Барселона – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.03.2025

"Барселона" получила шанс оторваться от "Реала" в турнирной таблице, ведь мадридцы вчера в очередной раз потеряли очки. "Реал Сосьедад" борется за еврокубки и конкуренты уже набрали очки в текущем туре, поэтому мотивация у обеих команд большая.

Примера. 26-й тур

2 марта. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 17:15 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Барселоны"

"Барселона" подходит к матчу с "Реал Сосьедадом" в хорошей форме. Каталонцы еще не проигрывали в 2025 году, показывая результативный и эффектный футбол.

В последнем матче "Барселона" сыграла в зрелищную ничью с "Атлетико" 4:4 в полуфинале Кубка Испании. Сначала мадридцы шокировали "сине-гранатовых" двумя забитыми голами на старте поединка, на что подопечные Флика ответили четырьмя точными ударами. Комфортную победу каталонцы не удержали, пропустив дважды в конце встречи, так что судьба противостояния решится на "Ванда Метрополитано" в апреле.

Перед этим команда одержала важные победы в чемпионате над "Лас-Пальмасом" 2:0 и "Райо Вальекано" 1:0.



Особенно ярко каталонцы выступили в выездных встречах с "Севильей" 4:1 и "Валенсией" 5:0, где ярко проявилась их атакующая мощь.

"Реал" вчера потерял очки, поэтому матч с "Реал Сосьедад" имеет большое значение для "блаугранас", ведь есть шанс единолично возглавить турнирную таблицу.



Новости "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" подходит к матчу с "Барселоной" после периода с разнотипными результатами. Команда Иманола Альгуасилья потерпела минимальное поражение от "Реала" 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Однако до этого баски уверенно разобрались с "Леганесом" 3:0 в Примере.

В Лиге Европы "Реал Сосьедад" дважды переиграл "Мидтьюлланн" (2:1, 5:2) и вышли в 1/8 финала турнира. В то же время команда провалила выездной матч против "Бетиса" 0:3, что стало большим разочарованием.

Перед игрой с "Барселоной" баски стремятся реабилитироваться за неудавшиеся результаты и улучшить свою позицию в чемпионате.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Реал Сосьедада" травмированы Пачеко и захарян. Сразу 3 игрока не сыграют из-за дисквалификации: Агерд, Кубо и Беккер.

Ориентировочный состав "Реал Сосьедада": Ремиро - Арамбуру, Субельдия, Элустондо, Муньос - Субименди, Барренечеа, Серхио Гомес, Сучич, Мендес, - Оярсабаль.

"Барселона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

10.11.24. Реал Сосьедад - Барселона 1:0 (Примера)

13.05.24. Барселона - Реал Сосьедад 2:0 (Примера)

04.11.23. Реал Сосьедад - Барселона 0:1 (Примера)

20.05.23. Барселона - Реал Сосьедад 1:2 (Примера)

25.01.23. Барселона - Реал Сосьедад 0:0 (Кубок Испании)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Барселоны" и 2 победы "Реал Сосьедад". Матч первого круга в ноябре завершился победой басков со счетом 1:0.

Последние матчи "Барселоны"

25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)

17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)

09.02. Севилья – “Барселона 1:4 (Примера)

06.02. Валенсия – Барселона 0:5 (Кубок Испании)

Последние матчи "Реал Сосьедада"

26.02. Реал Сосьедад - Реал 0:1 (Кубок Испании)

23.02. Реал Сосьедад - Леганес 3:0 (Примера)

20.02. Реал Сосьедад - Мидтьюлланн 5:2 (Лига Европы)

16.02. Бетис - Реал Сосьедад 3:0 (Примера)

13.02. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2 (Лига Европы)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетико" 26 16 8 2 43-16 56 2 "Барселона" 25 17 3 5 67-25 54 3 Реал 26 16 6 4 55-25 54 4 "Атлетик" 26 13 9 4 44-23 48 5 "Вильярреал" 25 12 8 5 48-35 44 6 "Бетис" 26 10 8 8 34-33 38 7 "Райо Вальекано" 26 9 9 8 28-27 36 8 Мальорка 25 10 5 10 24-31 35 9 "Реал Сосьедад" 25 10 4 11 23-23 34 10 "Сельта" 26 9 6 11 38-40 33 11 "Севилья" 26 8 9 9 31-36 33 12 Жирона 26 9 5 12 34-39 32 13 "Осасуна" 25 7 11 7 29-34 32 14 "Хетафе" 25 7 9 9 21-20 30 15 "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27 16 "Лас-Пальмас" 26 6 6 14 30-44 24 17 "Леганес" 25 5 9 11 22-38 24 18 "Валенсия" 25 5 8 12 25-41 23 19 "Алавес" 25 5 7 13 28-39 22 20 "Вальядолид" 26 4 4 18 17-60 16

"Барселона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты



"Барселона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча и должна уверенно побеждать соперника. Предлагаем поставить, что каталонцы победят с разницей в 2 или более гола (Ф1(-1,5)) за коэффициент 1,78.