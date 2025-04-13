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Алавес - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2025

Испания
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Алавес" – "Реал" в рамках 31-го тура Примеры

Алавес - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.04.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в матче 31-го тура Ла Лиги поедет в гости к одному из аутсайдеров - "Алавесу". "Барселона" накануне победила и увеличила преимущество над мадридцами до 7 очков, поэтому любая последующая потеря очков может означать конец чемпионской гонки.

Содержание

Примера. 31-й тур
13 апреля. Витория-Гастейс. "Эстадио Мендисорроса"
"Алавес" 17:15 "Реал"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Алавеса"

"Алавес" подходит к противостоянию с мадридским "Реалом" в хорошем настроении после выездной победы над "Жироной" 1:0 в прошлом туре. Команда Куде еще раз доказала, что умеет создавать проблемы более сильным соперникам, демонстрируя компактность в обороне и умение эффективно использовать свои моменты.

Всего в последних пяти турах баски потерпели лишь одно поражение — от "Райо Вальекано" 0:2 в домашнем матче, который стал скорее досадным исключением. До этого "Алавес" одержал важную победу над "Вильярреалом" 1:0, а также отобрал очки на выезде у "Лас-Пальмаса" 2:2 и "Мальорки" 1:1.

Такие результаты привели к прогрессу в турнирной таблице: “Алавес” поднялся из зоны вылета. Пока команда занимает 17-ю позицию в турнирной таблице, но зона вылета рядом и конкуренты не дремлют. "Алавес" попытается воспользоваться проблемами "Реала" и улучшить свое турнирное положение.

Новости "Реала"

"Реал" подходит к матчу с "Алавесом" в сложном психологическом состоянии после серьезного удара в Лиге чемпионов. Поражение от "Арсенала" 0:3 в Лондоне оставило немало вопросов как к игре, так и готовности команды в важнейший период сезона. Это уже второй подряд неудачный результат для "бланкоса", ведь в предыдущем туре Ла Лиги мадридцы неожиданно уступили "Валенсии" 1:2 на "Бернабеу".

Оборона "Реала" в последнее время вызывает беспокойство: 4 пропущенных мяча в феерическом матче Кубка против "Реал Сосьедада" 4:4 стали продолжением нестабильной игры в защите. Однако даже в победах против "Леганеса" 3:2 и "Вильярреала" 2:1 у команды были большие проблемы в обороне

Несмотря на не лучшую форму, мадридцы продолжают борьбу за чемпионство. "Барселона" свой матч выиграла и теперь разрыв между грандами увеличился до 7 очков. Матч с "Алавесом" - это шанс вернуть себе психологическую уверенность и продемонстрировать, что "Реал" остается в гонке за титулом.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды накануне матча испытывают кадровые проблемы.
У "Алавеса" из-за дисквалификации матч пропустят сразу 3 игрока: Конечни, Гуриди и Сивера.

Ориентировочный состав "Алавеса": Овоно – Моуриньо, Диарра, Абкар, Санчес – Джордан, Бланко, Аленья – Мартин, Кике Гарсия, Висенте.

У "Реала" давно травмированы Милитао и Карвахаль, относительно недавно повреждения получили Лунин и Менди. Приступил к тренировкам Себальос, но вряд ли он готов играть много времени.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Ф. Гарсия – Камавинга, Чуамэни, Диас – Винисиус, Мбаппе, Гюллер.

"Алавес" - "Реал": статистика личных встреч

  • 24.09.24. Реал – Алавес 3:2 (Примера)
  • 14.05.24. Реал - Алавес 5:0 (Примера)
  • 21.12.23. Алавес - Реал 0:1 (Примера)
  • 19.02.22. Реал - Алавес 3:0 (Примера)
  • 14.08.21. Алавес - Реал 1:4 (Примера)

"Алавес" в последнее время является очень удобным соперником для мадридцев. В последних 5 личных встречах зафиксировано 5 побед "Реала". Матч первого круга в сентябре завершился драматической победой мадридцев со счётом 3:2.

Последние матчи "Алавеса"

  • 05.04. Жирона – Алавес 0:1 (Примера)
  • 29.03. Алавес - Райо Вальекано 0:2 (Примера)
  • 14.03. Лас-Пальмас - Алавес 2:2 (Примера)
  • 08.03. Алавес - Вильярреал 1:0 (Примера)
  • 02.03. Мальорка – Алавес 1:1 (Примера)


Последние матчи "Реала"

  • 08.04. Арсенал - Реал 3:0 (Лига чемпионов)
  • 05.04. Реал - Валенсия 1:2 (Примера)
  • 01.04. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)
  • 29.03. Реал - Леганес 3:2 (Примера)
  • 15.03. Вильярреал – Реал 1:2 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 31 22 4 5 84-29 70
2 Реал Реал 30 19 6 5 63-31 63
3 Атлетико "Атлетико" 30 17 9 4 49-24 60
4 Атлетик "Атлетик" 30 14 12 4 46-24 54
5 Вильярреал "Вильярреал" 29 13 9 7 51-39 48
6 Бетис "Бетис" 30 13 9 8 41-37 48
7 Сельта "Сельта" 31 12 7 12 44-45 43
8 Мальорка Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 31 12 5 14 30-34 41
10 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 30 10 10 10 33-35 40
11 Хетафе "Хетафе" 31 10 9 12 31-28 39
12 Валенсия "Валенсия" 31 9 10 12 35-47 37
13 Севилья "Севилья" 31 9 9 13 34-42 36
14 Эспаньол "Эспаньол" 30 9 8 13 33-40 35
15 Осасуна "Осасуна" 30 7 14 9 34-43 35
16 Жирона Жирона 30 9 7 14 37-46 34
17 Алавес "Алавес" 30 7 9 14 33-44 30
18 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 31 7 8 16 37-52 29
19 Леганес "Леганес" 31 6 10 15 29-48 28
20 Вальядолид "Вальядолид" 30 4 4 22 19-69 16

"Алавес" - "Реал": ставки и коэффициенты

BetKing
5.33
4.20
1.62
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"Алавес" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Реал" является фаворитом встречи, но в последнее время команда переживает кризис. Не в пользу "Реала" также плотный график матчей. Полагаем, что в этом матче обе команды смогут отличиться и предлагаем поставить это за коэффициент 1,77.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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