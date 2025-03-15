Жирона – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025

"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 13-ю позицию в турнирной таблице. "Валенсия", напротив, играет удачно и впервые за долгое время покинула зону вылета.

Примера. 28-й тур

15 марта. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Валенсия"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Жироны"

"Жирона" в прошлом туре продолжила неудачную серию для себя, сыграв вничью с "Эспаньолом". Команда Мичела не побеждает уже 5 туров, заработав за это время всего 2 очка. Каталонцы опустились на 13-ю позицию, отдаляясь все дальше от еврокубковой зоны.

Перед матчем с "Эспаньолом" "Жирона" дома не смогла обыграть "Сельту" 2:2. До этого были поражения от "Реала" 0:2, "Хетафе" 1:2 и "Атлетика" из Бильбао 0:3.



Такая неудачная серия ставит под вопрос перспективы борьбы за еврокубки. Однако не все так плохо, как кажется, ведь до 7-й позиции, которая дает пропуск в еврокубки – всего 4 очка. Нужно только вернуть себе победное шествие и, желательно, уже в матче с "Валенсией".

Новости "Валенсии"

"Валенсия" отправляется на тяжелый выездной матч против "Жироны" после победы над "Вальядолидом". Эта победа более ценна вдвое, ведь "Вальядолид" - один из конкурентов валенсийцев в борьбе за выживание. Набранные три очка позволили команде впервые за длительное время подняться из зоны вылета.

Смена тренера явно пошла в пользу "Валенсии". Под руководством Корберана команада буквально ожила. Да, проблемы в защите никуда не делись, но в атаке команда играет гораздо результативнее.

Эту тенденцию подтверждают последние матчи команды: в игре с "Осасуной" (3:3) валенсийцы пропустили трижды, но сумели ответить тремя голами. Матч с "Атлетико" (0:3) тоже показал серьезные проблемы в обороне. В общей сложности у команды 8 пропущенных голов в 5 матчах. В атаке дела лучше: команда забила в четырех из пяти последних игр.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" травмированы Абель Руис и Брайан Хиль. В прошлом матче впервые в основе вышел Артур, так что ожидается его выход тоже.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, Артур – ван де Бек, Миовски, Цыганков.

У "Валенсии" травмированы Иван Хайме, Уго Дуро и Тьяго Коррея.

Ориентировочный состав "Валенсии": Мамардашвили - Фулькье, Москера, Таррега, Гая - Барренечеа, Герра - Риоха, Алмейда, Лопес - Садик.

"Жирона" - "Валенсия": статистика личных встреч

21.09.24. Валенсия - Жирона 2:0 (Примера)

19.05.24. Валенсия - Жирона 1:3 (Примера)

02.12.23. Жирона - Валенсия 2:1 (Примера)

05.02.23. Жирона - Валенсия 1:0 (Примера)

14.08.22. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 победы "Валенсии". Матч первого круга в сентябре завершился со счетом 2:0 в пользу "Валенсии".

Последние матчи "Жироны"

10.03. Эспаньол - Жирона 1:1 (Примера)

01.03. Жирона - Сельта 2:2 (Примера)

23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)

14.02. Жирона – Хетафе 1:2 (Примера)

08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)

Последние матчи "Валенсии"

08.03. Валенсия - Вальядолид 2:1 (Примера)

02.03. Осасуна - Валенсия 3:3 (Примера)

22.02. Валенсия - Атлетико 0:3 (Примера)

15.02. Вильярреал - Валенсия 1:1 (Примера)

09.02. Валенсия - Леганес 2:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57 2 Реал 27 17 6 4 57-26 57 3 "Атлетико" 27 16 8 3 44-18 56 4 "Атлетик" 27 13 10 4 45-24 49 5 "Вильярреал" 26 12 8 6 48-36 44 6 "Бетис" 27 11 8 8 35-33 41 7 Мальорка 27 10 7 10 26-33 37 8 "Райо Вальекано" 27 9 9 9 29-29 36 9 "Сельта" 27 10 6 11 40-41 36 10 "Севилья" 27 9 9 9 32-36 36 11 "Реал Сосьедад" 27 10 4 13 23-28 34 12 "Хетафе" 27 8 9 10 23-22 33 13 Жирона 27 9 6 12 35-40 33 14 "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33 15 "Эспаньол" 26 7 7 12 25-37 28 16 "Алавес" 28 6 9 13 32-42 27 17 "Валенсия" 27 6 9 12 30-45 27 18 "Леганес" 27 6 9 12 24-40 27 19 "Лас-Пальмас" 28 6 7 15 32-47 25 20 "Вальядолид" 27 4 4 19 18-62 16

"Жирона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты



"Жирона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" в последнее время многое пропускает, а "Валенсия" регулярно забивает. Без гола хозяева с поля тоже не уйдут. Полагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах друг друга, поэтому предлагаем поставить это за коэффициент 1,9.