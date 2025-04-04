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Задача двух команд – отдалиться от зоны вылета. Жирона – Алавес. Анонс и прогноз матча 30-го тура Ла Лиги на 05.04.2025
Обе команды в сложном турнирном положении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига, 30-й тур
5 апреля, 15:00. "Эстадио-Монтивилли" (Жирона)
Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Обе команды проиграли свои прошлые матчи Ла Лиги, оба – недалеко от зоны вылета.
Каждой команде нужны очки.
Новости Жироны (Жирона, Испания)
"Жирона" после крупного поражения "Барселоне" сыграла на неделе в Кубке Каталонии. Команда прошла в финал, где поборется за трофей.
Сейчас команда Виктора Цыганкова занимает 13-е место в Ла Лиге. Команда не может выиграть 7 матчей во внутреннем чемпионате. За это время команда набрала 3 балла. Последняя победа была против "Лас-Пальмаса" 3 февраля.
7 очков отделяют "Жирону" от зоны вылета. С другой стороны, 6 очков до 7-го места, которые станет еврокубковым. Поскольку "Барселона" и "Реал" сыграют в финале Кубка и эти две команды пребывают в зоне Лиги Чемпионов.
Кадры хозяев
Матч из-за травм пропустят полузащитник Рикард Артеро, нападающий Брайан Хиль и полузащитник Иван Мартин.
Под вопросом нападающие Бохан Миовски (травма колена) и Абель Руис (травма подколенного сухожилия).
Новости Алавеса (Витория-Гастейс, Испания)
"Алавес" до международной паузы прервал безвыиграшную серию, составляющую 6 матчей и набрал 4 очка. Но в последнем матче уступили "Райо Вальекано".
Команда занимает 17-е место, вблизи зона вылета. Лишь по лучшей разнице мячей "Алавес" выше "Леганеса", который 18-й.
В последних 5-ти матчах "Алавес" набрал 5 баллов.
Кадры гостей
Из-за перебора жёлтых карточек матч пропускает защитник Нануэль Теналья.
Последние пять матчей Жироны и Атлетико
Последние пять встреч хозяев
- 30.03.2025 Барселона – Жирона 4:1 (Ла Лига)
- 15.03.2025 Жирона – Валенсия 1:1 (Ла Лига)
- 10.03.2025 Эспаньол – Жирона 1:1 (Ла Лига)
- 01.03.2025 Жирона – Сельта 2:2 (Ла Лига)
- 23.02.2025 Реал Мадрид – Жирона 2:0 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
- 29.03.2025 Алавес – Райо Вальекано 0:2 (Ла Лига)
- 14.03.2025 Лас-Пальмас – Алавес 2:2 (Ла Лига)
- 08.03.2025 Алавес - Вильярреал 1:0 (Ла Лига)
- 02.03.2025 Мальорка - Алавес 1:1 (Ла Лига)
- 22.02.2025 Алавес – Эспаньол 0:1 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 11.01.2025 Алавес – Жирона 0:1 (Ла Лига)
- 10.05.2024 Алавес – Жирона 2:2 (Ла Лига)
- 18.12.2023 Жирона – Алавес 3:0 (Ла Лига)
- 18.05.2019 Алавес – Жирона 2:1 (Ла Лига)
- 12.01.2019 Жирона – Алавес 1:1 (Ла Лига)
Ориентировочные составы на матч
Жирона (4-3-3): Гассанига; А. Мартинес, Блинд, Крейчий, Гутьеррес; Артур, Эррера, Ван де Бек; Порту, Данжума, Цыганков
Алавес (4-2-3-1): Сивера; Диарра, Абкар, Моуриньо, Санчес; Джордан, Бланко; Кабанес, Гуриди, Алена; Кике Гарсия
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|29
|21
|3
|5
|82-28
|66
|2
|Реал
|29
|19
|6
|4
|62-29
|63
|3
|"Атлетико"
|29
|16
|9
|4
|47-23
|57
|4
|"Атлетик"
|29
|14
|11
|4
|46-24
|53
|5
|"Вильярреал"
|28
|13
|8
|7
|51-39
|47
|6
|"Бетис"
|29
|13
|8
|8
|40-36
|47
|7
|"Райо Вальекано"
|29
|10
|10
|9
|33-31
|40
|8
|"Сельта"
|29
|11
|7
|11
|42-42
|40
|9
|Мальорка
|29
|11
|7
|11
|28-35
|40
|10
|"Реал Сосьедад"
|29
|11
|5
|13
|27-31
|38
|11
|"Севилья"
|29
|9
|9
|11
|33-39
|36
|12
|"Хетафе"
|29
|9
|9
|11
|26-25
|36
|13
|Жирона
|29
|9
|7
|13
|37-45
|34
|14
|"Осасуна"
|29
|7
|13
|9
|33-42
|34
|15
|"Валенсия"
|29
|7
|10
|12
|32-46
|31
|16
|"Эспаньол"
|28
|7
|8
|13
|27-40
|29
|17
|"Алавес"
|29
|6
|9
|14
|32-44
|27
|18
|"Леганес"
|29
|6
|9
|14
|28-46
|27
|19
|"Лас-Пальмас"
|29
|6
|8
|15
|33-48
|26
|20
|"Вальядолид"
|29
|4
|4
|21
|19-65
|16
Ставки и коэффициенты на матч Жирона – Алавес
Прогноз на матч Жирона - Алавес от UA-Футбол
Фаворитом матча букмекеры видят "Жирону". У обеих команд наблюдается проблемы как в защите, так и в атаке.
Сложно в этом противостоянии выявить сильнейшего. Считаем, что обе команды забьют.
Прогноз: Обе забьют (кф 1,93)
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