Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 09.03.2025
Реал - Райо Вальекано: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" является одним из наиболее неудобных соперников для "Реала" в последних сезонах чемпионата Испании. Учитывая возможную усталость после битвы с "Атлетико" в Лиге чемпионов и вероятность ротации состава перед ответным матчем с "матрасниками", подопечные Анчелотти могут вновь испытать проблемы в малом дерби Мадрида.
"Реал" - "Райо Вальекано" 17:15
Ла Лига. 27-й тур.
9 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: Хосе Эрнандес Маэсо
Видеотрансляция: Megogo 1
"Реал": последние новости
Сейчас "Реал" находится на завершающей стадии самого тяжелого для себя отрезка в текущем сезоне Ла Лиги. Проходят его "сливочные" не лучшим образом (одна победа в пяти последних играх), но в то же время отставание от "Атлетико" и "Барселоны" составляет лишь 2 и 3 очка, соответственно. В позиции догоняющего "Мадрид" оказался после трех неудачных выездов к "Бетису", "Осасуне" и "Эспаньолу".
Основной причиной неудач стал явный спад одного из лидеров команды Винисиуса, который отметился лишь тремя результативными действиями в последних десяти поединках и крайне неблагоприятная кадровая ситуация.
В то же время, прекрасно у "Реала" идут дела в кубковых турнирах. После уверенного прохода "Манчестер Сити" коллектив Анчелотти выиграл первую игру 1/8 финала против "Атлетико", а также находится в шаге от финала Копа дель Рей после выездной победы над "Сосьедадом".
"Райо - смелая команда, хорошо подготовленная и организованная. Нам потребуется сыграть по-настоящему интенсивно. Мы хотим остаться в борьбе за Ла Лигу, и набор очков будет иметь решающее значение. Мы в хорошей форме, у нас было время восстановиться со вторника. Надеюсь увидеть достойное выступление", - сказал наставник "Мадрида" перед встречей.
Отбыв двухматчевую дисквалификацию в чемпионате, с новыми силами на поле вернется Беллингем. В лазарете у "Реала" находятся Карвахаль, Милитао, Себальос и Вальехо. Также неизвестно, готовы ли с первых минут выйти Вальверде и Рюдигер.
Ориентировочный состав: Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба, Фран - Камавинга, Модрич, Беллингем - Браим, Родриго, Мбаппе
"Райо Вальекано": последние новости
По уровню игровой прагматичности "Райо" в Испании на данный момент превосходят лишь "Сосьедад" и "Хетафе". Довольно редко в поединках подопечных Переса можно увидеть более двух голов.
С 7 декабря по 7 февраля "пчелы" умудрились выдать девятиматчевую беспроигрышную серию и заскочить в еврокубковую зону.
После этого "Райо" минимально уступил "Вильярреалу" и "Барселоне", а тажке расписал ничью с "Севилью", вследствие чего опустился на седьмое место.
Из-за травмы точно не сыграет с "Реалом" Мумин, по причине перебора желтых карточек - де Фрутос. Под вопросом участие в игре Камельо, Нтекьи и Паласона.
Ориентировочный состав: Баталья — Рациу, Лежон, Аридане, Чаваррия — Диас, Сисс — Эмбарба, Лопес, Гарсия — Гвардиола
"Реал" - "Райо Вальекано". Последние матчи
"Реал":
- 04.03. "Реал" - "Атлетико" 2:1 (ЛЧ)
- 01.03. "Бетис" - "Реал" 2:1 (ЛЛ)
- 26.02. "Реал Сосьедад" - "Реал" 0:1 (Кубок Испании)
- 23.02. "Реал" - "Жирона" 2:0 (ЛЛ)
- 19.02. "Реал" - "Манчестер Сити" 3:1 (ЛЧ)
"Райо Вальекано":
- 01.03. "Райо Вальекано" - "Севилья" 1:1 (ЛЛ)
- 22.02. "Райо Вальекано" - "Вильярреал" 0:1 (ЛЛ)
- 17.02. "Барселона" - "Райо Вальекано" 1:0 (ЛЛ)
- 07.02. "Райо Вальекано" - "Вальядолид" 1:0 (ЛЛ)
- 31.01. "Леганес" - "Райо Вальекано" 0:1 (ЛЛ)
Личные встречи
С сезона 23-24 "Реал" никак не может обыграть "Райо". Последний раз "королевский" клуб уверенно (с преимуществом в два и более мячей) побеждал "Вальекано" в далеком 2015-м году. В прошлом круге команды устроили на "Кампо-де-Вальекас" голевое шоу, завершившееся со счетом 3:3.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|3
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|8
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|9
|26
|10
|6
|10
|25-32
|36
|10
|26
|10
|4
|12
|23-27
|34
|11
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|12
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|13
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|14
|26
|7
|9
|10
|21-21
|30
|15
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|17
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|18
|26
|5
|9
|12
|28-44
|24
|19
|26
|5
|8
|13
|29-40
|23
|20
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
Ставки и коэффициенты
"Реал" - "Райо Вальекано". Прогноз от UA-Футбол
Разбрасываться очками "сливочные" позволить себе в нынешнем положении уже не могут, и поэтому наверняка отнесутся к предстоящему матчу со всей серьезностью.
Наш прогноз - победа "Реала" и тотал меньше (3,5) с общим коэффициентом 2,09.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Запрет США передавать разведданные Украины сразу привел к большим потерям ВСУ – СМИ
- "Уже есть договоренность": президент ЮКСА рассказал о легендарном футболисте, который планирует приехать в Украину
- Во время игры Заря – Оболонь мяч повредил технику фотографа Ua-football. В луганской команде отреагировали
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.03.2025
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО