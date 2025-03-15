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Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025

Испания

Вильярреал - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Последняя игра для команд перед двухнедельной международной паузой. "Реалу" на этой неделе пришлось изрядно повозиться в Лиге чемпионов, и теперь "королевский" клуб намерен добиться успеха и в национальном первенстве.

Впрочем, сделать это будет не так-то просто, имея в соперниках одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.

"Вильярреал" - "Реал" 19:30

Примера. 28-й тур.

15 марта. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

Арбитр: Хиль Мансано

Видеотрансляция: Megogo 1

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Трансляція матчу Вільярреал - Реал
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Содержание

"Вильярреал": последние новости

На прошлых выходных неожиданно прервалась беспроигрышная серия "Вильярреала" в Ла Лиге. Даже несмотря на численное преимущество с 58-й минуты, подопечные Марселино минимально уступили "Алавесу" на выезде.

В целом, "Вильярреал" не блещет уже месяц. Ранее "желтая субмарина" не сумела дома обыграть болтающуюся около зоны вылета "Валенсию", а также еле вырвала победу у "Райо", играя весь второй тайм в большинстве.

Несмотря на это, запас прочности в таблице у "Вильярреала" есть. Почти наверняка команда завершит нынешний сезон в зоне еврокубков. Есть даже шанс пободаться с "Атлетиком" и за четвертое место.

Травмированы у "Вильярреала" Морено и Ахомаш. Под вопросом участие в матче с "Реалом" Фемении.

Ориентировочный состав: Конде — Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона — Пино, Парехо, Гуйе, Баэна — Перес, Пепе

"Реал": последние новости

В среду "Реал" провел тяжелейший поединок с "Атлетико" в Лиге чемпионов - пройти своего соседа в 1/8 финала турнира "сливочным" удалось лишь в серии пенальти.

В Ла Лиге "сливочные" в последнее время достаточно сильно буксуют, добыв лишь две победы в последних шести матчах, но благодаря осечке все того же "Атлетико" в прошлом туре им удалось вернутся на вторую строчку в таблице.

"С момента нашей последней игры прошло совсем немного времени, не все успели восстановиться. У нас не будет привычной свежести, поэтому мы должны показать качество, хороший настрой и ум.

Минимальный период восстановления после матча должен составлять 72 часа. Мы не прекращали играть каждые три дня с января. Сейчас середина марта, и это слишком много", - посетовал перед встречей с "субмариной" главный тренер Карло Анчелотти.

В лазарете у "Реала" находятся Карвахаль, Себальос, Милитао, Менди и Вальехо. Тажке стало известно, что не в оптимальной форме к мадридскому дерби в ЛЧ подходили Мбаппе, Вальверде, Рюдигер и Беллингем - вероятно, все они начнут игру против "Вильярреала" со скамейки запасных.

Ориентировочный состав: Куртуа - Васкес, Асенсио, Алаба, Фран - Камавинга, Гюлер, Модрич - Браим, Родриго, Винисиус

"Вильярреал" - "Реал". Последние матчи

"Вильярреал":

  • 08.03. "Алавес" - "Вильярреал" 1:0 (ЛЛ)
  • 22.02. "Райо" - "Вильярреал" 0:1 (ЛЛ)
  • 15.02. "Вильярреал" - "Валенсия" 1:1 (ЛЛ)
  • 08.02. "Лас-Пальмас" - "Вильярреал" 1:2 (ЛЛ)
  • 01.02. "Вильярреал" - "Вальядолид" 5:1 (ЛЛ)

"Реал":

  • 12.03. "Атлетико" - "Реал" 1:0, 2:4 по пенальти (ЛЧ)
  • 09.03. "Реал" - "Райо Вальекано" 2:1 (ЛЛ)
  • 04.03. "Реал" - "Атлетико" 2:1 (ЛЧ)
  • 01.03. "Бетис" - "Реал" 2:1 (ЛЛ)
  • 26.02. "Реал Сосьедад" - "Реал" 0:1 (Кубок Испании)

Личные встречи

  • 05.10.24. "Реал" - "Вильярреал" 2:0 (ЛЛ)
  • 19.05.24. "Вильярреал" - "Реал" 4:4 (ЛЛ)
  • 17.12.23. "Реал" - "Вильярреал" 4:1 (ЛЛ)
  • 08.04.23. "Реал" - "Вильярреал" 2:3 (ЛЛ)
  • 19.01.23. "Вильярреал" - "Реал" 2:3 (Кубок Испании)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 4"Барселона"

 26 18 3 5 71-25 57
2

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 5Реал

 27 17 6 4 57-26 57
3

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 6"Атлетико"

 27 16 8 3 44-18 56
4

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 7"Атлетик"

 27 13 10 4 45-24 49
5

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 8"Вильярреал"

 26 12 8 6 48-36 44
6

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 9"Бетис"

 27 11 8 8 35-33 41
7

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 10Мальорка

 27 10 7 10 26-33 37
8

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 11"Райо Вальекано"

 27 9 9 9 29-29 36
9

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 12"Сельта"

 27 10 6 11 40-41 36
10

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 13"Севилья"

 27 9 9 9 32-36 36
11

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 14"Реал Сосьедад"

 27 10 4 13 23-28 34
12

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 15"Хетафе"

 27 8 9 10 23-22 33
13

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 16Жирона

 27 9 6 12 35-40 33
14

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 17"Осасуна"

 26 7 12 7 32-37 33
15

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 18"Эспаньол"

 26 7 7 12 25-37 28
16

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 19"Валенсия"

 27 6 9 12 30-45 27
17

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 20"Леганес"

 27 6 9 12 24-40 27
18

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 21"Алавес"

 27 6 8 13 30-40 26
19

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 22"Лас-Пальмас"

 27 6 6 15 30-45 24
20

Вильярреал - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025 - изображение 23"Вальядолид"

 27 4 4 19 18-62 16

Ставки и коэффициенты

BetKing
3.10
3.85
2.18
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"Вильярреал" - "Реал". Прогноз от UA-Футбол

"Вильярреал" - это тот соперник, который традиционно доставляет проблемы "Реалу" в последние годы. Особенно на своем поле. Но не самые лучшие кондиции и потенциальную ротацию "сливочные" могут компенсировать моральным подъемом после эпичного триумфа в мадридском дерби на этой неделе и активной борьбой в чемпионской гонке.

Наш прогноз - "Реал" не проиграет и обе команды забьют (да) с общим коэффициентом 2,04.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии
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Предсeдатель
15.03.2025 в 00:48
Всё будет чинно и благородно. Я надеюсь.
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Комментарии 1
Предсeдатель
15.03.2025 в 00:48
Всё будет чинно и благородно. Я надеюсь.
Ответить
0
0

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