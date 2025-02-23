Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.02.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Жирона" в рамках 25-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным матчем 25-го тура Примеры станет поединок чемпиона и бронзового призера в прошлом сезоне. "Реал" не побеждает уже три матча подряд и это позволило "Барселоне" обойти мадридцев по дополнительным показателям. "Жирона" тоже неудачно выступает в последнее время, поэтому удаляется от еврокубковой зоны.
Примера. 25-й тур
23 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 17:15 "Жирона"
Арбитр: Гильермо Квадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" с 3 января играет по 2 матча в неделю, что не могло повлиять на форму команды и травмы игроков. В частности, в один момент травмы получили все основные центральные защитники, поэтому Анчелотти должен был экспериментировать. "Королевский клуб" так и не вышел на трансферный рынок зимой, потому вынужден обходиться внутренними резервами.
В Лиге чемпионов мадридский клуб одолел сопротивление кризисного "Манчестер Сити" и теперь в 1/8 финала турнира сыграет против соседей с "Атлетико".
А вот в Примере дела обстоят не так хорошо. Еще месяц назад "Реал" опережал "Барселону" на 7 очков и уверенно чувствовал себя на вершине таблицы. Теперь уже лидирует каталонский клуб и в случае победы над "Жироной" мадридцы только догонят "Барселону" по очкам.
Новости "Жироны"
После фантастического успеха в прошлом сезоне "Жирона" выступает гораздо хуже в текущем. Если на старте сезона это можно объяснить плотным графиком матчей и многочисленными травмами игроков, то сейчас это уже в прошлом.
Жиронцы вылетели из Лиги чемпионов и кубка Испании, поэтому теперь играют один раз в неделю. Да и многочисленные травмы игроков в прошлом. "Жирона" приобрела ряд игроков, но заменить полноценно ушедших лидеров прошлого сезона не получилось. За 24 тура лучшими бомбардирами являются Стуани и Руис, у которых по 4 гола. Поэтому констатируем, что полноценной замены Довбика найдено не было.
В последних 5 матчах у "Жироны" 4 поражения. Победа была только над "Лас-Пальмасом", борющимся за выживание. Если еще в начале января команда находилась в еврокубковой зоне, сейчас она все дальше. Если темпы набора очков сохранятся, команда Цыганкова станет борцом за выживание. Сам Виктор восстановился от травмы, но играет тоже нестабильно и не столь эффективно, как в прошлом сезоне.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реала" травмированы Милитао и Карвахаль, приступили к тренировкам Алаба и Васкес. Из-за удаления в прошлом туре не сыграет Беллингем
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Себальос, Чуамени – Винисиус, Мбаппе, Родриго.
У "Жироны" травмированы Данжума и Абель Руис, из-за дисквалификации не будет играть Эррера.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.
"Реал" - "Жирона": статистика личных встреч
- 07.12.24. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
- 10.02.24. Реал - Жирона 4:0 (Примера)
- 30.09.23. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
- 25.04.23. Жирона - Реал 4:2 (Примера)
- 30.10.22. Реал - Жирона 1:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Жироны". Матч первого круга в декабре завершился разгромной победой мадридцев 3:0.
Последние матчи "Реала"
- 19.02. Реал - Манчестер Сити 3:1 (Лига чемпионов)
- 15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)
- 11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)
- 08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Примера)
- 05.02. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)
Последние матчи "Жироны"
- 14.02. Хетафе – Жирона 1:2 (Примера)
- 08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)
- 03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)
- 29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)
- 26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|2
|"Атлетико"
|25
|15
|8
|2
|42-16
|53
|3
|Реал
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|4
|"Атлетик"
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5
|"Вильярреал"
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6
|"Райо Вальекано"
|25
|9
|8
|8
|27-26
|35
|7
|Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8
|"Бетис"
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9
|"Сельта"
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|10
|"Осасуна"
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|11
|Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|12
|"Реал Сосьедад"
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|13
|"Севилья"
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|14
|"Хетафе"
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|15
|"Эспаньол"
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16
|"Леганес"
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17
|"Лас-Пальмас"
|25
|6
|5
|14
|29-43
|23
|18
|"Валенсия"
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19
|"Алавес"
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20
|"Вальядолид"
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
"Реал" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
"Реал" является фаворитом встречи по версии букмекеров и мы с этим согласны. Мадридцы в прошлом сезоне дважды разгромили праймовую "Жирону", поэтому и сейчас не должно возникнуть проблем. Ставим на уверенную победу "сливочных" с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,75.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?
- Кабаел нокаутировал Чжилея, а Усик вручил ему пояс временного чемпиона. Видео
- Сенсация от Вереса и успешный дебют Григорчука в ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Валенсия – Атлетико. Анонс и прогноз матча 25-го тура Ла Лиги на 22.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Дорощук – о личном рекорде: Очень рад, что он мне покорился
Комментарии 1