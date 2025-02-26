Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 26.02.2025

"Реал Сосьедад" является достаточно удобным соперником для мадридцев в последнее время. В текущем сезоне баски неплохо выступают на своем поле, обыграв там, в частности, "Барселону". На кону выход в финал кубка, поэтому мотивация обеих команд будет зашкаливать.

Кубок Испании. 1/2 финала

26 февраля. Сан-Себастьян. "Реал Арена"

"Реал Сосьедад" 22:30 "Реал"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" подходит к полуфинальному противостоянию с "Реалом" в неплохой форме. Команда Иманоля Альгуасилья разгромила "Леганес" 3:0 в Примере, продемонстрировав отличную реализацию моментов. Также стоит отметить хорошее выступление в Лиге Европы – две уверенные победы над "Мидтьюлланном" (5:2 и 2:1), позволившие пройти команде в 1/8 финала турнира.

В то же время баски не обошлись без неудач – поражение 0:3 от "Бетиса" стало тревожным звоночком для команды. В том матче команада получила две красные карточки и завершала матч вдевятером.

Главный вопрос – сможет ли "Реал Сосьедад" сдержать грозный "Реал" и навязать свою игру? Полуфинал Кубка обещает стать настоящим испытанием для басков.

Новости "Реала"

"Реал" подходит к матчу с "Реал Сосьедадом" в статусе фаворита и с серией сильных выступлений. Подопечные Карло Анчелотти несколько дней назад одолели "Жирону" 2:0, а до этого дважды победили "Манчестер Сити" (3:1, 3:2) и пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Однако в Примере не все так идеально – команда потеряла очки в матчах с "Осасуной" и "Атлетико" дважды по 1:1 и позволила догнать себя "Барселоне". Это свидетельствует, в частности, об определенной усталости игроков из-за слишком плотного графика матчей.

При всем уважении к "Реалу Сосьедаду", но мадридцам в полуфинале выпал самый слабый соперник из возможных. В таких условиях поражение в полуфинале будет считаться большой сенсацией.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Реал Сосьедаде" травмированы и пропустят матч Амари Траоре и Йон Пачеко, под вопросом участие в матче Агерда и Сучича.



Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Элустондо, Лопес – Субименди, Барренечеа, Серхио Гомес, Мендес, Кубо – Оярсабаль.

В "Реале" травмированы Милитао и Карвахаль, получат отдых Куртуа и Вальверде.

Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

"Реал Сосьедад" - "Реал": статистика личных встреч

14.09.24. Реал Сосьедад - Реал 0:2 (Примера)

26.04.24. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Примера)

17.09.23. Реал - Реал Сосьедад 2:1 (Примера)

02.05.23. Реал Сосьедад - Реал 2:0 (Примера)

29.01.23. Реал - Реал Сосьедад 0:0 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 3 победы мадридцев, 1 ничья и 1 победа басков. Два последних матча в Сан-Себастьяне завершились победой "Реала", в частности, матч первого круга Примеры в текущем сезоне.

Последние матчи "Реал Сосьедада"

23.02. Реал Сосьедад - Леганес 3:0 (Примера)

20.02. Реал Сосьедад - Мидтьюлланн 5:2 (Лига Европы)

16.02. Бетис - Реал Сосьедад 3:0 (Примера)

13.02. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2 (Лига Европы)

09.02. Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 (Примера)

Последние матчи "Реала"

23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)

19.02. Реал - Манчестер Сити 3:1 (Лига чемпионов)

15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)

11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)

08.02. Реал - Атлетико 1:1 (Примера)

"Реал Сосьедад" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Мадридский "Реал" является фаворитом по версии букмекеров, но "Реал Сосьедад" хорошо выступает дома в текущем сезоне. Больше шансов на победу у мадридцев, но мы предлагаем поставить, что обе команды забьют за коэффициент 1,76.