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Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025

Испания
Обновлено

Реал - Райо Вальекано: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Райо Вальекано" является одним из наиболее неудобных соперников для "Реала" в последних сезонах чемпионата Испании. Учитывая возможную усталость после битвы с "Атлетико" в Лиге чемпионов и вероятность ротации состава перед ответным матчем с "матрасниками", подопечные Анчелотти могут вновь испытать проблемы в малом дерби Мадрида.

"Реал" - "Райо Вальекано" 17:15

Ла Лига. 27-й тур.

9 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хосе Эрнандес Маэсо

Видеотрансляция: Megogo 1

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Трансляція матчу Реал Мадрид - Райо Вальєкано
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Содержание

"Реал": последние новости

Сейчас "Реал" находится на завершающей стадии самого тяжелого для себя отрезка в текущем сезоне Ла Лиги. Проходят его "сливочные" не лучшим образом (одна победа в пяти последних играх), но в то же время отставание от "Атлетико" и "Барселоны" составляет лишь 2 и 3 очка, соответственно. В позиции догоняющего "Мадрид" оказался после трех неудачных выездов к "Бетису", "Осасуне" и "Эспаньолу".

Основной причиной неудач стал явный спад одного из лидеров команды Винисиуса, который отметился лишь тремя результативными действиями в последних десяти поединках и крайне неблагоприятная кадровая ситуация.

В то же время, прекрасно у "Реала" идут дела в кубковых турнирах. После уверенного прохода "Манчестер Сити" коллектив Анчелотти выиграл первую игру 1/8 финала против "Атлетико", а также находится в шаге от финала Копа дель Рей после выездной победы над "Сосьедадом".

"Райо - смелая команда, хорошо подготовленная и организованная. Нам потребуется сыграть по-настоящему интенсивно. Мы хотим остаться в борьбе за Ла Лигу, и набор очков будет иметь решающее значение. Мы в хорошей форме, у нас было время восстановиться со вторника. Надеюсь увидеть достойное выступление", - сказал наставник "Мадрида" перед встречей.

Отбыв двухматчевую дисквалификацию в чемпионате, с новыми силами на поле вернется Беллингем. В лазарете у "Реала" находятся Карвахаль, Милитао, Себальос и Вальехо. Также неизвестно, готовы ли с первых минут выйти Вальверде и Рюдигер.

Ориентировочный состав: Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба, Фран - Камавинга, Модрич, Беллингем - Браим, Родриго, Мбаппе

"Райо Вальекано": последние новости

По уровню игровой прагматичности "Райо" в Испании на данный момент превосходят лишь "Сосьедад" и "Хетафе". Довольно редко в поединках подопечных Переса можно увидеть более двух голов.

С 7 декабря по 7 февраля "пчелы" умудрились выдать девятиматчевую беспроигрышную серию и заскочить в еврокубковую зону.

После этого "Райо" минимально уступил "Вильярреалу" и "Барселоне", а тажке расписал ничью с "Севилью", вследствие чего опустился на седьмое место.

Из-за травмы точно не сыграет с "Реалом" Мумин, по причине перебора желтых карточек - де Фрутос. Под вопросом участие в игре Камельо, Нтекьи и Паласона.

Ориентировочный состав: Баталья — Рациу, Лежон, Аридане, Чаваррия — Диас, Сисс — Эмбарба, Лопес, Гарсия — Гвардиола

"Реал" - "Райо Вальекано". Последние матчи

"Реал":

  • 04.03. "Реал" - "Атлетико" 2:1 (ЛЧ)
  • 01.03. "Бетис" - "Реал" 2:1 (ЛЛ)
  • 26.02. "Реал Сосьедад" - "Реал" 0:1 (Кубок Испании)
  • 23.02. "Реал" - "Жирона" 2:0 (ЛЛ)
  • 19.02. "Реал" - "Манчестер Сити" 3:1 (ЛЧ)

"Райо Вальекано":

  • 01.03. "Райо Вальекано" - "Севилья" 1:1 (ЛЛ)
  • 22.02. "Райо Вальекано" - "Вильярреал" 0:1 (ЛЛ)
  • 17.02. "Барселона" - "Райо Вальекано" 1:0 (ЛЛ)
  • 07.02. "Райо Вальекано" - "Вальядолид" 1:0 (ЛЛ)
  • 31.01. "Леганес" - "Райо Вальекано" 0:1 (ЛЛ)

Личные встречи

С сезона 23-24 "Реал" никак не может обыграть "Райо". Последний раз "королевский" клуб уверенно (с преимуществом в два и более мячей) побеждал "Вальекано" в далеком 2015-м году. В прошлом круге команды устроили на "Кампо-де-Вальекас" голевое шоу, завершившееся со счетом 3:3.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 4"Барселона"

 26 18 3 5 71-25 57
2

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 5"Атлетико"

 26 16 8 2 43-16 56
3

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 6Реал

 26 16 6 4 55-25 54
4

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 7"Атлетик"

 26 13 9 4 44-23 48
5

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 8"Вильярреал"

 25 12 8 5 48-35 44
6

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 9"Бетис"

 26 10 8 8 34-33 38
7

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 10"Райо Вальекано"

 26 9 9 8 28-27 36
8

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 11"Сельта"

 27 10 6 11 40-41 36
9

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 12Мальорка

 26 10 6 10 25-32 36
10

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 13"Реал Сосьедад"

 26 10 4 12 23-27 34
11

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 14"Осасуна"

 26 7 12 7 32-37 33
12

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 15"Севилья"

 26 8 9 9 31-36 33
13

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 16Жирона

 26 9 5 12 34-39 32
14

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 17"Хетафе"

 26 7 9 10 21-21 30
15

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 18"Эспаньол"

 25 7 6 12 24-36 27
16

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 19"Леганес"

 27 6 9 12 24-40 27
17

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 20"Лас-Пальмас"

 26 6 6 14 30-44 24
18

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 21"Валенсия"

 26 5 9 12 28-44 24
19

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 22"Алавес"

 26 5 8 13 29-40 23
20

Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025 - изображение 23"Вальядолид"

 26 4 4 18 17-60 16

Ставки и коэффициенты

BetKing
1.30
5.65
9.85
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"Реал" - "Райо Вальекано". Прогноз от UA-Футбол

Разбрасываться очками "сливочные" позволить себе в нынешнем положении уже не могут, и поэтому наверняка отнесутся к предстоящему матчу со всей серьезностью.

Наш прогноз - победа "Реала" и тотал меньше (3,5) с общим коэффициентом 2,09.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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