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Жирона – Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2025

Испания
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UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" - "Бетис" в рамках 32-го тура Примеры.

Жирона – Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2025

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 16-ю позицию в турнирной таблице. До зоны вылета всего 3 очка. "Бетис", напротив, играет неплохо и находится на 6-й позиции.

Содержание

Примера. 32-й тур
21 апреля. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Бетис"
Арбитр: Алехандро Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Жирона - Бетис
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Новости "Жироны"

"Жирона", которая в текущем сезоне стартовала в Лиге чемпионов и долго оставалась среди претендентов на место в еврокубках, сейчас переживает спад. Команда Мичела не может выиграть уже 9 матчей подряд в Примере, заработав лишь 3 очка из 27 возможных.

Последнее поражение в Памплоне от "Осасуны" 1:2 стало третьим подряд, а прежде были неудачные игры с "Алавесом" 0:1 и разгром в дерби от "Барселоны" 1:4. Домашний матч с "Валенсией" завершился лишь ничьей, как и встреча с "Эспаньолом" неделей ранее. "Жирона" теряет уверенность и отмечается проблемами как в обороне, так и в атаке.

Из-за таких результатов команда опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы и находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета. Матч против "Бетиса" - шанс изменить тенденцию и сделать шаг к обеспечению прописки в Примере на следующий сезон.


Новости "Бетиса"


"Бетис" подходит к поединку против "Жироны" в неоднозначном эмоциональном состоянии. Команда Мануэля Пеллегрини объединяет выступления в Примере и Лиге конференций и в последнее время показывает нестабильные результаты.

Во внутреннем чемпионате андалусийцы не побеждают в двух последних матчах: поражение от "Вильярреала" 1:2 дома и ничья с "Барселоной" 1:1 в выездном противостоянии. До этих матчей "Бетис" имел фантастическую шестиматчевую победную серию, во время которой "Бетис" победил, в частности, "Реал". В дерби с "Севильей" подопечные Пеллегрини одержали важную победу 2:1.

В Лиге конференций "Бетис" прошел польскую "Ягеллонию": домашнюю игру команда уверенно выиграла 2:0, но в ответном матче на выезде не смогла повторить результат — 1:1, что, впрочем, не помешало пройти дальше.

Последние неудачные выступления в Примере вызваны плотным графиком команды, играющей каждые 3-4 дня, поэтому Пеллегрини должен найти баланс и рационально распределить игровое время между своими игроками.


Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Жироны" травмирован Брайан Хиль, под вопросом участие в матче Гутьерреса. Виктор Цыганков, как и команда, находится в неудовлетворительной форме, не демонстрирует игру образца прошлого сезона.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Франсес, – Эррера, Мартин, Артур – Данжума, Руис, Цыганков.

У "Бетиса" травмированы Авила, Рока и Льоренте, под вопросом участие в игре Родригеса.

Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Руибаль, Бартра, Натан, Перро - Джонни, Форнальс, Иско - Родригес, Кучо, Антони.

"Жирона" - "Бетис": статистика личных встреч

  • 15.08.24. Бетис - Жирона 1:1 (Примера)
  • 31.03.24. Жирона – Бетис 3:2 (Примера)
  • 21.12.23. Бетис - Жирона 1:1 (Примера)
  • 28.05.23. Жирона - Бетис1:2 (Примера)
  • 18.09.22. Бетис - Жирона 2:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 2 победы "Бетиса", 2 ничьи и 1 победа "Жироны". Матч первого круга в августе завершился со счетом 1:1.

Последние матчи "Жироны"

  • 13.04. Осасуна - Жирона 2:1 (Примера)
  • 05.04. Жирона – Алавес 0:1 (Примера)
  • 30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)
  • 15.03. Жирона - Валенсия 1:1 (Примера)
  • 10.03. Эспаньол - Жирона 1:1 (Примера)

Последние матчи "Бетиса"

  • 17.04. Ягеллония - Бетис 1:1 (Лига конференций)
  • 13.04. Бетис - Вильярреал 1:2 (Примера)
  • 10.04. Бетис - Ягеллония 2:0 (Лига конференций)
  • 05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Примера)
  • 30.03. Бетис - Севилья 2:1 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 32 23 4 5 88-32 73
2 Реал Реал 32 21 6 5 65-31 69
3 Атлетико "Атлетико" 32 18 9 5 53-27 63
4 Атлетик "Атлетик" 32 15 12 5 49-26 57
5 Вильярреал "Вильярреал" 31 14 10 7 55-42 52
6 Бетис "Бетис" 31 13 9 9 42-39 48
7 Мальорка Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8 Сельта "Сельта" 32 12 7 13 47-49 43
9 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 32 12 6 14 32-36 42
10 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 32 10 11 11 35-39 41
11 Осасуна "Осасуна" 32 9 14 9 39-46 41
12 Хетафе "Хетафе" 32 10 9 13 31-29 39
13 Эспаньол "Эспаньол" 31 10 8 13 34-40 38
14 Валенсия "Валенсия" 32 9 11 12 36-48 38
15 Севилья "Севилья" 32 9 10 13 35-43 37
16 Жирона Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 32 8 8 16 38-52 32
18 Алавес "Алавес" 32 7 10 15 34-46 31
19 Леганес "Леганес" 32 6 11 15 29-48 29
20 Вальядолид "Вальядолид" 32 4 4 24 23-76 16

"Жирона" - "Бетис": ставки и коэффициенты

BetKing
2.84
3.52
2.54
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"Жирона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" в последнее время выступает неудачно и опускается все ниже в турнирной таблице. "Бетис" имел шестиматчевую победную серию в Примере, но немного притормозил в последнее время. Считаем, что у "Бетиса" больше шансов на победу и предлагаем поставить это за коэффициент 2,54.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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