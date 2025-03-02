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Барселона – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" - "Реал Сосьедад" в рамках 26-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" получила шанс оторваться от "Реала" в турнирной таблице, ведь мадридцы вчера в очередной раз потеряли очки. "Реал Сосьедад" борется за еврокубки и конкуренты уже набрали очки в текущем туре, поэтому мотивация у обеих команд большая.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Реал Сосьедада"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Реал Сосьедада"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
Примера. 26-й тур
2 марта. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 17:15 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" подходит к матчу с "Реал Сосьедадом" в хорошей форме. Каталонцы еще не проигрывали в 2025 году, показывая результативный и эффектный футбол.
В последнем матче "Барселона" сыграла в зрелищную ничью с "Атлетико" 4:4 в полуфинале Кубка Испании. Сначала мадридцы шокировали "сине-гранатовых" двумя забитыми голами на старте поединка, на что подопечные Флика ответили четырьмя точными ударами. Комфортную победу каталонцы не удержали, пропустив дважды в конце встречи, так что судьба противостояния решится на "Ванда Метрополитано" в апреле.
Перед этим команда одержала важные победы в чемпионате над "Лас-Пальмасом" 2:0 и "Райо Вальекано" 1:0.
Особенно ярко каталонцы выступили в выездных встречах с "Севильей" 4:1 и "Валенсией" 5:0, где ярко проявилась их атакующая мощь.
"Реал" вчера потерял очки, поэтому матч с "Реал Сосьедад" имеет большое значение для "блаугранас", ведь есть шанс единолично возглавить турнирную таблицу.
Новости "Реал Сосьедада"
"Реал Сосьедад" подходит к матчу с "Барселоной" после периода с разнотипными результатами. Команда Иманола Альгуасилья потерпела минимальное поражение от "Реала" 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Однако до этого баски уверенно разобрались с "Леганесом" 3:0 в Примере.
В Лиге Европы "Реал Сосьедад" дважды переиграл "Мидтьюлланн" (2:1, 5:2) и вышли в 1/8 финала турнира. В то же время команда провалила выездной матч против "Бетиса" 0:3, что стало большим разочарованием.
Перед игрой с "Барселоной" баски стремятся реабилитироваться за неудавшиеся результаты и улучшить свою позицию в чемпионате.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Реал Сосьедада" травмированы Пачеко и захарян. Сразу 3 игрока не сыграют из-за дисквалификации: Агерд, Кубо и Беккер.
Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро - Арамбуру, Субельдия, Элустондо, Муньос - Субименди, Барренечеа, Серхио Гомес, Сучич, Мендес, - Оярсабаль.
"Барселона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- 10.11.24. Реал Сосьедад - Барселона 1:0 (Примера)
- 13.05.24. Барселона - Реал Сосьедад 2:0 (Примера)
- 04.11.23. Реал Сосьедад - Барселона 0:1 (Примера)
- 20.05.23. Барселона - Реал Сосьедад 1:2 (Примера)
- 25.01.23. Барселона - Реал Сосьедад 0:0 (Кубок Испании)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Барселоны" и 2 победы "Реал Сосьедад". Матч первого круга в ноябре завершился победой басков со счетом 1:0.
Последние матчи "Барселоны"
- 25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)
- 22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)
- 17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)
- 09.02. Севилья – “Барселона 1:4 (Примера)
- 06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)
Последние матчи "Реал Сосьедада"
- 26.02. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)
- 23.02. Реал Сосьедад - Леганес 3:0 (Примера)
- 20.02. Реал Сосьедад - Мидтьюлланн 5:2 (Лига Европы)
- 16.02. Бетис - Реал Сосьедад 3:0 (Примера)
- 13.02. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2 (Лига Европы)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Атлетико"
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|2
|"Барселона"
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|3
|Реал
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4
|"Атлетик"
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5
|"Вильярреал"
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6
|"Бетис"
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7
|"Райо Вальекано"
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|8
|Мальорка
|25
|10
|5
|10
|24-31
|35
|9
|"Реал Сосьедад"
|25
|10
|4
|11
|23-23
|34
|10
|"Сельта"
|26
|9
|6
|11
|38-40
|33
|11
|"Севилья"
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|12
|Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|13
|"Осасуна"
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|14
|"Хетафе"
|25
|7
|9
|9
|21-20
|30
|15
|"Эспаньол"
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16
|"Лас-Пальмас"
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|17
|"Леганес"
|25
|5
|9
|11
|22-38
|24
|18
|"Валенсия"
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19
|"Алавес"
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20
|"Вальядолид"
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
"Барселона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" – явный фаворит матча и должна уверенно побеждать соперника. Предлагаем поставить, что каталонцы победят с разницей в 2 или более гола (Ф1(-1,5)) за коэффициент 1,78.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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