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Валенсия – Атлетико. Анонс и прогноз матча 25-го тура Ла Лиги на 22.02.2025
Они готовы бороться за победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига, 25-й тур
22 февраля, 19:30. "Месталья" (Валенсия)
Главный арбитр: Матео Бускетс (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол
"Валенсия", которая в данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице попытается подняться. Но соперник – "Атлетико", который борется за первое место.
Обеим командам нужны очки и они, по ожиданиям, готовы за них сражаться.
Новости Валенсии (Валенсия, Испания)
"Валенсия" под руководством Карлоса Корберана обрела второе дыхание. За 10 матчей Ла Лиги команда набрала 13 баллов и потихоньку выходит с зоны вылета. Разница между спасительным 17-м местом 0 очков и в теории, в случае победы, "Валенсия" может стать 15-й. Но это в идеале.
После разгромного поражения "Барселоне" (1:7) "Валенсия" не проиграла 3 матча Ла Лиги. Победы над "Сельтой" с "Леганесом" и ничья против "Вильярреала", находящегося на 5-м месте, которую "Валенсия" "выгрызла" в конце матча.
В последних 10-ти матчах Ла Лиги "Валенсия" забила 12 голов и пропустила 16.
Кадры хозяев
Из-за разрыва крестов по-прежнему недоступен Тьерри Корреа. Он получил травму в конце октября в матче против "Хетафе".
Дисквалификаций на матч нет.
Новости Атлетико (Мадрид, Испания)
Два матча подряд "Атлетико" не может победить. Вышли вперёд в поединке с "Реалом" и пропустили во втором тайме. В матче против "Сельты" на 7-й минуте остались в меньшинстве, пропустили, но взяли ничью.
От первого места команду отделяет 2 балла. Не факт, что в этом туре "Реал" и "Барселона" оступятся, но "Атлетико" нужно набирать заветные баллы.
В 10-ти последних матчах "матрасники" пропустили 8 голов, из них 4 – в пяти последних матчах. Последний раз мадридский клуб выигрывал и не пропускал в матче против "Мальорки".
Кадры гостей
Дисквалифицирован на матч полузащитник Пабло Барриос, получивший красную карточку в прошлом матче против "Сельты".
Травм у команды Симеоне нет.
Последние пять матчей Валенсии и Атлетико
Последние пять встреч хозяев
- 15.02.2025 Вильярреал – Валенсия 1:1 (Ла Лига)
- 09.02.2025 Валенсия – Леганес 2:0 (Ла Лига)
- 06.02.2025 Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)
- 02.02.2025 Валенсия – Сельта 2:1 (Ла Лига)
- 26.01.2025 Барселона – Валенсия 7:1 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
- 15.02.2025 Атлетико – Сельта 1:1 (Ла Лига)
- 08.02.2025 Реал Мадрид – Атлетико 1:1 (Ла Лига)
- 04.02.2025 Атлетико – Хетафе 5:0 (Кубок Испании)
- 01.02.2025 Атлетико - Мальорка 2:0 (Ла Лига)
- 29.01.2025 Зальцбург – Атлетико 1:4 (ЛЧ)
Очные встречи между соперниками
- 15.09.2024 Атлетико – Валенсия 3:0 (Ла Лига)
- 28.01.2024 Атлетико – Валенсия 2:0 (Ла Лига)
- 16.09.2023 Валенсия – Атлетико 3:0 (Ла Лига)
- 18.03.2023 Атлетико – Валенсия 3:0 (Ла Лига)
- 29.08.2022 Валенсия – Атлетико 0:1 (Ла Лига)
Ориентировочные составы на матч
- "Валенсия": Мамардашвили – Гайя, Москера, Таррега, Фулькье – Пепелу, Гуэрра – Риоха, Алмейда, Лопез – Дуро
- "Атлетико Мадрид": Облак – Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан – Симеоне, Де Паул, Коке, Диас Лино – Гризманн, Альварес
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|24
|16
|3
|5
|65-25
|51
|2
|Реал
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|3
|"Атлетико"
|24
|14
|8
|2
|39-16
|50
|4
|"Атлетик"
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5
|"Вильярреал"
|24
|11
|8
|5
|47-35
|41
|6
|"Райо Вальекано"
|24
|9
|8
|7
|27-25
|35
|7
|Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8
|"Бетис"
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9
|"Сельта"
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|10
|"Осасуна"
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|11
|Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|12
|"Реал Сосьедад"
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|13
|"Севилья"
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|14
|"Хетафе"
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|15
|"Эспаньол"
|24
|6
|6
|12
|23-36
|24
|16
|"Леганес"
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17
|"Лас-Пальмас"
|24
|6
|5
|13
|29-41
|23
|18
|"Валенсия"
|24
|5
|8
|11
|25-38
|23
|19
|"Алавес"
|24
|5
|7
|12
|28-38
|22
|20
|"Вальядолид"
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
Ставки и коэффициенты на матч Валенсия – Атлетико
Прогноз на матч Валенсия – Атлетико от UA-Футбол
У команд сильные вратари, которые отбивают большинство ударов. Но "Атлетико" в последних матчах часто пропускает. Так же как и "Валенсия". Несмотря на усилия Мамардашвили, команда "привозит".
Поэтому, обе забьют. Но поскольку командам важны очки, то они будут играть на победу. Считаем, что минимальную (с разницей в один мяч) достойны команды получить.
Прогноз: ТБ 2,5 (кф 2,23)
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