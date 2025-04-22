Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" - "Мальорка" в рамках 33-го тура Примеры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Барселона" продолжает борьбу за чемпионство, опережая "Реал" на 4 очка. "Мальорка" находится среди претендентов на еврокубки, но свои амбиции еще нужно доказать на поле.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Мальорки"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Барселона" - "Мальорка": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Мальорки"
- Турнирное положение команд
- "Барселона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол
Примера. 33-й тур
22 апреля. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 22:30 "Мальорка"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" подходит к поединку с "Мальоркой" после эмоциональных качелей последних недель. Команда Флик продолжает бороться на три фронта — в Ла Лиге, кубке Испании и Лиге чемпионов и везде имеет хорошие шансы на победу.
В Примере "блаугранас" выдали фантастический камбэк над "Сельтой" 4:3, проигрывая по ходу матча 3:1. До этого "Барса" минимально одолела "Леганес" на выезде 0:1, но не смогла обыграть "Бетис" дома 1:1.
На евроарене каталонцы устроили феерию в домашнем матче против дортмундской "Боруссии", победив 4:0. В ответном матче в Германии было поражение со счетом 1:3. Этот результат не помешал команде пройти в полуфинал Лиги чемпионов.
"Барселона" сохранила гандикап в 4 очка перед "Реалом", так что терять очки не желательно, ведь "Реал" вылетел из Лиги чемпионов и будет иметь функциональное преимущество перед заключительными матчами турнира.
Новости "Мальорки"
"Мальорка" готовится к непростому выездному поединку против "Барселоны", находясь в смешанной форме. Команда начала апрель со знаковой победы над "Реал Сосьедадом" в Сан-Себастьяне 0:2, которая стала своеобразным ответом на критику после ряда неудачных результатов.
Впрочем, в двух следующих матчах "островяне" не смогли порадовать своих болельщиков: проиграли дома "Сельте" 1:2, а затем расписали нулевую ничью с "Леганесом", потеряв важные очки в борьбе за зону еврокубков.
Ранее команда проиграла "Валенсии" 1:0 в тяжелом выездном матче, а в середине марта одолела "Эспаньол" 2:1 на своем поле. В итоге "Мальорка" остается среди балансирующих команд между серединой турнирной таблицы и потенциальной борьбой за еврокубки.
Поединок с "Барсой" станет серьезным испытанием, но подопечные Хименеса уже не раз доказывали, что способны создавать проблемы фаворитам.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Барселоне" травмированы Бальде, Берналь, Тер Штеген, Касадо и Левандовски. Вполне возможна ротация от Флика, ведь график команды очень тяжелый.
Ориентировочный состав "Барселоны": Щенсны – Мартин, Араухо, Кубарси, Кунде – Гарсия, Педри, Лопес – Ямаль, Торрес, Рафинья.
У "Мальорки" травмированы Асано, Мурики и Наварро, из-за дисквалификации не сыграют Маффео и Родригес.
Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф – Мохика, Копете, Райльо, Вальент, Морей – Дардер, Маскарель, Саму Коста, Санчес – Ларин.
"Барселона" - "Мальорка": статистика личных встреч
- 03.12.24. Мальорка – Барселона 1:5 (Примера)
- 08.03.24. Барселона - Мальорка 1:0 (Примера)
- 26.09.23. Мальорка – Барселона 2:2 (Примера)
- 28.05.23. Барселона - Мальорка 3:0 (Примера)
- 01.10.22. Мальорка – Барселона 0:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах зафиксировано 4 победы "Барселоны" и 1 ничья. В матче первого круга каталонцы уверенно разгромили своего соперника со счётом 5:1.
Последние матчи "Барселоны"
- 19.04. Барселона - Сельта 4:3 (Примера)
- 15.04.Боруссия – Барселона 3:1 (Лига чемпионов)
- 12.04. Леганес – Барселона 0:1 (Примера)
- 09.04. Барселона - Боруссия 4:0 (Лига чемпионов)
- 05.04. Барселона - Бетис 1:1 (Примера)
Последние матчи "Мальорки"
- 19.04. Мальорка – Леганес 0:0 (Примера)
- 12.04. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2 (Примера)
- 05.04. Мальорка – Сельта 1:2 (Примера)
- 30.03. Валенсия - Мальорка 1:0 (Примера)
- 15.03. Мальорка - Эспаньол 2:1 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|32
|23
|4
|5
|88-32
|73
|2
|Реал
|32
|21
|6
|5
|65-31
|69
|3
|"Атлетико"
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|4
|"Атлетик"
|32
|15
|12
|5
|49-26
|57
|5
|"Вильярреал"
|31
|14
|10
|7
|55-42
|52
|6
|"Бетис"
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|7
|Мальорка
|32
|12
|8
|12
|31-37
|44
|8
|"Сельта"
|32
|12
|7
|13
|47-49
|43
|9
|"Реал Сосьедад"
|32
|12
|6
|14
|32-36
|42
|10
|"Райо Вальекано"
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|11
|"Осасуна"
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|12
|"Хетафе"
|32
|10
|9
|13
|31-29
|39
|13
|"Эспаньол"
|31
|10
|8
|13
|34-40
|38
|14
|"Валенсия"
|32
|9
|11
|12
|36-48
|38
|15
|"Севилья"
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|16
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|17
|"Лас-Пальмас"
|32
|8
|8
|16
|38-52
|32
|18
|"Алавес"
|32
|7
|10
|15
|34-46
|31
|19
|"Леганес"
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|20
|"Вальядолид"
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
"Барселона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" - фаворит матча и по логике вещей должна побеждать. Но график матчей подопечных Флика чрезвычайно тяжелый и его последствия мы увидели в матчах с "Боруссией" и "Сельтой", где каталонцы пропустили 6 голов. Полагаем, что и в этом матче обе команды смогут забить и предлагаем поставить это за коэффициент 2,08.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
- В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
- Лидер Ла Лиги против претендента на еврокубки. Барселона – Сельта. Анонс и прогноз матча 32-го тура Ла Лиги на 19.04.2025
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Комментарии 2