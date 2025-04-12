Леганес – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.04.2025

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересной, ведь обоим соперникам нужна победа. "Барселона" борется за чемпионство и опережает "Реал" на 4 очка. "Леганес" находится в зоне вылета и отстает от спасительной 17-й позиции на 2 очка.

Примера. 31-й тур

12 апреля. Легонес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"

"Леганес" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хосе Эрнандес Маэсо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Леганеса"

В преддверии непростого домашнего поединка против "Барселоны", "Леганес" продолжает искать стабильность в результатах. Команда из пригорода Мадрида не может похвастаться стабильной формой в апреле и марте: в последних пяти турах Примеры "огурцы" одержали только одну победу.

В предыдущем туре "Леганес" не сумел удержать победу над "Осасуной" – матч завершился вничью 1:1. До этого команда уступила "Реалу" 2:3, хотя и смогла навязать борьбу одному из лидеров лиги. Перед этим были два досадных поражения - от "Бетиса" 2:3 и "Сельты" 2:1. В матче с "Бетисом" команда вела со счетом 2:0, но не сумела удержать даже ничью.

Единственный успешный результат за последний месяц – минимальная домашняя победа над "Хетафе" 1:0. Перед встречей с находящейся в хорошей форме "Барселоной" "огурцам" нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы рассчитывать на очки. Похожая ситуация была перед первым матчем команд и тогда "Леганесу" удалась сенсация.

Новости "Барселоны"

"Барселона" подходит к выездному матчу против "Леганеса" в хорошей форме, не проигрывая в 2025 году во всех турнирах. Каталонцы демонстрируют уверенную игру как на внутренних турнирах, так и на европейской арене.

В Лиге чемпионов команда Флика произвела настоящий фурор, разгромив дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0 в первом матче 1/4 финала. Это была демонстрация класса и командной слаженности, подтвердившей тезис о "Барселоне" как одном из главных претендентов на трофей.

В Примере каталонцы продолжают борьбу за чемпионство. В последнем туре "блаугранас" не смогли дожать "Бетис" 1:1, однако перед этим уверенно одолели "Жирону" 4:1 и "Осасуну" 3:0. До этого была принципиальная победа над "Атлетико" в Кубке Испании 1:0, которая вывела "Барсу" в финал турнира.

На фоне таких результатов матч с "Леганесом" выглядит потенциально легкой прогулкой. Однако Флик помнит о поражении в первом круге, поэтому речи о недооценке соперника и быть не может.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Леганеса" не сыграют травмированные Баришич и Франкеса.

Ориентировочный состав "Леганеса": Дмитрович - Каррера, Серхио Гонсалес, Настасич, Розье - Родригес, Тапия, Ею, Крус, Раба - Диего Гарсия.

У "Барселоны" точно не сыграют травмированные Ольмо, Касадо, Берналь и Тер Штеген. Восстановился от травмы Кристенсен, но вряд ли мы увидим его на поле. Возможна определенная ротация от Флика, ведь уже во вторник его команде играть ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Боруссии"

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Кубарси, Мартинес, Кунде – де Йонг, Педри, Гави – Ямаль, Торрес, Рафинья.

"Леганес" - "Барселона": статистика личных встреч

15.12.24. Барселона - Леганес 0:1 (Примера)

16.06.20. Барселона - Леганес 2:0 (Примера)

30.01.20. Барселона - Леганес 5:0 (Кубок Испании)

23.11.19. Леганес – Барселона 1:2 (Примера)

20.01.19. Барселона - Леганес 3:1 (Примера)

В 5 последних матчах команд зафиксировано 4 победы каталонцев и 1 победа "Леганеса". Эту победу подопечные Борхи Хименеса одержали в конце прошлого года в матче первого круга, когда сенсационно одолели "Барселону" 1:0.

Последние матчи "Леганеса"

07.04. Леганес - Осасуна 1:1 (Примера)

29.03. Реал - Леганес 3:2 (Примера)

16.03. Леганес - Бетис 2:3 (Примера)

08.03. Сельта - Леганес 2:1 (Примера)

02.03. Леганес – Хетафе 1:0 (Примера)

Последние матчи "Барселоны"

09.04. Барселона - Боруссия 4:0 (Лига чемпионов)

05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Примера)

02.04. Атлетико – Барселона 0:1 (Кубок Испании)

30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)

27.03. Барселона - Осасуна 3:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 30 21 4 5 83-29 67 2 Реал 30 19 6 5 63-31 63 3 "Атлетико" 30 17 9 4 49-24 60 4 "Атлетик" 30 14 12 4 46-24 54 5 "Вильярреал" 29 13 9 7 51-39 48 6 "Бетис" 30 13 9 8 41-37 48 7 "Сельта" 30 12 7 11 44-43 43 8 "Реал Сосьедад" 30 12 5 13 30-32 41 9 "Райо Вальекано" 30 10 10 10 33-35 40 10 Мальорка 30 11 7 12 29-37 40 11 "Хетафе" 30 10 9 11 30-25 39 12 "Валенсия" 31 9 10 12 35-47 37 13 "Севилья" 31 9 9 13 34-42 36 14 "Осасуна" 30 7 14 9 34-43 35 15 Жирона 30 9 7 14 37-46 34 16 "Эспаньол" 29 8 8 13 31-40 32 17 "Алавес" 30 7 9 14 33-44 30 18 "Леганес" 30 6 10 14 29-47 28 19 "Лас-Пальмас" 30 6 8 16 34-51 26 20 "Вальядолид" 30 4 4 22 19-69 16

"Леганес" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Леганес" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" находится в хорошей форме, а вот "Леганес" выступает неудачно, находясь в зоне вылета. Каталонцы будут мотивированы взять реванш за домашнее поражение в первом круге. Считаем, что "Барселона" победит с разницей в 2 или более голов (Ф2 (-1.5)) за коэффициент 1,95.