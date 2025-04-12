Спасательный круг для команды Циганкова? Осасуна – Жирона. Анонс и прогноз матча 31-го тура Ла Лиги на 13.04.2025

Ла Лига, 31-й тур

13 апреля, 15:00. "Эстадио Эль Садар" (Памплона)

Главный арбитр: Молина Фуэнтес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Осануна - Жирона Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Обе команды в плохой форме, в последних матчах практически не набирают очков. При этом находятся в разнице одного балла.

Каждой команде нужны очки и долгожданная победа.

Новости Осасуны (Памплона, Испания)

"Осасуна" не побеждает 9 матчей в Ла Лиге. В последний раз футболисты чувствовали эти эмоции 2 февраля. С тех пор команда вылетела из Кубка Испании и набрали 5 очков в Ла Лиге.

В последнем матче против "Алавеса" команда была близка к прерыванию неудачной серии. Но пропустила на 87-й минуте с пенальти и получила один балл.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Кадры хозяев

Матч пропустит арендованный вингер из "Баварии" Брайан Сарагоса. Футболист тренируется индивидуально. Это его пропущенный четвёртый матч.

Новости Жироны (Жирона, Испания)

Команда Виктора Цыганкова также продолжает свою безвыигрышную серию и проиграв два последних матча. В прошлом туре минимально уступили "Алавесу" и впервые с конца февраля ушли без забитого гола.

8 матчей команда не ощущает победных эмоций. В последний раз они побеждали в начале февраля.

В последних пяти матчах клуб набрал 3 очка, сыграв вничью в трёх поединках. Клуб опустился на 15-е место, набрав 34 балла.

Кадры гостей

В поединке не помогут вылетевшие до конца сезона Рикард Артеро и арендованный из "Тоттенхэма" Брайан Хиль.

Последние пять матчей Осасуны и Жироны

Последние пять встреч хозяев

07.04.2025 Леганес – Осасуна 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 30.03.2025 Атлетик – Осасуна 0:0 (Ла Лига)

0:0 (Ла Лига) 27.03.2025 Барселона – Осасуна 3:0 (Ла Лига)

3:0 (Ла Лига) 16.03.2025 Осасуна – Хетафе 1:2 (Ла Лига)

– Хетафе 1:2 (Ла Лига) 02.03.2025 Осасуна – Валенсия 3:3 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

05.04.2025 Жирона – Алавес 0:1 (Ла Лига)

– Алавес 0:1 (Ла Лига) 30.03.2025 Барселона – Жирона 4:1 (Ла Лига)

4:1 (Ла Лига) 15.03.2025 Жирона – Валенсия 1:1 (Ла Лига)

– Валенсия 1:1 (Ла Лига) 10.03.2025 Эспаньол – Жирона 1:1 (Ла Лига)

1:1 (Ла Лига) 01.03.2025 Жирона – Сельта 2:2 (Ла Лига)

Очные встречи между соперниками

29.08.2024 Жирона – Осасуна 4:0 (Ла Лига)

09.03.2024 Жирона – Осасуна 2:0 (Ла Лига)

04.11.2023 Осасуна – Жирона 2:4 (Ла Лига)

04.06.2023 Осасуна – Жирона 2:1 (Ла Лига)

14.12.2022 Жирона – Осасуна 1:1 (Контрольный матч)

Ориентировочные составы на матч

Осасуна (5-4-1): Эррера – Аресо, Бойомо, Катена, Эррандо, Бретонс – Гарсия, Монкайола, Торро Ороз – Будимир.

Жирона (4-3-3): Гассанига; Франсес, Блинд, Крейчий, Гутьеррес; Эррера, Ромеу, Ван де Бек; Асприлла, Данжума, Цыганков.

Турнирная таблица Ла Лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 30 21 4 5 83-29 67 2 Реал 30 19 6 5 63-31 63 3 "Атлетико" 30 17 9 4 49-24 60 4 "Атлетик" 30 14 12 4 46-24 54 5 "Вильярреал" 29 13 9 7 51-39 48 6 "Бетис" 30 13 9 8 41-37 48 7 "Сельта" 30 12 7 11 44-43 43 8 "Реал Сосьедад" 30 12 5 13 30-32 41 9 "Райо Вальекано" 30 10 10 10 33-35 40 10 Мальорка 30 11 7 12 29-37 40 11 "Хетафе" 30 10 9 11 30-25 39 12 "Валенсия" 31 9 10 12 35-47 37 13 "Севилья" 31 9 9 13 34-42 36 14 "Осасуна" "Осасуна" 30 7 14 9 34-43 35 15 Жирона Жирона 30 9 7 14 37-46 34 16 "Эспаньол" 29 8 8 13 31-40 32 17 "Алавес" 30 7 9 14 33-44 30 18 "Леганес" 30 6 10 14 29-47 28 19 "Лас-Пальмас" 30 6 8 16 34-51 26 20 "Вальядолид" 30 4 4 22 19-69 16

Ставки и коэффициенты на матч Осасуна - Жирона

Прогноз на матч Осасуна – Жирона от UA-Футбол

Обе команды в сложном положении и долго не побеждают. Фаворитом букмекеры видят хозяев поля "Осасуну".

Победу "Жироны" букмекеры считают вероятнее, нежели ничью. В этом противостоянии сложно выявить фаворита и сильную команду. Но забивать они будут.

Прогноз: Обе забьют (кф 1,86)