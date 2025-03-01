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Бетис – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Бетис" – "Реал" в рамках 26-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 26-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из претендентов на еврокубки - "Бетису". "Сливочные" потеряли преимущество над "Барселоной" в турнирной таблице и теперь не имеют права на ошибку.
Примера. 26-й тур
1 марта. Севилья. "Бенито Уильямарин"
"Бетис" 19:30 "Реал"
Арбитр: Алехандро Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Бетиса"
"Бетис" подходит к матчу против "Реала" в неплохой форме. Андалусийцы одержали три победы в последних пяти матчах во всех турнирах.
Команда Мануэля Пеллегрини успешно выступила в Лиге Конференций, дважды обыграв "Гент" по итогам двух матчей 3:1, что позволило им выйти в следующий раунд.
В то же время "Бетис" демонстрирует нестабильность в чемпионате. После поражения от "Сельты" со счетом 2:3 андалусийцы реабилитировались в матче с "Реал Сосьедадом" 3:0, а в крайнем туре одержали тяжелую победу на выезде над "Хетафе" 2:1.
"Бетис" делит 6-8 позиции в турнирной таблице с "Райо Вальекано" и "Мальоркой". Все эти команды имеют по 35 очков, так что борьба за еврокубковые места будет напряженной.
Новости "Реала"
"Реал" подходит к матчу против "Бетиса" в хорошей форме. Мадридцы одержали три победы подряд во всех турнирах. В последнем матче команда Карло Анчелотти минимально обыграла "Реал Сосьедад" 1:0 в первом полуфинальном поединке Кубка Испании.
До этого мадридцы уверенно победили "Жирону" 2:0 в чемпионате, а также одолели "Манчестер Сити" 3:1 в Лиге чемпионов, оформив выход в 1/8 финала турнира.
Ничья против "Осасуны" 1:1 стала единственной осечкой "Реала" в последних матчах, но она стоила команде лидерства в турнирной таблице. В том матче удаление получил Беллингем, который не будет играть и в текущем матче.
"Реал" должен побеждать "Бетис", чтобы не отпустить в отрыв от "Барселоны" и сохранить преимущество над "Атлетико".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды накануне матча испытывают значительные кадровые проблемы. У "Бетиса" травмированы Бельерин, Эззальзули, Карвальо, Ло Чельсо, Ортис, Рока, из-за удаления в прошлом туре не будет играть зимний новичок Антони.
Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Сабали, Бартра, Льоренте, Р. Родригес – Альтимира, Иско, Джонни – Х. Родригес, Кучо, Авила.
У "Реала" давно травмированы Милитао и Карвахаль, повреждения получили Себальос и Вальверде. Из-за дисквалификации не будет играть Беллингем.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Ф. Менди – Камавинга, Модрич, Диас – Винисиус, Мбаппе, Родриго.
"Бетис" - "Реал": статистика личных встреч
- 01.09.24. Реал - Бетис 2:0 (Примера)
- 25.05.24. Реал - Бетис 0:0 (Примера)
- 09.12.23. Бетис - Реал 1:1 (Примера)
- 05.03.23. Бетис - Реал 0:0 (Кубок Испании)
- 03.09.22. Реал - Бетис 2:1 (Примера)
"Бетис" в последнее время является не очень удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Реала" и 3 ничьи. Матч первого круга в сентябре завершился уверенной победой мадридцев со счётом 2:0. Дома "Бетис" не проиграл "Реалу" 2 последних матча.
Последние матчи "Бетиса"
- 23.02. Хетафе – Бетис 1:2 (Примера)
- 20.02. Бетис - Гент 0:1 (Лига Конференций)
- 16.02. Бетис - Реал Сосьедад 3:0 (Примера)
- 13.02. Гент - Бетис 0:3 (Лига Конференций)
- 08.02. Сельта – Бетис 3:2 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 26.02. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)
- 23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)
- 19.02. Реал - Манчестер Сити 3:1 (Лига чемпионов)
- 15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)
- 11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|2
|Реал
|25
|16
|6
|3
|54-23
|54
|3
|"Атлетико"
|25
|15
|8
|2
|42-16
|53
|4
|"Атлетик"
|25
|13
|9
|3
|44-22
|48
|5
|"Вильярреал"
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6
|"Райо Вальекано"
|25
|9
|8
|8
|27-26
|35
|7
|"Бетис"
|25
|9
|8
|8
|32-32
|35
|8
|Мальорка
|25
|10
|5
|10
|24-31
|35
|9
|"Реал Сосьедад"
|25
|10
|4
|11
|23-23
|34
|10
|"Сельта"
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|11
|"Севилья"
|25
|8
|8
|9
|30-35
|32
|12
|"Осасуна"
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|13
|Жирона
|25
|9
|4
|12
|32-37
|31
|14
|"Хетафе"
|25
|7
|9
|9
|21-20
|30
|15
|"Эспаньол"
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16
|"Лас-Пальмас"
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|17
|"Леганес"
|25
|5
|9
|11
|22-38
|24
|18
|"Валенсия"
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19
|"Алавес"
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20
|"Вальядолид"
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
"Бетис" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Бетис" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
"Реал" является фаворитом встречи, но "Бетис" дома является неудобным соперником для мадридцев. Не в пользу Реала также плотный график матчей. Полагаем, что в матче будет забито не больше 3 голов (ТМ 3) с коэффициентом 1,98.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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