Алаба. Анчелотти заявил, что эта троица будет доступна на ответный матч с "Сити". Очевидно, что в поединке с "Осасуной" Карло не будет рисковать игроками, если они на 100% не восстановились.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Вальверде, Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.
"Осасуна" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- 09.11.24. Реал - Осасуна 4:0 (Примера)
- 16.03.24. Осасуна - Реал 2:4 (Примера)
- 07.10.23. Реал - Осасуна 4:0(Примера)
- 06.05.23. Реал - Осасуна 2:1 (Кубок Испании)
- 18.02.23. Осасуна - Реал 0:2 (Примера)
"Осасуна" в последнее время является удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в ноябре завершился разгромной победой мадридцев, отправивших в ворота соперника четыре гола.
Последние матчи "Осасуны"
- 10.02. Мальорка - Осасуна 1:1 (Примера)
- 06.02. Реал Сосьедад - Осасуна 2:1 (Кубок Испании)
- 02.02. Осасуна - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)
- 24.01. Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (Примера)
- 19.01. Осасуна - Райо Вальекано 1:1 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)
- 08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Примера)
- 05.02. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)
- 01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)
- 29.01. Брест - Реал 0:3 (Лига чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|23
|15
|5
|3
|51-22
|50
|2
|"Атлетико"
|23
|14
|7
|2
|38-15
|49
|3
|"Барселона"
|23
|15
|3
|5
|64-25
|48
|4
|"Атлетик"
|23
|12
|8
|3
|36-20
|44
|5
|"Вильярреал"
|23
|11
|7
|5
|46-34
|40
|6
|"Райо Вальекано"
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7
|"Реал Сосьедад"
|23
|9
|4
|10
|20-20
|31
|8
|Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|9
|"Осасуна"
|23
|7
|10
|6
|28-32
|31
|10
|Мальорка
|23
|9
|4
|10
|20-29
|31
|11
|"Хетафе"
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|12
|"Бетис"
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|13
|"Сельта"
|23
|8
|4
|11
|34-37
|28
|14
|"Севилья"
|23
|7
|7
|9
|25-34
|28
|15
|"Лас-Пальмас"
|23
|6
|5
|12
|28-38
|23
|16
|"Эспаньол"
|23
|6
|5
|12
|22-35
|23
|17
|"Леганес"
|23
|5
|8
|10
|19-32
|23
|18
|"Валенсия"
|23
|5
|7
|11
|24-37
|22
|19
|"Алавес"
|23
|5
|6
|12
|25-35
|21
|20
|"Вальядолид"
|23
|4
|3
|16
|15-48
|15
"Осасуна" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Осасуна" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
"Реал", безусловно, является фаворитом встречи и после двух матчей без побед должен добывать три очка. "Осасуна" является достаточно удобным соперником мадридцев, поэтому предлагаем поставить на победу "Реала" с коэффициентом 1,57.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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