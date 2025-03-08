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Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.03.2025

Испания
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Осасуна" в рамках 27-го тура Примеры

Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.03.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" принимает одного из середняков Примеры и будет иметь шанс закрепить лидерство в турнирной таблице.

Содержание

Примера. 27-й тур
8 марта. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 22:00 "Осасуна"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Барселоны"

"Барселона" подходит к матчу с "Осасуной" в хорошей форме. Каталонцы еще не проигрывали в 2025 году, показывая результативный и эффектный футбол во всех турнирах.

На неделе каталонцы обыграли "Бенфику" 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ценности победе придает то, что с 22-й минуты подопечные Флика играли в меньшинстве. Важную победу барселонцам принес точный удар Рафиньи во втором тайме, а оборона каталонцев оставила свои ворота "сухими".

Реал регулярно теряет очки в последнее время, поэтому Барселона уже на 3 очка опережает мадридцев. "Атлетико" сзади только на одно очко, поэтому расслабляться "сине-гранатовым" нельзя. Матч с "Осасуной" - хороший шанс заработать очередные три очка и укрепить свои позиции на вершине таблицы.


Новости "Осасуны"

"Осасуна" продолжает нестабильное выступление в Примере, одержав лишь одну победу в последних пяти матчах. В прошлом туре была зафиксирована результативная ничья с "Валенсией" 3:3, где команда из Памплоны показала характер, дважды отыгрываясь по ходу матча.

Ранее "Осасуна" проиграла "Сельте" 0:1, а также разделила очки с "Реалом" и "Мальоркой" дважды по 1:1. В Кубке Испании команда завершила свое выступление на стадии четвертьфинала, уступив "Реал Сосьедаду" 0:2.

Памплонцы находятся в середине турнирной таблицы и в текущем сезоне вряд ли будут претендовать на еврокубки, но и вылет из Примеры "Осасуне" также не грозит.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген, под вопросом участие в матче Бальде, получившего повреждение в матче против "Бенфики".

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Осасуны" травмировался автор дубля в ворота "Валенсии" Аймар Орос, под вопросом участие в матче Айтора Фернандеса.

Ориентировочный состав "Осасуны": Эррера - Аресо, Бойомо, Катена, Бретонес - Торро, Монкайола, Барха, - Р. Гарсия, Сарагоса, Будимир.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

  • 28.09.24. Осасуна - Барселона 4:2 (Примера)
  • 31.01.24. Барселона - Осасуна 1:0 (Примера)
  • 11.01.24. Барселона - Осасуна 2:0 (Суперкубок Испании)
  • 03.09.23. Осасуна - Барселона 1:2 (Примера)
  • 02.05.23. Барселона - Осасуна 1:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 победы "Осасуны". Эта победа была зафиксирована в первом круге текущего сезона, когда "Осасуна" неожиданно обыграла "Барселону" со счетом 4:2.

Последние матчи "Барселоны"

  • 05.03. Бенфика – Барселона 0:1 (Лига чемпионов)
  • 02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)
  • 25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)
  • 22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)
  • 17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)

Последние матчи "Осасуны"

  • 02.03. Осасуна - Валенсия 3:3 (Примера)
  • 21.02. Сельта - Осасуна 1:0 (Примера)
  • 15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)
  • 10.02. Мальорка - Осасуна 1:1 (Примера)
  • 06.02. Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 (Кубок Испании)


Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57
2 Атлетико "Атлетико" 26 16 8 2 43-16 56
3 Реал Реал 26 16 6 4 55-25 54
4 Атлетик "Атлетик" 26 13 9 4 44-23 48
5 Вильярреал "Вильярреал" 25 12 8 5 48-35 44
6 Бетис "Бетис" 26 10 8 8 34-33 38
7 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 26 9 9 8 28-27 36
8 Мальорка Мальорка 26 10 6 10 25-32 36
9 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 26 10 4 12 23-27 34
10 Сельта "Сельта" 26 9 6 11 38-40 33
11 Осасуна "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33
12 Севилья "Севилья" 26 8 9 9 31-36 33
13 Жирона Жирона 26 9 5 12 34-39 32
14 Хетафе "Хетафе" 26 7 9 10 21-21 30
15 Эспаньол "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27
16 Леганес "Леганес" 26 6 9 11 23-38 27
17 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 26 6 6 14 30-44 24
18 Валенсия "Валенсия" 26 5 9 12 28-44 24
19 Алавес "Алавес" 26 5 8 13 29-40 23
20 Вальядолид "Вальядолид" 26 4 4 18 17-60 16

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

BetKing
1.27
6.40
10.50
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"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча и должна побеждать соперника. Но каталонцам нет смысла тратить много сил, ведь впереди плотный календарь и уже во вторник матч против "Бенфики". Полагаем, что в матче не будет забито много голов, поэтому предлагаем поставить на тотал менее 4 голов (ТМ 4) за коэффициент 1,57.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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