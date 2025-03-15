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Жирона – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" - "Валенсия" в рамках 28-го тура Примеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 13-ю позицию в турнирной таблице. "Валенсия", напротив, играет удачно и впервые за долгое время покинула зону вылета.
Примера. 28-й тур
15 марта. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Валенсия"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" в прошлом туре продолжила неудачную серию для себя, сыграв вничью с "Эспаньолом". Команда Мичела не побеждает уже 5 туров, заработав за это время всего 2 очка. Каталонцы опустились на 13-ю позицию, отдаляясь все дальше от еврокубковой зоны.
Перед матчем с "Эспаньолом" "Жирона" дома не смогла обыграть "Сельту" 2:2. До этого были поражения от "Реала" 0:2, "Хетафе" 1:2 и "Атлетика" из Бильбао 0:3.
Такая неудачная серия ставит под вопрос перспективы борьбы за еврокубки. Однако не все так плохо, как кажется, ведь до 7-й позиции, которая дает пропуск в еврокубки – всего 4 очка. Нужно только вернуть себе победное шествие и, желательно, уже в матче с "Валенсией".
Новости "Валенсии"
"Валенсия" отправляется на тяжелый выездной матч против "Жироны" после победы над "Вальядолидом". Эта победа более ценна вдвое, ведь "Вальядолид" - один из конкурентов валенсийцев в борьбе за выживание. Набранные три очка позволили команде впервые за длительное время подняться из зоны вылета.
Смена тренера явно пошла в пользу "Валенсии". Под руководством Корберана команада буквально ожила. Да, проблемы в защите никуда не делись, но в атаке команда играет гораздо результативнее.
Эту тенденцию подтверждают последние матчи команды: в игре с "Осасуной" (3:3) валенсийцы пропустили трижды, но сумели ответить тремя голами. Матч с "Атлетико" (0:3) тоже показал серьезные проблемы в обороне. В общей сложности у команды 8 пропущенных голов в 5 матчах. В атаке дела лучше: команда забила в четырех из пяти последних игр.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Жироны" травмированы Абель Руис и Брайан Хиль. В прошлом матче впервые в основе вышел Артур, так что ожидается его выход тоже.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Мартин, Артур – ван де Бек, Миовски, Цыганков.
У "Валенсии" травмированы Иван Хайме, Уго Дуро и Тьяго Коррея.
Ориентировочный состав "Валенсии": Мамардашвили - Фулькье, Москера, Таррега, Гая - Барренечеа, Герра - Риоха, Алмейда, Лопес - Садик.
"Жирона" - "Валенсия": статистика личных встреч
- 21.09.24. Валенсия - Жирона 2:0 (Примера)
- 19.05.24. Валенсия - Жирона 1:3 (Примера)
- 02.12.23. Жирона - Валенсия 2:1 (Примера)
- 05.02.23. Жирона - Валенсия 1:0 (Примера)
- 14.08.22. Валенсия - Жирона 2:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Жироны" и 2 победы "Валенсии". Матч первого круга в сентябре завершился со счетом 2:0 в пользу "Валенсии".
Последние матчи "Жироны"
- 10.03. Эспаньол - Жирона 1:1 (Примера)
- 01.03. Жирона - Сельта 2:2 (Примера)
- 23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)
- 14.02. Жирона – Хетафе 1:2 (Примера)
- 08.02. Атлетик - Жирона 3:0 (Примера)
Последние матчи "Валенсии"
- 08.03. Валенсия - Вальядолид 2:1 (Примера)
- 02.03. Осасуна - Валенсия 3:3 (Примера)
- 22.02. Валенсия - Атлетико 0:3 (Примера)
- 15.02. Вильярреал - Валенсия 1:1 (Примера)
- 09.02. Валенсия - Леганес 2:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2
|Реал
|27
|17
|6
|4
|57-26
|57
|3
|"Атлетико"
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4
|"Атлетик"
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5
|"Вильярреал"
|26
|12
|8
|6
|48-36
|44
|6
|"Бетис"
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7
|Мальорка
|27
|10
|7
|10
|26-33
|37
|8
|"Райо Вальекано"
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|9
|"Сельта"
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|10
|"Севилья"
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|11
|"Реал Сосьедад"
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|12
|"Хетафе"
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|13
|Жирона
|27
|9
|6
|12
|35-40
|33
|14
|"Осасуна"
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|15
|"Эспаньол"
|26
|7
|7
|12
|25-37
|28
|16
|"Алавес"
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|17
|"Валенсия"
|27
|6
|9
|12
|30-45
|27
|18
|"Леганес"
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|19
|"Лас-Пальмас"
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20
|"Вальядолид"
|27
|4
|4
|19
|18-62
|16
"Жирона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" в последнее время многое пропускает, а "Валенсия" регулярно забивает. Без гола хозяева с поля тоже не уйдут. Полагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах друг друга, поэтому предлагаем поставить это за коэффициент 1,9.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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