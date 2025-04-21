Жирона – Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2025

"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 16-ю позицию в турнирной таблице. До зоны вылета всего 3 очка. "Бетис", напротив, играет неплохо и находится на 6-й позиции.

Примера. 32-й тур

21 апреля. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Бетис"

Арбитр: Алехандро Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Жироны"

"Жирона", которая в текущем сезоне стартовала в Лиге чемпионов и долго оставалась среди претендентов на место в еврокубках, сейчас переживает спад. Команда Мичела не может выиграть уже 9 матчей подряд в Примере, заработав лишь 3 очка из 27 возможных.

Последнее поражение в Памплоне от "Осасуны" 1:2 стало третьим подряд, а прежде были неудачные игры с "Алавесом" 0:1 и разгром в дерби от "Барселоны" 1:4. Домашний матч с "Валенсией" завершился лишь ничьей, как и встреча с "Эспаньолом" неделей ранее. "Жирона" теряет уверенность и отмечается проблемами как в обороне, так и в атаке.

Из-за таких результатов команда опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы и находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета. Матч против "Бетиса" - шанс изменить тенденцию и сделать шаг к обеспечению прописки в Примере на следующий сезон.



Новости "Бетиса"



"Бетис" подходит к поединку против "Жироны" в неоднозначном эмоциональном состоянии. Команда Мануэля Пеллегрини объединяет выступления в Примере и Лиге конференций и в последнее время показывает нестабильные результаты.



Во внутреннем чемпионате андалусийцы не побеждают в двух последних матчах: поражение от "Вильярреала" 1:2 дома и ничья с "Барселоной" 1:1 в выездном противостоянии. До этих матчей "Бетис" имел фантастическую шестиматчевую победную серию, во время которой "Бетис" победил, в частности, "Реал". В дерби с "Севильей" подопечные Пеллегрини одержали важную победу 2:1.



В Лиге конференций "Бетис" прошел польскую "Ягеллонию": домашнюю игру команда уверенно выиграла 2:0, но в ответном матче на выезде не смогла повторить результат — 1:1, что, впрочем, не помешало пройти дальше.



Последние неудачные выступления в Примере вызваны плотным графиком команды, играющей каждые 3-4 дня, поэтому Пеллегрини должен найти баланс и рационально распределить игровое время между своими игроками.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" травмирован Брайан Хиль, под вопросом участие в матче Гутьерреса. Виктор Цыганков, как и команда, находится в неудовлетворительной форме, не демонстрирует игру образца прошлого сезона.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Франсес, – Эррера, Мартин, Артур – Данжума, Руис, Цыганков.

У "Бетиса" травмированы Авила, Рока и Льоренте, под вопросом участие в игре Родригеса.

Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Руибаль, Бартра, Натан, Перро - Джонни, Форнальс, Иско - Родригес, Кучо, Антони.

"Жирона" - "Бетис": статистика личных встреч

15.08.24. Бетис - Жирона 1:1 (Примера)

31.03.24. Жирона – Бетис 3:2 (Примера)

21.12.23. Бетис - Жирона 1:1 (Примера)

28.05.23. Жирона - Бетис1:2 (Примера)

18.09.22. Бетис - Жирона 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 2 победы "Бетиса", 2 ничьи и 1 победа "Жироны". Матч первого круга в августе завершился со счетом 1:1.

Последние матчи "Жироны"

13.04. Осасуна - Жирона 2:1 (Примера)

05.04. Жирона – Алавес 0:1 (Примера)

30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)

15.03. Жирона - Валенсия 1:1 (Примера)

10.03. Эспаньол - Жирона 1:1 (Примера)

Последние матчи "Бетиса"

17.04. Ягеллония - Бетис 1:1 (Лига конференций)

13.04. Бетис - Вильярреал 1:2 (Примера)

10.04. Бетис - Ягеллония 2:0 (Лига конференций)

05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Примера)

30.03. Бетис - Севилья 2:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 32 23 4 5 88-32 73 2 Реал 32 21 6 5 65-31 69 3 "Атлетико" 32 18 9 5 53-27 63 4 "Атлетик" 32 15 12 5 49-26 57 5 "Вильярреал" 31 14 10 7 55-42 52 6 "Бетис" 31 13 9 9 42-39 48 7 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44 8 "Сельта" 32 12 7 13 47-49 43 9 "Реал Сосьедад" 32 12 6 14 32-36 42 10 "Райо Вальекано" 32 10 11 11 35-39 41 11 "Осасуна" 32 9 14 9 39-46 41 12 "Хетафе" 32 10 9 13 31-29 39 13 "Эспаньол" 31 10 8 13 34-40 38 14 "Валенсия" 32 9 11 12 36-48 38 15 "Севилья" 32 9 10 13 35-43 37 16 Жирона 31 9 7 15 38-48 34 17 "Лас-Пальмас" 32 8 8 16 38-52 32 18 "Алавес" 32 7 10 15 34-46 31 19 "Леганес" 32 6 11 15 29-48 29 20 "Вальядолид" 32 4 4 24 23-76 16

"Жирона" - "Бетис": ставки и коэффициенты



"Жирона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" в последнее время выступает неудачно и опускается все ниже в турнирной таблице. "Бетис" имел шестиматчевую победную серию в Примере, но немного притормозил в последнее время. Считаем, что у "Бетиса" больше шансов на победу и предлагаем поставить это за коэффициент 2,54.