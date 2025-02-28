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Встреча непредсказуемых команд. Жирона – Сельта. Анонс и прогноз матча 26-го тура Ла Лиги на 01.03.2025
Интриге в этом матче быть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига, 26-й тур
1 марта, 15:00. "Монтиливи" (Жирона)
Главный арбитр: Мигель Ортис (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол
В Ла Лиге встретятся 13 и 10 место турнирной таблицы. Команды показывают противоположные результаты в матчах.
Поэтому, в данном поединке присутствует интрига.
Новости Жироны (Жирона, Испания)
По сравнению с прошлым сезоном, у "Жироны" наблюдается спад. Одна победа в 5 матчах – против аутсайдера "Лас-Пальмаса". Команда проиграла "Райо Вальекано", "Атлетику", "Хетафе" (соседям по турнирной таблице) и "Реалу".
В 10-ти последних матчах турнира "Жирона" набрала 9 баллов. На счету команды 10 забитых голов и 17 пропущенных.
На домашнем поле "Жирона" в 12-ти встречах победила в шести и один раз сыграла вничью.
Лучший бомбардир клуба – Кристиан Стуани. Он забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. Но забивал он в последний раз в ноябре 2024 года против "Леганеса".
Украинский полузащитник Виктор Циганков за испанский клуб отметился голом и тремя голевыми передачами. В четырёх последних матчах украинец выходил со старта.
У "Жироны" кроме Ла Лиги не осталось турниров. С Кубка Испании команда вылетела ещё в декабре 2024 года от "Логроньеса".
Кадры хозяев
Дисквалификаций и травмированных футболистов у "Жироны" нет. Полузащитник Янгель Эррера отбыл наказание из-за красной карточки и готов к матчу.
Новости Сельты (Виго, Испания)
Противоположная ситуация у гостевой команды. "Сельта" в 10-ти матчах одержала победы в четырёх матчах, ещё два сыграла вничью. Если смотреть на последние матчи, то команда проиграла один раз – против "Валенсии".
Но "Сельта" плохо играет на выезде. Одна победа и 3 ничьих в 12-ти матчах.
Лучший бомбардир клуба – капитан Яго Аспас. Он забил 8 голов и сделал 3 голевых передачи. В двух последних матчах против "Атлетико" и "Осасуны" нападающий выходил с замены и отмечался голом.
Кадры гостей
Из-за травмы колена на матч недоступен нападающий Уго Альварес. Но он уже восстанавливается 4 матча.
Последние пять матчей Жироны и Сельты
Последние пять встреч хозяев
- 23.02.2025 Реал Мадрид – Жирона 2:0 (Ла Лига)
- 14.02.2025 Жирона – Хетафе 1:2 (Ла Лига)
- 08.02.2025 Атлетик – Жирона 3:0 (Ла Лига)
- 03.02.2025 Жирона – Лас-Пальмас 2:1 (Ла Лига)
- 29.01.2025 Жирона – Арсенал 1:2 (Лига Чемпионов)
Последние пять встреч гостей
- 21.02.2025 Сельта – Осасуна 1:0 (Ла Лига)
- 15.02.2025 Атлетико – Сельта 1:1 (Ла Лига)
- 08.02.2025 Сельта – Бетис 3:2 (Ла Лига)
- 02.02.2025 Валенсия – Сельта 2:1 (Ла Лига)
- 27.01.2025 Алавес – Сельта 1:1 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 29.09.2024 Сельта – Жирона 1:1 (Ла Лига)
- 28.01.2024 Сельта – Жирона 0:1 (Ла Лига)
- 27.10.2023 Жирона – Сельта 1:0 (Ла Лига)
- 23.05.2023 Сельта – Жирона 1:1 (Ла Лига)
- 24.08.2022 Жирона – Сельта 0:1 (Ла Лига)
Ориентировочные составы на матч:
- "Жирона": Гассанига – Лопес, Крейчий, Блинд – Мартинес, Ромеу, Эррера, Ортега – Циганков, Хиль - Стуани
- "Сельта": Гуайта – Родригес, Старфельт, Алонсо – Каррейра. Мориба, Сотело, Мингеса – Лопес, Сведберг – Иглесиас
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|2
|Реал
|25
|16
|6
|3
|54-23
|54
|3
|"Атлетико"
|25
|15
|8
|2
|42-16
|53
|4
|"Атлетик"
|25
|13
|9
|3
|44-22
|48
|5
|"Вильярреал"
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6
|"Райо Вальекано"
|25
|9
|8
|8
|27-26
|35
|7
|"Бетис"
|25
|9
|8
|8
|32-32
|35
|8
|Мальорка
|25
|10
|5
|10
|24-31
|35
|9
|"Реал Сосьедад"
|25
|10
|4
|11
|23-23
|34
|10
|"Сельта"
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|11
|"Севилья"
|25
|8
|8
|9
|30-35
|32
|12
|"Осасуна"
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|13
|Жирона
|25
|9
|4
|12
|32-37
|31
|14
|"Хетафе"
|25
|7
|9
|9
|21-20
|30
|15
|"Эспаньол"
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16
|"Леганес"
|25
|5
|9
|11
|22-38
|24
|17
|"Лас-Пальмас"
|25
|6
|5
|14
|29-43
|23
|18
|"Валенсия"
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19
|"Алавес"
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20
|"Вальядолид"
|25
|4
|3
|18
|16-59
|15
Ставки и коэффициенты на матч Жирона – Сельта
Прогноз на матч Жирона – Сельта от UA-Футбол
Оборона "Жироны" в последних матчах много пропускает. В пяти последних домашних встречах команда Циганкова пропустила 8 голов и забила 7.
"Сельта" - одна из худших команд на выезде. Ни одной победы в пяти последних выездных матчах и разница голов 4:7.
Победителя выявить сложно. Но есть вероятность, что обе команды забьют, исходя из их последних игр.
Прогноз: Обе забьют (кф 1,71)
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