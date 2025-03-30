Барселона – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.03.2025

Встреча прошлогодних серебряного и бронзового призеров не несет такой интриги, как это было в прошлом сезоне. Тогда "Жирона" дважды разбила "Барселону" с голами Довбика в каждом матче. В этом сезоне расстановка сил изменилась, ведь "Жирона" после потери нескольких лидеров превратилась в середняка.

Примера. 29-й тур

30 марта. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 17:15 "Жирона"

Арбитр: Хуан Луис Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Барселоны"

"Барселона" уже успела сыграть после матчей сборных, обыграв в перенесенном матче 27-го тура "Осасуну" со счетом 3:0. Отдых тогда получили Левандовски, Рафинья и Араухо, которые смогут сыграть против "Жироны".

Каталонцы находятся в фантастической форме и еще не проигрывали в 2025 году, показывая прекрасный футбол во всех турнирах.

В частности, следует выделить камбек против "Атлетико" со счетом 4:2, когда каталонцы проигрывали по ходу матча со счетом 0:2.



"Барселона" и "Реал" имеют по 63 очка, "Атлетико" отстает от лидеров на 6 очков. Матч с "Жироной" - хороший шанс заработать очередные три очка и снова единолично возглавить турнирную таблицу. Если подопечные Флик сохранит форму до конца сезона, то непременно вернут себе чемпионский титул.

Новости "Жироны"

"Жирона" проводит неудачный отрезок чемпионата. Безвыигрышная серия подопечных Мичела составляет уже 6 матчей и вряд ли ее удастся прервать в поединке с "Барселоной".

Из позитива следует отметить, что "Жирона" не проигрывает 3 матча подряд, но это не позволяет команде подниматься в турнирной таблице. В сравнении с третьим местом в прошлом сезоне наблюдается ожидаемый спад в игре и результатах. Если еще в январе "Жирона" была среди претендентов на еврокубки, то сейчас занимает только 13-ю позицию.

Теоретически подопечные Мичела еще могут занять еврокубковую позицию, ведь отставание от 7-го места составляет всего 6 очков. Такой гандикап можно отыграть, если улучшить свою игру и результаты.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" давно травмированы Кристенсен, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Кубарси. Из-за повреждения игру с "Осасуной" досрочно завершил Дани Ольмо. В основу должны вернуться Рафинья, Араухо и Левандовски, получившие отдых после матчей сборных.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Жироны" тоже много потерь. Травмированные Хиль, Миовски, Руис, Мартин из-за дисквалификации не сыграет ван де Бек.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Гутьеррес, – Эррера, Ромеу, Артур – ван де Бек, Данжума, Цыганков.

"Барселона" - "Жирона": статистика личных встреч

15.09.24. Жирона – Барселона 1:4 (Примера)

04.05.24. Жирона – Барселона 4:2 (Примера)

10.12.23. Барселона - Жирона 2:4 (Примера)

10.04.23. Барселона – Жирона 0:0 (Примера)

28.01.23. Жирона – Барселона 0:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 2 победы "Барселоны", 1 ничья и 2 победы "Жироны". Матч первого круга завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 4:1.

Последние матчи "Барселоны"

27.03. Барсеона - Осасуна 3:0 (Примера)

16.03. Атлетико - Барселона 2:4 (Примера)

11.03. Барселона – Бенфика 3:1 (Лига чемпионов)

05.03. Бенфика – Барселона 0:1 (Лига чемпионов)

02.03. Барселона - Реал Сосьедад 4:0 (Примера)

Последние матчи "Жироны"

15.03. Жирона - Валенсия 0:3 (Примера)

10.03. Эспаньол - Жирона 1:1 (Примера)

01.03. Жирона - Сельта 2:2 (Примера)

23.02. Реал - Жирона 2:0 (Примера)

14.02. Жирона – Хетафе 1:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 28 20 3 5 78-27 63 2 Реал 29 19 6 4 62-29 63 3 "Атлетико" 29 16 9 4 47-23 57 4 "Атлетик" 28 14 10 4 46-24 52 5 "Вильярреал" 27 12 8 7 49-38 44 6 "Бетис" 28 12 8 8 38-35 44 7 "Райо Вальекано" 29 10 10 9 33-31 40 8 Мальорка 28 11 7 10 28-34 40 9 "Сельта" 28 11 6 11 41-41 39 10 "Реал Сосьедад" 29 11 5 13 27-31 38 11 "Севилья" 28 9 9 10 32-37 36 12 "Хетафе" 28 9 9 10 25-23 36 13 Жирона 28 9 7 12 36-41 34 14 "Осасуна" 28 7 12 9 33-42 33 15 "Эспаньол" 28 7 8 13 27-40 29 16 "Валенсия" 28 6 10 12 31-46 28 17 "Алавес" 29 6 9 14 32-44 27 18 "Леганес" 29 6 9 14 28-46 27 19 "Лас-Пальмас" 28 6 7 15 32-47 25 20 "Вальядолид" 29 4 4 21 19-65 16

"Барселона" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" – явный фаворит матча и должна побеждать соперника. "Жирона" сейчас не в той форме, чтобы эффективно противостоять каталонцам. Предлагаем поставить, что подопечные Флик победят с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент 1,68.