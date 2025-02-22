Валенсия – Атлетико. Анонс и прогноз матча 25-го тура Ла Лиги на 22.02.2025

Ла Лига, 25-й тур

22 февраля, 19:30. "Месталья" (Валенсия)

Главный арбитр: Матео Бускетс (Испания)

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Текстовый онлайн: UA-Футбол

"Валенсия", которая в данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице попытается подняться. Но соперник – "Атлетико", который борется за первое место.

Обеим командам нужны очки и они, по ожиданиям, готовы за них сражаться.

Новости Валенсии (Валенсия, Испания)

"Валенсия" под руководством Карлоса Корберана обрела второе дыхание. За 10 матчей Ла Лиги команда набрала 13 баллов и потихоньку выходит с зоны вылета. Разница между спасительным 17-м местом 0 очков и в теории, в случае победы, "Валенсия" может стать 15-й. Но это в идеале.

После разгромного поражения "Барселоне" (1:7) "Валенсия" не проиграла 3 матча Ла Лиги. Победы над "Сельтой" с "Леганесом" и ничья против "Вильярреала", находящегося на 5-м месте, которую "Валенсия" "выгрызла" в конце матча.

В последних 10-ти матчах Ла Лиги "Валенсия" забила 12 голов и пропустила 16.

Кадры хозяев

Из-за разрыва крестов по-прежнему недоступен Тьерри Корреа. Он получил травму в конце октября в матче против "Хетафе".

Дисквалификаций на матч нет.

Новости Атлетико (Мадрид, Испания)

Два матча подряд "Атлетико" не может победить. Вышли вперёд в поединке с "Реалом" и пропустили во втором тайме. В матче против "Сельты" на 7-й минуте остались в меньшинстве, пропустили, но взяли ничью.

От первого места команду отделяет 2 балла. Не факт, что в этом туре "Реал" и "Барселона" оступятся, но "Атлетико" нужно набирать заветные баллы.

В 10-ти последних матчах "матрасники" пропустили 8 голов, из них 4 – в пяти последних матчах. Последний раз мадридский клуб выигрывал и не пропускал в матче против "Мальорки".

Кадры гостей

Дисквалифицирован на матч полузащитник Пабло Барриос, получивший красную карточку в прошлом матче против "Сельты".

Травм у команды Симеоне нет.

Последние пять матчей Валенсии и Атлетико

Последние пять встреч хозяев

15.02.2025 Вильярреал – Валенсия 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 09.02.2025 Валенсия – Леганес 2:0 (Ла Лига)

– Леганес 2:0 (Ла Лига) 06.02.2025 Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)

– Барселона 0:5 (Кубок Испании) 02.02.2025 Валенсия – Сельта 2:1 (Ла Лига)

– Сельта 2:1 (Ла Лига) 26.01.2025 Барселона – Валенсия 7:1 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

15.02.2025 Атлетико – Сельта 1:1 (Ла Лига)

– Сельта 1:1 (Ла Лига) 08.02.2025 Реал Мадрид – Атлетико 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 04.02.2025 Атлетико – Хетафе 5:0 (Кубок Испании)

– Хетафе 5:0 (Кубок Испании) 01.02.2025 Атлетико - Мальорка 2:0 (Ла Лига)

- Мальорка 2:0 (Ла Лига) 29.01.2025 Зальцбург – Атлетико 1:4 (ЛЧ)

Очные встречи между соперниками

15.09.2024 Атлетико – Валенсия 3:0 (Ла Лига)

28.01.2024 Атлетико – Валенсия 2:0 (Ла Лига)

16.09.2023 Валенсия – Атлетико 3:0 (Ла Лига)

18.03.2023 Атлетико – Валенсия 3:0 (Ла Лига)

29.08.2022 Валенсия – Атлетико 0:1 (Ла Лига)

Ориентировочные составы на матч

" Валенсия ": Мамардашвили – Гайя, Москера, Таррега, Фулькье – Пепелу, Гуэрра – Риоха, Алмейда, Лопез – Дуро

": Мамардашвили – Гайя, Москера, Таррега, Фулькье – Пепелу, Гуэрра – Риоха, Алмейда, Лопез – Дуро "Атлетико Мадрид": Облак – Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан – Симеоне, Де Паул, Коке, Диас Лино – Гризманн, Альварес

Турнирная таблица Ла Лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 24 16 3 5 65-25 51 2 Реал 24 15 6 3 52-23 51 3 "Атлетико" "Атлетико" 24 14 8 2 39-16 50 4 "Атлетик" 24 12 9 3 37-21 45 5 "Вильярреал" 24 11 8 5 47-35 41 6 "Райо Вальекано" 24 9 8 7 27-25 35 7 Мальорка 24 10 4 10 23-30 34 8 "Бетис" 24 8 8 8 30-31 32 9 "Сельта" 25 9 5 11 36-38 32 10 "Осасуна" 25 7 11 7 29-34 32 11 Жирона 24 9 4 11 32-35 31 12 "Реал Сосьедад" 24 9 4 11 20-23 31 13 "Севилья" 24 8 7 9 29-34 31 14 "Хетафе" 24 7 9 8 20-18 30 15 "Эспаньол" 24 6 6 12 23-36 24 16 "Леганес" 24 5 9 10 22-35 24 17 "Лас-Пальмас" 24 6 5 13 29-41 23 18 "Валенсия" "Валенсия" 24 5 8 11 25-38 23 19 "Алавес" 24 5 7 12 28-38 22 20 "Вальядолид" 24 4 3 17 15-52 15

Ставки и коэффициенты на матч Валенсия – Атлетико

Прогноз на матч Валенсия – Атлетико от UA-Футбол

У команд сильные вратари, которые отбивают большинство ударов. Но "Атлетико" в последних матчах часто пропускает. Так же как и "Валенсия". Несмотря на усилия Мамардашвили, команда "привозит".

Поэтому, обе забьют. Но поскольку командам важны очки, то они будут играть на победу. Считаем, что минимальную (с разницей в один мяч) достойны команды получить.

Прогноз: ТБ 2,5 (кф 2,23)