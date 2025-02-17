Барселона – Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2025

"Барселона" впервые после долгого периода может снова возглавить турнирную таблицу, ведь накануне мадридские "Реал" и "Атлетико" синхронно потеряли очки.

Примера. 24-й тур

17 февраля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Райо Вальекано Смотреть трансляцию

Новости "Барселоны"

"Барселона" заняла второе место в основном этапе Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала турнира. Поэтому команда имела отдых и не играла посреди недели прошлой и не будет играть посреди недели следующей.

Дела "Барселоны" у Примеры пошли к лучшему. Неделю назад "Реал" и "Атлетико" сыграли между собой вничью, а в текущем туре мадридские команды тоже синхронно потеряли очки. Теперь все в руках "сине-гранатовых", в случае победы над "Райо Вальекано" они догонят "Реал" и снова возглавят турнирную таблицу из-за преимущества в личных встречах и лучшей разницы голов.

Команда в хорошей форме, все ключевые игроки отдохнули и готовы выйти на поле, мотивация зашкаливает, что еще нужно для достижения положительного результата?

Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" очень удачно выступает в текущем сезоне. Команда занимает высокое шестое место в турнирной таблице и имеет шансы попасть в еврокубки по итогам сезона.

В последних 5 встречах команда одержала 4 победы и 1 ничью. В соперниках были не гранды, но все равно это отличный результат. Команда Иньиго Переса надежно играет в защите и эффективно использует свои голевые моменты. Хорошую игру показывает аргентинский голкипер Баталья.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" не сыграют травмированные Кристенсен, Араухо и Тер Штеген. В заявку команды не попал Фати, из-за дисквалификации не будет играть Фермин Лопес, удалённый в прошлом туре.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Райо Вальекано" травмированы Камельо, Де Томас, Лопес и Монтьель.

Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья - Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия - Сисс, Диас - Де Фрутос, Палассон, Гарсия - Гвардиола.

"Барселона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

27.08.24. Райо Вальекано - Барселона 1:2 (Примера)

19.05.24. Барселона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)

25.11.23. Райо Вальекано - Барселона 1:1 (Примера)

26.04.23. Райо Вальекано - Барселона 2:1 (Примера)

13.08.22. Барселона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Барселоны", 2 ничьи и 1 победа "Райо Вальекано". Матч первого круга в августе завершился волевой победой "Барселоны" 2:1.

Последние матчи "Барселоны"

09.02. Севилья - Барселона 1:4 (Примера)

06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)

02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)

29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)

26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)



Последние матчи "Райо Вальекано"

07.02. Райо Вальекано - Вальядолид 1:0 (Примера)

31.01. Леганес - Райо Вальекано 0:1 (Примера)

26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)

19.01. Осасуна - Райо Вальекано 1:1 (Примера)

16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 24 15 6 3 52-23 51 2 "Атлетико" 24 14 8 2 39-16 50 3 "Барселона" 23 15 3 5 64-25 48 4 "Атлетик" 24 12 9 3 37-21 45 5 "Вильярреал" 24 11 8 5 47-35 41 6 "Райо Вальекано" 23 9 8 6 27-24 35 7 Мальорка 24 10 4 10 23-30 34 8 "Бетис" 24 8 8 8 30-31 32 9 "Осасуна" 24 7 11 6 29-33 32 10 Жирона 24 9 4 11 32-35 31 11 "Реал Сосьедад" 24 9 4 11 20-23 31 12 "Севилья" 24 8 7 9 29-34 31 13 "Хетафе" 24 7 9 8 20-18 30 14 "Сельта" 24 8 5 11 35-38 29 15 "Эспаньол" 24 6 6 12 23-36 24 16 "Леганес" 24 5 9 10 22-35 24 17 "Лас-Пальмас" 24 6 5 13 29-41 23 18 "Валенсия" 24 5 8 11 25-38 23 19 "Алавес" 24 5 7 12 28-38 22 20 "Вальядолид" 24 4 3 17 15-52 15

"Барселона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча, а тут еще большая мотивация возглавить турнирную таблицу. Плюс команда неделя отдыхала, что должно положительно повлиять на игроков. Прогнозируем, что Барселона победит с разницей 2 и более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,57.