Задача двух команд – отдалиться от зоны вылета. Жирона – Алавес. Анонс и прогноз матча 30-го тура Ла Лиги на 05.04.2025

Ла Лига, 30-й тур

5 апреля, 15:00. "Эстадио-Монтивилли" (Жирона)

Главный арбитр: Хавьер Рохас (Испания)

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Обе команды проиграли свои прошлые матчи Ла Лиги, оба – недалеко от зоны вылета.

Каждой команде нужны очки.

Новости Жироны (Жирона, Испания)

"Жирона" после крупного поражения "Барселоне" сыграла на неделе в Кубке Каталонии. Команда прошла в финал, где поборется за трофей.

Сейчас команда Виктора Цыганкова занимает 13-е место в Ла Лиге. Команда не может выиграть 7 матчей во внутреннем чемпионате. За это время команда набрала 3 балла. Последняя победа была против "Лас-Пальмаса" 3 февраля.

7 очков отделяют "Жирону" от зоны вылета. С другой стороны, 6 очков до 7-го места, которые станет еврокубковым. Поскольку "Барселона" и "Реал" сыграют в финале Кубка и эти две команды пребывают в зоне Лиги Чемпионов.

Кадры хозяев

Матч из-за травм пропустят полузащитник Рикард Артеро, нападающий Брайан Хиль и полузащитник Иван Мартин.

Под вопросом нападающие Бохан Миовски (травма колена) и Абель Руис (травма подколенного сухожилия).

Новости Алавеса (Витория-Гастейс, Испания)

"Алавес" до международной паузы прервал безвыиграшную серию, составляющую 6 матчей и набрал 4 очка. Но в последнем матче уступили "Райо Вальекано".

Команда занимает 17-е место, вблизи зона вылета. Лишь по лучшей разнице мячей "Алавес" выше "Леганеса", который 18-й.

В последних 5-ти матчах "Алавес" набрал 5 баллов.

Кадры гостей

Из-за перебора жёлтых карточек матч пропускает защитник Нануэль Теналья.

Последние пять матчей Жироны и Атлетико

Последние пять встреч хозяев

30.03.2025 Барселона – Жирона 4:1 (Ла Лига)

4:1 (Ла Лига) 15.03.2025 Жирона – Валенсия 1:1 (Ла Лига)

– Валенсия 1:1 (Ла Лига) 10.03.2025 Эспаньол – Жирона 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 01.03.2025 Жирона – Сельта 2:2 (Ла Лига)

– Сельта 2:2 (Ла Лига) 23.02.2025 Реал Мадрид – Жирона 2:0 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

29.03.2025 Алавес – Райо Вальекано 0:2 (Ла Лига)

– Райо Вальекано 0:2 (Ла Лига) 14.03.2025 Лас-Пальмас – Алавес 2:2 (Ла Лига)

2:2 (Ла Лига) 08.03.2025 Алавес - Вильярреал 1:0 (Ла Лига)

- Вильярреал 1:0 (Ла Лига) 02.03.2025 Мальорка - Алавес 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 22.02.2025 Алавес – Эспаньол 0:1 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

11.01.2025 Алавес – Жирона 0:1 (Ла Лига)

10.05.2024 Алавес – Жирона 2:2 (Ла Лига)

18.12.2023 Жирона – Алавес 3:0 (Ла Лига)

18.05.2019 Алавес – Жирона 2:1 (Ла Лига)

12.01.2019 Жирона – Алавес 1:1 (Ла Лига)

Ориентировочные составы на матч

Жирона (4-3-3): Гассанига; А. Мартинес, Блинд, Крейчий, Гутьеррес; Артур, Эррера, Ван де Бек; Порту, Данжума, Цыганков

Алавес (4-2-3-1): Сивера; Диарра, Абкар, Моуриньо, Санчес; Джордан, Бланко; Кабанес, Гуриди, Алена; Кике Гарсия

Турнирная таблица Ла Лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 29 21 3 5 82-28 66 2 Реал 29 19 6 4 62-29 63 3 "Атлетико" 29 16 9 4 47-23 57 4 "Атлетик" 29 14 11 4 46-24 53 5 "Вильярреал" 28 13 8 7 51-39 47 6 "Бетис" 29 13 8 8 40-36 47 7 "Райо Вальекано" 29 10 10 9 33-31 40 8 "Сельта" 29 11 7 11 42-42 40 9 Мальорка 29 11 7 11 28-35 40 10 "Реал Сосьедад" 29 11 5 13 27-31 38 11 "Севилья" 29 9 9 11 33-39 36 12 "Хетафе" 29 9 9 11 26-25 36 13 Жирона Жирона 29 9 7 13 37-45 34 14 "Осасуна" 29 7 13 9 33-42 34 15 "Валенсия" 29 7 10 12 32-46 31 16 "Эспаньол" 28 7 8 13 27-40 29 17 "Алавес" "Алавес" 29 6 9 14 32-44 27 18 "Леганес" 29 6 9 14 28-46 27 19 "Лас-Пальмас" 29 6 8 15 33-48 26 20 "Вальядолид" 29 4 4 21 19-65 16

Ставки и коэффициенты на матч Жирона – Алавес

Прогноз на матч Жирона - Алавес от UA-Футбол

Фаворитом матча букмекеры видят "Жирону". У обеих команд наблюдается проблемы как в защите, так и в атаке.

Сложно в этом противостоянии выявить сильнейшего. Считаем, что обе команды забьют.

Прогноз: Обе забьют (кф 1,93)