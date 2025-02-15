Осасуна – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.02.2025

"Реал" в матче 24-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из претендентов на еврокубки - "Осасуне". "Сливочные" не побеждают два матча подряд в Примере и подпустили к себе "Атлетико" и "Барселону".

Примера. 24-й тур

15 февраля. Памплона. "Эстадио Эль Садар"

"Осасуна" 17:15 "Реал"

Арбитр: Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Осасуны"

"Осасуна" в текущем сезоне относительно удачно выступает в Примере, находясь рядом с еврокубковой зоной, но чтобы там закрепиться, нужен качественный шаг вперед.

Команда Висенте демонстрирует боеспособный футбол, но не всегда получает желаемый результат. В предыдущем туре памплонцы поделили очки с "Мальоркой" 1:1, а перед этим вылетели из Кубка Испании, уступив "Реал Сосьедаду" 1:2. В то же время именно баски стали их жертвой в Примере несколькими днями раньше - "Осасуна" победила в чемпионате с таким же счетом - 2:1.

В целом команда много играет вничью: три из последних пяти матчей завершились со счетом 1:1. Однако в домашних поединках памплонцы традиционно опасны и на "Реале" у них точно хватит мотивации.

Новости "Реала"

"Реал" в последнее время выступает нестабильно. Виной тому травмы ведущих игроков и слишком плотный график матчей. Команда не сумела попасть в восьмерку лучших в основном этапе Лиги чемпионов и теперь борется за попадание в 1/8 финала с "Манчестер Сити", в то время как "Барселона" и "Атлетико" отдыхают.

Первый матч в Манчестере завершился победой подопечных Анчелотти, которые в своем стиле на последних минутах забили дважды и обеспечили себе гандикап перед встречей в Мадриде.

В Примере "сливочные" не побеждают уже 2 матча подряд и подпустили к себе "Атлетико" и "Барселону" на 1 и 2 очка соответственно. В прошлом туре "Реал" выглядел лучше "Атлетико", но мадридское дерби все же завершилось вничью. До этого у подопечных Анчелотти было поражение от одного из аутсайдеров - "Эспаньола", где команду также подвела реализация.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Осасуне" из-за перебора желтых карточек не будет играть Бойомо, все остальные игроки готовы выйти на поле.



Ориентировочный состав "Осасуни": Эррера – Крус, Катена, Эррандо, Ареса – Орос, Торро, Монкайола – Сарагоса, Будимир, Гарсия.



У "Реала" давно травмированы Милитао и Карвахаль, игру с "Манчестер Сити" пропустили Васкес, Рюдигер и Алаба. Анчелотти заявил, что эта троица будет доступна на ответный матч с "Сити". Очевидно, что в поединке с "Осасуной" Карло не будет рисковать игроками, если они на 100% не восстановились.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Вальверде, Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

"Осасуна" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

09.11.24. Реал - Осасуна 4:0 (Примера)

16.03.24. Осасуна - Реал 2:4 (Примера)

07.10.23. Реал - Осасуна 4:0(Примера)

06.05.23. Реал - Осасуна 2:1 (Кубок Испании)

18.02.23. Осасуна - Реал 0:2 (Примера)

"Осасуна" в последнее время является удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в ноябре завершился разгромной победой мадридцев, отправивших в ворота соперника четыре гола.

Последние матчи "Осасуны"

10.02. Мальорка - Осасуна 1:1 (Примера)

06.02. Реал Сосьедад - Осасуна 2:1 (Кубок Испании)

02.02. Осасуна - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

24.01. Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (Примера)

19.01. Осасуна - Райо Вальекано 1:1 (Примера)

Последние матчи "Реала"

11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)

08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Примера)

05.02. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)

01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)

29.01. Брест - Реал 0:3 (Лига чемпионов)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 23 15 5 3 51-22 50 2 "Атлетико" 23 14 7 2 38-15 49 3 "Барселона" 23 15 3 5 64-25 48 4 "Атлетик" 23 12 8 3 36-20 44 5 "Вильярреал" 23 11 7 5 46-34 40 6 "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35 7 "Реал Сосьедад" 23 9 4 10 20-20 31 8 Жирона 24 9 4 11 32-35 31 9 "Осасуна" 23 7 10 6 28-32 31 10 Мальорка 23 9 4 10 20-29 31 11 "Хетафе" 24 7 9 8 20-18 30 12 "Бетис" 23 7 8 8 27-31 29 13 "Сельта" 23 8 4 11 34-37 28 14 "Севилья" 23 7 7 9 25-34 28 15 "Лас-Пальмас" 23 6 5 12 28-38 23 16 "Эспаньол" 23 6 5 12 22-35 23 17 "Леганес" 23 5 8 10 19-32 23 18 "Валенсия" 23 5 7 11 24-37 22 19 "Алавес" 23 5 6 12 25-35 21 20 "Вальядолид" 23 4 3 16 15-48 15

"Осасуна" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Осасуна" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал", безусловно, является фаворитом встречи и после двух матчей без побед должен добывать три очка. "Осасуна" является достаточно удобным соперником мадридцев, поэтому предлагаем поставить на победу "Реала" с коэффициентом 1,57.