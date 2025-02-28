Встреча непредсказуемых команд. Жирона – Сельта. Анонс и прогноз матча 26-го тура Ла Лиги на 01.03.2025

Ла Лига, 26-й тур

1 марта, 15:00. "Монтиливи" (Жирона)

Главный арбитр: Мигель Ортис (Испания)

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В Ла Лиге встретятся 13 и 10 место турнирной таблицы. Команды показывают противоположные результаты в матчах.

Поэтому, в данном поединке присутствует интрига.

Новости Жироны (Жирона, Испания)

По сравнению с прошлым сезоном, у "Жироны" наблюдается спад. Одна победа в 5 матчах – против аутсайдера "Лас-Пальмаса". Команда проиграла "Райо Вальекано", "Атлетику", "Хетафе" (соседям по турнирной таблице) и "Реалу".

В 10-ти последних матчах турнира "Жирона" набрала 9 баллов. На счету команды 10 забитых голов и 17 пропущенных.

На домашнем поле "Жирона" в 12-ти встречах победила в шести и один раз сыграла вничью.

Лучший бомбардир клуба – Кристиан Стуани. Он забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. Но забивал он в последний раз в ноябре 2024 года против "Леганеса".

Украинский полузащитник Виктор Циганков за испанский клуб отметился голом и тремя голевыми передачами. В четырёх последних матчах украинец выходил со старта.

У "Жироны" кроме Ла Лиги не осталось турниров. С Кубка Испании команда вылетела ещё в декабре 2024 года от "Логроньеса".

Кадры хозяев

Дисквалификаций и травмированных футболистов у "Жироны" нет. Полузащитник Янгель Эррера отбыл наказание из-за красной карточки и готов к матчу.

Новости Сельты (Виго, Испания)

Противоположная ситуация у гостевой команды. "Сельта" в 10-ти матчах одержала победы в четырёх матчах, ещё два сыграла вничью. Если смотреть на последние матчи, то команда проиграла один раз – против "Валенсии".

Но "Сельта" плохо играет на выезде. Одна победа и 3 ничьих в 12-ти матчах.

Лучший бомбардир клуба – капитан Яго Аспас. Он забил 8 голов и сделал 3 голевых передачи. В двух последних матчах против "Атлетико" и "Осасуны" нападающий выходил с замены и отмечался голом.

Кадры гостей

Из-за травмы колена на матч недоступен нападающий Уго Альварес. Но он уже восстанавливается 4 матча.

Последние пять матчей Жироны и Сельты

Последние пять встреч хозяев

23.02.2025 Реал Мадрид – Жирона 2:0 (Ла Лига)

2:0 (Ла Лига) 14.02.2025 Жирона – Хетафе 1:2 (Ла Лига)

– Хетафе 1:2 (Ла Лига) 08.02.2025 Атлетик – Жирона 3:0 (Ла Лига)

3:0 (Ла Лига) 03.02.2025 Жирона – Лас-Пальмас 2:1 (Ла Лига)

– Лас-Пальмас 2:1 (Ла Лига) 29.01.2025 Жирона – Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)

Последние пять встреч гостей

21.02.2025 Сельта – Осасуна 1:0 (Ла Лига)

– Осасуна 1:0 (Ла Лига) 15.02.2025 Атлетико – Сельта 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 08.02.2025 Сельта – Бетис 3:2 (Ла Лига)

– Бетис 3:2 (Ла Лига) 02.02.2025 Валенсия – Сельта 2:1 (Ла Лига)

2:1 (Ла Лига) 27.01.2025 Алавес – Сельта 1:1 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

29.09.2024 Сельта – Жирона 1:1 (Ла Лига)

28.01.2024 Сельта – Жирона 0:1 (Ла Лига)

27.10.2023 Жирона – Сельта 1:0 (Ла Лига)

23.05.2023 Сельта – Жирона 1:1 (Ла Лига)

24.08.2022 Жирона – Сельта 0:1 (Ла Лига)

Ориентировочные составы на матч:

" Жирона ": Гассанига – Лопес, Крейчий, Блинд – Мартинес, Ромеу, Эррера, Ортега – Циганков, Хиль - Стуани

": Гассанига – Лопес, Крейчий, Блинд – Мартинес, Ромеу, Эррера, Ортега – Циганков, Хиль - Стуани "Сельта": Гуайта – Родригес, Старфельт, Алонсо – Каррейра. Мориба, Сотело, Мингеса – Лопес, Сведберг – Иглесиас

Турнирная таблица Ла Лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 25 17 3 5 67-25 54 2 Реал 25 16 6 3 54-23 54 3 "Атлетико" 25 15 8 2 42-16 53 4 "Атлетик" 25 13 9 3 44-22 48 5 "Вильярреал" 25 12 8 5 48-35 44 6 "Райо Вальекано" 25 9 8 8 27-26 35 7 "Бетис" 25 9 8 8 32-32 35 8 Мальорка 25 10 5 10 24-31 35 9 "Реал Сосьедад" 25 10 4 11 23-23 34 10 "Сельта" "Сельта" 25 9 5 11 36-38 32 11 "Севилья" 25 8 8 9 30-35 32 12 "Осасуна" 25 7 11 7 29-34 32 13 Жирона Жирона 25 9 4 12 32-37 31 14 "Хетафе" 25 7 9 9 21-20 30 15 "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27 16 "Леганес" 25 5 9 11 22-38 24 17 "Лас-Пальмас" 25 6 5 14 29-43 23 18 "Валенсия" 25 5 8 12 25-41 23 19 "Алавес" 25 5 7 13 28-39 22 20 "Вальядолид" 25 4 3 18 16-59 15

Ставки и коэффициенты на матч Жирона – Сельта

Прогноз на матч Жирона – Сельта от UA-Футбол

Оборона "Жироны" в последних матчах много пропускает. В пяти последних домашних встречах команда Циганкова пропустила 8 голов и забила 7.

"Сельта" - одна из худших команд на выезде. Ни одной победы в пяти последних выездных матчах и разница голов 4:7.

Победителя выявить сложно. Но есть вероятность, что обе команды забьют, исходя из их последних игр.

Прогноз: Обе забьют (кф 1,71)