Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.03.2025

"Барселона" принимает одного из середняков Примеры и будет иметь шанс закрепить лидерство в турнирной таблице.

Примера. 27-й тур

8 марта. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:00 "Осасуна"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Барселоны"

"Барселона" подходит к матчу с "Осасуной" в хорошей форме. Каталонцы еще не проигрывали в 2025 году, показывая результативный и эффектный футбол во всех турнирах.

На неделе каталонцы обыграли "Бенфику" 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ценности победе придает то, что с 22-й минуты подопечные Флика играли в меньшинстве. Важную победу барселонцам принес точный удар Рафиньи во втором тайме, а оборона каталонцев оставила свои ворота "сухими".

Реал регулярно теряет очки в последнее время, поэтому Барселона уже на 3 очка опережает мадридцев. "Атлетико" сзади только на одно очко, поэтому расслабляться "сине-гранатовым" нельзя. Матч с "Осасуной" - хороший шанс заработать очередные три очка и укрепить свои позиции на вершине таблицы.



Новости "Осасуны"

"Осасуна" продолжает нестабильное выступление в Примере, одержав лишь одну победу в последних пяти матчах. В прошлом туре была зафиксирована результативная ничья с "Валенсией" 3:3, где команда из Памплоны показала характер, дважды отыгрываясь по ходу матча.



Ранее "Осасуна" проиграла "Сельте" 0:1, а также разделила очки с "Реалом" и "Мальоркой" дважды по 1:1. В Кубке Испании команда завершила свое выступление на стадии четвертьфинала, уступив "Реал Сосьедаду" 0:2.



Памплонцы находятся в середине турнирной таблицы и в текущем сезоне вряд ли будут претендовать на еврокубки, но и вылет из Примеры "Осасуне" также не грозит.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген, под вопросом участие в матче Бальде, получившего повреждение в матче против "Бенфики".

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Осасуны" травмировался автор дубля в ворота "Валенсии" Аймар Орос, под вопросом участие в матче Айтора Фернандеса.

Ориентировочный состав "Осасуны": Эррера - Аресо, Бойомо, Катена, Бретонес - Торро, Монкайола, Барха, - Р. Гарсия, Сарагоса, Будимир.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

28.09.24. Осасуна - Барселона 4:2 (Примера)

31.01.24. Барселона - Осасуна 1:0 (Примера)

11.01.24. Барселона - Осасуна 2:0 (Суперкубок Испании)

03.09.23. Осасуна - Барселона 1:2 (Примера)

02.05.23. Барселона - Осасуна 1:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 победы "Осасуны". Эта победа была зафиксирована в первом круге текущего сезона, когда "Осасуна" неожиданно обыграла "Барселону" со счетом 4:2.

Последние матчи "Барселоны"

05.03. Бенфика – Барселона 0:1 (Лига чемпионов)

02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)

25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)

17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)

Последние матчи "Осасуны"

02.03. Осасуна - Валенсия 3:3 (Примера)

21.02. Сельта - Осасуна 1:0 (Примера)

15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)

10.02. Мальорка - Осасуна 1:1 (Примера)

06.02. Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 (Кубок Испании)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57 2 "Атлетико" 26 16 8 2 43-16 56 3 Реал 26 16 6 4 55-25 54 4 "Атлетик" 26 13 9 4 44-23 48 5 "Вильярреал" 25 12 8 5 48-35 44 6 "Бетис" 26 10 8 8 34-33 38 7 "Райо Вальекано" 26 9 9 8 28-27 36 8 Мальорка 26 10 6 10 25-32 36 9 "Реал Сосьедад" 26 10 4 12 23-27 34 10 "Сельта" 26 9 6 11 38-40 33 11 "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33 12 "Севилья" 26 8 9 9 31-36 33 13 Жирона 26 9 5 12 34-39 32 14 "Хетафе" 26 7 9 10 21-21 30 15 "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27 16 "Леганес" 26 6 9 11 23-38 27 17 "Лас-Пальмас" 26 6 6 14 30-44 24 18 "Валенсия" 26 5 9 12 28-44 24 19 "Алавес" 26 5 8 13 29-40 23 20 "Вальядолид" 26 4 4 18 17-60 16

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты



"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча и должна побеждать соперника. Но каталонцам нет смысла тратить много сил, ведь впереди плотный календарь и уже во вторник матч против "Бенфики". Полагаем, что в матче не будет забито много голов, поэтому предлагаем поставить на тотал менее 4 голов (ТМ 4) за коэффициент 1,57.