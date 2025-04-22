Барселона – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.04.2025

"Барселона" продолжает борьбу за чемпионство, опережая "Реал" на 4 очка. "Мальорка" находится среди претендентов на еврокубки, но свои амбиции еще нужно доказать на поле.

Примера. 33-й тур

22 апреля. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:30 "Мальорка"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Барселоны"

"Барселона" подходит к поединку с "Мальоркой" после эмоциональных качелей последних недель. Команда Флик продолжает бороться на три фронта — в Ла Лиге, кубке Испании и Лиге чемпионов и везде имеет хорошие шансы на победу.

В Примере "блаугранас" выдали фантастический камбэк над "Сельтой" 4:3, проигрывая по ходу матча 3:1. До этого "Барса" минимально одолела "Леганес" на выезде 0:1, но не смогла обыграть "Бетис" дома 1:1.

На евроарене каталонцы устроили феерию в домашнем матче против дортмундской "Боруссии", победив 4:0. В ответном матче в Германии было поражение со счетом 1:3. Этот результат не помешал команде пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

"Барселона" сохранила гандикап в 4 очка перед "Реалом", так что терять очки не желательно, ведь "Реал" вылетел из Лиги чемпионов и будет иметь функциональное преимущество перед заключительными матчами турнира.

Новости "Мальорки"

"Мальорка" готовится к непростому выездному поединку против "Барселоны", находясь в смешанной форме. Команда начала апрель со знаковой победы над "Реал Сосьедадом" в Сан-Себастьяне 0:2, которая стала своеобразным ответом на критику после ряда неудачных результатов.

Впрочем, в двух следующих матчах "островяне" не смогли порадовать своих болельщиков: проиграли дома "Сельте" 1:2, а затем расписали нулевую ничью с "Леганесом", потеряв важные очки в борьбе за зону еврокубков.

Ранее команда проиграла "Валенсии" 1:0 в тяжелом выездном матче, а в середине марта одолела "Эспаньол" 2:1 на своем поле. В итоге "Мальорка" остается среди балансирующих команд между серединой турнирной таблицы и потенциальной борьбой за еврокубки.

Поединок с "Барсой" станет серьезным испытанием, но подопечные Хименеса уже не раз доказывали, что способны создавать проблемы фаворитам.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Барселоне" травмированы Бальде, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Левандовски. Вполне возможна ротация от Флика, ведь график команды очень тяжелый.

Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Араухо, Кубарси, Кунде – Гарсия, Педри, Лопес – Ямаль, Торрес, Рафинья.

У "Мальорки" травмированы Асано, Мурики и Наварро, из-за дисквалификации не сыграют Маффео и Родригес.

Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф – Мохика, Копете, Райльо, Вальент, Морей – Дардер, Маскарель, Саму Коста, Санчес – Ларин.

"Барселона" - "Мальорка": статистика личных встреч

03.12.24. Мальорка – Барселона 1:5 (Примера)

08.03.24. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)

26.09.23. Мальорка – Барселона 2:2 (Примера)

28.05.23. Барселона - Мальорка 3:0 (Примера)

01.10.22. Мальорка – Барселона 0:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. В матче первого круга каталонцы уверенно разгромили своего соперника со счётом 5:1.

Последние матчи "Барселоны"

19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)

15.04.Боруссия – Барселона 3:1 (Лига чемпионов)

12.04. Леганес – Барселона 0:1 (Примера)

09.04. Барселона - Боруссия 4:0 (Лига чемпионов)

05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Примера)

Последние матчи "Мальорки"

19.04. Мальорка – Леганес 0:0 (Примера)

12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)

05.04. Мальорка – Сельта 1:2 (Примера)

30.03. Валенсия - Мальорка 1:0 (Примера)

15.03. Мальорка - Эспаньол 2:1 (Примера)



Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 32 23 4 5 88-32 73 2 Реал 32 21 6 5 65-31 69 3 "Атлетико" 32 18 9 5 53-27 63 4 "Атлетик" 32 15 12 5 49-26 57 5 "Вильярреал" 31 14 10 7 55-42 52 6 "Бетис" 32 14 9 9 45-40 51 7 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44 8 "Сельта" 32 12 7 13 47-49 43 9 "Реал Сосьедад" 32 12 6 14 32-36 42 10 "Райо Вальекано" 32 10 11 11 35-39 41 11 "Осасуна" 32 9 14 9 39-46 41 12 "Хетафе" 32 10 9 13 31-29 39 13 "Эспаньол" 31 10 8 13 34-40 38 14 "Валенсия" 32 9 11 12 36-48 38 15 "Севилья" 32 9 10 13 35-43 37 16 Жирона 32 9 7 16 39-51 34 17 "Лас-Пальмас" 32 8 8 16 38-52 32 18 "Алавес" 32 7 10 15 34-46 31 19 "Леганес" 32 6 11 15 29-48 29 20 "Вальядолид" 32 4 4 24 23-76 16

"Барселона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - фаворит матча и по логике вещей должна побеждать. Но график матчей подопечных Флика чрезвычайно тяжелый и его последствия мы увидели в матчах с "Боруссией" и "Сельтой", где каталонцы пропустили 6 голов. Полагаем, что и в этом матче обе команды смогут забить и предлагаем поставить это за коэффициент 2,08.