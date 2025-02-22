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Лас-Пальмас – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Лас-Пальмас" – "Барселона" в рамках 25-го тура Примеры.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" воспользовалась осечками "Реала" и "Атлетико" и опередила мадридские клубы в турнирной таблице. Матч против "Лас-Пальмаса" - возможность не только закрепиться на вершине турнирной таблицы, но и реваншироваться за неожиданное поражение в первом круге.
- Новости "Лас-Пальмаса"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Лас-Пальмас" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Лас-Пальмаса"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- "Лас-Пальмас" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Лас-Пальмас" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 25-й тур
22 февраля. Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"
"Лас-Пальмас" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Адриан Кордеро Вега
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Лас-Пальмаса"
"Лас-Пальмас" находится на 17-й позиции с 23 очками и только по дополнительным показателям опережает "Валенсию", которая находится в зоне вылета. Положение команды требует немедленного улучшения результатов, иначе вылета избежать не удастся.
В последних 5 матчах у островитян 4 поражения. Единственную ничью удалось вырвать в меньшинстве против "Осасуны". Тенденция очень отрицательная и не видно, за счет чего может произойти перелом в игре и результатах команды.
Похожая ситуация была перед матчем первого круга, но тогда "Лас-Пальмас" шокировал каталонцев реализацией голевых моментов. В текущем матче второй раз рассчитывать на чудо будет тяжело.
Новости "Барселоны"
"Барселона" набрала хорошую форму в последнее время, побеждая своих соперников во всех турнирах. В Примере каталонцы в последний раз теряли очки еще 18 января в поединке против "Хетафе". Подопечные Флик воспользовались осечками конкурентов и возглавили таблицу.
Ханси Флик продолжает воспитательные мероприятия в команде. Напомним, что из-за проблем с дисциплиной потерял место в старте Иньяки Пенья, а матч против "Райо Вальекано" в запасе начал Кунде. Француз таким образом был наказан за опоздание на предматчевую установку.
На следующей неделе у "Барселоны" первый поединок кубка Испании против "Атлетико". Вряд ли Флик будет осуществлять ротацию накануне этого поединка, ведь потеря очков против "Лас-Пальмаса" может дорого обойтись в будущем.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – де Йонг, Гави, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Лас-Пальмаса" есть значительные кадровые проблемы накануне матча. Травмированные Кардона, Янузай, Марвин, Силва, Пельмар приостановил карьеру из-за рецидива рака Кириан Родригес. Не будет играть Маккенна из-за перебора желтых карточек.
Ориентировочный состав "Лас-Пальмаса": Силлессен – Вити, Суарес, Пельмар, Мармоль – Муньос, Рамирес, Байчетич, Фустер, Молейро – Макберни.
"Лас-Пальмас" - "Барселона": статистика личных встреч
- 30.11.24. Барселона - Лас-Пальмас 1:2 (Примера)
- 30.03.24. Барселона - Лас-Пальмас 1:0 (Примера)
- 04.01.24. Лас-Пальмас – Барселона 1:2 (Примера)
- 01.03.18. Лас-Пальмас – Барселона 1:1 (Примера)
- 01.10.17. Барселона - Лас-Пальмас 3:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Барселоны", 1 ничья и 1 победа "Лас-Пальмаса". Эта победа команды с Канарских островов была одержана в матче первого круга в ноябре.
Последние матчи "Лас-Пальмаса"
- 16.02. Мальорка – Лас-Пальмас 3:1 (Примера)
- 08.02. Лас-Пальмас - Вильярреал 1:2 (Примера)
- 03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)
- 24.01. Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 (Примера)
- 19.01. Реал - Лас-Пальмас 4:1 (Примера)
Последние матчи "Барселоны"
- 17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)
- 09.02. Севилья – “Барселона 1:4 (Примера)
- 06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)
- 02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)
- 29.01. Барселона – Аталанта 2:2 (Лига чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|24
|16
|3
|5
|65-25
|51
|2
|Реал
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|3
|"Атлетико"
|24
|14
|8
|2
|39-16
|50
|4
|"Атлетик"
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5
|"Вильярреал"
|24
|11
|8
|5
|47-35
|41
|6
|"Райо Вальекано"
|24
|9
|8
|7
|27-25
|35
|7
|Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8
|"Бетис"
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9
|"Сельта"
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|10
|"Осасуна"
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|11
|Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|12
|"Реал Сосьедад"
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|13
|"Севилья"
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|14
|"Хетафе"
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|15
|"Эспаньол"
|24
|6
|6
|12
|23-36
|24
|16
|"Леганес"
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17
|"Лас-Пальмас"
|24
|6
|5
|13
|29-41
|23
|18
|"Валенсия"
|24
|5
|8
|11
|25-38
|23
|19
|"Алавес"
|24
|5
|7
|12
|28-38
|22
|20
|"Вальядолид"
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
"Лас-Пальмас" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Лас-Пальмас" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" – явный фаворит матча и должна побеждать "Лас-Пальмас". Особую мотивацию каталонцам добавляет возможность закрепиться на вершине турнирной таблицы. Считаем, что Барселона победит с разницей в 2 или более гола за коэффициент 1,61.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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