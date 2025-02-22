Лас-Пальмас – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.02.2025

"Барселона" воспользовалась осечками "Реала" и "Атлетико" и опередила мадридские клубы в турнирной таблице. Матч против "Лас-Пальмаса" - возможность не только закрепиться на вершине турнирной таблицы, но и реваншироваться за неожиданное поражение в первом круге.

Примера. 25-й тур

22 февраля. Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"

"Лас-Пальмас" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Адриан Кордеро Вега

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Лас-Пальмаса"

"Лас-Пальмас" находится на 17-й позиции с 23 очками и только по дополнительным показателям опережает "Валенсию", которая находится в зоне вылета. Положение команды требует немедленного улучшения результатов, иначе вылета избежать не удастся.

В последних 5 матчах у островитян 4 поражения. Единственную ничью удалось вырвать в меньшинстве против "Осасуны". Тенденция очень отрицательная и не видно, за счет чего может произойти перелом в игре и результатах команды.

Похожая ситуация была перед матчем первого круга, но тогда "Лас-Пальмас" шокировал каталонцев реализацией голевых моментов. В текущем матче второй раз рассчитывать на чудо будет тяжело.

Новости "Барселоны"

"Барселона" набрала хорошую форму в последнее время, побеждая своих соперников во всех турнирах. В Примере каталонцы в последний раз теряли очки еще 18 января в поединке против "Хетафе". Подопечные Флик воспользовались осечками конкурентов и возглавили таблицу.

Ханси Флик продолжает воспитательные мероприятия в команде. Напомним, что из-за проблем с дисциплиной потерял место в старте Иньяки Пенья, а матч против "Райо Вальекано" в запасе начал Кунде. Француз таким образом был наказан за опоздание на предматчевую установку.

На следующей неделе у "Барселоны" первый поединок кубка Испании против "Атлетико". Вряд ли Флик будет осуществлять ротацию накануне этого поединка, ведь потеря очков против "Лас-Пальмаса" может дорого обойтись в будущем.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – де Йонг, Гави, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Лас-Пальмаса" есть значительные кадровые проблемы накануне матча. Травмированные Кардона, Янузай, Марвин, Силва, Пельмар приостановил карьеру из-за рецидива рака Кириан Родригес. Не будет играть Маккенна из-за перебора желтых карточек.

Ориентировочный состав "Лас-Пальмаса": Силлессен – Вити, Суарес, Пельмар, Мармоль – Муньос, Рамирес, Байчетич, Фустер, Молейро – Макберни.

"Лас-Пальмас" - "Барселона": статистика личных встреч

30.11.24. Барселона - Лас-Пальмас 1:2 (Примера)

30.03.24. Барселона - Лас-Пальмас 1:0 (Примера)

04.01.24. Лас-Пальмас – Барселона 1:2 (Примера)

01.03.18. Лас-Пальмас – Барселона 1:1 (Примера)

01.10.17. Барселона - Лас-Пальмас 3:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Барселоны", 1 ничья и 1 победа "Лас-Пальмаса". Эта победа команды с Канарских островов была одержана в матче первого круга в ноябре.

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

16.02. Мальорка – Лас-Пальмас 3:1 (Примера)

08.02. Лас-Пальмас - Вильярреал 1:2 (Примера)

03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)

24.01. Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (Примера)

19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)

Последние матчи "Барселоны"

17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)

09.02. Севилья – “Барселона 1:4 (Примера)

06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)

02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)

29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 24 16 3 5 65-25 51 2 Реал 24 15 6 3 52-23 51 3 "Атлетико" 24 14 8 2 39-16 50 4 "Атлетик" 24 12 9 3 37-21 45 5 "Вильярреал" 24 11 8 5 47-35 41 6 "Райо Вальекано" 24 9 8 7 27-25 35 7 Мальорка 24 10 4 10 23-30 34 8 "Бетис" 24 8 8 8 30-31 32 9 "Сельта" 25 9 5 11 36-38 32 10 "Осасуна" 25 7 11 7 29-34 32 11 Жирона 24 9 4 11 32-35 31 12 "Реал Сосьедад" 24 9 4 11 20-23 31 13 "Севилья" 24 8 7 9 29-34 31 14 "Хетафе" 24 7 9 8 20-18 30 15 "Эспаньол" 24 6 6 12 23-36 24 16 "Леганес" 24 5 9 10 22-35 24 17 "Лас-Пальмас" 24 6 5 13 29-41 23 18 "Валенсия" 24 5 8 11 25-38 23 19 "Алавес" 24 5 7 12 28-38 22 20 "Вальядолид" 24 4 3 17 15-52 15

"Лас-Пальмас" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Лас-Пальмас" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча и должна побеждать "Лас-Пальмас". Особую мотивацию каталонцам добавляет возможность закрепиться на вершине турнирной таблицы. Считаем, что Барселона победит с разницей в 2 или более гола за коэффициент 1,61.