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Лидер Ла Лиги против претендента на еврокубки. Барселона – Сельта. Анонс и прогноз матча 32-го тура Ла Лиги на 19.04.2025
По вывеске матч огонь
Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига, 32-й тур
19 апреля, 17:15. "Эстадио Олимпико" (Барселона)
Главный арбитр: Марио Лопес (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол
Лидер Ла Лиги проверит претендента на еврокубки. Обоим коллективам нужна реабилитация после прошлых матчей.
Новости Барселоны (Барселона, Испания)
"Барселона" в середине недели впервые в 2025-м году проиграла. Это случилось в Лиге Чемпионов в матче против "Боруссии". Но по итогу двух встреч, каталонцы прошли далее. В полуфинале они сыграют с "Интером".
В Ла Лиге команда 12 матчей не проигрывает. В последний раз "Барселона" испытывала горечь поражения 21 декабря 2024 года в домашнем матче против "Атлетико".
В турнирной таблице команда лидирует, набрав 70 баллов и опережает второй "Реал" на 4 балла.
Кадры хозяев
В матче не помогут капитан клуба – голкипер Тен Штаген, защитник Алехандро Бальде, получивший травму в матче против "Леганеса". Также недоступны полузащитники Марк Касадо и Марк Бернал
Новости Сельты (Виго, Испания)
Клуб из Виго на неделе готовился к матчу чемпионата Испании. Команда в последнем матче Ла Лиги прервала свою 8-матчевую серию без поражений. Обидчиком стал "Эспаньол", да ещё на домашнем поле. К слову, в этой серии, клуб из Виго отобрал очки у "Атлетико" в выездном матче.
Команда в следующем сезоне претендует на еврокубки. Поскольку у Ла Лиги появилось дополнительное место в Лиге Чемпионов, то "Сельта" претендует на второй или третий по силе еврокубок.
В турнирной таблице "Сельта" занимает 7-е место, набрав 43 балла. Столько же у восьмой "Мальорки". Борьба за еврокубки в Ла Лиге в полном разгаре и любая потеря очков оставит осадок.
Кадры гостей
В матче не поможет защитник Карл Сталфельт, травмировавшийся в матче против "Эспаньола".
Последние пять матчей Барселоны и Сельты
Последние пять встреч хозяев
- 15.04.2025 Боруссия Д – Барселона 3:1 (Лига Чемпионов)
- 12.04.2025 Леганес – Барселона 0:1 (Ла Лига)
- 09.04.2025 Барселона – Боруссия Д 4:0 (Лига Чемпионов)
- 05.04.2025 Барселона – Бетис 1:1 (Ла Лига)
- 02.04.2025 Атлетико – Барселона 0:1 (Кубок Испании)
Последние пять встреч гостей
- 12.04.2025 Сельта – Эспаньол 0:2 (Ла Лига)
- 05.04.2025 Мальорка – Сельта 1:2 (Ла Лига)
- 31.03.2025 Сельта – Лас-Пальмас 1:1 (Ла Лига)
- 15.03.2025 Вальядолид - Сельта 0:1 (Ла Лига)
- 08.03.2025 Сельта – Леганес 2:1 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
- 23.11.2024 Сельта – Барселона 2:2 (Ла Лига)
- 17.02.2024 Сельта – Барселона 1:2 (Ла Лига)
- 23.09.2023 Барселона – Сельта 3:2 (Ла Лига)
- 04.06.2023 Сельта – Барселона 2:1 (Ла Лига)
- 09.10.2022 Барселона – Сельта 1:0 (Ла Лига)
Ориентировочные составы на матч
Барселона (4-2-3-1): Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Де Йонг – Рафинья, Лопес, Ямаль – Торрес
Сельта (3-4-3): Гуаита – Родригес, Домингес, Алонсо – Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса – Аспас, Иглесиас, Гонсалес
Турнирная таблица Ла Лиги
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|2
|Реал
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|3
|"Атлетико"
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|4
|"Атлетик"
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|5
|"Вильярреал"
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|6
|"Бетис"
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|7
|"Сельта"
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|8
|Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|9
|"Реал Сосьедад"
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|10
|"Райо Вальекано"
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|11
|"Хетафе"
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|12
|"Осасуна"
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|13
|"Валенсия"
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|14
|"Севилья"
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|15
|"Эспаньол"
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|17
|"Алавес"
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|18
|"Лас-Пальмас"
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|19
|"Леганес"
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|20
|"Вальядолид"
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
Ставки и коэффициенты на матч Барселона – Сельта
Прогноз на матч Барселона – Сельта от UA-Футбол
В последних 4-х матчах "Сельта" не уходила с поля без забитого гола. "Барселона" в пяти последних матчах пропустила 4 гола – от "Бетиса", "Жироны" и "Атлетико".
Говоря о "Сельте" - у них пропущено 5 голов. Команда из Виго попытается реабилитироваться за прошлое поражение и учитывая плотность турнирной таблицы – до финального свистка.
Фаворитом букмекеры видят "Барселону". Ожидаем результативного матча от обеих команд.
Прогноз: Обе забьют - ДА (кф 1,70)
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