Реал – Леганес. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.03.2025

После перерыва на матчи сборных "Реал" будет принимать одного из аутсайдеров - "Леганес". Мадридцы уступают "Барселоне", поэтому нужно наверстывать упущенное. Соперник для этого подходит, ведь "Леганес" традиционно неудачно играет в Мадриде.

Примера. 29-й тур

29 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Леганес"

Арбитр: Пабло Фуэнтес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

"Реал" до перерыва на матчи сборных имел очень плотный график и играл по 2 матча в неделю с начала января, что не могло повлиять на форму команды и травмы игроков. Королевский клуб так и не вышел на трансферный рынок зимой, поэтому Анчелотти вынужден обходиться внутренними резервами, проводя небольшую ротацию.

Из последних 5 матчей в Примере "Реал" дважды терял очки. Сначала была выездная ничья против "Осасуны" 1:1 с бессмысленным удалением Беллингема, а затем поражение от "Бетиса" 1:2 в Севилье. В этих играх команде часто не хватало свежести, чтобы дожать соперника. Такой ситуацией воспользовалась "Барселона", которая регулярно побеждает и опережает "королевский клуб" на 3 очка.

В Лиге чемпионов мадридский клуб сначала одолел сопротивление кризисного "Манчестер Сити", а затем только в серии пенальти обыграл соседей из "Атлетико". В четвертьфинале соперник не из самых легких – лондонский "Арсенал".



Новости "Леганеса"

"Леганес" подходит к поединку с "Реалом" после серии непростых матчей, где команде не всегда удавалось набирать очки. В последнем туре подопечные Борхи Хименеса потерпели драматическое поражение от "Бетиса" 2:3, ведя по ходу матча 2:0. Это была уже вторая неудача, поскольку перед этим "Леганес" проиграл "Сельте" 1:2.

Несмотря на трудности в обороне, команда все-таки может похвастаться домашней победой над "Хетафе" 1:0, ставшей редким положительным моментом в феврале-марте. До этого "Леганес" без шансов проиграл "Реал Сосьедаду" 0:3 и устроил зрелищную перестрелку с "Алавесом" 3:3.

Перед встречей с "Реалом" гости испытывают серьезные проблемы в обороне – команда пропускает в каждом из последних пяти матчей. В то же время "Леганес" забивал в четырех из пяти последних поединков.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Реале" травмированы Милитао, Карвахаль, Себальос, Менди и Куртуа, который с повреждением вернулся из лагеря сборной. Возможно, получат отдых Винисиус и Родриго, еще в среду игравшие за сборную Бразилии.

Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Васкес, Рюдигер, Ассенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Модрич, Беллингем – Б. Диас, Мбаппе, Родриго.

У "Леганеса" травмированы Баришич и Франкес.

Ориентировочный состав "Леганеса": Дмитриевич – Крус, Серхио Гонсалес, Настасич, Розье, Альтмира – Родригес, Тапия, Нею, Раба – Мунир.

"Реал" - "Леганес": статистика личных встреч

05.02.25. Леганес – Реал 2:3 (Кубок Испании)

24.11.24. Леганес - Реал 0:3 (Примера)

19.07.20. Леганес- Реал 2:2 (Примера)

30.10.19. Реал - Леганес 5:0 (Примера)

15.04.19. Леганес - Реал 1:1 (Примера)



В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала" и 2 ничьи. В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды. Мадридцы дважды победили как в чемпионате, так и кубке Испании.

Последние матчи "Реала"

15.03. Вильярреал – Реал 1:2 (Примера)

12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)

09.03. Реал - Райо Вальекано 2:1 (Примера)

04.03. Реал - Атлетико 2:1 (Лига чемпионов)

01.03. Бетис - Реал 2:1 (Примера)

Последние матчи "Леганеса"

16.03. Леганес - Бетис 2:3 (Примера)

08.03. Сельта - Леганес 2:1 (Примера)

02.03. Леганес – Хетафе 1:0 (Примера)

23.02. Реал Сосьедад - Леганес 3:0 (Примера)

15.02. Леганес – Алавес 3:3 (Примера)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 28 20 3 5 78-27 63 2 Реал 28 18 6 4 59-27 60 3 "Атлетико" 28 16 8 4 46-22 56 4 "Атлетик" 28 14 10 4 46-24 52 5 "Вильярреал" 27 12 8 7 49-38 44 6 "Бетис" 28 12 8 8 38-35 44 7 Мальорка 28 11 7 10 28-34 40 8 "Сельта" 28 11 6 11 41-41 39 9 "Райо Вальекано" 28 9 10 9 31-31 37 10 "Севилья" 28 9 9 10 32-37 36 11 "Хетафе" 28 9 9 10 25-23 36 12 "Реал Сосьедад" 28 10 5 13 25-30 35 13 Жирона 28 9 7 12 36-41 34 14 "Осасуна" 28 7 12 9 33-42 33 15 "Эспаньол" 27 7 7 13 26-39 28 16 "Валенсия" 28 6 10 12 31-46 28 17 "Алавес" 28 6 9 13 32-42 27 18 "Леганес" 28 6 9 13 26-43 27 19 "Лас-Пальмас" 28 6 7 15 32-47 25 20 "Вальядолид" 28 4 4 20 18-63 16

"Реал" - "Леганес": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Леганес": прогноз от UA-Футбол

"Леганес" является удобным соперником для "Реала" в Мадриде. Три последних матча между командами в столице Испании завершались разгромом гостей. Ставим на уверенную победу "сливочных" с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-2)) за коэффициент 1,7.