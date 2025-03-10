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Эспаньол – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Эспаньол" - "Жирона" в рамках 27-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" неудачно играет последние матчи и постепенно опускается в турнирной таблице. "Эспаньол", напротив, недавно покинул зону вылета и продолжает движение наверх.
Примера. 27-й тур
10 марта. Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" 22:00 "Жирона"
Арбитр: Адриан Кордеро Вега
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Эспаньола"
"Эспаньол" подходит к каталонскому дерби в неплохой форме – лишь одно поражение в пяти последних матчах. Команда демонстрирует крепкий характер и умеет навязывать борьбу даже сильным соперникам.
В последнем туре "перикитос" одержали минимальную, но важную победу над "Алавесом" 1:0, реабилитировавшись за потерю очков с "Атлетиком" 1:1. До этого "Эспаньол" достойно боролся на выезде против "Реал Сосьедада", но уступил 1:2. Однако стоит вспомнить громкую сенсацию – победу над "Реалом" 1:0.
В общем, команда демонстрирует сбалансированную игру, а в родных стенах традиционно выглядит уверенно, не проигрывая уже 7 поединков подряд.
Новости "Жироны"
"Жирона" продолжает непростой отрезок сезона, в течение которого команда Мичела теряет позиции в турнирной таблице. Последние результаты говорят сами за себя – всего одна победа в пяти матчах.
В предыдущем туре "Жирона" не смогла обыграть "Сельту" 2:2. До этого были поражения от "Реала" 0:2 и "Хетафе" 1:2, что серьезно отразилось на амбициях клуба. Кроме того, команда была разгромлена "Атлетиком" 0:3 в Бильбао.
Единственный положительный момент в этом отрезке – победа над "Лас-Пальмасом" (2:1), которая позволила "Жирони" набрать важные три очка.
Перед каталонским дерби команда Мичела оказалась под серьезным давлением: нужно доказывать, что борьба за еврокубки хотя бы теоретически продолжается. Победить "Эспаньол" будет тяжело, ведь оппоненты находятся в хорошей форме в последнее время.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Эспаньола" травмированы Катала, Грагера, Пачеко и Рамон.
Ориентировочный состав "Эспаньола": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Крал, Лосано, Гонсалес, Хофре – Фернандес, Пуадо.
У "Жироны" под вопросом участие в матче Абеля Руиса и Ориэля Ромеу.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Миовски, Цыганков.
"Эспаньол" - "Жирона": статистика личных встреч
- 23.11.24. Жирона - Эспаньол 4:1 (Примера)
- 27.07.24. Эспаньол - Жирона 0:0 (Примера)
- 01.04.23. Жирона - Эспаньол 2:1 (Примера)
- 07.01.23. Эспаньол - Жирона 2:2 (Примера)
- 23.01.21. Жирона - Эспаньол 1:0 (Сегунда)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 ничьи. Матч первого круга в ноябре завершился разгромной победой жиронцев 4:1.
Последние матчи "Эспаньола"
- 22.02. Алавес - Эспаньол 0:1(Примера)
- 16.02. Эспаньол - Атлетик 1:1 (Примера)
- 09.02. Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 (Примера)
- 01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)
- 25.01. Севилья - Эспаньол 1:1 (Примера)
Последние матчи "Жироны"
- 01.03. Жирона - Сельта 2:2 (Примера)
- 23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)
- 14.02. Жирона – Хетафе 1:2 (Примера)
- 08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)
- 03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2
|Реал
|27
|17
|6
|4
|57-26
|57
|3
|"Атлетико"
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4
|"Атлетик"
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5
|"Вильярреал"
|26
|12
|8
|6
|48-36
|44
|6
|"Бетис"
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7
|Мальорка
|27
|10
|7
|10
|26-33
|37
|8
|"Райо Вальекано"
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|9
|"Сельта"
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|10
|"Севилья"
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|11
|"Реал Сосьедад"
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|12
|"Хетафе"
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|13
|"Осасуна"
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|14
|Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|15
|"Эспаньол"
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16
|"Валенсия"
|27
|6
|9
|12
|30-45
|27
|17
|"Леганес"
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|18
|"Алавес"
|27
|6
|8
|13
|30-40
|26
|19
|"Лас-Пальмас"
|27
|6
|6
|15
|30-45
|24
|20
|"Вальядолид"
|27
|4
|4
|19
|18-62
|16
"Эспаньол" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Эспаньол" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" является небольшим фаворитом по версии букмекеров, но это выглядит, мягко говоря, странно, учитывая форму команд в последнее время. Считаем, что "Эспаньол" не проигрывает за коэффициент 1,52.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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