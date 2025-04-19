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Лидер Ла Лиги против претендента на еврокубки. Барселона – Сельта. Анонс и прогноз матча 32-го тура Ла Лиги на 19.04.2025

Испания

По вывеске матч огонь

Лидер Ла Лиги против претендента на еврокубки. Барселона – Сельта. Анонс и прогноз матча 32-го тура Ла Лиги на 19.04.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ла Лига, 32-й тур

19 апреля, 17:15. "Эстадио Олимпико" (Барселона)

Главный арбитр: Марио Лопес (Испания)

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Содержание

Лидер Ла Лиги проверит претендента на еврокубки. Обоим коллективам нужна реабилитация после прошлых матчей.

Новости Барселоны (Барселона, Испания)

"Барселона" в середине недели впервые в 2025-м году проиграла. Это случилось в Лиге Чемпионов в матче против "Боруссии". Но по итогу двух встреч, каталонцы прошли далее. В полуфинале они сыграют с "Интером".

В Ла Лиге команда 12 матчей не проигрывает. В последний раз "Барселона" испытывала горечь поражения 21 декабря 2024 года в домашнем матче против "Атлетико".

В турнирной таблице команда лидирует, набрав 70 баллов и опережает второй "Реал" на 4 балла.

Кадры хозяев

В матче не помогут капитан клуба – голкипер Тен Штаген, защитник Алехандро Бальде, получивший травму в матче против "Леганеса". Также недоступны полузащитники Марк Касадо и Марк Бернал

Новости Сельты (Виго, Испания)

Клуб из Виго на неделе готовился к матчу чемпионата Испании. Команда в последнем матче Ла Лиги прервала свою 8-матчевую серию без поражений. Обидчиком стал "Эспаньол", да ещё на домашнем поле. К слову, в этой серии, клуб из Виго отобрал очки у "Атлетико" в выездном матче.

Команда в следующем сезоне претендует на еврокубки. Поскольку у Ла Лиги появилось дополнительное место в Лиге Чемпионов, то "Сельта" претендует на второй или третий по силе еврокубок.

В турнирной таблице "Сельта" занимает 7-е место, набрав 43 балла. Столько же у восьмой "Мальорки". Борьба за еврокубки в Ла Лиге в полном разгаре и любая потеря очков оставит осадок.

Кадры гостей

В матче не поможет защитник Карл Сталфельт, травмировавшийся в матче против "Эспаньола".

Последние пять матчей Барселоны и Сельты

Последние пять встреч хозяев
  • 15.04.2025 Боруссия Д – Барселона 3:1 (Лига Чемпионов)
  • 12.04.2025 Леганес – Барселона 0:1 (Ла Лига)
  • 09.04.2025 Барселона – Боруссия Д 4:0 (Лига Чемпионов)
  • 05.04.2025 Барселона – Бетис 1:1 (Ла Лига)
  • 02.04.2025 Атлетико – Барселона 0:1 (Кубок Испании)
Последние пять встреч гостей
  • 12.04.2025 Сельта – Эспаньол 0:2 (Ла Лига)
  • 05.04.2025 Мальорка – Сельта 1:2 (Ла Лига)
  • 31.03.2025 Сельта – Лас-Пальмас 1:1 (Ла Лига)
  • 15.03.2025 Вальядолид - Сельта 0:1 (Ла Лига)
  • 08.03.2025 Сельта – Леганес 2:1 (Ла Лига)
Очные встречи между соперниками
  • 23.11.2024 Сельта – Барселона 2:2 (Ла Лига)
  • 17.02.2024 Сельта – Барселона 1:2 (Ла Лига)
  • 23.09.2023 Барселона – Сельта 3:2 (Ла Лига)
  • 04.06.2023 Сельта – Барселона 2:1 (Ла Лига)
  • 09.10.2022 Барселона – Сельта 1:0 (Ла Лига)

Ориентировочные составы на матч

Барселона (4-2-3-1): Щенсны, Мартин, Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Де Йонг – Рафинья, Лопес, Ямаль – Торрес

Сельта (3-4-3): Гуаита – Родригес, Домингес, Алонсо – Каррейра, Бельтран, Мориба, Мингеса – Аспас, Иглесиас, Гонсалес

Турнирная таблица Ла Лиги

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 31 22 4 5 84-29 70
2 Реал Реал 31 20 6 5 64-31 66
3 Атлетико "Атлетико" 31 18 9 4 53-26 63
4 Атлетик "Атлетик" 31 15 12 4 49-25 57
5 Вильярреал "Вильярреал" 30 14 9 7 53-40 51
6 Бетис "Бетис" 31 13 9 9 42-39 48
7 Сельта "Сельта" 31 12 7 12 44-45 43
8 Мальорка Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 31 12 5 14 30-34 41
10 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 31 10 10 11 34-38 40
11 Хетафе "Хетафе" 31 10 9 12 31-28 39
12 Осасуна "Осасуна" 31 8 14 9 36-44 38
13 Валенсия "Валенсия" 31 9 10 12 35-47 37
14 Севилья "Севилья" 31 9 9 13 34-42 36
15 Эспаньол "Эспаньол" 30 9 8 13 33-40 35
16 Жирона Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17 Алавес "Алавес" 31 7 9 15 33-45 30
18 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 31 7 8 16 37-52 29
19 Леганес "Леганес" 31 6 10 15 29-48 28
20 Вальядолид "Вальядолид" 31 4 4 23 21-73 16

Ставки и коэффициенты на матч Барселона – Сельта

BetKing
1.31
6.30
9.20
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Прогноз на матч Барселона – Сельта от UA-Футбол

В последних 4-х матчах "Сельта" не уходила с поля без забитого гола. "Барселона" в пяти последних матчах пропустила 4 гола – от "Бетиса", "Жироны" и "Атлетико".

Говоря о "Сельте" - у них пропущено 5 голов. Команда из Виго попытается реабилитироваться за прошлое поражение и учитывая плотность турнирной таблицы – до финального свистка.

Фаворитом букмекеры видят "Барселону". Ожидаем результативного матча от обеих команд.

Прогноз: Обе забьют - ДА (кф 1,70)

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