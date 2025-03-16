Атлетико – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2025

Встреча команд, претендующих на чемпионство, обещает быть интересной. Победа каждого из коллективов предоставит им фору в очной борьбе и может повлиять на определение чемпиона текущего сезона.

Примера. 28-й тур

16 марта. Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Атлетико"

"Атлетико" только в серии пенальти проиграло "Реалу" и прекратило борьбу в Лиге чемпионов. Теперь команда может быть сосредоточена на борьбе за внутренние трофеи.

В прошлом туре Примеры подопечные Симеоне неожиданно проиграли "Хетафе", хотя вели в счете до 88-й минуты. Красная карта Корреа и отличная реализация команды из пригорода Мадрида стоили "Атлетико" очков и потенциального первого места. "Реал" вчера обыграл "Вильярреал" и теперь возглавляет турнирную таблицу Примеры, но "Атлетико" может догнать его в случае победы над "Барселоной".

В кубке Испании матрасники встречаются с "Барселоной". Первый матч в Барселоне завершился со счётом 4:4. Обе команды по ходу игры проигрывали с разницей в 2 гола, но совершили фантастические камбеки. Ответный матч уже в Мадриде в начале апреля.

Новости "Барселоны"

"Барселона" набрала фантастическую форму в последнее время, обыгрывая соперников один за другим. В последний раз в чемпионате каталонцы теряли очки еще 18 января, когда не сумели обыграть "Хетафе" - 1:1. После этого были только 2 ничьи в Лиге чемпионов и кубка Испании как раз из "Атлетико". Последнее поражение подопечные Флика тоже потерпели от "Атлетико" в матче первого круга в конце 2024 года.

Можно сказать, что "Атлетико" Симеоне - неудобный соперник для "Барселоны". Каталонцы доминируют на поле, но мадридцы в контратаках постоянно ловят своих соперников. Интересно будет посмотреть, что придумает Флик для нейтрализации сильных сторон "Атлетико".

"Барселона" на неделе спокойно повторно обыграла "Бенфику" в рамках Лиги чемпионов и получила путевку в четвертьфинал, где сыграет против дортмундской "Боруссии". Можно сказать, что здесь каталонцам повезло с жеребьевкой.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – де Йонг, Педри, Ольмо – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

В "Атлетико" не будет играть только дисквалифицированный Корреа, все остальные игроки готовы выйти на поле. Возможна небольшая ротация в составе матрасников, ведь только в среду они отыграли изнурительные 120 минут против "Реала".

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Галан, Ле Норман, Хименес, Молина – Лино, Де Пауль, Барриос, Симеоне – Альварес, Гризманн.

"Атлетико" - "Барселона": статистика личных встреч

25.02.25. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

21.12.24. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

17.03.24. Атлетико - Барселона 0:3 (Примера)

03.12.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)

23.04.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 3 победы каталонцев, 1 ничья и 1 победа мадридцев. Эту победу подопечные Симеоне одержали в конце прошлого года, когда умело воспользовались высокой линией обороны "Барселоны" и на контратаках забили 2 гола. Недавний матч в кубке порадовал зрителей восемью забить голами и камбеками с обеих сторон.

Последние матчи "Атлетико"

12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)

09.03. Хетафе – Атлетико 2:1 (Примера)

04.03. Реал - Атлетико 2:1 (Лига чемпионов)

01.03. Атлетико - Атлетик 1:0 (Примера)

25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

Последние матчи "Барселоны"

11.03. Барселона – Бенфика 3:1 (Лига чемпионов)

05.03. Бенфика – Барселона 0:1 (Лига чемпионов)

02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)

25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)

22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Реал 28 18 6 4 59-27 60 2 "Барселона" 26 18 3 5 71-25 57 3 "Атлетико" 27 16 8 3 44-18 56 4 "Атлетик" 27 13 10 4 45-24 49 5 "Вильярреал" 27 12 8 7 49-38 44 6 "Бетис" 27 11 8 8 35-33 41 7 Мальорка 28 11 7 10 28-34 40 8 "Сельта" 28 11 6 11 41-41 39 9 "Севилья" 27 9 9 9 32-36 36 10 "Райо Вальекано" 27 9 9 9 29-29 36 11 Жирона 28 9 7 12 36-41 34 12 "Реал Сосьедад" 27 10 4 13 23-28 34 13 "Хетафе" 27 8 9 10 23-22 33 14 "Осасуна" 26 7 12 7 32-37 33 15 "Эспаньол" 27 7 7 13 26-39 28 16 "Валенсия" 28 6 10 12 31-46 28 17 "Алавес" 28 6 9 13 32-42 27 18 "Леганес" 27 6 9 12 24-40 27 19 "Лас-Пальмас" 28 6 7 15 32-47 25 20 "Вальядолид" 28 4 4 20 18-63 16

"Атлетико" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" находится в хорошей форме, побеждая соперников один за другим. "Атлетико" немного притормозило, но критического спада в игре мы не видим. В последних 5 встречах команд в Мадриде забивала только одна из команд. Полагаем, что эта серия закончится, поэтому предлагаем поставить, что обе команды забьют за коэффициент 1,50.