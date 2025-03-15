Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025

Последняя игра для команд перед двухнедельной международной паузой. "Реалу" на этой неделе пришлось изрядно повозиться в Лиге чемпионов, и теперь "королевский" клуб намерен добиться успеха и в национальном первенстве.

Впрочем, сделать это будет не так-то просто, имея в соперниках одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.

"Вильярреал" - "Реал" 19:30

Примера. 28-й тур.

15 марта. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

Арбитр: Хиль Мансано

Видеотрансляция: Megogo 1

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"Вильярреал": последние новости

На прошлых выходных неожиданно прервалась беспроигрышная серия "Вильярреала" в Ла Лиге. Даже несмотря на численное преимущество с 58-й минуты, подопечные Марселино минимально уступили "Алавесу" на выезде.

В целом, "Вильярреал" не блещет уже месяц. Ранее "желтая субмарина" не сумела дома обыграть болтающуюся около зоны вылета "Валенсию", а также еле вырвала победу у "Райо", играя весь второй тайм в большинстве.

Несмотря на это, запас прочности в таблице у "Вильярреала" есть. Почти наверняка команда завершит нынешний сезон в зоне еврокубков. Есть даже шанс пободаться с "Атлетиком" и за четвертое место.

Травмированы у "Вильярреала" Морено и Ахомаш. Под вопросом участие в матче с "Реалом" Фемении.

Ориентировочный состав: Конде — Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона — Пино, Парехо, Гуйе, Баэна — Перес, Пепе

"Реал": последние новости

В среду "Реал" провел тяжелейший поединок с "Атлетико" в Лиге чемпионов - пройти своего соседа в 1/8 финала турнира "сливочным" удалось лишь в серии пенальти.



В Ла Лиге "сливочные" в последнее время достаточно сильно буксуют, добыв лишь две победы в последних шести матчах, но благодаря осечке все того же "Атлетико" в прошлом туре им удалось вернутся на вторую строчку в таблице.

"С момента нашей последней игры прошло совсем немного времени, не все успели восстановиться. У нас не будет привычной свежести, поэтому мы должны показать качество, хороший настрой и ум. Минимальный период восстановления после матча должен составлять 72 часа. Мы не прекращали играть каждые три дня с января. Сейчас середина марта, и это слишком много", - посетовал перед встречей с "субмариной" главный тренер Карло Анчелотти.

В лазарете у "Реала" находятся Карвахаль, Себальос, Милитао, Менди и Вальехо. Тажке стало известно, что не в оптимальной форме к мадридскому дерби в ЛЧ подходили Мбаппе, Вальверде, Рюдигер и Беллингем - вероятно, все они начнут игру против "Вильярреала" со скамейки запасных.

Ориентировочный состав: Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба, Фран - Камавинга, Гюлер, Модрич - Браим, Родриго, Винисиус

"Вильярреал" - "Реал". Последние матчи

"Вильярреал":

08.03. "Алавес" - "Вильярреал" 1:0 (ЛЛ)

22.02. "Райо" - "Вильярреал" 0:1 (ЛЛ)

15.02. "Вильярреал" - "Валенсия" 1:1 (ЛЛ)

08.02. "Лас-Пальмас" - "Вильярреал" 1:2 (ЛЛ)

01.02. "Вильярреал" - "Вальядолид" 5:1 (ЛЛ)

"Реал":

12.03. "Атлетико" - "Реал" 1:0, 2:4 по пенальти (ЛЧ)

09.03. "Реал" - "Райо Вальекано" 2:1 (ЛЛ)

04.03. "Реал" - "Атлетико" 2:1 (ЛЧ)

01.03. "Бетис" - "Реал" 2:1 (ЛЛ)

26.02. "Реал Сосьедад" - "Реал" 0:1 (Кубок Испании)

Личные встречи

05.10.24. "Реал" - "Вильярреал" 2:0 (ЛЛ)

19.05.24. "Вильярреал" - "Реал" 4:4 (ЛЛ)

17.12.23. "Реал" - "Вильярреал" 4:1 (ЛЛ)

08.04.23. "Реал" - "Вильярреал" 2:3 (ЛЛ)

19.01.23. "Вильярреал" - "Реал" 2:3 (Кубок Испании)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57 2 Реал 27 17 6 4 57-26 57 3 "Атлетико" 27 16 8 3 44-18 56 4 "Атлетик" 27 13 10 4 45-24 49 5 "Вильярреал" 26 12 8 6 48-36 44 6 "Бетис" 27 11 8 8 35-33 41 7 Мальорка 27 10 7 10 26-33 37 8 "Райо Вальекано" 27 9 9 9 29-29 36 9 "Сельта" 27 10 6 11 40-41 36 10 "Севилья" 27 9 9 9 32-36 36 11 "Реал Сосьедад" 27 10 4 13 23-28 34 12 "Хетафе" 27 8 9 10 23-22 33 13 Жирона 27 9 6 12 35-40 33 14 "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33 15 "Эспаньол" 26 7 7 12 25-37 28 16 "Валенсия" 27 6 9 12 30-45 27 17 "Леганес" 27 6 9 12 24-40 27 18 "Алавес" 27 6 8 13 30-40 26 19 "Лас-Пальмас" 27 6 6 15 30-45 24 20 "Вальядолид" 27 4 4 19 18-62 16

Ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Реал". Прогноз от UA-Футбол

"Вильярреал" - это тот соперник, который традиционно доставляет проблемы "Реалу" в последние годы. Особенно на своем поле. Но не самые лучшие кондиции и потенциальную ротацию "сливочные" могут компенсировать моральным подъемом после эпичного триумфа в мадридском дерби на этой неделе и активной борьбой в чемпионской гонке.

Наш прогноз - "Реал" не проиграет и обе команды забьют (да) с общим коэффициентом 2,04.