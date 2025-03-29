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Реал – Леганес. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.03.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Леганес" в рамках 29-го тура Примеры
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После перерыва на матчи сборных "Реал" будет принимать одного из аутсайдеров - "Леганес". Мадридцы уступают "Барселоне", поэтому нужно наверстывать упущенное. Соперник для этого подходит, ведь "Леганес" традиционно неудачно играет в Мадриде.
Примера. 29-й тур
29 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:00 "Леганес"
Арбитр: Пабло Фуэнтес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" до перерыва на матчи сборных имел очень плотный график и играл по 2 матча в неделю с начала января, что не могло повлиять на форму команды и травмы игроков. Королевский клуб так и не вышел на трансферный рынок зимой, поэтому Анчелотти вынужден обходиться внутренними резервами, проводя небольшую ротацию.
Из последних 5 матчей в Примере "Реал" дважды терял очки. Сначала была выездная ничья против "Осасуны" 1:1 с бессмысленным удалением Беллингема, а затем поражение от "Бетиса" 1:2 в Севилье. В этих играх команде часто не хватало свежести, чтобы дожать соперника. Такой ситуацией воспользовалась "Барселона", которая регулярно побеждает и опережает "королевский клуб" на 3 очка.
В Лиге чемпионов мадридский клуб сначала одолел сопротивление кризисного "Манчестер Сити", а затем только в серии пенальти обыграл соседей из "Атлетико". В четвертьфинале соперник не из самых легких – лондонский "Арсенал".
Новости "Леганеса"
"Леганес" подходит к поединку с "Реалом" после серии непростых матчей, где команде не всегда удавалось набирать очки. В последнем туре подопечные Борхи Хименеса потерпели драматическое поражение от "Бетиса" 2:3, ведя по ходу матча 2:0. Это была уже вторая неудача, поскольку перед этим "Леганес" проиграл "Сельте" 1:2.
Несмотря на трудности в обороне, команда все-таки может похвастаться домашней победой над "Хетафе" 1:0, ставшей редким положительным моментом в феврале-марте. До этого "Леганес" без шансов проиграл "Реал Сосьедаду" 0:3 и устроил зрелищную перестрелку с "Алавесом" 3:3.
Перед встречей с "Реалом" гости испытывают серьезные проблемы в обороне – команда пропускает в каждом из последних пяти матчей. В то же время "Леганес" забивал в четырех из пяти последних поединков.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль, Себальос, Менди и Куртуа, который с повреждением вернулся из лагеря сборной. Возможно, получат отдых Винисиус и Родриго, еще в среду игравшие за сборную Бразилии.
Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Васкес, Рюдигер, Ассенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Модрич, Беллингем – Б. Диас, Мбаппе, Родриго.
У "Леганеса" травмированы Баришич и Франкес.
Ориентировочный состав "Леганеса": Дмитриевич – Крус, Серхио Гонсалес, Настасич, Розье, Альтмира – Родригес, Тапия, Нею, Раба – Мунир.
"Реал" - "Леганес": статистика личных встреч
- 05.02.25. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)
- 24.11.24. Леганес - Реал 0:3 (Примера)
- 19.07.20. Леганес- Реал 2:2 (Примера)
- 30.10.19. Реал - Леганес 5:0 (Примера)
- 15.04.19. Леганес - Реал 1:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала" и 2 ничьи. В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды. Мадридцы дважды победили как в чемпионате, так и кубке Испании.
Последние матчи "Реала"
- 15.03. Вильярреал – Реал 1:2 (Примера)
- 12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)
- 09.03. Реал - Райо Вальекано 2:1 (Примера)
- 04.03. Реал - Атлетико 2:1 (Лига чемпионов)
- 01.03. Бетис - Реал 2:1 (Примера)
Последние матчи "Леганеса"
- 16.03. Леганес - Бетис 2:3 (Примера)
- 08.03. Сельта - Леганес 2:1 (Примера)
- 02.03. Леганес – Хетафе 1:0 (Примера)
- 23.02. Реал Сосьедад - Леганес 3:0 (Примера)
- 15.02. Леганес – Алавес 3:3 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|28
|20
|3
|5
|78-27
|63
|2
|Реал
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|3
|"Атлетико"
|28
|16
|8
|4
|46-22
|56
|4
|"Атлетик"
|28
|14
|10
|4
|46-24
|52
|5
|"Вильярреал"
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|6
|"Бетис"
|28
|12
|8
|8
|38-35
|44
|7
|Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8
|"Сельта"
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9
|"Райо Вальекано"
|28
|9
|10
|9
|31-31
|37
|10
|"Севилья"
|28
|9
|9
|10
|32-37
|36
|11
|"Хетафе"
|28
|9
|9
|10
|25-23
|36
|12
|"Реал Сосьедад"
|28
|10
|5
|13
|25-30
|35
|13
|Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|14
|"Осасуна"
|28
|7
|12
|9
|33-42
|33
|15
|"Эспаньол"
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16
|"Валенсия"
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17
|"Алавес"
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18
|"Леганес"
|28
|6
|9
|13
|26-43
|27
|19
|"Лас-Пальмас"
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20
|"Вальядолид"
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
"Реал" - "Леганес": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Леганес": прогноз от UA-Футбол
"Леганес" является удобным соперником для "Реала" в Мадриде. Три последних матча между командами в столице Испании завершались разгромом гостей. Ставим на уверенную победу "сливочных" с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-2)) за коэффициент 1,7.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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