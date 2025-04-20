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Реал – Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Атлетик" в рамках 32-го тура Примеры
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Обе команды на неделе играли в еврокубках. "Реал" без шансов уступил лондонскому "Арсеналу" и прекратил борьбу в Лиге чемпионов. А вот "Атлетик" одолел сопротивление "Рейнджерса" и вышел в полуфинал Лиги Европы. Матч будет проходить на фоне усталости игроков обеих команд, поэтому важное значение будут иметь также морально-волевые качества.
Примера. 32-й тур
20 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:00 "Атлетик"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" переживает сложный отрезок сезона, в котором результаты команды Карло Анчелотти значительно ухудшились. В Лиге чемпионов "сливочные" вылетели уже в четвертьфинале, уступив "Арсеналу" по сумме двух матчей — 1:5. После этих противостояний испанская пресса даже писала об отставке Анчелотти уже после финала Кубка в конце апреля.
В Примере ситуация несколько более стабильная. После досадного домашнего поражения от "Валенсии" 1:2, "Реал" сумел обыграть на выезде "Алавес" со счетом 1:0. Однако в целом последние матчи в чемпионате и Кубке Испании (феерическая ничья 4:4 с "Реал Сосьедад") свидетельствуют о серьезных проблемах в защите мадридцев.
На фоне усталости, плотного графика и психологического давления, встреча с "Атлетиком" приобретает особое значение. Это шанс для "Реала" продемонстрировать характер и продолжать борьбу за чемпионство.
Новости "Атлетика"
"Атлетик" подходит к матчу на "Сантьяго Бернабеу" в отличном настроении - команда Эрнесто Вальверде успешно продолжает выступать на двух фронтах и демонстрирует хорошие результаты.
В Лиге Европы баски пробились в полуфинал, обыграв дома шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0 после нулевой ничьей в Глазго. Теперь за выход в финал турнира "Атлетик" сразится с "Манчестер Юнайтед".
В чемпионате Испании клуб из Бильбао вернулся на победный путь после нулевых ничьих - с "Осасуной" и "Вильярреалом". В 31-м туре Примеры "Атлетик" уверенно одолел "Райо Вальекано" 3:1, благодаря чему уверенно занимает 4-ю позицию в турнирной таблице.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды имели плотный график в последнее время, поэтому тренеры могут применить ротацию после еврокубковых игр.
У "Реала" травмированы Милитао, Карвахаль и Менди. Вернулся в заявку команды Лунин, но будет играть Куртуа. Не поможет мадридцам Мбаппе, который был удален в предыдущем матче против "Алавеса".
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Ассенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Модрич, Беллингем – Винисиус, Эндрик, Родриго.
У "Атлетика" травмирован Берчиче, под вопросом участие в матче Нико Уильямса.
Ориентировочный состав "Атлетика": Симон - Бойро, Вивиан, Альварес, Де Маркос - Руис де Галаррета, Хаурегисар - Н. Уильямс, Сансет, И. Уильямс – Саннади.
"Реал" - "Атлетик": статистика личных встреч
- 04.12.24. Атлетик - Реал 2:1 (Примера)
- 31.03.24. Реал - Атлетик 2:0 (Примера)
- 12.08.23. Атлетик - Реал 0:2 (Примера)
- 04.06.23. Реал - Атлетик 1:1 (Примера)
- 22.01.23. Атлетик - Реал 0:2 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Атлетика". Матч первого круга в декабре завершился победой команды из Бильбао со счетом 2:1.
Последние матчи "Реала"
- 16.04. Реал - Арсенал 1:2 (Лига чемпионов)
- 13.04. Алавес - Реал 0:1 (Примера)
- 08.04. Арсенал - Реал 3:0 (Лига чемпионов)
- 05.04. Реал - Валенсия 1:2 (Примера)
- 01.04. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)
Последние матчи "Атлетика"
- 17.04. Атлетик - Рейнджерс 2:0 (Лига Европы)
- 13.04. Атлетик - Райо Вальекано 3:1 (Примера)
- 10.04. Рейнджерс - Атлетик 0:0 (Лига Европы)
- 06.04. Вильярреал - Атлетик 0:0 (Примера)
- 30.03. Атлетик - Осасуна 0:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|2
|Реал
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|3
|"Атлетико"
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|4
|"Атлетик"
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|5
|"Вильярреал"
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|6
|"Бетис"
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|8
|"Сельта"
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|9
|"Райо Вальекано"
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|10
|"Реал Сосьедад"
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|11
|"Хетафе"
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|12
|"Эспаньол"
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|13
|"Осасуна"
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|14
|"Валенсия"
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|15
|"Севилья"
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|17
|"Лас-Пальмас"
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|18
|"Алавес"
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|19
|"Леганес"
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|20
|"Вальядолид"
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
"Реал" - "Атлетик": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол
"Атлетик" является удобным соперником для "Реала" в Мадриде. Подопечным Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов очень необходима победа, чтобы претендовать на чемпионство в Примере. Считаем, что "Реал" победит и сохранит чемпионскую интригу в Испании. Предлагаем поставить на победу "королевского клуба" за коэффициент 1,62.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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