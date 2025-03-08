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Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Осасуна" в рамках 27-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" принимает одного из середняков Примеры и будет иметь шанс закрепить лидерство в турнирной таблице.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Осасуны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Осасуны"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол
Примера. 27-й тур
8 марта. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 22:00 "Осасуна"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" подходит к матчу с "Осасуной" в хорошей форме. Каталонцы еще не проигрывали в 2025 году, показывая результативный и эффектный футбол во всех турнирах.
На неделе каталонцы обыграли "Бенфику" 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ценности победе придает то, что с 22-й минуты подопечные Флика играли в меньшинстве. Важную победу барселонцам принес точный удар Рафиньи во втором тайме, а оборона каталонцев оставила свои ворота "сухими".
Реал регулярно теряет очки в последнее время, поэтому Барселона уже на 3 очка опережает мадридцев. "Атлетико" сзади только на одно очко, поэтому расслабляться "сине-гранатовым" нельзя. Матч с "Осасуной" - хороший шанс заработать очередные три очка и укрепить свои позиции на вершине таблицы.
Новости "Осасуны"
"Осасуна" продолжает нестабильное выступление в Примере, одержав лишь одну победу в последних пяти матчах. В прошлом туре была зафиксирована результативная ничья с "Валенсией" 3:3, где команда из Памплоны показала характер, дважды отыгрываясь по ходу матча.
Ранее "Осасуна" проиграла "Сельте" 0:1, а также разделила очки с "Реалом" и "Мальоркой" дважды по 1:1. В Кубке Испании команда завершила свое выступление на стадии четвертьфинала, уступив "Реал Сосьедаду" 0:2.
Памплонцы находятся в середине турнирной таблицы и в текущем сезоне вряд ли будут претендовать на еврокубки, но и вылет из Примеры "Осасуне" также не грозит.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген, под вопросом участие в матче Бальде, получившего повреждение в матче против "Бенфики".
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Осасуны" травмировался автор дубля в ворота "Валенсии" Аймар Орос, под вопросом участие в матче Айтора Фернандеса.
Ориентировочный состав "Осасуны": Эррера - Аресо, Бойомо, Катена, Бретонес - Торро, Монкайола, Барха, - Р. Гарсия, Сарагоса, Будимир.
"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч
- 28.09.24. Осасуна - Барселона 4:2 (Примера)
- 31.01.24. Барселона - Осасуна 1:0 (Примера)
- 11.01.24. Барселона - Осасуна 2:0 (Суперкубок Испании)
- 03.09.23. Осасуна - Барселона 1:2 (Примера)
- 02.05.23. Барселона - Осасуна 1:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 победы "Осасуны". Эта победа была зафиксирована в первом круге текущего сезона, когда "Осасуна" неожиданно обыграла "Барселону" со счетом 4:2.
Последние матчи "Барселоны"
- 05.03. Бенфика – Барселона 0:1 (Лига чемпионов)
- 02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)
- 25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)
- 22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)
- 17.02. Барселона - Райо Вальекано 1:0 (Примера)
Последние матчи "Осасуны"
- 02.03. Осасуна - Валенсия 3:3 (Примера)
- 21.02. Сельта - Осасуна 1:0 (Примера)
- 15.02. Осасуна - Реал 1:1 (Примера)
- 10.02. Мальорка - Осасуна 1:1 (Примера)
- 06.02. Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 (Кубок Испании)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2
|"Атлетико"
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|3
|Реал
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4
|"Атлетик"
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5
|"Вильярреал"
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6
|"Бетис"
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7
|"Райо Вальекано"
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|8
|Мальорка
|26
|10
|6
|10
|25-32
|36
|9
|"Реал Сосьедад"
|26
|10
|4
|12
|23-27
|34
|10
|"Сельта"
|26
|9
|6
|11
|38-40
|33
|11
|"Осасуна"
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|12
|"Севилья"
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|13
|Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|14
|"Хетафе"
|26
|7
|9
|10
|21-21
|30
|15
|"Эспаньол"
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16
|"Леганес"
|26
|6
|9
|11
|23-38
|27
|17
|"Лас-Пальмас"
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|18
|"Валенсия"
|26
|5
|9
|12
|28-44
|24
|19
|"Алавес"
|26
|5
|8
|13
|29-40
|23
|20
|"Вальядолид"
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" – явный фаворит матча и должна побеждать соперника. Но каталонцам нет смысла тратить много сил, ведь впереди плотный календарь и уже во вторник матч против "Бенфики". Полагаем, что в матче не будет забито много голов, поэтому предлагаем поставить на тотал менее 4 голов (ТМ 4) за коэффициент 1,57.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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