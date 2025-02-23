Реал – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.02.2025

Центральным матчем 25-го тура Примеры станет поединок чемпиона и бронзового призера в прошлом сезоне. "Реал" не побеждает уже три матча подряд и это позволило "Барселоне" обойти мадридцев по дополнительным показателям. "Жирона" тоже неудачно выступает в последнее время, поэтому удаляется от еврокубковой зоны.

Примера. 25-й тур

23 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 17:15 "Жирона"

Арбитр: Гильермо Квадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Реал - Жирона Смотреть трансляцию

Новости "Реала"

"Реал" с 3 января играет по 2 матча в неделю, что не могло повлиять на форму команды и травмы игроков. В частности, в один момент травмы получили все основные центральные защитники, поэтому Анчелотти должен был экспериментировать. "Королевский клуб" так и не вышел на трансферный рынок зимой, потому вынужден обходиться внутренними резервами.

В Лиге чемпионов мадридский клуб одолел сопротивление кризисного "Манчестер Сити" и теперь в 1/8 финала турнира сыграет против соседей с "Атлетико".

А вот в Примере дела обстоят не так хорошо. Еще месяц назад "Реал" опережал "Барселону" на 7 очков и уверенно чувствовал себя на вершине таблицы. Теперь уже лидирует каталонский клуб и в случае победы над "Жироной" мадридцы только догонят "Барселону" по очкам.



Новости "Жироны"



После фантастического успеха в прошлом сезоне "Жирона" выступает гораздо хуже в текущем. Если на старте сезона это можно объяснить плотным графиком матчей и многочисленными травмами игроков, то сейчас это уже в прошлом.

Жиронцы вылетели из Лиги чемпионов и кубка Испании, поэтому теперь играют один раз в неделю. Да и многочисленные травмы игроков в прошлом. "Жирона" приобрела ряд игроков, но заменить полноценно ушедших лидеров прошлого сезона не получилось. За 24 тура лучшими бомбардирами являются Стуани и Руис, у которых по 4 гола. Поэтому констатируем, что полноценной замены Довбика найдено не было.

В последних 5 матчах у "Жироны" 4 поражения. Победа была только над "Лас-Пальмасом", борющимся за выживание. Если еще в начале января команда находилась в еврокубковой зоне, сейчас она все дальше. Если темпы набора очков сохранятся, команда Цыганкова станет борцом за выживание. Сам Виктор восстановился от травмы, но играет тоже нестабильно и не столь эффективно, как в прошлом сезоне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Милитао и Карвахаль, приступили к тренировкам Алаба и Васкес. Из-за удаления в прошлом туре не сыграет Беллингем

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Себальос, Чуамени – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Жироны" травмированы Данжума и Абель Руис, из-за дисквалификации не будет играть Эррера.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Ромеу, Мартин, ван де Бек – Хиль, Руис, Цыганков.

"Реал" - "Жирона": статистика личных встреч

07.12.24. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

10.02.24. Реал - Жирона 4:0 (Примера)

30.09.23. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

25.04.23. Жирона - Реал 4:2 (Примера)

30.10.22. Реал - Жирона 1:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Жироны". Матч первого круга в декабре завершился разгромной победой мадридцев 3:0.

Последние матчи "Реала"

19.02. Реал - Манчестер Сити 3:1 (Лига чемпионов)

15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)

11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)

08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Примера)

05.02. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)

Последние матчи "Жироны"

14.02. Хетафе – Жирона 1:2 (Примера)

08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)

03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)

29.01. Жирона - Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)

26.01. Райо Вальекано - Жирона 2:1 (Примера)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 25 17 3 5 67-25 54 2 "Атлетико" 25 15 8 2 42-16 53 3 Реал 24 15 6 3 52-23 51 4 "Атлетик" 24 12 9 3 37-21 45 5 "Вильярреал" 25 12 8 5 48-35 44 6 "Райо Вальекано" 25 9 8 8 27-26 35 7 Мальорка 24 10 4 10 23-30 34 8 "Бетис" 24 8 8 8 30-31 32 9 "Сельта" 25 9 5 11 36-38 32 10 "Осасуна" 25 7 11 7 29-34 32 11 Жирона 24 9 4 11 32-35 31 12 "Реал Сосьедад" 24 9 4 11 20-23 31 13 "Севилья" 24 8 7 9 29-34 31 14 "Хетафе" 24 7 9 8 20-18 30 15 "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27 16 "Леганес" 24 5 9 10 22-35 24 17 "Лас-Пальмас" 25 6 5 14 29-43 23 18 "Валенсия" 25 5 8 12 25-41 23 19 "Алавес" 25 5 7 13 28-39 22 20 "Вальядолид" 24 4 3 17 15-52 15

"Реал" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Реал" является фаворитом встречи по версии букмекеров и мы с этим согласны. Мадридцы в прошлом сезоне дважды разгромили праймовую "Жирону", поэтому и сейчас не должно возникнуть проблем. Ставим на уверенную победу "сливочных" с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,75.