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Три матча без определения победителя. Эспаньол – Атлетико. Анонс и прогноз матча 29-го тура Ла Лиги на 29.03.2025

Испания

Продолжится ли тенденция?

Три матча без определения победителя. Эспаньол – Атлетико. Анонс и прогноз матча 29-го тура Ла Лиги на 29.03.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига, 29-й тур

29 марта, 17:15. "Эстади Корнелья" (Барселона)

Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)

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Содержание

Встреча разных команд. "Атлетико" борется за лидерство, "Эспаньол" - за сохранение в Ла Лиге. У обоих команд своя мотивация.

Но в трёх последних матчах они сильнейшего не выявляли. Возможно сегодня эта сероия прервётся.

Новости Эспаньола (Барселона, Испания)

"Эспаньол" в турнирной таблице занимает 15 место и в одном балле от зоны вылета. К тому же, у клуба есть игра в запасе – против "Вильярреала", но она состоится позже.

Команда последние два матча сыграла вничью с "Атлетиком" и "Жироной". В поединках на домашнем поле "Эспаньол" не проигрывает уже 8 матчей. Последнее поражение датировано 25 октября прошлого года против "Севильи".

В пяти последних матчах команда из Барселоны набрала 5 баллов – победа над "Алавесом" и ничьи против "Атлетика" и "Жироны".

Кадры хозяев

Дисквалификаций и травмированных футболистов у "Эспаньола" нет.

Новости Атлетико (Мадрид, Испания)

"Матрасники" проиграли два матча в Ла Лиге – против "Хетафе" (1:2) и "Барселоны" (2:4). В пяти последних матчах "Атлетико" набрал 7 баллов – ничья против "Сельты" и победы над "Валенсией" (3:0) и "Атлетиком" (1:0).

В выездных матчах "матрасники" набрали 22 балла в 13-ти матчах, забили 19 голов и пропустили 10.

Мадридский клуб сейчас третий в турнирной таблице с 56-ю баллами. От первого места отделяет 7 баллов.

Кадры гостей

Под вопросом капитан клуба Коке. Испанец уже вернулся к тренировкам с основной командой и ожидается, что он выйдет на матч против "Эспаньола".

Не поможет из-за красной карточки вингер Анхель Корреа.

Последние пять матчей Эспаньола и Атлетико

Последние пять встреч хозяев
  • 15.03.2025 Мальорка – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
  • 10.03.2025 Эспаньол – Жирона 1:1 (Ла Лига)
  • 22.02.2025 Алавес – Эспаньол 0:1 (Ла Лига)
  • 16.02.2025 Эспаньол – Атлетик 1:1 (Ла Лига)
  • 09.02.2025 Реал Сосьедад – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
  • 16.03.2025 Атлетико – Барселона 2:4 (Ла Лига)
  • 12.03.2025 Атлетико – Реал 1:0 (Лига Чемпионов)
  • 09.03.2025 Хетафе – Атлетико 2:1 (Ла Лига)
  • 04.03.2025 Реал – Атлетико 2:1 (Лига Чемпионов)
  • 01.03.2025 Атлетико – Атлетик 1:0 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
  • 28.08.2024 Атлетико – Эспаньол 0:0 (Ла Лига)
  • 24.05.2023 Эспаньол – Атлетико 3:3 (Ла Лига)
  • 06.11.2022 Атлетико – Эспаньол 1:1 (Ла Лига)
  • 17.04.2022 Атлетико – Эспаньол 2:1 (Ла Лига)
  • 12.09.2021 Эспаньол – Атлетико 1:2 (Ла Лига)

Ориентировочные составы на матч

Эспаньол: Гарсия - Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали - Пуадо, Крал, Гонсалес, Лосано, Каррерас - Фернандес

Атлетико: Облак - Рейнилду, Лангле, Хименес, Льоренте - Галлахер, Барриос, Де Поль, Симеоне - Альварес, Гризманн

Турнирная таблица Ла Лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 28 20 3 5 78-27 63
2 Реал Реал 28 18 6 4 59-27 60
3 Атлетико "Атлетико" 28 16 8 4 46-22 56
4 Атлетик "Атлетик" 28 14 10 4 46-24 52
5 Вильярреал "Вильярреал" 27 12 8 7 49-38 44
6 Бетис "Бетис" 28 12 8 8 38-35 44
7 Мальорка Мальорка 28 11 7 10 28-34 40
8 Сельта "Сельта" 28 11 6 11 41-41 39
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 28 9 10 9 31-31 37
10 Севилья "Севилья" 28 9 9 10 32-37 36
11 Хетафе "Хетафе" 28 9 9 10 25-23 36
12 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 28 10 5 13 25-30 35
13 Жирона Жирона 28 9 7 12 36-41 34
14 Осасуна "Осасуна" 28 7 12 9 33-42 33
15 Эспаньол "Эспаньол" 27 7 7 13 26-39 28
16 Валенсия "Валенсия" 28 6 10 12 31-46 28
17 Алавес "Алавес" 28 6 9 13 32-42 27
18 Леганес "Леганес" 28 6 9 13 26-43 27
19 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 28 6 7 15 32-47 25
20 Вальядолид "Вальядолид" 28 4 4 20 18-63 16

Ставки и коэффициенты на матч Эспаньол – Атлетико

BetKing
6.20
3.87
1.64
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Прогноз на матч Эспаньол – Атлетико от UA-Футбол

После двух поражений подряд, "Атлетико" захочет реабилитироваться перед болельщиками и продолжить гонку за чемпионство. "Эспаньол" же попытается порадовать домашнюю публику и забить гол.

Барселонский клуб в домашних матчах набрал 23 балла и не проигрывает с октября. В шести из восьми матчах "Эспаньол" пропускал один гол. 2 матча закончились ничьёй 0:0 и победой 1:0.

"Атлетико" забил в четырёх из пяти гостевых матчах. Поражение всухую было лишь от "Леганеса".

Считаем, что такая тенденция продолжится и команды нас порадуют забитыми мячами.

Прогноз: Обе забьют (кф 2,22)

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