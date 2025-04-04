Реал – Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.04.2025

После изнурительного кубкового матча с "Реал Сосьедадом" "Реал" будет принимать "Валенсию". Мадридцы уступают "Барселоне", поэтому нужно наверстывать утраченное. Соперник для этого подходит, ведь "Валенсия" традиционно неудачно играет в Мадриде.

Примера. 30-й тур

5 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 17:15 "Валенсия"

Арбитр: Гільермо Квадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Реал - Валенсия Смотреть трансляцию

Новости "Реала"

"Реал" готовится к очередному поединку Ла Лиги против "Валенсии", пережив драматический матч в Кубке Испании. Недавнее противостояние с "Реал Сосьедад" завершилось невероятной ничьей 4:4, где мадридцы проиграли в основное время, однако в дополнительное время сравняли счет и завоевали путевку в финал.

Несмотря на кубковый триллер, в чемпионате дела команды Карло Анчелотти в последнее время идут стабильно. "Сливочные" одержали две подряд тяжелые победы - над "Леганесом" 3:2 и "Вильярреалом" 2:1, что позволяет им продолжать борьбу за чемпионство.

В Лиге чемпионов "Реал" в серии пенальти прошел "Атлетико" и сыграет в четвертьфинле с лондонским "Арсеналом". Первый матч на "Эмирейтс" уже во вторник, поэтому Анчелотти должен распределить игровое время между игроками таким образом, чтобы они выдержали физически оба матча.

Интересно, сможет ли "Реал" быстро прийти в себя после изнурительного кубкового матча и переиграть "Валенсию"? Ответ – уже в субботу в 17:15!



Новости "Валенсии"



"Валенсия" подходит к выездному поединку с "Реалом" в хорошем настроении после непростой победы над "Мальоркой" 1:0. Гол во втором тайме позволил команде завоевать три очка и несколько оторваться от зоны вылета.



В общем, в последних матчах "летучие мыши" демонстрируют стабильность. Они не проиграют три тура подряд - ничья с "Жироной" 1:1 и победы над "Мальоркой" и "Вальядолидом" 2:1. Однако в матче с "Осасуной" 3:3 "летучие мыши" устроили голевую феерию и сравняли счет лишь в конце встречи.



Единственным серьезным поражением за последние матчи стала игра против "Атлетико" 0:3, где команда не смогла навязать борьбу одному из лидеров чемпионата.



У "Валенсии" шансы на успех увеличились, ведь "Реал" накануне отыграл изнурительные 120 минут кубкового матча. Но сумеют ли подопечные Корберана воспользоваться такой возможностью, покажет сама игра.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Милитао, Карвахаль, Себальос, Менди и Куртуа. Не тренировался накануне с командой и Лунин, а Анчелотти сообщил, что Андрей чувствует дискомфорт. Если травма украинца подтвердится, то в основе сыграет номинально третий голкипер "сливочных" – 19-летний Фран.

Ориентировочный состав "Реала": Фран – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Ф. Гарсия – Камавинга, Модрич, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Валенсии" не сыграют травмированные Тьяго Коррея и Иван Хайме.

Ориентировочный состав "Валенсии": Мамардашвили - Фулькье, Москера, Таррега, Гая - Риоха, Герра Барренечеа, Лопес - Алмейда, Умар.

"Реал" - "Валенсия": статистика личных встреч

03.01.25. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)

02.03.24. Валенсия - Реал 2:2 (Примера)

11.11.23. Реал - Валенсия 5:1 (Примера)

21.05.23. Валенсия - Реал 1:0 (Примера)

02.02.23. Реал - Валенсия 2:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Валенсии". В матче первого круга "Реал" в фантастическом стиле в меньшинстве вырвал победу над "Валенсией" 2:1.

Последние матчи "Реала"

01.04. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)

29.03. Реал - Леганес 3:2 (Примера)

15.03. Вильярреал – Реал 1:2 (Примера)

12.03. Атлетико - Реал 1:0 (Лига чемпионов)

09.03. Реал - Райо Вальекано 2:1 (Примера)



Последние матчи "Валенсии"

30.03. Валенсия - Мальорка 1:0 (Примера)

15.03. Жирона - Валенсия 1:1 (Примера)

08.03. Валенсия - Вальядолид 2:1 (Примера)

02.03. Осасуна - Валенсия 3:3 (Примера)

22.02. Валенсия - Атлетико 0:3 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 29 21 3 5 82-28 66 2 Реал 29 19 6 4 62-29 63 3 "Атлетико" 29 16 9 4 47-23 57 4 "Атлетик" 29 14 11 4 46-24 53 5 "Вильярреал" 28 13 8 7 51-39 47 6 "Бетис" 29 13 8 8 40-36 47 7 "Райо Вальекано" 29 10 10 9 33-31 40 8 "Сельта" 29 11 7 11 42-42 40 9 Мальорка 29 11 7 11 28-35 40 10 "Реал Сосьедад" 29 11 5 13 27-31 38 11 "Севилья" 29 9 9 11 33-39 36 12 "Хетафе" 29 9 9 11 26-25 36 13 Жирона 29 9 7 13 37-45 34 14 "Осасуна" 29 7 13 9 33-42 34 15 "Валенсия" 29 7 10 12 32-46 31 16 "Эспаньол" 28 7 8 13 27-40 29 17 "Алавес" 29 6 9 14 32-44 27 18 "Леганес" 29 6 9 14 28-46 27 19 "Лас-Пальмас" 29 6 8 15 33-48 26 20 "Вальядолид" 29 4 4 21 19-65 16

"Реал" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

"Валенсия" является удобным соперником для "Реала" в Мадриде, но в последнее время у "королевского клуба" есть значительные проблемы в защите. Полагаем, что в этом матче обе команды забьют и предлагаем поставить это за коэффициент 1,86.