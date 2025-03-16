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Атлетико – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Лас-Пальмас" – "Барселона" в рамках 28-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча команд, претендующих на чемпионство, обещает быть интересной. Победа каждого из коллективов предоставит им фору в очной борьбе и может повлиять на определение чемпиона текущего сезона.
- Новости "Атлетико"
- Новости "Барселоны"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Атлетико" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Атлетико"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- "Атлетико" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Атлетико" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 28-й тур
16 марта. Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетико"
"Атлетико" только в серии пенальти проиграло "Реалу" и прекратило борьбу в Лиге чемпионов. Теперь команда может быть сосредоточена на борьбе за внутренние трофеи.
В прошлом туре Примеры подопечные Симеоне неожиданно проиграли "Хетафе", хотя вели в счете до 88-й минуты. Красная карта Корреа и отличная реализация команды из пригорода Мадрида стоили "Атлетико" очков и потенциального первого места. "Реал" вчера обыграл "Вильярреал" и теперь возглавляет турнирную таблицу Примеры, но "Атлетико" может догнать его в случае победы над "Барселоной".
В кубке Испании матрасники встречаются с "Барселоной". Первый матч в Барселоне завершился со счётом 4:4. Обе команды по ходу игры проигрывали с разницей в 2 гола, но совершили фантастические камбеки. Ответный матч уже в Мадриде в начале апреля.
Новости "Барселоны"
"Барселона" набрала фантастическую форму в последнее время, обыгрывая соперников один за другим. В последний раз в чемпионате каталонцы теряли очки еще 18 января, когда не сумели обыграть "Хетафе" - 1:1. После этого были только 2 ничьи в Лиге чемпионов и кубка Испании как раз из "Атлетико". Последнее поражение подопечные Флика тоже потерпели от "Атлетико" в матче первого круга в конце 2024 года.
Можно сказать, что "Атлетико" Симеоне - неудобный соперник для "Барселоны". Каталонцы доминируют на поле, но мадридцы в контратаках постоянно ловят своих соперников. Интересно будет посмотреть, что придумает Флик для нейтрализации сильных сторон "Атлетико".
"Барселона" на неделе спокойно повторно обыграла "Бенфику" в рамках Лиги чемпионов и получила путевку в четвертьфинал, где сыграет против дортмундской "Боруссии". Можно сказать, что здесь каталонцам повезло с жеребьевкой.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Кристенсен, Берналь и Тер Штеген.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Кубарси, Мартинес, Кунде – де Йонг, Педри, Ольмо – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
В "Атлетико" не будет играть только дисквалифицированный Корреа, все остальные игроки готовы выйти на поле. Возможна небольшая ротация в составе матрасников, ведь только в среду они отыграли изнурительные 120 минут против "Реала".
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Галан, Ле Норман, Хименес, Молина – Лино, Де Пауль, Барриос, Симеоне – Альварес, Гризманн.
"Атлетико" - "Барселона": статистика личных встреч
- 25.02.25. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)
- 21.12.24. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)
- 17.03.24. Атлетико - Барселона 0:3 (Примера)
- 03.12.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)
- 23.04.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)
В 5 последних матчах команд зафиксировано 3 победы каталонцев, 1 ничья и 1 победа мадридцев. Эту победу подопечные Симеоне одержали в конце прошлого года, когда умело воспользовались высокой линией обороны "Барселоны" и на контратаках забили 2 гола. Недавний матч в кубке порадовал зрителей восемью забить голами и камбеками с обеих сторон.
Последние матчи "Атлетико"
- 12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)
- 09.03. Хетафе – Атлетико 2:1 (Примера)
- 04.03. Реал - Атлетико 2:1 (Лига чемпионов)
- 01.03. Атлетико - Атлетик 1:0 (Примера)
- 25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)
Последние матчи "Барселоны"
- 11.03. Барселона – Бенфика 3:1 (Лига чемпионов)
- 05.03. Бенфика – Барселона 0:1 (Лига чемпионов)
- 02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)
- 25.02. Барселона – Атлетико 4:4 (Кубок Испании)
- 22.02. Лас-Пальмас – Барселона 0:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Реал
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|2
|"Барселона"
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|3
|"Атлетико"
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4
|"Атлетик"
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5
|"Вильярреал"
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|6
|"Бетис"
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7
|Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8
|"Сельта"
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9
|"Севилья"
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|10
|"Райо Вальекано"
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|11
|Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|12
|"Реал Сосьедад"
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|13
|"Хетафе"
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|14
|"Осасуна"
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|15
|"Эспаньол"
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16
|"Валенсия"
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17
|"Алавес"
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18
|"Леганес"
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|19
|"Лас-Пальмас"
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20
|"Вальядолид"
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
"Атлетико" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Атлетико" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" находится в хорошей форме, побеждая соперников один за другим. "Атлетико" немного притормозило, но критического спада в игре мы не видим. В последних 5 встречах команд в Мадриде забивала только одна из команд. Полагаем, что эта серия закончится, поэтому предлагаем поставить, что обе команды забьют за коэффициент 1,50.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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