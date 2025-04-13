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Алавес - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Алавес" – "Реал" в рамках 31-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 31-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из аутсайдеров - "Алавесу". "Барселона" накануне победила и увеличила преимущество над мадридцами до 7 очков, поэтому любая последующая потеря очков может означать конец чемпионской гонки.
Примера. 31-й тур
13 апреля. Витория-Гастейс. "Эстадио Мендисорроса"
"Алавес" 17:15 "Реал"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Алавеса"
"Алавес" подходит к противостоянию с мадридским "Реалом" в хорошем настроении после выездной победы над "Жироной" 1:0 в прошлом туре. Команда Куде еще раз доказала, что умеет создавать проблемы более сильным соперникам, демонстрируя компактность в обороне и умение эффективно использовать свои моменты.
Всего в последних пяти турах баски потерпели лишь одно поражение — от "Райо Вальекано" 0:2 в домашнем матче, который стал скорее досадным исключением. До этого "Алавес" одержал важную победу над "Вильярреалом" 1:0, а также отобрал очки на выезде у "Лас-Пальмаса" 2:2 и "Мальорки" 1:1.
Такие результаты привели к прогрессу в турнирной таблице: “Алавес” поднялся из зоны вылета. Пока команда занимает 17-ю позицию в турнирной таблице, но зона вылета рядом и конкуренты не дремлют. "Алавес" попытается воспользоваться проблемами "Реала" и улучшить свое турнирное положение.
Новости "Реала"
"Реал" подходит к матчу с "Алавесом" в сложном психологическом состоянии после серьезного удара в Лиге чемпионов. Поражение от "Арсенала" 0:3 в Лондоне оставило немало вопросов как к игре, так и готовности команды в важнейший период сезона. Это уже второй подряд неудачный результат для "бланкоса", ведь в предыдущем туре Ла Лиги мадридцы неожиданно уступили "Валенсии" 1:2 на "Бернабеу".
Оборона "Реала" в последнее время вызывает беспокойство: 4 пропущенных мяча в феерическом матче Кубка против "Реал Сосьедада" 4:4 стали продолжением нестабильной игры в защите. Однако даже в победах против "Леганеса" 3:2 и "Вильярреала" 2:1 у команды были большие проблемы в обороне
Несмотря на не лучшую форму, мадридцы продолжают борьбу за чемпионство. "Барселона" свой матч выиграла и теперь разрыв между грандами увеличился до 7 очков. Матч с "Алавесом" - это шанс вернуть себе психологическую уверенность и продемонстрировать, что "Реал" остается в гонке за титулом.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды накануне матча испытывают кадровые проблемы.
У "Алавеса" из-за дисквалификации матч пропустят сразу 3 игрока: Конечни, Гуриди и Сивера.
Ориентировочный состав "Алавеса": Овоно – Моуриньо, Диарра, Абкар, Санчес – Джордан, Бланко, Аленья – Мартин, Кике Гарсия, Висенте.
У "Реала" давно травмированы Милитао и Карвахаль, относительно недавно повреждения получили Лунин и Менди. Приступил к тренировкам Себальос, но вряд ли он готов играть много времени.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Ф. Гарсия – Камавинга, Чуамэни, Диас – Винисиус, Мбаппе, Гюллер.
"Алавес" - "Реал": статистика личных встреч
- 24.09.24. Реал – Алавес 3:2 (Примера)
- 14.05.24. Реал - Алавес 5:0 (Примера)
- 21.12.23. Алавес - Реал 0:1 (Примера)
- 19.02.22. Реал - Алавес 3:0 (Примера)
- 14.08.21. Алавес - Реал 1:4 (Примера)
"Алавес" в последнее время является очень удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в сентябре завершился драматической победой мадридцев со счётом 3:2.
Последние матчи "Алавеса"
- 05.04. Жирона – Алавес 0:1 (Примера)
- 29.03. Алавес - Райо Вальекано 0:2 (Примера)
- 14.03. Лас-Пальмас - Алавес 2:2 (Примера)
- 08.03. Алавес - Вильярреал 1:0 (Примера)
- 02.03. Мальорка – Алавес 1:1 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 08.04. Арсенал - Реал 3:0 (Лига чемпионов)
- 05.04. Реал - Валенсия 1:2 (Примера)
- 01.04. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)
- 29.03. Реал - Леганес 3:2 (Примера)
- 15.03. Вильярреал – Реал 1:2 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|2
|Реал
|30
|19
|6
|5
|63-31
|63
|3
|"Атлетико"
|30
|17
|9
|4
|49-24
|60
|4
|"Атлетик"
|30
|14
|12
|4
|46-24
|54
|5
|"Вильярреал"
|29
|13
|9
|7
|51-39
|48
|6
|"Бетис"
|30
|13
|9
|8
|41-37
|48
|7
|"Сельта"
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|8
|Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|9
|"Реал Сосьедад"
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|10
|"Райо Вальекано"
|30
|10
|10
|10
|33-35
|40
|11
|"Хетафе"
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|12
|"Валенсия"
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|13
|"Севилья"
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|14
|"Эспаньол"
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|15
|"Осасуна"
|30
|7
|14
|9
|34-43
|35
|16
|Жирона
|30
|9
|7
|14
|37-46
|34
|17
|"Алавес"
|30
|7
|9
|14
|33-44
|30
|18
|"Лас-Пальмас"
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|19
|"Леганес"
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|20
|"Вальядолид"
|30
|4
|4
|22
|19-69
|16
"Алавес" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Алавес" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
"Реал" является фаворитом встречи, но в последнее время команда переживает кризис. Не в пользу "Реала" также плотный график матчей. Полагаем, что в этом матче обе команды смогут отличиться и предлагаем поставить это за коэффициент 1,77.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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