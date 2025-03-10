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Эспаньол – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.03.2025

Испания

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Эспаньол" - "Жирона" в рамках 27-го тура Примеры

Эспаньол – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.03.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" неудачно играет последние матчи и постепенно опускается в турнирной таблице. "Эспаньол", напротив, недавно покинул зону вылета и продолжает движение наверх.

Содержание

Примера. 27-й тур
10 марта. Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" 22:00 "Жирона"
Арбитр: Адриан Кордеро Вега
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Эспаньола"

"Эспаньол" подходит к каталонскому дерби в неплохой форме – лишь одно поражение в пяти последних матчах. Команда демонстрирует крепкий характер и умеет навязывать борьбу даже сильным соперникам.

В последнем туре "перикитос" одержали минимальную, но важную победу над "Алавесом" 1:0, реабилитировавшись за потерю очков с "Атлетиком" 1:1. До этого "Эспаньол" достойно боролся на выезде против "Реал Сосьедада", но уступил 1:2. Однако стоит вспомнить громкую сенсацию – победу над "Реалом" 1:0.

В общем, команда демонстрирует сбалансированную игру, а в родных стенах традиционно выглядит уверенно, не проигрывая уже 7 поединков подряд.


Новости "Жироны"

"Жирона" продолжает непростой отрезок сезона, в течение которого команда Мичела теряет позиции в турнирной таблице. Последние результаты говорят сами за себя – всего одна победа в пяти матчах.

В предыдущем туре "Жирона" не смогла обыграть "Сельту" 2:2. До этого были поражения от "Реала" 0:2 и "Хетафе" 1:2, что серьезно отразилось на амбициях клуба. Кроме того, команда была разгромлена "Атлетиком" 0:3 в Бильбао.

Единственный положительный момент в этом отрезке – победа над "Лас-Пальмасом" (2:1), которая позволила "Жирони" набрать важные три очка.

Перед каталонским дерби команда Мичела оказалась под серьезным давлением: нужно доказывать, что борьба за еврокубки хотя бы теоретически продолжается. Победить "Эспаньол" будет тяжело, ведь оппоненты находятся в хорошей форме в последнее время.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Эспаньола" травмированы Катала, Грагера, Пачеко и Рамон.

Ориентировочный состав "Эспаньола": Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро – Крал, Лосано, Гонсалес, Хофре – Фернандес, Пуадо.


У "Жироны" под вопросом участие в матче Абеля Руиса и Ориэля Ромеу.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль, Миовски, Цыганков.

"Эспаньол" - "Жирона": статистика личных встреч

  • 23.11.24. Жирона - Эспаньол 4:1 (Примера)
  • 27.07.24. Эспаньол - Жирона 0:0 (Примера)
  • 01.04.23. Жирона - Эспаньол 2:1 (Примера)
  • 07.01.23. Эспаньол - Жирона 2:2 (Примера)
  • 23.01.21. Жирона - Эспаньол 1:0 (Сегунда)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 ничьи. Матч первого круга в ноябре завершился разгромной победой жиронцев 4:1.

Последние матчи "Эспаньола"

  • 22.02. Алавес - Эспаньол 0:1(Примера)
  • 16.02. Эспаньол - Атлетик 1:1 (Примера)
  • 09.02. Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 (Примера)
  • 01.02. Эспаньол - Реал 1:0 (Примера)
  • 25.01. Севилья - Эспаньол 1:1 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

  • 01.03. Жирона - Сельта 2:2 (Примера)
  • 23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)
  • 14.02. Жирона – Хетафе 1:2 (Примера)
  • 08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)
  • 03.02. Жирона - Лас-Пальмас 2:1 (Примера)


Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57
2 Реал Реал 27 17 6 4 57-26 57
3 Атлетико "Атлетико" 27 16 8 3 44-18 56
4 Атлетик "Атлетик" 27 13 10 4 45-24 49
5 Вильярреал "Вильярреал" 26 12 8 6 48-36 44
6 Бетис "Бетис" 27 11 8 8 35-33 41
7 Мальорка Мальорка 27 10 7 10 26-33 37
8 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 27 9 9 9 29-29 36
9 Сельта "Сельта" 27 10 6 11 40-41 36
10 Севилья "Севилья" 27 9 9 9 32-36 36
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 27 10 4 13 23-28 34
12 Хетафе "Хетафе" 27 8 9 10 23-22 33
13 Осасуна "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33
14 Жирона Жирона 26 9 5 12 34-39 32
15 Эспаньол "Эспаньол" 25 7 6 12 24-36 27
16 Валенсия "Валенсия" 27 6 9 12 30-45 27
17 Леганес "Леганес" 27 6 9 12 24-40 27
18 Алавес "Алавес" 27 6 8 13 30-40 26
19 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 27 6 6 15 30-45 24
20 Вальядолид "Вальядолид" 27 4 4 19 18-62 16

"Эспаньол" - "Жирона": ставки и коэффициенты

BetKing
3.17
3.25
2.46
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"Эспаньол" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" является небольшим фаворитом по версии букмекеров, но это выглядит, мягко говоря, странно, учитывая форму команд в последнее время. Считаем, что "Эспаньол" не проигрывает за коэффициент 1,52.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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