Барселона – Атлетико. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 25.02.2025

"Барселона" и "Атлетико" хорошо выступают во всех турнирах в текущем сезоне. Одна из команд по итогам двухматчевого противостояния потеряет шанс на требл, так что нас ожидает горячее противостояние.

Кубок Испании. 1/2 финала

25 февраля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:30 "Атлетико"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Атлетико Смотреть трансляцию

Новости "Барселоны"

"Барселона" наладила дела в Примере и теперь является одним из главных претендентов на победу во всех трех турнирах, где участвует. В Лиге чемпионов каталонцы попали напрямую в 1/8 финала турнира и снова встретятся с "Бенфикой", которую уже обыгрывали в январе.

В Примере "Барселона" делит первую позицию с "Реалом", но опережает принципиального соперника по дополнительным показателям. В последний раз в чемпионате команда Флика не побеждала еще 18 января и успела за это время отыграть отставание от "Реала" и "Атлетико".

В кубке каталонцы уверенно прошли "Барбастро" 4:0, "Бетис" 5:1 и "Валенсию" 5:0. В полуфинале соперник уже сильнее, но трофей так близко и "сине-гранатовые" максимально мотивированы его получить.

Новости "Атлетико"

"Атлетико" тоже удачно выступает во всех турнирах. В Примере команда хоть и идет на 3-й позиции, но отставание от дуэта лидеров составляет всего одно очко. Если бы не досадная домашняя ничья с "Сельтой" 1:1, то подопечные Симеоне сейчас возглавляли бы турнирную таблицу.

В Лиге чемпионов, как и "Барселона", "Атлетико" попал напрямую в 1/8 финала турнира. Соперником "матрасников" будет мадридский "Реал", так что нас ожидают очередные мадридские дерби.

В кубке Испании путь подопечных Симеоне был гораздо длиннее. Они обыграли нижнелиговые "УЭ Вик" 2:0, "Касереньо" 3:1, "Марбелью" 1:0, "Эльче" 4:0 и "Хетафе" 5:0. Наибольшие трудности у мадридского коллектива неожиданно возникли в матче против "Касереньо", ведь там мадридцы проигрывали до 83 минуты, играя основным составом, но в итоге вырвали победу.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Барселоне" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген и Берналь. Повреждение имел Ямаль, но он должен восстановиться. Хорошо усилил игру против "Лас-Пальмаса" Дани Ольмо, поэтому вполне возможен его выход в основе.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – де Йонг, Педри, Гави – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

В "Атлетико" не будет играть только травмированный Коке, все остальные игроки готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Галан, Ле Норман, Хименес, Молина – Лино, Де Пауль, Барриос, Симеоне – Альварес, Гризманн.

"Барселона" - "Атлетико": статистика личных встреч

21.12.24. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

17.03.24. Атлетико - Барселона 0:3 (Примера)

03.12.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)

23.04.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)

08.01.23. Атлетико - Барселона 0:1 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 победа мадридцев. Эту победу подопечные Симеоне одержали в конце прошлого года, когда умело воспользовались высокой линией обороны Барселоны и на контратаках забили 2 гола.

Последние матчи "Барселоны"

22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)

17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)

09.02. Севилья – “Барселона 1:4 (Примера)

06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)

02.02. Барселона – Алавес 1:0 (Примера)

Последние матчи "Атлетико"

22.02. Валенсия - Атлетико 0:3 (Примера)

15.02. Атлетико – Сельта 1:1 (Примера)

08.02. Реал Мадрид – Атлетико 1:1 (Примера)

04.02. Атлетико – Хетафе 5:0 (Кубок Испании)

01.02. Атлетико - Мальорка 2:0 (Примера)

"Барселона" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" находится в хорошей форме, побеждая соперников один за другим. "Атлетико" тоже не подарок и находится в хорошей форме. Больше шансов на победу у хозяев, но мы предлагаем поставить, что обе команды забьют за коэффициент 1,62.