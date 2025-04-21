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Жирона – Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жирона" - "Бетис" в рамках 32-го тура Примеры.
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Жирона" неудачно выступает в Примере в последнее время и опустилась на 16-ю позицию в турнирной таблице. До зоны вылета всего 3 очка. "Бетис", напротив, играет неплохо и находится на 6-й позиции.
Примера. 32-й тур
21 апреля. Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Бетис"
Арбитр: Алехандро Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона", которая в текущем сезоне стартовала в Лиге чемпионов и долго оставалась среди претендентов на место в еврокубках, сейчас переживает спад. Команда Мичела не может выиграть уже 9 матчей подряд в Примере, заработав лишь 3 очка из 27 возможных.
Последнее поражение в Памплоне от "Осасуны" 1:2 стало третьим подряд, а прежде были неудачные игры с "Алавесом" 0:1 и разгром в дерби от "Барселоны" 1:4. Домашний матч с "Валенсией" завершился лишь ничьей, как и встреча с "Эспаньолом" неделей ранее. "Жирона" теряет уверенность и отмечается проблемами как в обороне, так и в атаке.
Из-за таких результатов команда опустилась в нижнюю часть турнирной таблицы и находится на расстоянии 3 очков от зоны вылета. Матч против "Бетиса" - шанс изменить тенденцию и сделать шаг к обеспечению прописки в Примере на следующий сезон.
Новости "Бетиса"
"Бетис" подходит к поединку против "Жироны" в неоднозначном эмоциональном состоянии. Команда Мануэля Пеллегрини объединяет выступления в Примере и Лиге конференций и в последнее время показывает нестабильные результаты.
Во внутреннем чемпионате андалусийцы не побеждают в двух последних матчах: поражение от "Вильярреала" 1:2 дома и ничья с "Барселоной" 1:1 в выездном противостоянии. До этих матчей "Бетис" имел фантастическую шестиматчевую победную серию, во время которой "Бетис" победил, в частности, "Реал". В дерби с "Севильей" подопечные Пеллегрини одержали важную победу 2:1.
В Лиге конференций "Бетис" прошел польскую "Ягеллонию": домашнюю игру команда уверенно выиграла 2:0, но в ответном матче на выезде не смогла повторить результат — 1:1, что, впрочем, не помешало пройти дальше.
Последние неудачные выступления в Примере вызваны плотным графиком команды, играющей каждые 3-4 дня, поэтому Пеллегрини должен найти баланс и рационально распределить игровое время между своими игроками.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Жироны" травмирован Брайан Хиль, под вопросом участие в матче Гутьерреса. Виктор Цыганков, как и команда, находится в неудовлетворительной форме, не демонстрирует игру образца прошлого сезона.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Блинд, Крейчи, Франсес, – Эррера, Мартин, Артур – Данжума, Руис, Цыганков.
У "Бетиса" травмированы Авила, Рока и Льоренте, под вопросом участие в игре Родригеса.
Ориентировочный состав "Бетиса": Адриан - Руибаль, Бартра, Натан, Перро - Джонни, Форнальс, Иско - Родригес, Кучо, Антони.
"Жирона" - "Бетис": статистика личных встреч
- 15.08.24. Бетис - Жирона 1:1 (Примера)
- 31.03.24. Жирона – Бетис 3:2 (Примера)
- 21.12.23. Бетис - Жирона 1:1 (Примера)
- 28.05.23. Жирона - Бетис1:2 (Примера)
- 18.09.22. Бетис - Жирона 2:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 2 победы "Бетиса", 2 ничьи и 1 победа "Жироны". Матч первого круга в августе завершился со счетом 1:1.
Последние матчи "Жироны"
- 13.04. Осасуна - Жирона 2:1 (Примера)
- 05.04. Жирона – Алавес 0:1 (Примера)
- 30.03. Барселона - Жирона 4:1 (Примера)
- 15.03. Жирона - Валенсия 1:1 (Примера)
- 10.03. Эспаньол - Жирона 1:1 (Примера)
Последние матчи "Бетиса"
- 17.04. Ягеллония - Бетис 1:1 (Лига конференций)
- 13.04. Бетис - Вильярреал 1:2 (Примера)
- 10.04. Бетис - Ягеллония 2:0 (Лига конференций)
- 05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Примера)
- 30.03. Бетис - Севилья 2:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|3
|"Атлетико"
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|4
|"Атлетик"
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|5
|"Вильярреал"
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|6
|"Бетис"
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|8
|"Сельта"
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|9
|"Реал Сосьедад"
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|10
|"Райо Вальекано"
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|11
|"Осасуна"
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|12
|"Хетафе"
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|13
|"Эспаньол"
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|14
|"Валенсия"
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|15
|"Севилья"
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|16
|Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|17
|"Лас-Пальмас"
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|18
|"Алавес"
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|19
|"Леганес"
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|20
|"Вальядолид"
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
"Жирона" - "Бетис": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" в последнее время выступает неудачно и опускается все ниже в турнирной таблице. "Бетис" имел шестиматчевую победную серию в Примере, но немного притормозил в последнее время. Считаем, что у "Бетиса" больше шансов на победу и предлагаем поставить это за коэффициент 2,54.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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