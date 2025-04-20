Реал – Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.04.2025

Обе команды на неделе играли в еврокубках. "Реал" без шансов уступил лондонскому "Арсеналу" и прекратил борьбу в Лиге чемпионов. А вот "Атлетик" одолел сопротивление "Рейнджерса" и вышел в полуфинал Лиги Европы. Матч будет проходить на фоне усталости игроков обеих команд, поэтому важное значение будут иметь также морально-волевые качества.

Примера. 32-й тур

20 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Атлетик"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

"Реал" переживает сложный отрезок сезона, в котором результаты команды Карло Анчелотти значительно ухудшились. В Лиге чемпионов "сливочные" вылетели уже в четвертьфинале, уступив "Арсеналу" по сумме двух матчей — 1:5. После этих противостояний испанская пресса даже писала об отставке Анчелотти уже после финала Кубка в конце апреля.

В Примере ситуация несколько более стабильная. После досадного домашнего поражения от "Валенсии" 1:2, "Реал" сумел обыграть на выезде "Алавес" со счетом 1:0. Однако в целом последние матчи в чемпионате и Кубке Испании (феерическая ничья 4:4 с "Реал Сосьедад") свидетельствуют о серьезных проблемах в защите мадридцев.

На фоне усталости, плотного графика и психологического давления, встреча с "Атлетиком" приобретает особое значение. Это шанс для "Реала" продемонстрировать характер и продолжать борьбу за чемпионство.



Новости "Атлетика"

"Атлетик" подходит к матчу на "Сантьяго Бернабеу" в отличном настроении - команда Эрнесто Вальверде успешно продолжает выступать на двух фронтах и ​​демонстрирует хорошие результаты.

В Лиге Европы баски пробились в полуфинал, обыграв дома шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:0 после нулевой ничьей в Глазго. Теперь за выход в финал турнира "Атлетик" сразится с "Манчестер Юнайтед".

В чемпионате Испании клуб из Бильбао вернулся на победный путь после нулевых ничьих - с "Осасуной" и "Вильярреалом". В 31-м туре Примеры "Атлетик" уверенно одолел "Райо Вальекано" 3:1, благодаря чему уверенно занимает 4-ю позицию в турнирной таблице.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды имели плотный график в последнее время, поэтому тренеры могут применить ротацию после еврокубковых игр.

У "Реала" травмированы Милитао, Карвахаль и Менди. Вернулся в заявку команды Лунин, но будет играть Куртуа. Не поможет мадридцам Мбаппе, который был удален в предыдущем матче против "Алавеса".

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Ассенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Модрич, Беллингем – Винисиус, Эндрик, Родриго.

У "Атлетика" травмирован Берчиче, под вопросом участие в матче Нико Уильямса.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон - Бойро, Вивиан, Альварес, Де Маркос - Руис де Галаррета, Хаурегисар - Н. Уильямс, Сансет, И. Уильямс – Саннади.

"Реал" - "Атлетик": статистика личных встреч

04.12.24. Атлетик - Реал 2:1 (Примера)

31.03.24. Реал - Атлетик 2:0 (Примера)

12.08.23. Атлетик - Реал 0:2 (Примера)

04.06.23. Реал - Атлетик 1:1 (Примера)

22.01.23. Атлетик - Реал 0:2 (Примера)



В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Атлетика". Матч первого круга в декабре завершился победой команды из Бильбао со счетом 2:1.

Последние матчи "Реала"

16.04. Реал - Арсенал 1:2 (Лига чемпионов)

13.04. Алавес - Реал 0:1 (Примера)

08.04. Арсенал - Реал 3:0 (Лига чемпионов)

05.04. Реал - Валенсия 1:2 (Примера)

01.04. Реал - Реал Сосьедад 4:4 (Кубок Испании)

Последние матчи "Атлетика"

17.04. Атлетик - Рейнджерс 2:0 (Лига Европы)

13.04. Атлетик - Райо Вальекано 3:1 (Примера)

10.04. Рейнджерс - Атлетик 0:0 (Лига Европы)

06.04. Вильярреал - Атлетик 0:0 (Примера)

30.03. Атлетик - Осасуна 0:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 32 23 4 5 88-32 73 2 Реал 31 20 6 5 64-31 66 3 "Атлетико" 32 18 9 5 53-27 63 4 "Атлетик" 31 15 12 4 49-25 57 5 "Вильярреал" 30 14 9 7 53-40 51 6 "Бетис" 31 13 9 9 42-39 48 7 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44 8 "Сельта" 32 12 7 13 47-49 43 9 "Райо Вальекано" 32 10 11 11 35-39 41 10 "Реал Сосьедад" 31 12 5 14 30-34 41 11 "Хетафе" 32 10 9 13 31-29 39 12 "Эспаньол" 31 10 8 13 34-40 38 13 "Осасуна" 31 8 14 9 36-44 38 14 "Валенсия" 32 9 11 12 36-48 38 15 "Севилья" 31 9 9 13 34-42 36 16 Жирона 31 9 7 15 38-48 34 17 "Лас-Пальмас" 32 8 8 16 38-52 32 18 "Алавес" 31 7 9 15 33-45 30 19 "Леганес" 32 6 11 15 29-48 29 20 "Вальядолид" 31 4 4 23 21-73 16

"Реал" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

"Атлетик" является удобным соперником для "Реала" в Мадриде. Подопечным Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов очень необходима победа, чтобы претендовать на чемпионство в Примере. Считаем, что "Реал" победит и сохранит чемпионскую интригу в Испании. Предлагаем поставить на победу "королевского клуба" за коэффициент 1,62.