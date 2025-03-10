Эспаньол – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.03.2025

"Жирона" неудачно играет последние матчи и постепенно опускается в турнирной таблице. "Эспаньол", напротив, недавно покинул зону вылета и продолжает движение наверх.

Примера. 27-й тур

10 марта. Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" 22:00 "Жирона"

Арбитр: Адриан Кордеро Вега

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Эспаньола"

"Эспаньол" подходит к каталонскому дерби в неплохой форме – лишь одно поражение в пяти последних матчах. Команда демонстрирует крепкий характер и умеет навязывать борьбу даже сильным соперникам.

В последнем туре "перикитос" одержали минимальную, но важную победу над "Алавесом" 1:0, реабилитировавшись за потерю очков с "Атлетиком" 1:1. До этого "Эспаньол" достойно боролся на выезде против "Реал Сосьедада", но уступил 1:2. Однако стоит вспомнить громкую сенсацию – победу над "Реалом" 1:0.

В общем, команда демонстрирует сбалансированную игру, а в родных стенах традиционно выглядит уверенно, не проигрывая уже 7 поединков подряд.



Новости "Жироны"

"Жирона" продолжает непростой отрезок сезона, в течение которого команда Мичела теряет позиции в турнирной таблице. Последние результаты говорят сами за себя – всего одна победа в пяти матчах.

В предыдущем туре "Жирона" не смогла обыграть "Сельту" 2:2. До этого были поражения от "Реала" 0:2 и "Хетафе" 1:2, что серьезно отразилось на амбициях клуба. Кроме того, команда была разгромлена "Атлетиком" 0:3 в Бильбао.

Единственный положительный момент в этом отрезке – победа над "Лас-Пальмасом" (2:1), которая позволила "Жирони" набрать важные три очка.

Перед каталонским дерби команда Мичела оказалась под серьезным давлением: нужно доказывать, что борьба за еврокубки хотя бы теоретически продолжается. Победить "Эспаньол" будет тяжело, ведь оппоненты находятся в хорошей форме в последнее время.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Эспаньола" травмированы Катала, Грагера, Пачеко и Рамон.

Ориентировочный состав "Эспаньола": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Крал, Лосано, Гонсалес, Хофре – Фернандес, Пуадо.



У "Жироны" под вопросом участие в матче Абеля Руиса и Ориэля Ромеу.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Миовски, Цыганков.

"Эспаньол" - "Жирона": статистика личных встреч

23.11.24. Жирона - Эспаньол 4:1 (Примера)

27.07.24. Эспаньол - Жирона 0:0 (Примера)

01.04.23. Жирона - Эспаньол 2:1 (Примера)

07.01.23. Эспаньол - Жирона 2:2 (Примера)

23.01.21. Жирона - Эспаньол 1:0 (Сегунда)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 ничьи. Матч первого круга в ноябре завершился разгромной победой жиронцев 4:1.

Последние матчи "Эспаньола"

22.02. Алавес - Эспаньол 0:1(Примера)

16.02. Эспаньол - Атлетик 1:1 (Примера)

09.02. Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 (Примера)

01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)

25.01. Севилья - Эспаньол 1:1 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

01.03. Жирона - Сельта 2:2 (Примера)

23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)

14.02. Жирона – Хетафе 1:2 (Примера)

08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)

03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57 2 Реал 27 17 6 4 57-26 57 3 "Атлетико" 27 16 8 3 44-18 56 4 "Атлетик" 27 13 10 4 45-24 49 5 "Вильярреал" 26 12 8 6 48-36 44 6 "Бетис" 27 11 8 8 35-33 41 7 Мальорка 27 10 7 10 26-33 37 8 "Райо Вальекано" 27 9 9 9 29-29 36 9 "Сельта" 27 10 6 11 40-41 36 10 "Севилья" 27 9 9 9 32-36 36 11 "Реал Сосьедад" 27 10 4 13 23-28 34 12 "Хетафе" 27 8 9 10 23-22 33 13 "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33 14 Жирона 26 9 5 12 34-39 32 15 "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27 16 "Валенсия" 27 6 9 12 30-45 27 17 "Леганес" 27 6 9 12 24-40 27 18 "Алавес" 27 6 8 13 30-40 26 19 "Лас-Пальмас" 27 6 6 15 30-45 24 20 "Вальядолид" 27 4 4 19 18-62 16

"Эспаньол" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Эспаньол" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" является небольшим фаворитом по версии букмекеров, но это выглядит, мягко говоря, странно, учитывая форму команд в последнее время. Считаем, что "Эспаньол" не проигрывает за коэффициент 1,52.