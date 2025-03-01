Бетис – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.03.2025

"Реал" в матче 26-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из претендентов на еврокубки - "Бетису". "Сливочные" потеряли преимущество над "Барселоной" в турнирной таблице и теперь не имеют права на ошибку.

Примера. 26-й тур

1 марта. Севилья. "Бенито Уильямарин"

"Бетис" 19:30 "Реал"

Арбитр: Алехандро Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2



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Новости "Бетиса"

"Бетис" подходит к матчу против "Реала" в неплохой форме. Андалусийцы одержали три победы в последних пяти матчах во всех турнирах.

Команда Мануэля Пеллегрини успешно выступила в Лиге Конференций, дважды обыграв "Гент" по итогам двух матчей 3:1, что позволило им выйти в следующий раунд.

В то же время "Бетис" демонстрирует нестабильность в чемпионате. После поражения от "Сельты" со счетом 2:3 андалусийцы реабилитировались в матче с "Реал Сосьедадом" 3:0, а в крайнем туре одержали тяжелую победу на выезде над "Хетафе" 2:1.

"Бетис" делит 6-8 позиции в турнирной таблице с "Райо Вальекано" и "Мальоркой". Все эти команды имеют по 35 очков, так что борьба за еврокубковые места будет напряженной.

Новости "Реала"

"Реал" подходит к матчу против "Бетиса" в хорошей форме. Мадридцы одержали три победы подряд во всех турнирах. В последнем матче команда Карло Анчелотти минимально обыграла "Реал Сосьедад" 1:0 в первом полуфинальном поединке Кубка Испании.

До этого мадридцы уверенно победили "Жирону" 2:0 в чемпионате, а также одолели "Манчестер Сити" 3:1 в Лиге чемпионов, оформив выход в 1/8 финала турнира.

Ничья против "Осасуны" 1:1 стала единственной осечкой "Реала" в последних матчах, но она стоила команде лидерства в турнирной таблице. В том матче удаление получил Беллингем, который не будет играть и в текущем матче.

"Реал" должен побеждать "Бетис", чтобы не отпустить в отрыв от "Барселоны" и сохранить преимущество над "Атлетико".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды накануне матча испытывают значительные кадровые проблемы. У "Бетиса" травмированы Бельерин, Эззальзули, Карвальо, Ло Чельсо, Ортис, Рока, из-за удаления в прошлом туре не будет играть зимний новичок Антони.

Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Сабали, Бартра, Льоренте, Р. Родригес – Альтимира, Иско, Джонни – Х. Родригес, Кучо, Авила.

У "Реала" давно травмированы Милитао и Карвахаль, повреждения получили Себальос и Вальверде. Из-за дисквалификации не будет играть Беллингем.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Ф. Менди – Камавинга, Модрич, Диас – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

"Бетис" - "Реал": статистика личных встреч

01.09.24. Реал - Бетис 2:0 (Примера)

25.05.24. Реал - Бетис 0:0 (Примера)

09.12.23. Бетис - Реал 1:1 (Примера)

05.03.23. Бетис - Реал 0:0 (Кубок Испании)

03.09.22. Реал - Бетис 2:1 (Примера)

"Бетис" в последнее время является не очень удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксированы 2 победы "Реала" и 3 ничьи. Матч первого круга в сентябре завершился уверенной победой мадридцев со счётом 2:0. Дома "Бетис" не проиграл "Реалу" 2 последних матча.



Последние матчи "Бетиса"

23.02. Хетафе – Бетис 1:2 (Примера)

20.02. Бетис - Гент 0:1 (Лига Конференций)

16.02. Бетис - Реал Сосьедад 3:0 (Примера)

13.02. Гент - Бетис 0:3 (Лига Конференций)

08.02. Сельта – Бетис 3:2 (Примера)

Последние матчи "Реала"

26.02. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)

23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)

19.02. Реал - Манчестер Сити 3:1 (Лига чемпионов)

15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)

11.02. Манчестер Сити - Реал 2:3 (Лига чемпионов)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 25 17 3 5 67-25 54 2 Реал 25 16 6 3 54-23 54 3 "Атлетико" 25 15 8 2 42-16 53 4 "Атлетик" 25 13 9 3 44-22 48 5 "Вильярреал" 25 12 8 5 48-35 44 6 "Райо Вальекано" 25 9 8 8 27-26 35 7 "Бетис" 25 9 8 8 32-32 35 8 Мальорка 25 10 5 10 24-31 35 9 "Реал Сосьедад" 25 10 4 11 23-23 34 10 "Сельта" 25 9 5 11 36-38 32 11 "Севилья" 25 8 8 9 30-35 32 12 "Осасуна" 25 7 11 7 29-34 32 13 Жирона 25 9 4 12 32-37 31 14 "Хетафе" 25 7 9 9 21-20 30 15 "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27 16 "Лас-Пальмас" 26 6 6 14 30-44 24 17 "Леганес" 25 5 9 11 22-38 24 18 "Валенсия" 25 5 8 12 25-41 23 19 "Алавес" 25 5 7 13 28-39 22 20 "Вальядолид" 26 4 4 18 17-60 16

"Бетис" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал" является фаворитом встречи, но "Бетис" дома является неудобным соперником для мадридцев. Не в пользу Реала также плотный график матчей. Полагаем, что в матче будет забито не больше 3 голов (ТМ 3) с коэффициентом 1,98.