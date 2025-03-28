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Три матча без определения победителя. Эспаньол – Атлетико. Анонс и прогноз матча 29-го тура Ла Лиги на 29.03.2025
Продолжится ли тенденция?
Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига, 29-й тур
29 марта, 17:15. "Эстади Корнелья" (Барселона)
Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Встреча разных команд. "Атлетико" борется за лидерство, "Эспаньол" - за сохранение в Ла Лиге. У обоих команд своя мотивация.
Но в трёх последних матчах они сильнейшего не выявляли. Возможно сегодня эта сероия прервётся.
Новости Эспаньола (Барселона, Испания)
"Эспаньол" в турнирной таблице занимает 15 место и в одном балле от зоны вылета. К тому же, у клуба есть игра в запасе – против "Вильярреала", но она состоится позже.
Команда последние два матча сыграла вничью с "Атлетиком" и "Жироной". В поединках на домашнем поле "Эспаньол" не проигрывает уже 8 матчей. Последнее поражение датировано 25 октября прошлого года против "Севильи".
В пяти последних матчах команда из Барселоны набрала 5 баллов – победа над "Алавесом" и ничьи против "Атлетика" и "Жироны".
Кадры хозяев
Дисквалификаций и травмированных футболистов у "Эспаньола" нет.
Новости Атлетико (Мадрид, Испания)
"Матрасники" проиграли два матча в Ла Лиге – против "Хетафе" (1:2) и "Барселоны" (2:4). В пяти последних матчах "Атлетико" набрал 7 баллов – ничья против "Сельты" и победы над "Валенсией" (3:0) и "Атлетиком" (1:0).
В выездных матчах "матрасники" набрали 22 балла в 13-ти матчах, забили 19 голов и пропустили 10.
Мадридский клуб сейчас третий в турнирной таблице с 56-ю баллами. От первого места отделяет 7 баллов.
Кадры гостей
Под вопросом капитан клуба Коке. Испанец уже вернулся к тренировкам с основной командой и ожидается, что он выйдет на матч против "Эспаньола".
Не поможет из-за красной карточки вингер Анхель Корреа.
Последние пять матчей Эспаньола и Атлетико
Последние пять встреч хозяев
- 15.03.2025 Мальорка – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
- 10.03.2025 Эспаньол – Жирона 1:1 (Ла Лига)
- 22.02.2025 Алавес – Эспаньол 0:1 (Ла Лига)
- 16.02.2025 Эспаньол – Атлетик 1:1 (Ла Лига)
- 09.02.2025 Реал Сосьедад – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
- 16.03.2025 Атлетико – Барселона 2:4 (Ла Лига)
- 12.03.2025 Атлетико – Реал 1:0 (Лига Чемпионов)
- 09.03.2025 Хетафе – Атлетико 2:1 (Ла Лига)
- 04.03.2025 Реал – Атлетико 2:1 (Лига Чемпионов)
- 01.03.2025 Атлетико – Атлетик 1:0 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 28.08.2024 Атлетико – Эспаньол 0:0 (Ла Лига)
- 24.05.2023 Эспаньол – Атлетико 3:3 (Ла Лига)
- 06.11.2022 Атлетико – Эспаньол 1:1 (Ла Лига)
- 17.04.2022 Атлетико – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
- 12.09.2021 Эспаньол – Атлетико 1:2 (Ла Лига)
Ориентировочные составы на матч
Эспаньол: Гарсия - Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали - Пуадо, Крал, Гонсалес, Лосано, Каррерас - Фернандес
Атлетико: Облак - Рейнилду, Лангле, Хименес, Льоренте - Галлахер, Барриос, Де Поль, Симеоне - Альварес, Гризманн
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|28
|20
|3
|5
|78-27
|63
|2
|Реал
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|3
|"Атлетико"
|28
|16
|8
|4
|46-22
|56
|4
|"Атлетик"
|28
|14
|10
|4
|46-24
|52
|5
|"Вильярреал"
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|6
|"Бетис"
|28
|12
|8
|8
|38-35
|44
|7
|Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8
|"Сельта"
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9
|"Райо Вальекано"
|28
|9
|10
|9
|31-31
|37
|10
|"Севилья"
|28
|9
|9
|10
|32-37
|36
|11
|"Хетафе"
|28
|9
|9
|10
|25-23
|36
|12
|"Реал Сосьедад"
|28
|10
|5
|13
|25-30
|35
|13
|Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|14
|"Осасуна"
|28
|7
|12
|9
|33-42
|33
|15
|"Эспаньол"
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16
|"Валенсия"
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17
|"Алавес"
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18
|"Леганес"
|28
|6
|9
|13
|26-43
|27
|19
|"Лас-Пальмас"
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20
|"Вальядолид"
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
Ставки и коэффициенты на матч Эспаньол – Атлетико
Прогноз на матч Эспаньол – Атлетико от UA-Футбол
После двух поражений подряд, "Атлетико" захочет реабилитироваться перед болельщиками и продолжить гонку за чемпионство. "Эспаньол" же попытается порадовать домашнюю публику и забить гол.
Барселонский клуб в домашних матчах набрал 23 балла и не проигрывает с октября. В шести из восьми матчах "Эспаньол" пропускал один гол. 2 матча закончились ничьёй 0:0 и победой 1:0.
"Атлетико" забил в четырёх из пяти гостевых матчах. Поражение всухую было лишь от "Леганеса".
Считаем, что такая тенденция продолжится и команды нас порадуют забитыми мячами.
Прогноз: Обе забьют (кф 2,22)
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