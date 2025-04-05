Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.04.2025

Встречаются лучшие команды Примеры на данный момент, ведь оба коллектива победили в 6 последних матчах чемпионата.

Примера. 30-й тур

5 апреля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:00 "Бетис"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



Трансляция матча В эфире Трансляция матча Барселона - Бетис Смотреть трансляцию

Новости "Барселоны"

"Барселона" продолжает демонстрировать отличную форму и соответствующие результаты. Команда Флика выиграла 7 последних матчей во всех турнирах. "Сине-гранатовые" теряли очки в Примере еще 18 января, когда не сумели обыграть "Хетафе".

Последней победой стал успех в Кубке Испании – каталонцы минимально одолели "Атлетико" 1:0 в полуфинале и завоевали путевку в финал. Ранее "блаугранас" уверенно разобрались с "Жироной" 4:1 и "Осасуной" 3:0 в чемпионате.

До этого была победа на выезде над одним из конкурентов в борьбе за чемпионство – "Атлетико" со счетом 4:2. В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" победили "Бенфику" 4:1 по итогу двухматчевого противостояния, что позволило команде уверенно пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Сейчас "Барселона" попытается продолжить свой победный ход в матче с "Бетисом", который тоже выступает очень хорошо в последнее время.

Новости "Бетиса"

"Бетис" подходит к поединку с "Барселоной" в отличной форме, имея серию из шести побед подряд в Примере. Команда Мануэля Пеллегрини в последнее время демонстрирует отличную результативность и боевой характер.

В предыдущем туре "зелено-белые" одержали важную победу в севильском дерби, одержав "Севилью" со счетом 2:1. Перед этим "Бетис" выиграл тяжелый выездной матч у "Леганеса" 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2.

Также команда удачно выступает в Лиге конференций - разгром "Гимарайнша" 4:0 в ответном матче позволил уверенно пройти до следующего этапа, несмотря на ничью 2:2 в первой домашней игре.

Среди достижений "Бетиса" в последнее время - волевая победа над "Реалом" со счетом 2:1. Победная серия повлекла за собой турнирный прогресс севильцев на 6-ю позицию, а здесь и до зоны Лиги чемпионов недалеко.

Прекрасно себя показывает зимний новичок Антони, ставший настоящим лидером команды, хорошую форму набрал Иско.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" травмированы Кристенсен, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Ольмо. В кубковом матче с "Атлетико" отдых получили Гави и Левандовски, поэтому ожидаем их в основе.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

У "Бетиса" потерь не много. Травмированный Эльзаззули, из-за дисквалификации не сыграет Иско, который в текущем сезоне словно переживает вторую молодость.

Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Сабали, Бартра, Льоренте, Родригес - Джонни, Форнальс, Ло Чельсо - Антони, Кучо, Родригес.

"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч

15.01.25. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)

07.12.24. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)

21.01.24. Бетис - Барселона 2:4 (Примера)

16.09.23. Барселона - Бетис 5:0 (Примера)

29.04.23. Барселона - Бетис 4:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Именно ничья 2:2 была зафиксирована в матче первого круга между командами. В середине января команды уже встречались в кубке и каталонцы уверенно разгромили своего соперника со счётом 5:1.

Последние матчи "Барселоны"

02.04. Атлетико – Барселона 0:1 (Кубок Испании)

30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)

27.03. Барселона - Осасуна 3:0 (Примера)

16.03. Атлетико - Барселона 2:4 (Примера)

11.03. Барселона – Бенфика 3:1 (Лига чемпионов)

Последние матчи "Бетиса"

30.03. Бетис - Севилья 2:1 (Примера)

16.03. Леганес - Бетис 2:3 (Примера)

13.03. Гимарайнш - Бетис 0:4 (Лига Конференций)

09.03. Бетис - Лас-Пальмас 1:0 (Примера)

06.03. Бетис - Гимарайнш 2:2 (Лига Конференций)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 29 21 3 5 82-28 66 2 Реал 29 19 6 4 62-29 63 3 "Атлетико" 29 16 9 4 47-23 57 4 "Атлетик" 29 14 11 4 46-24 53 5 "Вильярреал" 28 13 8 7 51-39 47 6 "Бетис" 29 13 8 8 40-36 47 7 "Райо Вальекано" 29 10 10 9 33-31 40 8 "Сельта" 29 11 7 11 42-42 40 9 Мальорка 29 11 7 11 28-35 40 10 "Реал Сосьедад" 29 11 5 13 27-31 38 11 "Севилья" 29 9 9 11 33-39 36 12 "Хетафе" 29 9 9 11 26-25 36 13 Жирона 29 9 7 13 37-45 34 14 "Осасуна" 29 7 13 9 33-42 34 15 "Валенсия" 29 7 10 12 32-46 31 16 "Эспаньол" 28 7 8 13 27-40 29 17 "Алавес" 29 6 9 14 32-44 27 18 "Леганес" 29 6 9 14 28-46 27 19 "Лас-Пальмас" 29 6 8 15 33-48 26 20 "Вальядолид" 29 4 4 21 19-65 16

"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - фаворит матча и по логике вещей должна побеждать. Но "Бетис" тоже не подарок, о чем свидетельствует матч команд в первом круге и шестиматчевая выигрышная серия команды из Севильи. Предлагаем поставить, что в матче будет забито более 3 голов (ТБ 3) за коэффициент 1,55.