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Барселона – Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Райо Вальекано" в рамках 24-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" впервые после долгого периода может снова возглавить турнирную таблицу, ведь накануне мадридские "Реал" и "Атлетико" синхронно потеряли очки.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Райо Вальекано"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
-
- Последние матчи "Райо Вальекано"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол
Примера. 24-й тур
17 февраля. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 22:00 "Райо Вальекано"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" заняла второе место в основном этапе Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала турнира. Поэтому команда имела отдых и не играла посреди недели прошлой и не будет играть посреди недели следующей.
Дела "Барселоны" у Примеры пошли к лучшему. Неделю назад "Реал" и "Атлетико" сыграли между собой вничью, а в текущем туре мадридские команды тоже синхронно потеряли очки. Теперь все в руках "сине-гранатовых", в случае победы над "Райо Вальекано" они догонят "Реал" и снова возглавят турнирную таблицу из-за преимущества в личных встречах и лучшей разницы голов.
Команда в хорошей форме, все ключевые игроки отдохнули и готовы выйти на поле, мотивация зашкаливает, что еще нужно для достижения положительного результата?
Новости "Райо Вальекано"
"Райо Вальекано" очень удачно выступает в текущем сезоне. Команда занимает высокое шестое место в турнирной таблице и имеет шансы попасть в еврокубки по итогам сезона.
В последних 5 встречах команда одержала 4 победы и 1 ничью. В соперниках были не гранды, но все равно это отличный результат. Команда Иньиго Переса надежно играет в защите и эффективно использует свои голевые моменты. Хорошую игру показывает аргентинский голкипер Баталья.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" не сыграют травмированные Кристенсен, Араухо и Тер Штеген. В заявку команды не попал Фати, из-за дисквалификации не будет играть Фермин Лопес, удалённый в прошлом туре.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – Гави, Касадо, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Райо Вальекано" травмированы Камельо, Де Томас, Лопес и Монтьель.
Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья - Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия - Сисс, Диас - Де Фрутос, Палассон, Гарсия - Гвардиола.
"Барселона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч
- 27.08.24. Райо Вальекано - Барселона 1:2 (Примера)
- 19.05.24. Барселона - Райо Вальекано 3:0 (Примера)
- 25.11.23. Райо Вальекано - Барселона 1:1 (Примера)
- 26.04.23. Райо Вальекано - Барселона 2:1 (Примера)
- 13.08.22. Барселона - Райо Вальекано 0:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Барселоны", 2 ничьи и 1 победа "Райо Вальекано". Матч первого круга в августе завершился волевой победой "Барселоны" 2:1.
Последние матчи "Барселоны"
- 09.02. Севилья - Барселона 1:4 (Примера)
- 06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)
- 02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)
- 29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)
- 26.01. Барселона - Валенсия 7:1 (Примера)
-
Последние матчи "Райо Вальекано"
- 07.02. Райо Вальекано - Вальядолид 1:0 (Примера)
- 31.01. Леганес - Райо Вальекано 0:1 (Примера)
- 26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
- 19.01. Осасуна - Райо Вальекано 1:1 (Примера)
- 16.01. Реал Сосьедад - Райо Вальекано 3:1 (Кубок Испании)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|2
|"Атлетико"
|24
|14
|8
|2
|39-16
|50
|3
|"Барселона"
|23
|15
|3
|5
|64-25
|48
|4
|"Атлетик"
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5
|"Вильярреал"
|24
|11
|8
|5
|47-35
|41
|6
|"Райо Вальекано"
|23
|9
|8
|6
|27-24
|35
|7
|Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8
|"Бетис"
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9
|"Осасуна"
|24
|7
|11
|6
|29-33
|32
|10
|Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|11
|"Реал Сосьедад"
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|12
|"Севилья"
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|13
|"Хетафе"
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|14
|"Сельта"
|24
|8
|5
|11
|35-38
|29
|15
|"Эспаньол"
|24
|6
|6
|12
|23-36
|24
|16
|"Леганес"
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17
|"Лас-Пальмас"
|24
|6
|5
|13
|29-41
|23
|18
|"Валенсия"
|24
|5
|8
|11
|25-38
|23
|19
|"Алавес"
|24
|5
|7
|12
|28-38
|22
|20
|"Вальядолид"
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
"Барселона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" – явный фаворит матча, а тут еще большая мотивация возглавить турнирную таблицу. Плюс команда неделя отдыхала, что должно положительно повлиять на игроков. Прогнозируем, что Барселона победит с разницей 2 и более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,57.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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