Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025

"Райо Вальекано" является одним из наиболее неудобных соперников для "Реала" в последних сезонах чемпионата Испании. Учитывая возможную усталость после битвы с "Атлетико" в Лиге чемпионов и вероятность ротации состава перед ответным матчем с "матрасниками", подопечные Анчелотти могут вновь испытать проблемы в малом дерби Мадрида.

"Реал" - "Райо Вальекано" 17:15

Ла Лига. 27-й тур.

9 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хосе Эрнандес Маэсо

Видеотрансляция: Megogo 1

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"Реал": последние новости

Сейчас "Реал" находится на завершающей стадии самого тяжелого для себя отрезка в текущем сезоне Ла Лиги. Проходят его "сливочные" не лучшим образом (одна победа в пяти последних играх), но в то же время отставание от "Атлетико" и "Барселоны" составляет лишь 2 и 3 очка, соответственно. В позиции догоняющего "Мадрид" оказался после трех неудачных выездов к "Бетису", "Осасуне" и "Эспаньолу".

Основной причиной неудач стал явный спад одного из лидеров команды Винисиуса, который отметился лишь тремя результативными действиями в последних десяти поединках и крайне неблагоприятная кадровая ситуация.

В то же время, прекрасно у "Реала" идут дела в кубковых турнирах. После уверенного прохода "Манчестер Сити" коллектив Анчелотти выиграл первую игру 1/8 финала против "Атлетико", а также находится в шаге от финала Копа дель Рей после выездной победы над "Сосьедадом".

"Райо - смелая команда, хорошо подготовленная и организованная. Нам потребуется сыграть по-настоящему интенсивно. Мы хотим остаться в борьбе за Ла Лигу, и набор очков будет иметь решающее значение. Мы в хорошей форме, у нас было время восстановиться со вторника. Надеюсь увидеть достойное выступление", - сказал наставник "Мадрида" перед встречей.

Отбыв двухматчевую дисквалификацию в чемпионате, с новыми силами на поле вернется Беллингем. В лазарете у "Реала" находятся Карвахаль, Милитао, Себальос и Вальехо. Также неизвестно, готовы ли с первых минут выйти Вальверде и Рюдигер.

Ориентировочный состав: Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба, Фран - Камавинга, Модрич, Беллингем - Браим, Родриго, Мбаппе

"Райо Вальекано": последние новости

По уровню игровой прагматичности "Райо" в Испании на данный момент превосходят лишь "Сосьедад" и "Хетафе". Довольно редко в поединках подопечных Переса можно увидеть более двух голов.

С 7 декабря по 7 февраля "пчелы" умудрились выдать девятиматчевую беспроигрышную серию и заскочить в еврокубковую зону.

После этого "Райо" минимально уступил "Вильярреалу" и "Барселоне", а тажке расписал ничью с "Севилью", вследствие чего опустился на седьмое место.



Из-за травмы точно не сыграет с "Реалом" Мумин, по причине перебора желтых карточек - де Фрутос. Под вопросом участие в игре Камельо, Нтекьи и Паласона.

Ориентировочный состав: Баталья — Рациу, Лежон, Аридане, Чаваррия — Диас, Сисс — Эмбарба, Лопес, Гарсия — Гвардиола

"Реал" - "Райо Вальекано". Последние матчи

"Реал":

04.03. "Реал" - "Атлетико" 2:1 (ЛЧ)

01.03. "Бетис" - "Реал" 2:1 (ЛЛ)

26.02. "Реал Сосьедад" - "Реал" 0:1 (Кубок Испании)

23.02. "Реал" - "Жирона" 2:0 (ЛЛ)

19.02. "Реал" - "Манчестер Сити" 3:1 (ЛЧ)

"Райо Вальекано":

01.03. "Райо Вальекано" - "Севилья" 1:1 (ЛЛ)

22.02. "Райо Вальекано" - "Вильярреал" 0:1 (ЛЛ)

17.02. "Барселона" - "Райо Вальекано" 1:0 (ЛЛ)

07.02. "Райо Вальекано" - "Вальядолид" 1:0 (ЛЛ)

31.01. "Леганес" - "Райо Вальекано" 0:1 (ЛЛ)

Личные встречи

С сезона 23-24 "Реал" никак не может обыграть "Райо". Последний раз "королевский" клуб уверенно (с преимуществом в два и более мячей) побеждал "Вальекано" в далеком 2015-м году. В прошлом круге команды устроили на "Кампо-де-Вальекас" голевое шоу, завершившееся со счетом 3:3.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57 2 "Атлетико" 26 16 8 2 43-16 56 3 Реал 26 16 6 4 55-25 54 4 "Атлетик" 26 13 9 4 44-23 48 5 "Вильярреал" 25 12 8 5 48-35 44 6 "Бетис" 26 10 8 8 34-33 38 7 "Райо Вальекано" 26 9 9 8 28-27 36 8 "Сельта" 27 10 6 11 40-41 36 9 Мальорка 26 10 6 10 25-32 36 10 "Реал Сосьедад" 26 10 4 12 23-27 34 11 "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33 12 "Севилья" 26 8 9 9 31-36 33 13 Жирона 26 9 5 12 34-39 32 14 "Хетафе" 26 7 9 10 21-21 30 15 "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27 16 "Леганес" 27 6 9 12 24-40 27 17 "Лас-Пальмас" 26 6 6 14 30-44 24 18 "Валенсия" 26 5 9 12 28-44 24 19 "Алавес" 26 5 8 13 29-40 23 20 "Вальядолид" 26 4 4 18 17-60 16

Ставки и коэффициенты

"Реал" - "Райо Вальекано". Прогноз от UA-Футбол

Разбрасываться очками "сливочные" позволить себе в нынешнем положении уже не могут, и поэтому наверняка отнесутся к предстоящему матчу со всей серьезностью.

Наш прогноз - победа "Реала" и тотал меньше (3,5) с общим коэффициентом 2,09.