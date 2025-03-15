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Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025
Вильярреал - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
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Последняя игра для команд перед двухнедельной международной паузой. "Реалу" на этой неделе пришлось изрядно повозиться в Лиге чемпионов, и теперь "королевский" клуб намерен добиться успеха и в национальном первенстве.
Впрочем, сделать это будет не так-то просто, имея в соперниках одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.
"Вильярреал" - "Реал" 19:30
Примера. 28-й тур.
15 марта. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
Арбитр: Хиль Мансано
Видеотрансляция: Megogo 1
"Вильярреал": последние новости
На прошлых выходных неожиданно прервалась беспроигрышная серия "Вильярреала" в Ла Лиге. Даже несмотря на численное преимущество с 58-й минуты, подопечные Марселино минимально уступили "Алавесу" на выезде.
В целом, "Вильярреал" не блещет уже месяц. Ранее "желтая субмарина" не сумела дома обыграть болтающуюся около зоны вылета "Валенсию", а также еле вырвала победу у "Райо", играя весь второй тайм в большинстве.
Несмотря на это, запас прочности в таблице у "Вильярреала" есть. Почти наверняка команда завершит нынешний сезон в зоне еврокубков. Есть даже шанс пободаться с "Атлетиком" и за четвертое место.
Травмированы у "Вильярреала" Морено и Ахомаш. Под вопросом участие в матче с "Реалом" Фемении.
Ориентировочный состав: Конде — Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона — Пино, Парехо, Гуйе, Баэна — Перес, Пепе
"Реал": последние новости
В среду "Реал" провел тяжелейший поединок с "Атлетико" в Лиге чемпионов - пройти своего соседа в 1/8 финала турнира "сливочным" удалось лишь в серии пенальти.
В Ла Лиге "сливочные" в последнее время достаточно сильно буксуют, добыв лишь две победы в последних шести матчах, но благодаря осечке все того же "Атлетико" в прошлом туре им удалось вернутся на вторую строчку в таблице.
"С момента нашей последней игры прошло совсем немного времени, не все успели восстановиться. У нас не будет привычной свежести, поэтому мы должны показать качество, хороший настрой и ум.
Минимальный период восстановления после матча должен составлять 72 часа. Мы не прекращали играть каждые три дня с января. Сейчас середина марта, и это слишком много", - посетовал перед встречей с "субмариной" главный тренер Карло Анчелотти.
В лазарете у "Реала" находятся Карвахаль, Себальос, Милитао, Менди и Вальехо. Тажке стало известно, что не в оптимальной форме к мадридскому дерби в ЛЧ подходили Мбаппе, Вальверде, Рюдигер и Беллингем - вероятно, все они начнут игру против "Вильярреала" со скамейки запасных.
Ориентировочный состав: Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба, Фран - Камавинга, Гюлер, Модрич - Браим, Родриго, Винисиус
"Вильярреал" - "Реал". Последние матчи
"Вильярреал":
- 08.03. "Алавес" - "Вильярреал" 1:0 (ЛЛ)
- 22.02. "Райо" - "Вильярреал" 0:1 (ЛЛ)
- 15.02. "Вильярреал" - "Валенсия" 1:1 (ЛЛ)
- 08.02. "Лас-Пальмас" - "Вильярреал" 1:2 (ЛЛ)
- 01.02. "Вильярреал" - "Вальядолид" 5:1 (ЛЛ)
"Реал":
- 12.03. "Атлетико" - "Реал" 1:0, 2:4 по пенальти (ЛЧ)
- 09.03. "Реал" - "Райо Вальекано" 2:1 (ЛЛ)
- 04.03. "Реал" - "Атлетико" 2:1 (ЛЧ)
- 01.03. "Бетис" - "Реал" 2:1 (ЛЛ)
- 26.02. "Реал Сосьедад" - "Реал" 0:1 (Кубок Испании)
Личные встречи
- 05.10.24. "Реал" - "Вильярреал" 2:0 (ЛЛ)
- 19.05.24. "Вильярреал" - "Реал" 4:4 (ЛЛ)
- 17.12.23. "Реал" - "Вильярреал" 4:1 (ЛЛ)
- 08.04.23. "Реал" - "Вильярреал" 2:3 (ЛЛ)
- 19.01.23. "Вильярреал" - "Реал" 2:3 (Кубок Испании)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2
|27
|17
|6
|4
|57-26
|57
|3
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5
|26
|12
|8
|6
|48-36
|44
|6
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7
|27
|10
|7
|10
|26-33
|37
|8
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|9
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|10
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|11
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|12
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|13
|27
|9
|6
|12
|35-40
|33
|14
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|15
|26
|7
|7
|12
|25-37
|28
|16
|27
|6
|9
|12
|30-45
|27
|17
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|18
|27
|6
|8
|13
|30-40
|26
|19
|27
|6
|6
|15
|30-45
|24
|20
|27
|4
|4
|19
|18-62
|16
Ставки и коэффициенты
"Вильярреал" - "Реал". Прогноз от UA-Футбол
"Вильярреал" - это тот соперник, который традиционно доставляет проблемы "Реалу" в последние годы. Особенно на своем поле. Но не самые лучшие кондиции и потенциальную ротацию "сливочные" могут компенсировать моральным подъемом после эпичного триумфа в мадридском дерби на этой неделе и активной борьбой в чемпионской гонке.
Наш прогноз - "Реал" не проиграет и обе команды забьют (да) с общим коэффициентом 2,04.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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