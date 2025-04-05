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Барселона – Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" – "Бетис" в рамках 30-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются лучшие команды Примеры на данный момент, ведь оба коллектива победили в 6 последних матчах чемпионата.
Примера. 30-й тур
5 апреля. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 22:00 "Бетис"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" продолжает демонстрировать отличную форму и соответствующие результаты. Команда Флика выиграла 7 последних матчей во всех турнирах. "Сине-гранатовые" теряли очки в Примере еще 18 января, когда не сумели обыграть "Хетафе".
Последней победой стал успех в Кубке Испании – каталонцы минимально одолели "Атлетико" 1:0 в полуфинале и завоевали путевку в финал. Ранее "блаугранас" уверенно разобрались с "Жироной" 4:1 и "Осасуной" 3:0 в чемпионате.
До этого была победа на выезде над одним из конкурентов в борьбе за чемпионство – "Атлетико" со счетом 4:2. В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" победили "Бенфику" 4:1 по итогу двухматчевого противостояния, что позволило команде уверенно пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Сейчас "Барселона" попытается продолжить свой победный ход в матче с "Бетисом", который тоже выступает очень хорошо в последнее время.
Новости "Бетиса"
"Бетис" подходит к поединку с "Барселоной" в отличной форме, имея серию из шести побед подряд в Примере. Команда Мануэля Пеллегрини в последнее время демонстрирует отличную результативность и боевой характер.
В предыдущем туре "зелено-белые" одержали важную победу в севильском дерби, одержав "Севилью" со счетом 2:1. Перед этим "Бетис" выиграл тяжелый выездной матч у "Леганеса" 3:2, проигрывая по ходу матча 0:2.
Также команда удачно выступает в Лиге конференций - разгром "Гимарайнша" 4:0 в ответном матче позволил уверенно пройти до следующего этапа, несмотря на ничью 2:2 в первой домашней игре.
Среди достижений "Бетиса" в последнее время - волевая победа над "Реалом" со счетом 2:1. Победная серия повлекла за собой турнирный прогресс севильцев на 6-ю позицию, а здесь и до зоны Лиги чемпионов недалеко.
Прекрасно себя показывает зимний новичок Антони, ставший настоящим лидером команды, хорошую форму набрал Иско.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" травмированы Кристенсен, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Ольмо. В кубковом матче с "Атлетико" отдых получили Гави и Левандовски, поэтому ожидаем их в основе.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Бальде, Араухо, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг, Педри – Ямаль, Левандовски, Рафинья.
У "Бетиса" потерь не много. Травмированный Эльзаззули, из-за дисквалификации не сыграет Иско, который в текущем сезоне словно переживает вторую молодость.
Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Сабали, Бартра, Льоренте, Родригес - Джонни, Форнальс, Ло Чельсо - Антони, Кучо, Родригес.
"Барселона" - "Бетис": статистика личных встреч
- 15.01.25. Барселона - Бетис 5:1 (Кубок Испании)
- 07.12.24. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)
- 21.01.24. Бетис - Барселона 2:4 (Примера)
- 16.09.23. Барселона - Бетис 5:0 (Примера)
- 29.04.23. Барселона - Бетис 4:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. Именно ничья 2:2 была зафиксирована в матче первого круга между командами. В середине января команды уже встречались в кубке и каталонцы уверенно разгромили своего соперника со счётом 5:1.
Последние матчи "Барселоны"
- 02.04. Атлетико – Барселона 0:1 (Кубок Испании)
- 30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)
- 27.03. Барселона - Осасуна 3:0 (Примера)
- 16.03. Атлетико - Барселона 2:4 (Примера)
- 11.03. Барселона – Бенфика 3:1 (Лига чемпионов)
Последние матчи "Бетиса"
- 30.03. Бетис - Севилья 2:1 (Примера)
- 16.03. Леганес - Бетис 2:3 (Примера)
- 13.03. Гимарайнш - Бетис 0:4 (Лига Конференций)
- 09.03. Бетис - Лас-Пальмас 1:0 (Примера)
- 06.03. Бетис - Гимарайнш 2:2 (Лига Конференций)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|29
|21
|3
|5
|82-28
|66
|2
|Реал
|29
|19
|6
|4
|62-29
|63
|3
|"Атлетико"
|29
|16
|9
|4
|47-23
|57
|4
|"Атлетик"
|29
|14
|11
|4
|46-24
|53
|5
|"Вильярреал"
|28
|13
|8
|7
|51-39
|47
|6
|"Бетис"
|29
|13
|8
|8
|40-36
|47
|7
|"Райо Вальекано"
|29
|10
|10
|9
|33-31
|40
|8
|"Сельта"
|29
|11
|7
|11
|42-42
|40
|9
|Мальорка
|29
|11
|7
|11
|28-35
|40
|10
|"Реал Сосьедад"
|29
|11
|5
|13
|27-31
|38
|11
|"Севилья"
|29
|9
|9
|11
|33-39
|36
|12
|"Хетафе"
|29
|9
|9
|11
|26-25
|36
|13
|Жирона
|29
|9
|7
|13
|37-45
|34
|14
|"Осасуна"
|29
|7
|13
|9
|33-42
|34
|15
|"Валенсия"
|29
|7
|10
|12
|32-46
|31
|16
|"Эспаньол"
|28
|7
|8
|13
|27-40
|29
|17
|"Алавес"
|29
|6
|9
|14
|32-44
|27
|18
|"Леганес"
|29
|6
|9
|14
|28-46
|27
|19
|"Лас-Пальмас"
|29
|6
|8
|15
|33-48
|26
|20
|"Вальядолид"
|29
|4
|4
|21
|19-65
|16
"Барселона" - "Бетис": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" - фаворит матча и по логике вещей должна побеждать. Но "Бетис" тоже не подарок, о чем свидетельствует матч команд в первом круге и шестиматчевая выигрышная серия команды из Севильи. Предлагаем поставить, что в матче будет забито более 3 голов (ТБ 3) за коэффициент 1,55.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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